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Avalara frente a TaxCloud

¿Automatizar el cumplimiento de la normativa tributaria?

Descubre por qué Avalara es la mejor opción.
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Avalara frente a TaxCloud

Avalara es la empresa de referencia en materia de cumplimiento de la normativa tributaria en la actualidad

Convierte el cumplimiento normativo en una oportunidad

Avalara permite a los equipos de impuestos y finanzas convertir el cumplimiento normativo en una oportunidad, simplificando las presentaciones, mejorando la precisión e impulsando los resultados en todos los sectores y empresas de cualquier tamaño. TaxCloud está diseñado específicamente para pequeñas empresas de comercio electrónico y SaaS. A medida que las empresas crecen y sus necesidades van más allá de la simple presentación de declaraciones, A medida que las empresas crecen, puede ser necesario evaluar si las funcionalidades disponibles de TaxCloud siguen respondiendo a sus necesidades de cumplimiento.
Benefits

Ofrece resultados fiables y de alta precisión

Con el respaldo de contenido tributario verificado por expertos que abarca más de 190 países y más de 54 000 millones de llamadas a la API procesadas, Avalara ofrece una precisión milimétrica, por geolocalización hasta la dirección concreta, en más de 12 000 jurisdicciones fiscales de impuestos sobre las ventas y el uso de EE. UU. y en los mercados internacionales. TaxCloud cubre el impuesto sobre las ventas de EE. UU. en más de 12 000 jurisdicciones, pero Los materiales públicos revisados no identifican [capacidades específicas de presentación de declaraciones] comparables a las descritas para Avalara.
Growth

Se integra con más sistemas empresariales

Con más de 1400 acuerdos de integración firmados con ERP, mercados, plataformas de terminales de punto de venta, sistemas de facturación electrónica y herramientas de colaboración, Avalara se conecta de forma nativa a todo tu ecosistema tecnológico. TaxCloud ofrece aproximadamente 10 integraciones (Shopify, BigCommerce, WooCommerce, Magento, Odoo, QuickBooks Online, Miva, Chargebee y una API personalizada) sin conectores ERP nativos para NetSuite, SAP, Sage o Microsoft.
CRM
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Millones de empresas en más de 75 países confían en Avalara para simplificar su cumplimiento fiscal.

Reconocida como líder en IDC MarketScape 2024, Avalara ofrece soluciones de cumplimiento fiables que ayudan a garantizar la precisión, mejorar la agilidad y preparar a las empresas para lo que viene.

4/5

Calificación de G2 (más de 700 reseñas, en abril de 2026)

8.8/10

Puntuación de TrustRadius (más de 900 reseñas y valoraciones, en abril de 2026)
trgt

Por qué las empresas eligen Avalara en lugar de TaxCloud

1. Precisión y fiabilidad

Los flujos de trabajo automatizados y el contenido de trabajo actualizado periódicamente contribuyen a garantizar un cumplimiento normativo a nivel global eficiente y fiable, al tiempo que se mantiene la precisión a medida que cambian las normativas. El contenido tributario de TaxCloud se limita al impuesto sobre las ventas de EE. UU. y Las capacidades descritas públicamente por TaxCloud parecen más limitadas para [escenarios fiscales complejos específicos].

Capacidad

Avalara

TaxCloud

Cálculo de impuestos en tiempo real

Por geolocalización (geocodificación a nivel de dirección)

Solo EE. UU., 12 000 jurisdicciones

Contenido tributario completo (EE. UU. + internacional)

Se actualiza periódicamente para más de 190 países

Limitado: solo impuestos sobre las ventas de EE. UU.; sin IVA, sin impuestos internacionales

Herramientas de búsqueda de información fiscal integradas

Infraestructura siempre activa,
multirregional y multinube

 Más de 54 000 millones de llamadas a la API procesadas

Se desconoce

Precisión y generación de informes aptos para auditorías

Informes personalizables en tiempo real

Limitado: se señala que la Determinados flujos de presentación de declaraciones y conciliación pueden requerir revisión adicional, dependiendo de la configuración del cliente y de sus necesidades de reporting

Contenido tributario verificado por expertos + IA

Datos estructurados mediante IA, reglas verificadas por expertos

Se desconoce

Cuenta con la confianza de los gobiernos para impulsar los portales oficiales de tipos

Proveedor con certificación SST

En los 24 estados miembros del SST

Códigos fiscales a nivel de producto

Más de 3000 en todos los sectores

Limitado

Certificaciones de seguridad de nivel empresarial

SOC 2 + ISO

Se desconoce

2. Cumplimiento normativo integral y cobertura de todos los tipos de impuestos

Avalara ofrece una visibilidad completa del proceso de cumplimiento normativo gracias a una plataforma unificada que integra el cálculo, las declaraciones, la gestión de exenciones, las declaraciones de IVA y las operaciones transfronterizas. TaxCloud cubre el cálculo y la presentación del impuesto sobre las ventas, además de los certificados de exención básicos y el SST, pero presenta importantes carencias: no incluye el impuesto sobre el uso, el IVA, la declaración del formulario 1099, la facturación electrónica, los aranceles aduaneros ni las licencias comerciales.

