6 diferencias entre el IVA y el impuesto sobre las ventas en EE. UU.

Los países con un sistema de IVA suelen tener un tipo estándar nacional para la mayoría de bienes y servicios. El tipo medio nacional estándar del IVA en todo el mundo está entre el 15 % y el 16 %. En Europa, es del 21-22 %, siendo Suiza el país con la tasa más baja, un 8,1 %, y Hungría el país con la más alta, un 27 %. Los países con IVA también suelen tener tipos reducidos y superreducidos que se aplican a productos como los alimentos básicos y los servicios públicos. Aunque los tipos del IVA pueden cambiar, suelen mantenerse iguales de un año a otro.

¿Te acuerdas de esas más de 12 000 jurisdicciones de EE. UU. en materia de impuestos sobre las ventas y el uso de las que hablamos? Apenas hay iniciativas por parte de las ciudades, los condados y los estados para armonizar los tipos del impuesto sobre las ventas que aplican a los mismos productos. Los zapatos que compras en California pueden tener un impuesto sobre las ventas diferente al de los zapatos en Tennessee. Además, los zapatos en Sacramento, la capital de California, pueden tener otro precio, y, por si fuera poco, el precio puede volver a variar en Nashville, Tennessee. Estas jurisdicciones también cambian sus tipos con mucha más frecuencia que el IVA. De hecho, en 2025 hubo casi 12 000 cambios en las tarifas en todo EE. UU. Esto hace que calcular las tarifas sea un reto enorme para las empresas y un trabajo nada envidiable si hay que hacerlo a mano.