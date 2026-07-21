Para los envíos no postales que cumplan los requisitos para la exención de minimis antes del la Decreo presidencial del 30 de julio de 2025, una parte cualificada deberá presentar el tipo de entrada apropiado en el Entorno Comercial Automatizado (ACE) a partir del 29 de agosto de 2025. Todas las importaciones presentadas a través de ACE deben tener asignado el código correcto de 10 dígitos del Sistema Armonizado (SA).

Los códigos del SA identifican los productos que traspasan fronteras internacionales. A veces se denominan códigos arancelarios porque determinan los tipos arancelarios. Es esencial aplicar el código correcto a todas las importaciones, ya que asignar un código del SA erróneo puede ocasionar que se aplique un tipo de arancel incorrecto.

«Los códigos del SA de 10 dígitos ya son obligatorios para la mayoría de los procesos de despacho de aduanas, explica Shane Bogdan, director de Ventas transfronterizas de Avalara, pero no todo el mundo los proporciona ni se clasifican con precisión. En algunos casos, las organizaciones pueden estar simplemente añadiendo cuatro dígitos aleatorios (por ejemplo, 0000) al final de un código HS de 6 dígitos para convertirlo en el código de 10 dígitos requerido».

Los formularios o documentos de entrada en papel ya no se aceptan para importaciones de bajo valor, y los productos afectados no se pueden introducir utilizando el Tipo de entrada 86, o T86 (un tipo de entrada aduanera creado para importaciones de bajo valor).

Los tipos de entrada aceptables incluyen el tipo de entrada 11 (informal) y el tipo de entrada 01 (formal).

Tipo de entrada 11

Para el tipo de entrada 11, el importador registrado debe presentar un Formulario 3461 del CBP debidamente cumplimentado a través del ACE. La información requerida incluye los datos del importador y de la entrada, los detalles del envío y el transporte, el valor de la transacción y el código HTS de 10 dígitos para cada artículo importado.

Tipo de entrada 01

El tipo de entrada formal 01 es obligatorio para los envíos comerciales con un valor superior a 2500 USD, así como para los productos sujetos a aranceles, cuotas o regulaciones adicionales. El tipo de entrada 01 suele ser presentado por un agente de aduanas autorizado que presenta tanto el formulario 3461 como el formulario 7501 o solo el formulario 7501. También requiere el código HTS de 10 dígitos para cada artículo importado.

El tipo de entrada 01 debe estar cubierto por una fianza que garantice el pago de los aranceles, multas, sanciones e impuestos aplicables.

Existe un proceso de entrada diferente para los envíos por correo internacional.

Nuevas tasas arancelarias para envíos postales internacionales

Desde el 29 de agosto de 2025 hasta el 28 de febrero de 2026, hubo dos opciones aduaneras para los envíos postales internacionales. Los transportistas podían seleccionar cualquiera de las dos opciones, pero debían aplicar la misma metodología a todos los envíos postales durante un periodo determinado. Los importadores podían cambiar la metodología una vez al mes natural (o con otra periodicidad determinada por la CBP) siempre que notificaran a la CBP con al menos 24 horas de antelación.

Metodología de derechos ad valorem. Aplicar el arancel impuesto al país de origen en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). La tarifa debe calcularse sobre el valor de cada artículo postal sujeto a derechos (paquete). Metodología de derechos específicos. Aplicar un arancel específico basado en el arancel de la IEEPA para el país de origen de la siguiente manera: 80 USD por artículo para los países con un arancel efectivo de la IEEPA inferior al 16 %

160 USD por artículo para los países con un arancel efectivo de la IEEPA de entre el 16 % y el 25 % (ambos inclusive)

200 USD para países con un arancel efectivo de la IEEPA superior al 25 %

La opción de metodología de derechos específicos estuvo disponible durante seis meses. A partir del 28 de febrero de 2026, solo se podrá utilizar la metodología de derechos ad valorem para los envíos postales internacionales. Consulta las preguntas frecuentes sobre comercio electrónico de la CBP y este artículo de la base de conocimientos para obtener orientación adicional.