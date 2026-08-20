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Testimonio de cliente

Zillow Group actúa con rapidez y piensa a lo grande en materia de cumplimiento normativo

Resultados

Sistemas integrados

Mejor cumplimiento normativo

Mayor crecimiento

Información general sobre la empresa

Zillow Group es una empresa influyente del sector inmobiliario con sede en Seattle. La empresa presta servicio a los consumidores con el alquiler, la compra, la venta y la financiación de viviendas, y gestiona una de las suites de aplicaciones móviles inmobiliarias más populares. Los principales medios de comunicación recurren habitualmente a sus expertos para que comenten la situación del mercado inmobiliario.

Retos en materia de impuestos

El ascenso de Zillow Group, desde una startup de Seattle hasta convertirse en un gigante a nivel nacional, no es fruto de la casualidad. «Uno de nuestros valores fundamentales es actuar con rapidez y pensar a lo grande», afirma Jason Heckel, (anterior) director sénior de fiscalidad. «Intentamos actuar con rapidez y ser muy eficientes en todo lo que hacemos».

 

A pesar de su enfoque audaz y con visión de futuro, la empresa se las arregló durante muchos años utilizando procesos manuales y anticuados para gestionar sus obligaciones en materia del impuesto sobre las ventas. Sin embargo, cuando Zillow Group adquirió Trulia en 2015, su dinámica fiscal cambió drásticamente, lo que aumentó la exposición potencial de la empresa. Esto llevó al equipo de Jason a reevaluar su situación en materia de cumplimiento normativo.

 

«Intento anticiparme a cualquier cosa que pueda suponer un riesgo fiscal para la empresa», explica Jason. «La visibilidad no hacía más que aumentar con el paso del tiempo. Nuestro negocio se estaba expandiendo, y veíamos que iba a seguir creciendo. Sabíamos que necesitábamos una solución mejor».

¿Por qué Avalara?

La búsqueda por parte de Zillow Group de una solución integral vino motivada principalmente por el deseo de lograr una integración sencilla con sus sistemas empresariales existentes. Jason también quería una solución integral, en lugar de tener que ir combinando herramientas individuales de distintos proveedores.

 

«Me puse en contacto con varios proveedores», recuerda Jason. «Algunos contaban con una solución de software, pero no con un equipo de cumplimiento normativo capaz de generar los resultados esperados. En algunos era al revés. Sabía que necesitábamos una solución de software que fuera fácil de usar, fácil de integrar y que contara con la parte de back-end necesaria para el cumplimiento normativo que necesitaba Zillow Group». Al final, afirma Jason, la elección fue fácil.

 

El equipo de Avalara explicó detalladamente la solución al equipo de Jason, asegurándose de que todos la entendieran de forma completa y clara. «La implementación fue realmente fluida», dice Jason.

«En un par de horas, ya teníamos nuestro entorno de pruebas de desarrollo en marcha y estábamos evaluando las transacciones».

  • — Jason Heckel
  • (Anterior) Director jefe de impuestos

 

Resultados

La reducción del riesgo es la principal ventaja para Jason y su equipo. «El impuesto sobre las ventas, al basarse en los ingresos, es el gran problema del que nadie quiere hablar», afirma Jason». «Si no cumples con la normativa, la situación puede complicarse gravemente en muy poco tiempo». Avalara, en ese sentido, me ayuda a dormir mejor por la noche».

 

La automatización también tiene sus ventajas a medida que el negocio de Zillow Group sigue creciendo en tamaño y complejidad. Los ingresos de la empresa se han triplicado aproximadamente en los últimos cuatro años. «No parece que vaya a remitir», dice Jason. «Acabamos de anunciar públicamente otra adquisición que está en trámite, y la capacidad de incorporar una nueva fuente de ingresos, integrarla en Zuora y cumplir con la normativa de inmediato… esa escalabilidad es realmente estupenda».

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