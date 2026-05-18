El panorama del cumplimiento normativo en España está cambiando, pero la confusión surge al tratar requisitos diferentes como si fueran un único sistema.

VeriFactu, SII y la facturación electrónica B2B (entre empresas) son sistemas independientes. Coinciden en los datos, pero no en su finalidad. Las empresas que se preparan para el cumplimiento de SII y VeriFactu en la facturación en tiempo real deben entender dónde termina la declaración del IVA y dónde comienzan los controles de facturación a nivel de sistema.

Para los responsables de finanzas y TI, el riesgo no es malinterpretar las normas. Se trata de diseñar sistemas que duplican procesos o que no cumplen requisitos clave.

¿Por qué España está apostando por unos datos de factura trazables y estructurados?

El marco antifraude de España se centra en el control. El objetivo es evitar la manipulación de los datos de las facturas y mejorar la auditabilidad. Por este motivo, los datos de las facturas deben estar ahora estructurados, ser trazables y coherentes en todos los sistemas.

Los requisitos se establecen en la normativa del sistema de facturación de España, que establece cómo debe funcionar el software de facturación.

Prepararse para VeriFactu sin tener que rediseñar los sistemas de facturación se ha convertido ahora un problema fundamental de los sistemas y controles, y no solo en la cuestión fiscal. Esto influye en cómo se diseñan los sistemas. Las herramientas de ERP, POS y facturación deben generar datos que se puedan validar, rastrear y exportar. Los equipos financieros no pueden resolver esto a nivel de declaración de impuestos. Debe estar integrado en el sistema.

VeriFactu vs. SII vs. Facturación electrónica B2B: roles y límites claros

Cada sistema tiene un rol diferente. VeriFactu se centra en la integridad de las facturas. Requiere sistemas que generen registros inalterables sin dejar rastro y que incluyan una estructura verificable.

El SII se centra en la declaración del IVA. Exige a las empresas que presenten los datos de las facturas a la AEAT (Agencia Tributaria Española) en los plazos establecidos.

La facturación electrónica B2B se centra en el intercambio. Define cómo se envían, reciben y se rastrean las facturas entre empresas. Comprender los requisitos normativos de VeriFactu ayuda a aclarar en qué se diferencian los controles a nivel de sistema de las obligaciones de declaración.

Comprender las diferencias operativas entre SII y VeriFactu es fundamental, ya que los sistemas resuelven problemas distintos y funcionan en distintos niveles de cumplimiento normativo. Hay un sistema que regula cómo se crean los datos. Otro regula cómo se debe declarar. Y un tercero determina la forma de intercambio.

Planificar para «cuando la facturación electrónica sea obligatoria» sin fijarte en una sola fecha

Muchos equipos se centran en los plazos. Esto genera cierto riesgo.

Los plazos de implementación pueden variar, pero los requisitos del sistema se mantienen. Esperar a que se fije una fecha retrasa los preparativos y acorta el plazo de entrega.

El marco legal que regula los requisitos de facturación electrónica B2B en España marca la línea a seguir, pero los detalles de la implementación dependen de normativas adicionales.

El enfoque práctico se basa en las capacidades. Los equipos de Ffinanzas y TI deben centrarse en:

Estructura de datos

Integración entre sistemas

Reglas de validación

Trazabilidad

Gestión de excepciones

Si se cumplen estas condiciones, el cumplimiento normativo puede adaptarse a los cambios de calendario.