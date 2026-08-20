«La integración con WooCommerce fue estupenda», comenta Steven. «Nos llevó menos de una semana ponerlo en marcha y, la verdad, ha funcionado a la perfección. Y eso es una experiencia poco habitual».

Steven valora el hecho de que el cálculo, la recaudación, la declaración y el pago del impuesto sobre las ventas ya no sean una de sus preocupaciones. «No es algo en lo que hayamos tenido que pensar», afirma, «y añadir estados no supone ningún esfuerzo. Recibimos todo lo que necesitamos del estado, introducimos la información en Avalara y ya está».

Como CEO muy ocupado de una empresa en rápido crecimiento, Steven valora especialmente la carga que la solución de Avalara quita a su equipo.

«Lanzamos entre ocho y doce productos nuevos al año y nos estamos expandiendo a nivel internacional, por lo que todo el equipo de contabilidad ya está trabajando al máximo solo para gestionar nuestro crecimiento y todo lo que ello conlleva», explica. «Avalara es uno de los pocos componentes de nuestra infraestructura tecnológica en los que ni siquiera tenemos que pensar».

«Si no se ve, no se piensa en ello, y eso es bueno», concluye Steven».