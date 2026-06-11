Cómo cumplir con el SII en España con menos posibilidades de exponerse a sanciones

Cumplir con el SII requiere un proceso repetible en lugar de presentaciones puntuales. El objetivo es garantizar que los datos de las facturas lleguen a la AEAT de forma precisa, dentro del plazo requerido y con un registro de auditoría completo.
Paso 1: Conectar tu sistema ERP o de facturación con la AEAT
El proceso comienza con la integración del sistema. Los datos de las facturas deben fluir desde el ERP, la plataforma de facturación o el sistema de facturación a los servicios web del SII de la AEAT. La mayoría de las organizaciones dentro del ámbito de aplicación lo logran a través de la integración directa de la API o de una capa de middleware de cumplimiento normativo.
La entrada manual puede ser posible con volúmenes muy bajos, pero se vuelve operativamente inviable a medida que aumenta el número de transacciones.
Paso 2: Extraer los datos de la factura en el formato XML requerido
El SII requiere registros XML estructurados en lugar de documentos de factura. El sistema debe extraer:
- Información de la contraparte
- Fechas e identificadores de factura
- Base imponible y cuota
- Clasificación de transacciones
- Información contable requerida
Todos los datos deben cumplir los requisitos del esquema de la AEAT antes de su envío.
Paso 3: Enviar dentro del plazo de presentación de declaraciones aplicable
Los registros deben transmitirse dentro del plazo de presentación de declaraciones aplicable de cuatro u ocho días.
La clave está en la puntualidad. Para las organizaciones que gestionan el cumplimiento de la normativa de SII y VeriFactu en tiempo real, la declaración de impuestos se trata cada vez más como un proceso operativo continuo en lugar de una actividad de fin de mes.
Paso 4: Supervisar las respuestas de la AEAT
Tras el envío, la AEAT devuelve mensajes de respuesta en los que se indica si el registro está:
- Aceptado
- Aceptado con errores
- Rechazado
Estas respuestas deben revisarse continuamente. Los errores nunca deben dejarse sin resolver, ya que se acumulan y se convierten en problemas de cumplimiento mayores con el tiempo.
Paso 5: Corregir los problemas cuanto antes
Si los registros contienen errores, las correcciones deben enviarse de inmediato.
El objetivo es evitar la acumulación de trabajo y reducir la exposición a auditorías causada por discrepancias recurrentes.
Paso 6: Guardar el comprobante de envío
Todas las presentaciones, acuses de recibo, correcciones y registros de respuesta deben conservarse. Esto crea el registro de auditoría necesario para demostrar el cumplimiento normativo y respaldar futuras revisiones por parte de la AEAT.
Para las organizaciones con un gran volumen de operaciones, estos pasos deben automatizarse siempre que sea posible. Los procesos manuales de preparación y envío de XML se vuelven difíciles de controlar a medida que el volumen de facturas crece y los plazos de presentación de declaraciones se acortan.