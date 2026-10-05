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Avalara frente a Zamp

¿Automatizar el cumplimiento de la normativa tributaria?

Descubre por qué Avalara es la mejor opción.
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Avalara frente a TaxJar

Avalara es la empresa de referencia en materia de cumplimiento de la normativa tributaria en la actualidad

Convierte el cumplimiento normativo en una oportunidad

Avalara permite a los equipos de impuestos y finanzas convertir el cumplimiento normativo en una oportunidad, simplificando las presentaciones de impuestos, mejorando la precisión e impulsando los resultados en todos los sectores y empresas de cualquier tamaño.Zamp está pensado para el crecimiento de pequeñas y medianas empresas digitales (comercio electrónico, SaaS y servicios digitales) y se posiciona como un servicio gestionado tipo «llave en mano». El modelo de Zamp puede resultar adecuado para empresas de menor tamaño, mientras que las empresas con requisitos más amplios, multijurisdiccionales o empresariales deben valorar si necesitan funcionalidades adicionales.
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Ofrece resultados fiables y de alta precisión

Con el respaldo de contenido tributario verificado por expertos que abarca más de 190 países, más de 54 000 millones de llamadas a la API procesadas y más de 12 000 jurisdicciones de impuestos sobre las ventas y el uso en EE. UU., Avalara ofrece una precisión inigualable a gran escala. Zamp también afirma que sus cálculos son «de una precisión milimétrica», pero la profundidad de su contenido fiscal, su metodología de auditoría y sus indicadores de rendimiento no están documentados públicamente, y su cumplimiento de la norma SOC 2 sigue figurando como «en curso», lo que La documentación pública revisada no identifica determinados indicadores de preparación empresarial.
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Se integra con más sistemas empresariales

Con más de 1400 acuerdos de integración firmados con ERP, mercados, plataformas de terminales de punto de venta, sistemas de facturación electrónica y herramientas de colaboración, Avalara se conecta de forma nativa a todo tu ecosistema tecnológico. Zamp incluye aproximadamente 15 integraciones (QuickBooks Online, NetSuite, Microsoft Dynamics Business Central, Xero, Stripe, Shopify, Adobe Commerce, BigCommerce, WooCommerce y una API personalizada), sin conectores para SAP, Sage, Oracle o entornos ERP avanzados.
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Millones de empresas en más de 75 países confían en Avalara para simplificar su cumplimiento fiscal.

Reconocida como líder en IDC MarketScape 2024, Avalara ofrece soluciones de cumplimiento fiables que ayudan a garantizar la precisión, mejorar la agilidad y preparar a las empresas para lo que viene.

4/5

Calificación de G2 (más de 700 reseñas, en abril de 2026)

8.8/10

Puntuación de TrustRadius (más de 900 reseñas y valoraciones, en abril de 2026)
trgt

Por qué las empresas eligen Avalara en lugar de Zamp

1. Precisión y fiabilidad

Los flujos de trabajo automatizados y el contenido tributario actualizado periódicamente ayudan a garantizar un cumplimiento de la normativa eficiente y fiable a nivel mundial, a la vez que se mantiene la precisión a medida que cambian las normativas. Zamp cubre el impuesto sobre las ventas de EE. UU. y recientemente ha lanzado un producto para el IVA y el GST, pero la exhaustividad de su contenido a nivel mundial, la trazabilidad de las auditorías y la solidez de su infraestructura no han sido verificadas

Capacidad

Avalara

Zamp

Cálculo de impuestos en tiempo real

Por geolocalización, menos de 10 ms, a escala

Afirma que ofrece una «precisión milimétrica», pero no se han identificado datos disponibles públicamente que respalden el rendimiento a gran escala

Contenido tributario completo (EE. UU. + internacional)

Se actualiza periódicamente en más de 190 países

Limitado: impuesto sobre las ventas de EE. UU. + aproximadamente 30 países con GST/IVA

Herramientas de búsqueda de información fiscal integradas

Infraestructura siempre activa, multirregional y multinube

Se procesaron 54 000 millones de llamadas a la API; 1140 millones durante la Cyber Week 2025

Se desconoce

Precisión apta para auditorías

Los clientes reducen el tiempo de preparación para las auditorías de semanas a horas

Afirma que proporciona asistencia para las auditorías; sin metodología de auditoría publicada

Contenido tributario verificado por expertos + IA

Datos estructurados mediante IA, reglas verificadas por expertos

Se desconoce

Cuenta con la confianza de los gobiernos para impulsar los portales oficiales de tipos

Proveedor con certificación SST

En los 24 estados miembros del SST

Certificaciones de seguridad de nivel empresarial

SOC 2 + ISO

Según [fuente/fecha], la certificación SOC 2 figura como [estado]; debe confirmarse el tipo y alcance concreto de la certificación SOC 2

2. Cumplimiento normativo integral y cobertura de todos los tipos de impuestos

Avalara proporciona una visibilidad completa del proceso de cumplimiento normativo con una plataforma unificada que conecta el cálculo y la presentación de impuestos, la gestión de exenciones, la presentación de declaraciones de IVA, las operaciones transfronterizas y las licencias. Zamp se encarga del cálculo del impuesto sobre las ventas en EE. UU., la presentación de declaraciones, los registros, la gestión de notificaciones y la gestión básica de exenciones —además de ofrecer un nuevo producto para el IVA/GST—, pero Los materiales públicos revisados no identifican soporte para [funciones específicas].

