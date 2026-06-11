Cómo cumplir con el SII en España con menos posibilidades de exponerse a sanciones

El cumplimiento del SII se basa en plazos y en la calidad de los datos. Las empresas deben presentar los registros del libro mayor del impuesto sobre el valor añadido (IVA) a la AEAT dentro de unos plazos de presentación muy estrictos. Estos plazos se miden en días naturales, no hábiles, lo que hace que la disciplina operativa sea esencial.

Para las organizaciones que ya están dentro del ámbito de aplicación, es importante entender quién debe cumplir con el SII, ya que las obligaciones están vinculadas al estado del IVA y a la clasificación de la AEAT, y no a las preferencias empresariales.



La regla de presentación de cuatro días



Para la mayoría de las transacciones, los registros de facturas deben presentarse en un plazo de cuatro días naturales a partir de su emisión o recepción. Esto se aplica a:

Facturas expedidas

Facturas recibidas

La cuenta atrás comienza a partir del hito de facturación correspondiente, y no desde el momento en que la factura se aprueba internamente o entró en la cola de declaraciones.



El escenario de los ocho días



Algunas transacciones que operan bajo marcos simplificados pueden estar sujetas a plazos de declaración ampliados. Aquí es donde algunas empresas asumen erróneamente que siempre tienen tiempo adicional.

En la práctica, el plazo aplicable depende del tipo de transacción y de la categoría de declaración, por lo que las empresas deben validar el tratamiento correcto antes de confiar en que disponen de un mayor plazo.



Qué se debe presentar



El SII exige que se presenten registros estructurados del libro mayor del IVA que abarquen cuatro áreas principales:

Facturas emitidas (libro de facturas expedidas)

Facturas recibidas (libro de facturas recibidas)

Bienes de inversión (bienes de inversión)

Operaciones intracomunitarias

La obligación no es enviar facturas en PDF ni documentos justificativos. En su lugar, las empresas envían registros XML estructurados que contienen los datos de IVA pertinentes.

Para los equipos financieros que buscan evitar sanciones en el marco del SII en España, el requisito fundamental es la coherencia. Los registros deben estar completos y ser precisos, y deben presentarse siempre dentro del plazo de notificación requerido.