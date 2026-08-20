«Nuestros comerciantes han ido adoptando la extensión de WooCommerce para Avalara a un ritmo cada vez mayor», afirma Aurélien. «De hecho, la tasa de crecimiento es muy sólida en comparación con otras soluciones de nuestro ecosistema general de socios, por lo que sabemos que está teniendo buena acogida. Los comerciantes tienen que estar contentos para seguir adoptándola y utilizándola a este ritmo».

Además del creciente número de comerciantes satisfechos, Aurélien y su equipo están descubriendo un valor inesperado en la colaboración con Avalara. «Tenemos una relación estupenda basada en la confianza», explica, «y eso ha dado lugar a una colaboración única en la que Avalara nos ayuda a innovar continuamente». Tenemos que ser cada vez más creativos para satisfacer las necesidades cambiantes de los comerciantes, y Avalara es el socio con el que exploro nuevas posibilidades. De nuestra colaboración han surgido muchas ideas geniales, algunas de las cuales ya hemos puesto en práctica y otras en las que estamos trabajando activamente».

«Siempre estamos tratando de encontrar nuevas formas de ofrecer una experiencia positiva y satisfactoria a los comerciantes, que proporcione a los clientes de WooCommerce confianza en la seguridad y la protección de su cumplimiento normativo», afirma Doug Marrone, estratega de socios en Avalara. «Y nos esforzamos por hacerlo de una forma muy sencilla, eficaz y asequible».

«Avalara es una empresa proactiva y con gran capacidad de respuesta», afirma Aurélien. «Como resultado, han disminuido nuestras solicitudes de atención al cliente, lo cual es una gran noticia para nosotros. Si esas cifras están bajando mientras que la adopción sube, estamos en una buena posición. Eso significa que algo estamos haciendo bien».