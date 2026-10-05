Avalara frente a TaxCloud

Con el respaldo de contenido tributario verificado por expertos que abarca más de 190 países y más de 54 000 millones de llamadas a la API procesadas, Avalara ofrece una precisión milimétrica, por geolocalización hasta la dirección concreta, en más de 12 000 jurisdicciones fiscales de impuestos sobre las ventas y el uso de EE. UU. y en los mercados internacionales. TaxCloud cubre el impuesto sobre las ventas de EE. UU. en más de 12 000 jurisdicciones, pero Los materiales públicos revisados no identifican [capacidades específicas de presentación de declaraciones] comparables a las descritas para Avalara.