Capacidad

Avalara

Zamp

Automatización de la presentación y el pago de impuestos

Automatización total, en los 50 estados y territorios

Gestión de certificados de exención

Superior: validación automática, seguimiento de renovaciones, campañas de correo electrónico, integración de bases de datos estatales

Básico: incluido en el servicio; automatización limitada

Gestión de notificaciones

Declaraciones 1099 y W-9

Gestión de registros y licencias

Registros completos + licencias comerciales

Limitado; sin licencias

Declaración gestionada de IVA y GST

Con cobertura para 53 países

Cobertura limitada

Gestión del impuesto por uso

Cálculos de derechos de aduana y clasificación mediante códigos arancelarios

Facturación electrónica y declaración de impuestos en tiempo real

Códigos fiscales únicos a nivel de producto

Más de 3000 en todos los sectores

Se desconoce

Asistencia en materia de cumplimiento normativo a nivel mundial

Limitado: centrado en EE. UU. con un nuevo producto para uso a nivel mundial

Escalabilidad para empresas de todos los tamaños

Desde pymes hasta grandes empresas

Solo empresas digitales del sector de la energía eléctrica y las pymes; unos 1200 clientes

3. Fácil integración con los sistemas empresariales

Avalara se integra a la perfección con los sistemas que las empresas utilizan a diario, automatizando el cumplimiento de las obligaciones fiscales dentro de los flujos de trabajo existentes. Zamp ofrece unas 15 integraciones centradas en plataformas de contabilidad y comercio electrónico para pymes. Para todo lo demás (SAP, Oracle, Sage, terminales de punto de venta avanzados o entornos empresariales multicanal), Zamp se basa en su API y no se han identificado tarifas de implementación publicadas ni servicios internos de implementación; su disponibilidad debe confirmarse con Zamp.

Capacidad

Avalara

Zamp

Plataforma integral para el cumplimiento normativo

Limitado: impuesto sobre las ventas de EE. UU. + IVA/GST + servicio gestionado

Acuerdos de integración con socios

Más de 1400

Aproximadamente 15

Integraciones con ERP (SAP, Oracle, NetSuite, Microsoft)

Conectores robustos y preconfigurados para todos los principales sistemas ERP

Limitado: NetSuite, Microsoft BC, Xero; no se admiten SAP, Oracle ni Sage

Integraciones con plataformas de facturación (Stripe, Chargebee, Zuora)

Limitado: Stripe

Integraciones con plataformas de comercio electrónico

Shopify, BigCommerce, WooCommerce, Adobe Commerce

Integraciones con terminales de punto de venta

Limitado

Integraciones con plataformas de facturación electrónica

Socios de implementación certificados

Amplio ecosistema de socios: más de 1400 acuerdos de integración con socios

Socios de despachos de contabilidad; sin un ecosistema de implementación certificado

Programa de socios de marca blanca

Atención al cliente

Asistencia desde EE. UU. y de respuesta rápida; gestores de cuentas exclusivos

4. Con tecnología de IA agéntica

Avalara Agentic Tax and Compliance™ no solo se encarga de tareas relacionadas con los impuestos; realmente hace el trabajo, proporcionando eficiencia y productividad a un nivel totalmente nuevo. Zamp se define a sí misma como una «plataforma inteligente», pero no se han identificado capacidades públicas comparables de IA agéntica en los materiales de Zamp revisados.

Capacidad

Avalara

Zamp

Automatización fiscal que aprende y se adapta

Información basada en inteligencia artificial que ofrece respuestas inmediatas

Servidores MCP que automatizan flujos de trabajo complejos

Reglas basadas en inteligencia artificial que reducen el trabajo manual

API de lenguaje natural que simplifican la integración

Proceso de implementación guiado por IA para acelerar la puesta en marcha y la configuración

Soporte basado en IA que ofrece respuestas más rápidas y precisas

Qué dicen los clientes sobre Avalara

«Avalara cambia las reglas del juego. La amplia gama de productos de Avalara reducen los problemas cotidianos que surgen al hacer negocios y los simplifican, agilizan y, lo que es más importante, los hace más manejables».

  • Jacob Swager
  • Director de impuestos, Sweetwater
Sweetwater

«En nuestro caso, Avalara ha reducido considerablemente las tareas manuales, los errores y las complejas normativas personalizadas, minimizando el tiempo que nuestro equipo dedica a mantener los flujos de trabajo de datos».

  • Ricardo Rodríguez
  • Gerente sénior de impuestos indirectos, Snowflake
Snowflake logo

«La incorporación de Avalara AvaTax a nuestro ERP ha demostrado ser un logro verdaderamente impresionante, ya que nos permite obtener información sobre los impuestos sobre las ventas sin contratiempos y sin esfuerzo, lo que garantiza el cumplimiento normativo en varias jurisdicciones con una eficiencia extraordinaria».

  • André Johnson
  • Analista de negocio sénior, NEFCO
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