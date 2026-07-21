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21 de julio de 2026

Las exenciones de minimis están a punto de expirar: ¿está preparada tu empresa?

Gail Cole

Esta publicación se ha actualizado para reflejar las últimas novedades. Asiste a nuestra serie de seminarios web, Martes de comercio y aranceles, para escuchar a los expertos de Avalara debatir sobre cuestiones de comercio global y sus implicaciones empresariales.

 

La exención de minimis fue suspendida por Estados Unidos para China y Hong Kong el 2 de mayo de 2025, y para todos los demás países a partir del 29 de agosto de 2025. El presidente Donald J. Trump mantuvo la suspensión el 20 de febrero de 2026. Hay otros países que también están trabajando para eliminar el estatus de exención de aranceles para los paquetes de bajo valor. 

 

Conclusiones clave

 

  • A partir del 29 de agosto de 2025, las mercancías de bajo valor (menos de 800 USD) que entren en EE. UU. desde cualquier lugar estarán sujetas a los aranceles estadounidenses aplicables. Los envíos postales internacionales de bajo valor están sujetos a los aranceles aplicables o a un arancel fijo que oscila entre 80 y 200 USD por artículo, dependiendo del país de origen.
  • Con la suspensión de de minimis, todas las importaciones deben incluir los códigos de 10 dígitos del Sistema Armonizado de Tarifas de los Estados Unidos (HTSUS) cuando se presenten electrónicamente a través del Entorno Comercial Automatizado (ACE). La asignación de los códigos HTSUS correctos ayuda a garantizar una aplicación precisa de los aranceles.
  • Los viajeros estadounidenses pueden traer artículos personales por un valor de hasta 200 dólares libres de impuestos, y las personas pueden recibir regalos auténticos valorados en hasta 100 dólares libres de impuestos.
  • La UE y el Reino Unido se encuentran entre los países que trabajan para poner fin a sus políticas de minimis libres de impuestos.

 

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¿Qué es la exención de minimis para los derechos de aduana?

La política comercial de minimis de EE. UU. permitía que muchas mercancías valoradas en 800 dólares o menos (por persona y día) entraran en el país exentas de aranceles e impuestos de importación. El de minimis está autorizado en virtud de la Sección 321(a)(2)(c) de la Ley Arancelaria de 1930, por lo que estas importaciones a menudo se denominan Entradas de la Sección 321.

 

Aproximadamente 100 países/territorios tienen umbrales de minimis, pero el umbral de EE. UU. era uno de los más generosos. El Congreso elevó el umbral de minimis de 200 a 800 dólares (por persona y día) en marzo de 2016. El valor de 800 dólares se basó en el valor minorista justo agregado en el país de envío.

Trump pone fin a de minimis

El 1 de febrero de 2025, el presidente Donald J. Trump promulgó tres decretos presidenciales separados por los que se eliminaba la exención de minimis para Canadá, México y la República Popular China, con entrada en vigor a partir del 4 de febrero. 

 

Trump acabó suspendiendo la eliminación de de minimis para Canadá y México para dar tiempo a las negociaciones. El 2 de marzo promulgó nuevos decretos presidenciales que mantenían las exenciones de minimis para Canadá y México hasta que «se establecieran sistemas adecuados para procesar y recaudar de forma completa y rápida los ingresos arancelarios» de los envíos de minimis. 

 

El presidente permitió que la exención de minimis dejara de aplicarse a China el 4 de febrero, pero suspendió los aranceles sobre los envíos de minimis desde China el 5 de febrero porque la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) necesitaba tiempo para prepararse para procesar y recaudar los aranceles de manera rápida. Los productos de China y Hong Kong dejaron de cumplir los requisitos para la exención de minimis el 2 de mayo de 2025.

 

La Ley One Big Beautiful Bill de 2025 puso fin a de minimis para todos los envíos comerciales a partir del 1 de julio de 2027. Sin embargo, algunas personas cercanas a la administración Trump insinuaron que de minimis se eliminaría mucho antes de 2027, y los rumores resultaron ser ciertos.

 

Estados Unidos suspendió el tratamiento de minimis libre de aranceles para los envíos de bajo valor introducidos para el consumo, o retirados de almacén para el consumo, a partir de las 12:01 a.m. ET del 29 de agosto de 2025. Eso no dio a las empresas mucho tiempo para prepararse para aplicar el tipo de arancel adecuado a todas las importaciones de bajo valor. Y los tipos arancelarios varían considerablemente según el país y el producto. 

Nuevo proceso de entrada para mercancías de bajo valor

Para los envíos no postales que cumplan los requisitos para la exención de minimis antes del la Decreo presidencial del 30 de julio de 2025, una parte cualificada deberá presentar el tipo de entrada apropiado en el Entorno Comercial Automatizado (ACE) a partir del 29 de agosto de 2025. Todas las importaciones presentadas a través de ACE deben tener asignado el código correcto de 10 dígitos del Sistema Armonizado (SA).

 

Los códigos del SA identifican los productos que traspasan fronteras internacionales. A veces se denominan códigos arancelarios porque determinan los tipos arancelarios. Es esencial aplicar el código correcto a todas las importaciones, ya que asignar un código del SA erróneo puede ocasionar que se aplique un tipo de arancel incorrecto.

