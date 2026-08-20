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Testimonio de cliente

Yesway dice «sí» a Avalara MatrixMaster

Resultados

Mejor cumplimiento normativo

Procesos mejorados

Experiencia en impuestos

Información general sobre la empresa

Yesway se fundó partiendo de una idea sencilla, las tiendas de autoservicio deberían ser en realidad cómodas y prácticas. Aunque la selección de productos, los precios, el servicio y la distribución de la tienda son importantes, quizá el factor más decisivo en la ecuación de la comodidad y practicidad sea la ubicación.

 

Yesway está ampliando rápidamente su presencia geográfica mediante adquisiciones e integración. En la actualidad, la empresa cuenta con 150 tiendas repartidas por Iowa, Kansas, Misuri, Nebraska, Nuevo México, Dakota del Sur, Texas, Oklahoma y Wyoming.

Retos en materia de impuestos

La estrategia de Yesway se centra en un rápido crecimiento mediante la adquisición de tiendas ya existentes en nuevos territorios. Sin embargo, los riesgos asociados al cumplimiento de la normativa del impuesto sobre las ventas aumentan con cada expansión. Una sola adquisición puede suponer la incorporación de entre 1000 y 10 000 nuevas SKU, y la normativa local que regula los impuestos sobre las ventas multiplica la complejidad debido a las diferentes normas vigentes en cada estado.

 

«Hay muchísimas leyes fiscales extrañas», afirma Lisa Dodson, responsable del catálogo de precios de Yesway. «Por ejemplo, en Iowa, una barra de chocolate que contenga harina no está sujeta a impuestos, pero una que no la contenga sí lo está. No podemos permitir que ese tipo de complejidades frenen nuestro crecimiento o generen riesgos innecesarios relacionados con el cumplimiento normativo, como sanciones, multas o la insatisfacción de los clientes».

¿Por qué Avalara?

En lugar de intentar resolver por sí sola este reto que se agravaba rápidamente, Lisa decidió buscar una solución automatizada que le ayudara a mitigar el riesgo y a realizar el trabajo más rápido. «Quería un socio experto con conocimientos y recursos que nos ayudara en situaciones con las que no estuviéramos familiarizados», recuerda.

 

Lisa se puso en contacto con PDI, los creadores del sistema de gestión interna de Yesway, para pedirles recomendaciones sobre soluciones que se integraran fácilmente. Solo se recibió una recomendación: Avalara MatrixMaster.

«Quería un socio experto con conocimientos y recursos que nos ayudara en situaciones con las que no estuviéramos familiarizados».

  • — Lisa Dodson
  • Gerente de catálogo de precios

 

Resultados

Cada semana, Yesway proporciona una lista completa de las SKU de los productos. A continuación, Avalara determina la sujeción a impuestos de cada artículo en todos los estados en los que Yesway tenga una sede. La matriz actualizada se recibe en unos días y el equipo de Lisa la valida.

 

«Les enviamos el informe el lunes y ellos suben la matriz actualizada antes del viernes», explica. «Una vez que hayamos realizado el cambio, lo único que tendrán que hacer las tiendas es actualizar sus cajas registradoras, tarea en la que tardarán menos de cinco minutos». Lisa añade que la configuración inicial fue sencilla y fluida, y que la matriz inicial, compuesta por más de 50 000 SKU, fue generada por MatrixMaster en el plazo de un mes.

 

Yesway también utiliza MatrixMaster para determinar si cada SKU cumple los requisitos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), anteriormente conocido como cupones de alimentos. Esto puede resultar un poco complicado, ya que Yesway ofrece tanto productos de alimentación, que sí cumplen los requisitos, como alimentos para consumo inmediato, que no los cumplen.

 

Con MatrixMaster, Lisa se siente segura en cuanto al cumplimiento normativo de Yesway en materia de impuestos sobre las ventas, incluso aunque la complejidad aumente a medida que la empresa crece. «La tranquilidad que esto nos da es muy beneficiosa», afirma. «No hemos tenido ningún problema, pero me tranquiliza saber que Avalara respaldará su trabajo si alguna vez fuera necesario».

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