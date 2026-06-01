Las leyes del impuesto sobre las ventas pueden tener muchos matices. Los gastos en los que incurre una empresa por entregar mercancías con su propio vehículo suelen gravarse de forma diferente a los gastos de entrega a través de un transportista público o privado. Un cargo combinado por los servicios de envío y gestión puede estar sujeto a impuestos de forma diferente a los cargos por separado.

Dicho esto, hay algunas reglas generales.

Cuando los gastos de envío están incluidos en el precio de venta y la entrega la realiza una empresa de transporte o el Servicio Postal de EE. UU. (USPS): Si el contenido del envío está sujeto a impuestos, los minoristas normalmente deben cobrar el impuesto sobre las ventas en el envío.

Si el contenido del envío está exento, los gastos de envío suelen estar exentos.

Si el envío contiene productos exentos y sujetos a impuestos, los gastos de envío asignados a la venta sujeta a impuestos suelen estar gravados, mientras que la parte atribuida a la venta exenta está exenta. Cuando la entrega se realiza en un vehículo propiedad del minorista o alquilado por él, los gastos de transporte suelen estar sujetos a los impuestos sobre las ventas correspondientes.

La siguiente guía proporciona información más detallada para cada estado y responde a preguntas frecuentes como: ¿Se cobran impuestos sobre las ventas de artículos enviados fuera del estado? y ¿Hay impuesto sobre las ventas en los sellos postales de EE. UU.?

Lo que viene a continuación no es un consejo sobre impuestos. Las leyes del impuesto sobre las ventas pueden cambiar. Por favor, confirma toda la información con la agencia tributaria del estado o con un asesor fiscal de confianza.

Alabama

Los gastos de transporte facturados como una partida independiente (que se pueda distinguir de otros gastos) y pagados (directa o indirectamente) por el comprador están exentos del impuesto sobre las ventas de Alabama cuando la entrega la realiza una empresa de transporte público o el USPS.

Los gastos de transporte incluidos en el precio de venta no se consideran independientes e identificables y, por lo tanto, no están excluidos del impuesto sobre las ventas de Alabama. Para obtener información más detallada, consulta la Norma 810-6-1-.178 y la página de la Agencia tributaria de Alabama.

Arizona

Los cargos por la entrega desde la ubicación de un minorista hasta la ubicación de un comprador suelen estar exentos si se indican por separado en la factura. Los costes de transporte incurridos antes de la venta minorista se consideran parte de la venta bruta y, por lo tanto, están sujetos a impuestos.

En general, el impuesto sobre el privilegio de transacción (TPT) de Arizona no se aplica a los costes de flete facturados y cobrados a un comprador por un minorista por bienes tangibles enviados directamente de un fabricante o mayorista al comprador (también conocidos como envíos directos). Véase Ariz. Admin. Código § 15-5-133 y la Agencia tributaria de Arizona.

Arkansas

El impuesto sobre las ventas de Arkansas en los envíos se aplica si los productos enviados están sujetos a impuestos y no se aplica si los productos están exentos. Si un envío incluye propiedades tanto sujetas a impuestos como exentas, el impuesto se aplica normalmente al porcentaje del cargo de envío asignado a la propiedad sujeta a impuestos. El impuesto sobre las ventas no se aplica a los gastos de transporte facturados directamente al comprador por un transportista común. Consulta la página del Departamento de Finanzas y Administración de Arkansas.

California

En general, no hay impuesto sobre las ventas de California en los envíos si la venta está exenta. Si la venta está sujeta a impuestos, los cargos relacionados con la entrega pueden no estar sujetos a impuestos, estar parcialmente sujetos a impuestos o estar totalmente sujetos a impuestos.

Los gastos relacionados con la entrega de productos sujetos a impuestos no suelen estar sujetos a impuestos cuando una empresa realiza el envío directamente al comprador a través de un transportista público, un transportista contratado o USPS; los gastos de entrega, envío, flete o franqueo se indican por separado; y el cargo no es superior al coste real de la entrega.

Los cargos relacionados con la entrega de ventas sujetas a impuestos pueden ser parcialmente gravables si se cumplen las condiciones anteriores, pero una empresa cobra al comprador más de los costes de envío reales, o si hay un cargo combinado por envío y manipulación. Los gastos de gestión están sujetos a impuestos en California.

Los cargos relacionados con la entrega de ventas sujetas a impuestos normalmente están sujetos al impuesto sobre las ventas de California si: una empresa entrega la mercancía en su propio vehículo; hay un cargo declarado por separado por recargo de combustible, manipulación u otro servicio; un cargo de entrega está incluido en el precio unitario del artículo; o al comprador se le cobra el coste de envío de la mercancía al lugar de negocio del vendedor.

