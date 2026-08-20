Cada semana, Yesway proporciona una lista completa de las SKU de los productos. A continuación, Avalara determina la sujeción a impuestos de cada artículo en todos los estados en los que Yesway tenga una sede. La matriz actualizada se recibe en unos días y el equipo de Lisa la valida.

«Les enviamos el informe el lunes y ellos suben la matriz actualizada antes del viernes», explica. «Una vez que hayamos realizado el cambio, lo único que tendrán que hacer las tiendas es actualizar sus cajas registradoras, tarea en la que tardarán menos de cinco minutos». Lisa añade que la configuración inicial fue sencilla y fluida, y que la matriz inicial, compuesta por más de 50 000 SKU, fue generada por MatrixMaster en el plazo de un mes.

Yesway también utiliza MatrixMaster para determinar si cada SKU cumple los requisitos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), anteriormente conocido como cupones de alimentos. Esto puede resultar un poco complicado, ya que Yesway ofrece tanto productos de alimentación, que sí cumplen los requisitos, como alimentos para consumo inmediato, que no los cumplen.

Con MatrixMaster, Lisa se siente segura en cuanto al cumplimiento normativo de Yesway en materia de impuestos sobre las ventas, incluso aunque la complejidad aumente a medida que la empresa crece. «La tranquilidad que esto nos da es muy beneficiosa», afirma. «No hemos tenido ningún problema, pero me tranquiliza saber que Avalara respaldará su trabajo si alguna vez fuera necesario».