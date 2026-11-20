En 2023, las empresas realizaron 48 000 millones de llamadas API a Avalara AvaTax, que forma parte de nuestra plataforma líder del sector creada para clientes con un gran volumen de transacciones, incluidos minoristas del comercio electrónico y fabricantes.
La plataforma Avalara calcula una amplia gama de tipos de impuestos indirectos en tiempo real, incluidos los impuestos sobre las ventas y el uso, el IVA, el GST, el impuesto sobre bebidas alcohólicas, el impuesto sobre las comunicaciones, el impuesto sobre la propiedad y los impuestos especiales.