Capacidad

Avalara

TaxCloud

Automatización de la presentación y el pago de impuestos

Automatización total, en los 50 estados y territorios

Gestión de certificados de exención

Superior: validación automática, seguimiento de renovaciones, campañas de correo electrónico, integración de bases de datos estatales 

Básico: se ofrecen certificados de exención, pero la automatización es limitada

Declaraciones 1099 y W-9

Gestión de registros y licencias

Registros completos + licencias comerciales

Limitado: solo registro estatal; sin licencia

Declaración gestionada del IVA

Con cobertura para 53 países

Gestión del impuesto por uso

Cálculos de derechos de aduana y clasificación mediante códigos arancelarios

Facturación electrónica y declaración de impuestos en tiempo real

Asistencia en materia de cumplimiento normativo a nivel mundial

Solo EE. UU.

Escalabilidad para empresas de todos los tamaños

Desde pymes hasta grandes empresas

TaxCloud parece estar orientado principalmente a empresas de comercio electrónico y pymes, según los materiales públicos revisados a fecha de [fecha]

3. Fácil integración con los sistemas empresariales

Avalara se integra a la perfección con los sistemas que las empresas utilizan a diario, automatizando el cumplimiento de las obligaciones fiscales dentro de los flujos de trabajo existentes. El ecosistema de integraciones de TaxCloud es muy reducido y se centra en unas pocas plataformas de comercio electrónico y herramientas de facturación. Las empresas que utilizan sistemas ERP, terminales de punto de venta avanzados u operaciones multicanal Los materiales públicos revisados no enumeran conectores nativos.

Capacidad

Avalara

TaxCloud

Plataforma integral para el cumplimiento normativo

Limitado: solo cálculo y presentación del impuesto sobre las ventas en EE. UU.

Acuerdos de integración con socios

Más de 1400

~10 (Shopify, BigCommerce, WooCommerce, Magento, Odoo, QuickBooks Online, Miva, Chargebee, API personalizada)

Integraciones con ERP (NetSuite, SAP, Sage, Microsoft)

Conectores robustos y preconfigurados

Sin conectores ERP nativos

Integraciones con mercados

Limitado

Integraciones con terminales de punto de venta

Integraciones con plataformas de facturación electrónica

Soporte para la implementación

Formación práctica para el proceso de implementación, gestores de cuentas exclusivos, socios de implementación certificados

Migración autoservicio; mensaje de «incorporación sin complicaciones»

Calidad de la atención al cliente

Soporte rápido, en directo y desde EE. UU. en todos los planes

Los niveles de asistencia y las tarifas aplicables deben evaluarse conforme al plan contratado y a las condiciones contractuales aplicables

4. Con tecnología de IA agéntica

Avalara Agentic Tax and Compliance™ no solo se encarga de tareas relacionadas con los impuestos; realmente hace el trabajo, proporcionando eficiencia y productividad a un nivel totalmente nuevo. TaxCloud no ofrece IA agéntica, automatización impulsada por MCP ni capacidades de IA comparables. 

Capacidad

Avalara

TaxCloud

Automatización fiscal que aprende y se adapta

Información basada en inteligencia artificial que ofrece respuestas inmediatas

Servidores MCP que automatizan flujos de trabajo complejos

Reglas basadas en inteligencia artificial que reducen el trabajo manual

API de lenguaje natural que simplifican la integración

Proceso de implementación guiado por IA para acelerar la puesta en marcha y la configuración

Soporte basado en IA que ofrece respuestas más rápidas y precisas

Qué dicen los clientes sobre Avalara

«Avalara cambia las reglas del juego. La amplia gama de productos de Avalara reducen los problemas cotidianos que surgen al hacer negocios y los simplifican, agilizan y, lo que es más importante, los hace más manejables».

  • Jacob Swager
  • Director de impuestos, Sweetwater
Sweetwater

«En nuestro caso, Avalara ha reducido considerablemente las tareas manuales, los errores y las complejas normativas personalizadas, minimizando el tiempo que nuestro equipo dedica a mantener los flujos de trabajo de datos».

  • Ricardo Rodríguez
  • Gerente sénior de impuestos indirectos, Snowflake
Snowflake logo

«La incorporación de Avalara AvaTax a nuestro ERP ha demostrado ser un logro verdaderamente impresionante, ya que nos permite obtener información sobre los impuestos sobre las ventas sin contratiempos y sin esfuerzo, lo que garantiza el cumplimiento normativo en varias jurisdicciones con una eficiencia extraordinaria».

  • André Johnson
  • Analista de negocio sénior, NEFCO
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