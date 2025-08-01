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1 de agosto de 2025

6 diferencias entre el IVA y el impuesto sobre las ventas en EE. UU.

Ben Robinson

Tanto el impuesto sobre el valor añadido (IVA) como el impuesto sobre las ventas en EE. UU. suponen un reto para las empresas. Cada uno tiene sus complejidades, pero de formas distintas. Comprender las diferencias clave entre ambos puede ayudarte a gestionar tus obligaciones fiscales, sobre todo si estás acostumbrado a gestionar el IVA y te estás introduciendo en el mercado estadounidense por primera vez.

 

Una fuente habitual de confusión es si en EE. UU. se aplica el IVA o si existe realmente un «IVA estadounidense». Si te estás expandiendo a EE. UU., entender estas diferencias con antelación puede ayudarte a evitar errores costosos, sobre todo teniendo en cuenta que muchas empresas que cumplen con la normativa del IVA siguen teniendo dificultades para cumplir los requisitos en materia de impuestos sobre las ventas de EE. UU.

Conclusiones clave

  • El IVA es un impuesto sobre el valor añadido que se aplica en cada etapa de la cadena de suministro, mientras que el impuesto sobre las ventas de EE. UU. solo se recauda en el punto de venta final y varía mucho dependiendo de la ubicación.
  • Los sistemas de IVA suelen contar con unos pocos tipos impositivos nacionales fijos, mientras que los tipos del impuesto sobre las ventas en EE. UU. varían dependiendo de las miles de jurisdicciones estatales y locales y cambian con frecuencia.
  • Las empresas sujetas al IVA pueden recuperar el IVA soportado, a diferencia de lo que ocurre en EE. UU., donde se aplican exenciones por reventa y los consumidores pueden tener la obligación de declarar por sí mismos el impuesto por uso.

 

Vamos a echar un vistazo a las principales seis diferencias. 

1. Niveles: El IVA se aplica a nivel nacional. El impuesto sobre las ventas de EE. UU. tiene varios niveles

Esta es, posiblemente, la diferencia más importante entre el IVA y el impuesto sobre las ventas de EE. UU. El IVA es controlado y recaudado por los gobiernos a nivel nacional (federal). Esta es una diferencia fundamental con respecto a Estados Unidos, donde no existe un sistema nacional de IVA ni un «IVA estadounidense» equivalente. El impuesto sobre las ventas de EE. UU. lo fija a nivel estatal cada uno de los estados que lo aplica (Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire y Oregón no aplican el impuesto sobre las ventas de EE. UU.). Sin embargo, esto no significa que haya un máximo de 45 tipos de interés que se deban seguir. Los condados y ciudades dentro de un estado son libres de establecer sus propias normas y requisitos de impuestos sobre las ventas a nivel local, y existen más de 12 000 jurisdicciones de impuestos sobre las ventas y el uso en EE. UU. 

 

Esto nos lleva a… 

2. Tipos: el IVA tiene varios tipos. El impuesto sobre las ventas en EE. UU. tiene muchos

Los países con un sistema de IVA suelen tener un tipo estándar nacional para la mayoría de bienes y servicios. El tipo medio nacional estándar del IVA en todo el mundo está entre el 15 % y el 16 %. En Europa, es del 21-22 %, siendo Suiza el país con la tasa más baja, un 8,1 %, y Hungría el país con la más alta, un 27 %. Los países con IVA también suelen tener tipos reducidos y superreducidos que se aplican a productos como los alimentos básicos y los servicios públicos. Aunque los tipos del IVA pueden cambiar, suelen mantenerse iguales de un año a otro.

 

¿Te acuerdas de esas más de 12 000 jurisdicciones de EE. UU. en materia de impuestos sobre las ventas y el uso de las que hablamos? Apenas hay iniciativas por parte de las ciudades, los condados y los estados para armonizar los tipos del impuesto sobre las ventas que aplican a los mismos productos. Los zapatos que compras en California pueden tener un impuesto sobre las ventas diferente al de los zapatos en Tennessee. Además, los zapatos en Sacramento, la capital de California, pueden tener otro precio, y, por si fuera poco, el precio puede volver a variar en Nashville, Tennessee. Estas jurisdicciones también cambian sus tipos con mucha más frecuencia que el IVA. De hecho, en 2025 hubo casi 12 000 cambios en las tarifas en todo EE. UU. Esto hace que calcular las tarifas sea un reto enorme para las empresas y un trabajo nada envidiable si hay que hacerlo a mano.

Puntos de recaudación: múltiples vs. únicos

El IVA se recauda en cada etapa de la cadena de suministro: producción, distribución y venta al por menor. Un mayorista cobra el IVA a un minorista, que a su vez también cobra el IVA al cliente. Las empresas recaudan el IVA sobre las ventas (IVA repercutido) y deducen el IVA pagado en las compras (IVA soportado), remitiendo la diferencia a la autoridad fiscal.