Es importante llevar registros precisos que muestren el coste real de la entrega. Consulta la página del Departamento de Administración de Impuestos y Tasas de California.

Colorado

Los gastos de envío y flete para ventas sujetas a impuestos normalmente no están sujetos al impuesto sobre las ventas en Colorado, siempre que los cargos 1) se indiquen por separado en la factura del cliente y 2) sean separables de la compra.

Un cargo se considera independiente de la compra si corresponde a un servicio prestado después de que el bien se haya puesto a la venta y el consumidor tenga la opción de organizar él mismo el envío, lo que incluye, entre otras cosas, la recogida del bien en las instalaciones del vendedor.

Los gastos de envío y flete relacionados con transacciones exentas suelen estar exentos porque se consideran parte de la venta exenta. Pueden aplicarse normas diferentes para el impuesto local sobre las ventas. Consulta la página de la agencia tributaria de Colorado.

Connecticut

Los gastos de envío y entrega de las ventas sujetas a impuestos suelen estar sujetos al impuesto sobre las ventas y el uso de Connecticut, tanto si se indican por separado como si se incluyen en el precio de venta, y tanto si los cobra el vendedor como si los cobra un tercero.

Los gastos de envío y entrega de las ventas exentas están exentos. Consulta la página del Departamento de Servicios Tributarios de Connecticut y consulta el Capítulo 219, Secciones 12-407(a)(8), 12-407(a)(9).

Florida

El impuesto sobre las ventas de Florida se aplica al precio de venta total de los bienes personales tangibles sujetos a impuestos, lo que incluye los servicios considerados parte de una venta. Los cargos por la entrega de artículos sujetos a impuestos están normalmente sujetos al impuesto sobre las ventas de Florida.

Sin embargo, los gastos de envío suelen estar exentos del impuesto sobre las ventas de Florida cuando el cargo se indica por separado y el comprador tiene la opción de recoger el artículo o de organizar sus propios servicios de transporte de terceros. Consulta la página de la agencia tributaria de Florida.

Georgia

Los cargos por entrega, flete, transporte o envío y manipulación se consideran normalmente parte del precio de venta; están exentos del impuesto sobre las ventas de Georgia si la venta está exenta y sujetos a él si la venta es gravable.

Los cargos por la entrega no asociados a la venta de bienes sujetos a impuestos no están sujetos a impuestos. Consulta la página de la agencia tributaria de Georgia.

Hawái

El impuesto especial general (GET, por sus siglas en inglés) de Hawái es un impuesto por el derecho o privilegio de realizar actividades comerciales en Hawái Se suele aplicar a la mayoría de las transacciones, incluidos los gastos de envío y manipulación. Consulta la página de la agencia tributaria de Hawái.

Idaho

Los cargos por manipulación y envío de mercancías directamente a un comprador no están sujetos a impuestos si se indican por separado en la factura. Sin embargo, las tarifas cobradas por el envío de mercancías al minorista (tarifas de flete de entrada) están sujetas al impuesto sobre las ventas de Idaho, incluso si se indican por separado. Consulta la página de la agencia tributaria estatal de Idaho.

Illinois

En el caso de las ventas minoristas, los gastos de envío y manipulación de los bienes sujetos a impuestos están sujetos al impuesto sobre las ventas y el uso de Illinois cuando 1) los gastos no se indican por separado en el contrato o la factura; o 2) los gastos se identifican por separado, pero el vendedor no ofrece al comprador la opción de recibir la propiedad de ninguna otra manera que no sea mediante la entrega por parte del vendedor (es decir, no se ofrece la opción de recogida).

Un cargo de envío opcional y declarado por separado para bienes sujetos a impuestos normalmente se considera no gravable. El envío para transacciones exentas también suele estar exento del impuesto sobre las ventas y el uso de Illinois.

Si un envío contiene productos gravables y exentos, el cargo del envío completo puede estar sujeto al impuesto sobre las ventas de Illinois. Sin embargo, los gastos de envío a tanto alzado quedarían exentos si el precio de los artículos cuya entrega no está sujeta a impuestos fuera superior al precio de los artículos cuya entrega sí está sujeta a impuestos. Y si los gastos de envío se indican por separado y pueden calcularse por cada artículo de un envío, los gastos de envío de los artículos exentos estarían exentos, mientras que los gastos de envío de los bienes sujetos a impuestos estarían sujetos a impuestos. Consulta la página de la agencia tributaria de Illinois.

Indiana

Los gastos de envío y manipulación incurridos en nombre del vendedor de bienes sujetos a impuestos suelen estar sujetos a impuestos en Indiana, ya estén incluidos en el precio de venta o se indiquen por separado. Los cargos por entregar bienes exentos suelen estar exentos, al igual que los cargos de entrega facturados y proporcionados por un tercero. Consulta la página de la agencia tributaria de Indiana.

