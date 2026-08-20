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HISTORIA DE SOCIO

WooCommerce dota de mayores capacidades a los comerciantes con un conector de impuestos sobre las ventas de Avalara

Resultados

Mayor aceptación del producto

Mayor satisfacción de los comerciantes

Confianza mejorada del comerciante

Información general sobre la empresa

WooCommerce es una solución de comercio electrónico flexible y de código abierto basada en WordPress™. La plataforma WooCommerce permite a los comerciantes crear una tienda online totalmente personalizada, al mismo tiempo que conservan todos los derechos y el acceso a sus datos. En resumen, WooCommerce permite vender cualquier cosa, en cualquier lugar a cualquiera, y es de uso gratuito.

 

Con millones de usuarios en todo el mundo, WooCommerce está adaptado a decenas de idiomas. Al tratarse de una plataforma de comercio electrónico de código abierto, cuenta con extensiones que lo personalizan todo, desde los pagos hasta el envío y el marketing, integrando soluciones para satisfacer las necesidades de los comerciantes y los compradores en todas las regiones y sectores. WooCommerce es utilizado por comerciantes de todos los tamaños, desde vendedores particulares hasta grandes empresas.

Retos en materia de impuestos

WooCommerce se asocia con Avalara para ofrecer soluciones de gestión de impuestos avanzadas que superan la funcionalidad básica de la plataforma para aquellos comerciantes que las necesiten. «Recurrimos a socios externos para cubrir las carencias», afirma Aurélien Leftick, responsable de colaboraciones en materia de transporte marítimo e impuestos. «El impuesto sobre las ventas es uno de esos aspectos fundamentales en los que los comerciantes necesitan contar con una solución sólida».

 

La combinación de una base de usuarios en rápido crecimiento y un panorama fiscal cada vez más complejo supuso un reto para WooCommerce. «Cuantos más comerciantes tengas, más preguntas te van a hacer», afirma Aurélien. «Si a eso le sumamos los constantes cambios en los requisitos de cumplimiento normativo en miles de jurisdicciones, las necesidades de los comerciantes se vuelven más acuciantes, más complejas y más urgentes».

¿Por qué Avalara?

Avalara ha desarrollado una extensión que permite a los comerciantes automatizar el cálculo y la presentación del impuesto sobre las ventas al finalizar la compra. La solución también permite a los comerciantes gestionar la preparación y presentación de declaraciones del impuesto sobre las ventas, lo cual es fundamental.

 

«Los comerciantes están acostumbrados a instalar extensiones para ampliar sus tiendas», explica Aurélien, «así que solo tienen que buscar la extensión de Avalara en la tienda de extensiones de WooCommerce y hacer clic en Instalar». Una vez que el comerciante activa la extensión y la conecta a una cuenta de Avalara, ya puede empezar a utilizarla.

 

«Cada vez que podemos conectar a nuestros comerciantes con algo que pueda mejorar su tienda, gracias a una solución desarrollada por un socio líder en el sector, ello supone un éxito para nosotros», afirma Aurélien.

«Tenemos que ser cada vez más creativos para satisfacer las necesidades cambiantes de los comerciantes, y Avalara es el socio con el que exploro nuevas posibilidades».

  •  — Aurélien Leftick
  • Responsable de las áreas de transporte marítimo e impuestos

 

Resultados

«Nuestros comerciantes han ido adoptando la extensión de WooCommerce para Avalara a un ritmo cada vez mayor», afirma Aurélien. «De hecho, la tasa de crecimiento es muy sólida en comparación con otras soluciones de nuestro ecosistema general de socios, por lo que sabemos que está teniendo buena acogida. Los comerciantes tienen que estar contentos para seguir adoptándola y utilizándola a este ritmo».

 

Además del creciente número de comerciantes satisfechos, Aurélien y su equipo están descubriendo un valor inesperado en la colaboración con Avalara. «Tenemos una relación estupenda basada en la confianza», explica, «y eso ha dado lugar a una colaboración única en la que Avalara nos ayuda a innovar continuamente». Tenemos que ser cada vez más creativos para satisfacer las necesidades cambiantes de los comerciantes, y Avalara es el socio con el que exploro nuevas posibilidades. De nuestra colaboración han surgido muchas ideas geniales, algunas de las cuales ya hemos puesto en práctica y otras en las que estamos trabajando activamente».

 

«Siempre estamos tratando de encontrar nuevas formas de ofrecer una experiencia positiva y satisfactoria a los comerciantes, que proporcione a los clientes de WooCommerce confianza en la seguridad y la protección de su cumplimiento normativo», afirma Doug Marrone, estratega de socios en Avalara. «Y nos esforzamos por hacerlo de una forma muy sencilla, eficaz y asequible».

 

«Avalara es una empresa proactiva y con gran capacidad de respuesta», afirma Aurélien. «Como resultado, han disminuido nuestras solicitudes de atención al cliente, lo cual es una gran noticia para nosotros. Si esas cifras están bajando mientras que la adopción sube, estamos en una buena posición. Eso significa que algo estamos haciendo bien».

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