|
Capacidad
|
Avalara
|
Zamp
|
Cálculo de impuestos en tiempo real
|
Por geolocalización, menos de 10 ms, a escala
|
Afirma que ofrece una «precisión milimétrica», pero no se han identificado datos disponibles públicamente que respalden el rendimiento a gran escala
|
Contenido tributario completo (EE. UU. + internacional)
|
Se actualiza periódicamente en más de 190 países
|
Limitado: impuesto sobre las ventas de EE. UU. + aproximadamente 30 países con GST/IVA
|
Herramientas de búsqueda de información fiscal integradas
|
Infraestructura siempre activa, multirregional y multinube
|
Se procesaron 54 000 millones de llamadas a la API; 1140 millones durante la Cyber Week 2025
|
Se desconoce
|
Precisión apta para auditorías
|
Los clientes reducen el tiempo de preparación para las auditorías de semanas a horas
|
Afirma que proporciona asistencia para las auditorías; sin metodología de auditoría publicada
|
Contenido tributario verificado por expertos + IA
|
Datos estructurados mediante IA, reglas verificadas por expertos
|
Se desconoce
|
Cuenta con la confianza de los gobiernos para impulsar los portales oficiales de tipos
|
Proveedor con certificación SST
|
En los 24 estados miembros del SST
|
Certificaciones de seguridad de nivel empresarial
|
SOC 2 + ISO
|
Según [fuente/fecha], la certificación SOC 2 figura como [estado]; debe confirmarse el tipo y alcance concreto de la certificación SOC 2
|
Capacidad
|
Avalara
|
Zamp
|
Automatización de la presentación y el pago de impuestos
|
Automatización total, en los 50 estados y territorios
|
Gestión de certificados de exención
|
Superior: validación automática, seguimiento de renovaciones, campañas de correo electrónico, integración de bases de datos estatales
|
Básico: incluido en el servicio; automatización limitada
|
Gestión de notificaciones
|
Declaraciones 1099 y W-9
|
Gestión de registros y licencias
|
Registros completos + licencias comerciales
|
Limitado; sin licencias
|
Declaración gestionada de IVA y GST
|
Con cobertura para 53 países
|
Cobertura limitada
|
Gestión del impuesto por uso
|
Cálculos de derechos de aduana y clasificación mediante códigos arancelarios
|
Facturación electrónica y declaración de impuestos en tiempo real
|
Códigos fiscales únicos a nivel de producto
|
Más de 3000 en todos los sectores
|
Se desconoce
|
Asistencia en materia de cumplimiento normativo a nivel mundial
|
Limitado: centrado en EE. UU. con un nuevo producto para uso a nivel mundial
|
Escalabilidad para empresas de todos los tamaños
|
Desde pymes hasta grandes empresas
|
Solo empresas digitales del sector de la energía eléctrica y las pymes; unos 1200 clientes
|
Capacidad
|
Avalara
|
Zamp
|
Plataforma integral para el cumplimiento normativo
|
Limitado: impuesto sobre las ventas de EE. UU. + IVA/GST + servicio gestionado
|
Acuerdos de integración con socios
|
Más de 1400
|
Aproximadamente 15
|
Integraciones con ERP (SAP, Oracle, NetSuite, Microsoft)
|
Conectores robustos y preconfigurados para todos los principales sistemas ERP
|
Limitado: NetSuite, Microsoft BC, Xero; no se admiten SAP, Oracle ni Sage
|
Integraciones con plataformas de facturación (Stripe, Chargebee, Zuora)
|
Limitado: Stripe
|
Integraciones con plataformas de comercio electrónico
|
Shopify, BigCommerce, WooCommerce, Adobe Commerce
|
Integraciones con terminales de punto de venta
|
Limitado
|
Integraciones con plataformas de facturación electrónica
|
Socios de implementación certificados
|
Amplio ecosistema de socios: más de 1400 acuerdos de integración con socios
|
Socios de despachos de contabilidad; sin un ecosistema de implementación certificado
|
Programa de socios de marca blanca
|
Atención al cliente
|
Asistencia desde EE. UU. y de respuesta rápida; gestores de cuentas exclusivos
|
Capacidad
|
Avalara
|
Zamp
|
Automatización fiscal que aprende y se adapta
|
Información basada en inteligencia artificial que ofrece respuestas inmediatas
|
Servidores MCP que automatizan flujos de trabajo complejos
|
Reglas basadas en inteligencia artificial que reducen el trabajo manual
|
API de lenguaje natural que simplifican la integración
|
Proceso de implementación guiado por IA para acelerar la puesta en marcha y la configuración
|
Soporte basado en IA que ofrece respuestas más rápidas y precisas