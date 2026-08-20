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Testimonio de cliente

Xero Shoes se lanza de lleno a la automatización del impuesto sobre las ventas

Resultados

Mejor cumplimiento normativo

Procesos mejorados

Mayor crecimiento

Ahorro de costes

Información general sobre la empresa

Inspirado por el libro «Born to Run», Steven Sashen quiso crear unas zapatillas que combinaran las ventajas de correr descalzo con la necesidad de llevar calzado en la sociedad civilizada. En 2009, Steven y su esposa, Lena Phoenix, fundaron Xero Shoes, que hoy en día ofrece una línea completa de calzado y accesorios para hombre y mujer.

Retos en materia de impuestos

Con sede en Denver, Colorado, Xero vende la mayor parte de sus productos por Internet, y lo ha hecho así desde la fundación de la empresa.

 

«Al principio, solo teníamos que recaudar el impuesto sobre las ventas en Colorado, así que presentar las declaraciones de impuestos era muy sencillo», recuerda Steven. «Lo hacíamos manualmente durante un tiempo, pero a medida que iban cambiando las distintas leyes y seguíamos creciendo, hacerlo así se volvió insostenible».

 

«Probamos un par de competidores de Avalara porque eran más baratos, y la experiencia fue horrible», comenta entre risas. «Sus productos daban problemas y tardaban demasiado en solucionarlos. «Nos causó muchos problemas tanto en el ámbito del servicio de la atención al cliente como en el de la contabilidad».

 

Al final, Steven llegó al límite. Decidió probar con Avalara.

¿Por qué Avalara?

Steven buscaba una solución automatizada que se integrara bien con WooCommerce. Avalara ofrece un conector ya configurado, lo que agiliza considerablemente el proceso de implementación.

 

En 2022, miles de clientes realizaron 39 600 millones de llamadas a la API de AvaTax. Con cifras como esas, Steven pensó que la solución sería fiable y escalable.

«Avalara es uno de los pocos componentes de nuestra infraestructura tecnológica en los que ni siquiera tenemos que pensar».

  • — Steven Sashen
  • CEO

 

Resultados

«La integración con WooCommerce fue estupenda», comenta Steven. «Nos llevó menos de una semana ponerlo en marcha y, la verdad, ha funcionado a la perfección. Y eso es una experiencia poco habitual».

 

Steven valora el hecho de que el cálculo, la recaudación, la declaración y el pago del impuesto sobre las ventas ya no sean una de sus preocupaciones. «No es algo en lo que hayamos tenido que pensar», afirma, «y añadir estados no supone ningún esfuerzo. Recibimos todo lo que necesitamos del estado, introducimos la información en Avalara y ya está».

 

Como CEO muy ocupado de una empresa en rápido crecimiento, Steven valora especialmente la carga que la solución de Avalara quita a su equipo.

 

«Lanzamos entre ocho y doce productos nuevos al año y nos estamos expandiendo a nivel internacional, por lo que todo el equipo de contabilidad ya está trabajando al máximo solo para gestionar nuestro crecimiento y todo lo que ello conlleva», explica. «Avalara es uno de los pocos componentes de nuestra infraestructura tecnológica en los que ni siquiera tenemos que pensar».

 

«Si no se ve, no se piensa en ello, y eso es bueno», concluye Steven».

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