 

El impuesto sobre las ventas de EE. UU. solo se cobra al consumidor final en el momento de pagar, ya sea en un establecimiento físico o por Internet. Una empresa u otra entidad (como una organización benéfica) puede tener derecho a una exención. En este caso, el comprador presenta un certificado de exención y el vendedor ajusta el tipo del impuesto sobre las ventas de EE. UU. a cero. Las empresas remiten el importe total a la autoridad fiscal estatal o local de EE. UU. correspondiente.

4. Mecanismo de recuperación de impuestos: unos lo tienen y otros no

El IVA incluye un sistema de deducción de impuestos soportado. Esto significa que las empresas pueden recuperar el IVA pagado en la mayoría de las compras relacionadas con el negocio (como suministros y equipos de oficina) deduciendo el IVA de dichas compras (IVA soportado) de lo que recaudan por las ventas (IVA repercutido).

 

El impuesto sobre las ventas de EE. UU. no cuenta con un mecanismo de deducción fiscal por impuestos soportados. Sin embargo, las empresas que compran bienes para su reventa pueden utilizar certificados de exención de reventa para adquirir ciertos artículos sin impuestos. 

5. Declaraciones de impuestos: frecuencia de presentación

Las empresas con obligaciones en materia de IVA suelen presentar declaraciones de IVA mensuales o trimestrales, dependiendo de los umbrales de volumen de negocio sujeto a impuestos anuales que establezca cada país. Las empresas deben detallar su IVA soportado y repercutido y remitir el importe neto a la autoridad fiscal correspondiente.

 

La frecuencia de presentación de las declaraciones del impuesto sobre las ventas en EE. UU. varía de un estado a otro. A menudo se basa en el volumen de ventas sujetas a impuestos; sin embargo, es probable que haya diferencias en cuanto a estos requisitos de un estado a otro. Las empresas deben presentar declaraciones y remitir los impuestos sobre las ventas recaudados en EE. UU. a cada jurisdicción donde tengan una obligación tributaria y no a una única autoridad nacional. 

6. Impuesto sobre el uso del consumidor: no se aplica al IVA

El impuesto sobre el uso del consumidor en EE. UU. es un impuesto estatal sobre el uso, almacenamiento o consumo de bienes y servicios. Se puede aplicar cuando un comprador no paga el impuesto sobre las ventas de EE. UU. en el momento de la compra, como cuando compras por Internet a un vendedor de fuera del estado, o cuando las empresas traen mercancías no gravadas al estado desde un estado libre de impuestos. El impuesto sobre el uso del consumidor ayuda a garantizar que las compras no gravadas no eludan la tributación por completo. El comprador es responsable de calcular y pagar el impuesto sobre el consumo cuando no se haya cobrado el impuesto sobre las ventas en el momento de la compra.

 

El IVA no tiene ningún requisito similar para los consumidores. Existen normas de declaración del IVA por autoliquidación, pero no se genera ningún pago de impuesto en efectivo.   

Cómo te puede ayudar Avalara

El IVA y el impuesto sobre las ventas de EE. UU. presentan diferencias importantes, pero hay algo en lo que coinciden: hay que gestionar tus obligaciones de la forma más eficaz posible. La automatización puede ayudarte a resolver el dilema entre el IVA y el impuesto sobre las ventas. Puede simplificar las tareas más pesadas ayudándote a entender tus obligaciones y avisándote cuando surjan otras nuevas, calculando los tipos que cambian constantemente y ofreciéndote precios precisos en el punto de venta, además de señalarte los plazos importantes para las declaraciones de impuestos para que nunca se te pase una fecha de presentación.  

 

Habla con un especialista fiscal de Avalara hoy mismo para obtener más información sobre cómo pueden ayudarte nuestras soluciones. También puedes obtener más información sobre cómo gestionar la complejidad del impuesto sobre las ventas en EE. UU. o cómo agilizar el cumplimiento normativo del IVA.

Preguntas frecuentes

Los ciudadanos estadounidenses solo pagan el IVA cuando están en Europa o en otro país donde haya impuesto sobre el valor añadido. Estados Unidos no tiene un sistema de IVA. En su lugar, el impuesto sobre las ventas de EE. UU. lo administran los estados, no el gobierno federal. Se aplica el impuesto sobre las ventas en el punto de venta final, donde el vendedor lo recauda y lo remite a la autoridad estatal o local correspondiente.

Las tasas del impuesto sobre las ventas varían entre las miles de jurisdicciones, incluidos estados, condados y ciudades. Debido a esta complejidad, el impuesto sobre las ventas suele añadirse al finalizar la compra en lugar de estar incluido en el precio indicado.

No se calcula ya que Estados Unidos no tiene IVA. En su lugar, el impuesto sobre las ventas se calcula en función de las normativas y tipos vigentes en la ubicación del comprador, que pueden variar de una jurisdicción a otra.

Las tasas, normativas y regulaciones del impuesto sobre las ventas cambian con frecuencia. Aunque esperamos que esta información te resulte útil, este blog tiene únicamente fines informativos y no ofrece asesoramiento jurídico ni fiscal.
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