 

«Los códigos del SA de 10 dígitos ya son obligatorios para la mayoría de los procesos de despacho de aduanas, explica Shane Bogdan, director de Ventas transfronterizas de Avalara, pero no todo el mundo los proporciona ni se clasifican con precisión. En algunos casos, las organizaciones pueden estar simplemente añadiendo cuatro dígitos aleatorios (por ejemplo, 0000) al final de un código HS de 6 dígitos para convertirlo en el código de 10 dígitos requerido».

 

Los formularios o documentos de entrada en papel ya no se aceptan para importaciones de bajo valor, y los productos afectados no se pueden introducir utilizando el Tipo de entrada 86, o T86 (un tipo de entrada aduanera creado para importaciones de bajo valor).

 

Los tipos de entrada aceptables incluyen el tipo de entrada 11 (informal) y el tipo de entrada 01 (formal).

 

Tipo de entrada 11

 

Para el tipo de entrada 11, el importador registrado debe presentar un Formulario 3461 del CBP debidamente cumplimentado a través del ACE. La información requerida incluye los datos del importador y de la entrada, los detalles del envío y el transporte, el valor de la transacción y el código HTS de 10 dígitos para cada artículo importado.

 

Tipo de entrada 01

 

El tipo de entrada formal 01 es obligatorio para los envíos comerciales con un valor superior a 2500 USD, así como para los productos sujetos a aranceles, cuotas o regulaciones adicionales. El tipo de entrada 01 suele ser presentado por un agente de aduanas autorizado que presenta tanto el formulario 3461 como el formulario 7501 o solo el formulario 7501. También requiere el código HTS de 10 dígitos para cada artículo importado.

 

El tipo de entrada 01 debe estar cubierto por una fianza que garantice el pago de los aranceles, multas, sanciones e impuestos aplicables.

 

Existe un proceso de entrada diferente para los envíos por correo internacional.

 

Nuevas tasas arancelarias para envíos postales internacionales

 

Desde el 29 de agosto de 2025 hasta el 28 de febrero de 2026, hubo dos opciones aduaneras para los envíos postales internacionales. Los transportistas podían seleccionar cualquiera de las dos opciones, pero debían aplicar la misma metodología a todos los envíos postales durante un periodo determinado. Los importadores podían cambiar la metodología una vez al mes natural (o con otra periodicidad determinada por la CBP) siempre que notificaran a la CBP con al menos 24 horas de antelación.

 

  1. Metodología de derechos ad valorem. Aplicar el arancel impuesto al país de origen en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). La tarifa debe calcularse sobre el valor de cada artículo postal sujeto a derechos (paquete).
  2. Metodología de derechos específicos. Aplicar un arancel específico basado en el arancel de la IEEPA para el país de origen de la siguiente manera:
    • 80 USD por artículo para los países con un arancel efectivo de la IEEPA inferior al 16 %
    • 160 USD por artículo para los países con un arancel efectivo de la IEEPA de entre el 16 % y el 25 % (ambos inclusive)
    • 200 USD para países con un arancel efectivo de la IEEPA superior al 25 %

 

La opción de metodología de derechos específicos estuvo disponible durante seis meses. A partir del 28 de febrero de 2026, solo se podrá utilizar la metodología de derechos ad valorem para los envíos postales internacionales. Consulta las preguntas frecuentes sobre comercio electrónico de la CBP y este artículo de la base de conocimientos para obtener orientación adicional.

Los operadores postales suspendieron los envíos a EE. UU.

Al menos 88 operadores postales suspendieron ciertos envíos de paquetería a EE. UU. en respuesta a la suspensión de la exención de minimis. Según la Unión Postal Universal (UPU), una agencia especializada de las Naciones Unidas, el breve plazo de aplicación supuso «un reto importante para la red postal internacional, especialmente para la entrega de envíos de comercio electrónico»..

 

Con el fin de facilitar el cobro y el pago de los derechos de aduana en toda la red de la UPU, esta organización colaboró con las partes interesadas del sector postal pertinentes para acelerar el desarrollo de una solución escalable de «entrega con derechos pagados». Avalara fue seleccionada para unirse al Comité Consultivo (CC) de la UPU para apoyar la modernización regulatoria, desarrollar las mejores prácticas para el intercambio de datos y el despacho de aduanas digital, y abogar por soluciones inclusivas y tecnológicamente avanzadas.  

 

«Es un honor para nosotros formar parte del Comité Consultivo de la UPU y contribuir a la creación de un entorno comercial mundial más conectado y que cumpla con la normativa», afirmó Craig Reed, director general de Operaciones Transfronterizas de Avalara. «La misión de Avalara de simplificar las complejidades del cumplimiento normativo transfronterizo concuerda estrechamente con los esfuerzos de la UPU por modernizar la infraestructura postal, agilizar los trámites aduaneros y fomentar la innovación» Juntos, podemos abrir nuevas oportunidades de crecimiento a escala mundial para las empresas y mejorar la experiencia de entrega para los consumidores de todo el mundo».

