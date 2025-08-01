6 diferencias entre el IVA y el impuesto sobre las ventas en EE. UU.

Los ciudadanos estadounidenses solo pagan el IVA cuando están en Europa o en otro país donde haya impuesto sobre el valor añadido. Estados Unidos no tiene un sistema de IVA. En su lugar, el impuesto sobre las ventas de EE. UU. lo administran los estados, no el gobierno federal. Se aplica el impuesto sobre las ventas en el punto de venta final, donde el vendedor lo recauda y lo remite a la autoridad estatal o local correspondiente.
Las tasas del impuesto sobre las ventas varían entre las miles de jurisdicciones, incluidos estados, condados y ciudades. Debido a esta complejidad, el impuesto sobre las ventas suele añadirse al finalizar la compra en lugar de estar incluido en el precio indicado.
No se calcula ya que Estados Unidos no tiene IVA. En su lugar, el impuesto sobre las ventas se calcula en función de las normativas y tipos vigentes en la ubicación del comprador, que pueden variar de una jurisdicción a otra.