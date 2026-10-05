Con el respaldo de contenido tributario verificado por expertos que abarca más de 190 países, más de 54 000 millones de llamadas a la API procesadas y más de 12 000 jurisdicciones de impuestos sobre las ventas y el uso en EE. UU., Avalara ofrece una precisión inigualable a gran escala. Zamp también afirma que sus cálculos son «de una precisión milimétrica», pero la profundidad de su contenido fiscal, su metodología de auditoría y sus indicadores de rendimiento no están documentados públicamente, y su cumplimiento de la norma SOC 2 sigue figurando como «en curso», lo que La documentación pública revisada no identifica determinados indicadores de preparación empresarial.