 

La mayoría de los servicios postales han reanudado los envíos a EE. UU. Algunos, como Australia Post, han reanudado los envíos a EE. UU. Algunos, como Australia Post, aplican ahora un recargo global por importación del 10 % a todos los envíos con destino a EE. UU., independientemente del país de origen. Esto se debe a la invalidación por parte del Tribunal Supremo de EE. UU. de los aranceles específicos por país establecidos en virtud de la IEEPA (20 de febrero de 2026), y al hecho de que EE. UU. impuso un arancel del 10 % a las importaciones de todos los países a partir del 24 de febrero de 2026.

Impacto en las empresas

Es posible que las empresas que envían mercancías de escaso valor a EE. UU. deseen informar a los consumidores de posibles retrasos y del aumento de los costes, y planificarse en consecuencia. Las empresas de comercio electrónico deben hacer todo lo posible para agilizar las ventas transfronterizas. Asignar el código del SA correcto de 10 dígitos a todas las importaciones de bajo valor puede ayudar, al igual que confirmar que todas las importaciones cumplen con las restricciones comerciales actuales. 

 

«Unos códigos HTS precisos y completos garantizan un trámite aduanero ágil, aumentan la visibilidad y la eficiencia del comercio y contribuyen a mantener la integridad de la cadena de suministro», afirma Bogdan. Dada la creciente importancia que se concede al cumplimiento normativo, los vendedores internacionales que adopten de forma proactiva soluciones de cumplimiento transfronterizo deberían encontrarse en la mejor posición para evitar retrasos en la aduana.

 

Avalara cuenta con una cartera de soluciones para ayudar a las empresas a cumplir con los requisitos de exención de minimis y las restricciones comerciales. Estos incluyen nuestros servicios de clasificación de códigos HS: Clasificación automatizada de códigos arancelarios de Avalara, Clasificación de códigos arancelarios de autoservicio de Avalara y Clasificación gestionada de códigos arancelarios de Avalara. Concierta una llamada hoy mismo para obtener más información.

 

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¿Por qué los países están eliminando el de minimis?

Estados Unidos recibió más de 1360 millones de envíos de minimis en 2024, lo que desbordó a los funcionarios de aduanas. Además, aunque la mayoría de las importaciones de bajo valor eran legítimas, algunos «actores con malas intencioines» se aprovechaban del proceso de importación acelerado para introducir de contrabando en el país mercancías ilegales y nocivas.. En teoría, la suspensión del régimen de minimis podría frenar el flujo de importaciones ilegales de bajo valor a EE. UU.

 

Otros países también han sido testigos de un aumento en los envíos de bajo valor. Después de que EE. UU. eliminara el de minimis para China en mayo de 2025, China desvió su atención al resto del mundo. Aproximadamente 5900 millones de envíos directos al consumidor de bajo valor entraron en la UE en 2025, y más de un 90 % procedieron de China. 

 

«El cada vez mayor volumen de comercio y los complejos requisitos para cumplir con la normativa han hecho que la supervisión de estos paquetes sea aún más difícil», señala la Comisión Europea. «Esta gran afluencia de paquetes viene acompañada de un aumento de los riesgos. Muchos productos comprados en línea fuera de la UE no cumplen las normas de la UE, lo que plantea problemas de seguridad para los consumidores. Por estas razones, la UE está trabajando para poner fin al régimen de minimis.

 

Mientras tanto, a partir del 1 de julio de 2026, los estados miembros de la UE introducirán un arancel aduanero provisional de 3 € sobre los artículos contenidos en pequeños paquetes que tengan un valor inferior a los 150 € enviados directamente a los consumidores de la UE. Se aplicará una tasa de gestión independiente para los paquetes pequeños a partir del 1 de noviembre de 2026 como muy tarde.

 

Reino Unido también tiene previsto eliminar la exención de derechos de aduana para los artículos importados que tengan un valor de 135 £ o menos.

Preguntas frecuentes sobre de minimis

Estados Unidos ha puesto fin a la exención de minimis para todos los países. uA partir del 29 de agosto de 2025, los productos que tengan un valor de 800 USD o menos estarán sujetos a los aranceles aplicables, independientemente del país de origen. El de minimis para China y Hong Kong finalizó el 2 de mayo de 2025.

No. Estados Unidos eliminó la exención de minimis para los productos originarios de China y Hong Kong el 2 de mayo de 2025, y para todos los demás países el 29 de agosto de 2025.

Las empresas deben cumplir con los nuevos requisitos aduaneros y aplicar el tipo de arancel adecuado a las mercancías importadas que tengan un valor de 800 USD o menos.  

Es posible que los consumidores estadounidenses tengan que pagar más por las compras internacionales, ya que se aplicarán aranceles a artículos que antes estaban exentos. 

Sí. La UE y el Reino Unido se encuentran entre los países que trabajan para poner fin a su exención para las importaciones de bajo valor.

Las tasas, normas y reglamentaciones del impuesto sobre las ventas cambian a menudo. Aunque esperamos que esta información te resulte útil, este blog únicamente tiene fines informativos y no proporciona asesoramiento legal ni fiscal.
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