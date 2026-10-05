Avalara frente a TaxCloud

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Capacidad
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Avalara
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TaxCloud
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Cálculo de impuestos en tiempo real
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Por geolocalización (geocodificación a nivel de dirección)
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Solo EE. UU., 12 000 jurisdicciones
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Contenido tributario completo (EE. UU. + internacional)
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Se actualiza periódicamente para más de 190 países
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Limitado: solo impuestos sobre las ventas de EE. UU.; sin IVA, sin impuestos internacionales
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Herramientas de búsqueda de información fiscal integradas
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Infraestructura siempre activa,
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Más de 54 000 millones de llamadas a la API procesadas
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Se desconoce
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Precisión y generación de informes aptos para auditorías
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Informes personalizables en tiempo real
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Limitado: se señala que la Determinados flujos de presentación de declaraciones y conciliación pueden requerir revisión adicional, dependiendo de la configuración del cliente y de sus necesidades de reporting
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Contenido tributario verificado por expertos + IA
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Datos estructurados mediante IA, reglas verificadas por expertos
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Se desconoce
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Cuenta con la confianza de los gobiernos para impulsar los portales oficiales de tipos
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Proveedor con certificación SST
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En los 24 estados miembros del SST
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Códigos fiscales a nivel de producto
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Más de 3000 en todos los sectores
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Limitado
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Certificaciones de seguridad de nivel empresarial
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SOC 2 + ISO
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Se desconoce
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Capacidad
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Avalara
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TaxCloud
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Automatización de la presentación y el pago de impuestos
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Automatización total, en los 50 estados y territorios
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Gestión de certificados de exención
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Superior: validación automática, seguimiento de renovaciones, campañas de correo electrónico, integración de bases de datos estatales
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Básico: se ofrecen certificados de exención, pero la automatización es limitada
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Declaraciones 1099 y W-9
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Gestión de registros y licencias
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Registros completos + licencias comerciales
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Limitado: solo registro estatal; sin licencia
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Declaración gestionada del IVA
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Con cobertura para 53 países
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Gestión del impuesto por uso
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Cálculos de derechos de aduana y clasificación mediante códigos arancelarios
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Facturación electrónica y declaración de impuestos en tiempo real
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Asistencia en materia de cumplimiento normativo a nivel mundial
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Solo EE. UU.
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Escalabilidad para empresas de todos los tamaños
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Desde pymes hasta grandes empresas
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TaxCloud parece estar orientado principalmente a empresas de comercio electrónico y pymes, según los materiales públicos revisados a fecha de [fecha]
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Capacidad
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Avalara
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TaxCloud
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Plataforma integral para el cumplimiento normativo
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Limitado: solo cálculo y presentación del impuesto sobre las ventas en EE. UU.
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Acuerdos de integración con socios
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Más de 1400
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~10 (Shopify, BigCommerce, WooCommerce, Magento, Odoo, QuickBooks Online, Miva, Chargebee, API personalizada)
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Integraciones con ERP (NetSuite, SAP, Sage, Microsoft)
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Conectores robustos y preconfigurados
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Sin conectores ERP nativos
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Integraciones con mercados
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Limitado
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Integraciones con terminales de punto de venta
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Integraciones con plataformas de facturación electrónica
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Soporte para la implementación
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Formación práctica para el proceso de implementación, gestores de cuentas exclusivos, socios de implementación certificados
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Migración autoservicio; mensaje de «incorporación sin complicaciones»
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Calidad de la atención al cliente
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Soporte rápido, en directo y desde EE. UU. en todos los planes
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Los niveles de asistencia y las tarifas aplicables deben evaluarse conforme al plan contratado y a las condiciones contractuales aplicables
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Capacidad
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Avalara
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TaxCloud
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Automatización fiscal que aprende y se adapta
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Información basada en inteligencia artificial que ofrece respuestas inmediatas
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Servidores MCP que automatizan flujos de trabajo complejos
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Reglas basadas en inteligencia artificial que reducen el trabajo manual
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API de lenguaje natural que simplifican la integración
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Proceso de implementación guiado por IA para acelerar la puesta en marcha y la configuración
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Soporte basado en IA que ofrece respuestas más rápidas y precisas