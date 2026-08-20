El ascenso de Zillow Group, desde una startup de Seattle hasta convertirse en un gigante a nivel nacional, no es fruto de la casualidad. «Uno de nuestros valores fundamentales es actuar con rapidez y pensar a lo grande», afirma Jason Heckel, (anterior) director sénior de fiscalidad. «Intentamos actuar con rapidez y ser muy eficientes en todo lo que hacemos».

A pesar de su enfoque audaz y con visión de futuro, la empresa se las arregló durante muchos años utilizando procesos manuales y anticuados para gestionar sus obligaciones en materia del impuesto sobre las ventas. Sin embargo, cuando Zillow Group adquirió Trulia en 2015, su dinámica fiscal cambió drásticamente, lo que aumentó la exposición potencial de la empresa. Esto llevó al equipo de Jason a reevaluar su situación en materia de cumplimiento normativo.

«Intento anticiparme a cualquier cosa que pueda suponer un riesgo fiscal para la empresa», explica Jason. «La visibilidad no hacía más que aumentar con el paso del tiempo. Nuestro negocio se estaba expandiendo, y veíamos que iba a seguir creciendo. Sabíamos que necesitábamos una solución mejor».