Iowa

Los gastos de envío desglosados por separado suelen estar exentos del impuesto sobre las ventas y el uso de Iowa. Sin embargo, los gastos de flete de entrada o de transporte de entrada, gastos en los que incurre el vendedor para obtener la mercancía vendida a los clientes, suelen estar sujetos a impuestos si se repercuten al cliente o se añaden al precio de una venta minorista sujeta a impuestos. Consulta la página de la agencia tributaria de Iowa.

Kansas

A partir del 1 de julio de 2023, los cargos por envío y manipulación indicados por separado no se incluyen en el precio de venta, por lo que no están sujetos al impuesto sobre las ventas de Kansas. Si se incluyen en el precio de venta, los gastos de envío suelen estar sujetos al impuesto sobre las ventas. Consulta la página de la agencia tributaria de Kansas.

Kentucky

Los gastos de envío están incluidos en el precio de venta, por lo que están sujetos a impuestos si la venta es gravable, pero exentos si la transacción está exenta. Los gastos de envío incluyen embalaje, manipulación, empaquetado, franqueo, transporte y envío. Consulta la página de la agencia tributaria de Kentucky y consulta el artículo KRS 139.010(17)(a)4.

Luisiana

Los gastos de transporte (entrega, flete y envío) están incluidos en las definiciones de «precio de coste» y «precio de venta», por lo que están sujetos a impuestos cuando la transacción está sujeta a impuestos, tanto si se indican por separado como si se incluyen en el precio de venta.

Los cargos por transacciones exentas están exentos, al igual que los cargos de transporte independientes.

Si el comprador contrata a un proveedor de servicios de entrega externo, los cargos pagados a dicho tercero están exentos. Si el vendedor contrata a un proveedor de servicios de entrega externo, los cargos están exentos si los paga el vendedor, pero sujetos a impuestos si se repercuten al comprador.

Pueden aplicarse normas diferentes para el impuesto sobre las ventas local porque Luisiana es un estado con autonomía local. Consulta la página de la agencia tributaria de Luisiana.

Maine

Los gastos de envío no forman parte del precio de venta gravable, y no están sujetos a impuestos, siempre y cuando se cumplan estas tres condiciones:

El producto se envía directamente al cliente. El envío se realiza a través de un transportista común o por contrato o por correo postal de EE. UU. El coste de envío se indica por separado del coste del bien o de cualquier otro cargo, como las tasas de gestión.

Los gastos de manipulación se consideran parte del precio de venta, tanto si se indican por separado como si no. Consulta la página de la agencia tributaria de Maine.

Maryland

Los gastos de envío o entrega indicados por separado no están sujetos al impuesto sobre las ventas y el uso de Maryland. Sin embargo, los gastos de manipulación forman parte del precio gravable. Cuando los gastos de envío y manipulación se combinan, los gastos de envío y manipulación combinados están sujetos a impuestos. Consulta la página de la Departamento del Contralor de Maryland

Massachusetts

El cargo de un vendedor por preparar y entregar bienes en un lugar designado por el comprador está excluido del precio de venta sujeto a impuestos.

Los gastos de envío y entrega indicados por separado están normalmente exentos del impuesto sobre las ventas y el uso de Massachusetts, siempre que los gastos sean razonables y reflejen el coste de preparar y trasladar la mercancía al cliente, y la entrega se produzca después de la compra. Los gastos de envío y manipulación que superen el coste real de manipulación y entrega suelen estar sujetos a impuestos.

Los gastos de transportar el bien al proveedor (gastos de flete de entrada) se consideran parte de los gastos generales del proveedor y se incluyen en el precio de venta sujeto a impuestos. Consulta la página de la agencia tributaria de Massachusetts.

Michigan

A fecha de 26 de abril de 2023, la mayoría de los gastos de envío están exentos del impuesto sobre las ventas de Michigan, siempre que se indiquen por separado y el vendedor conserve los registros adecuados. Sin embargo, Michigan grava los gastos de envío que no se declaran por separado o no se registren correctamente. Consulta la página del Departamento del Tesoro de Michigan.

Minnesota

Los gastos de envío y manipulación forman parte del precio de venta, aunque se indiquen por separado. Así, los cargos por entregar artículos sujetos a impuestos suelen estar sujetos a impuestos, mientras que el coste de envío de artículos exentos suele estar exento.

Si el cargo de envío es una suma global para productos gravables y exentos, el impuesto sobre las ventas de los gastos de envío y entrega debe asignarse en función del porcentaje o el peso de los productos sujetos a impuestos.

Cuando los cargos por entregar artículos gravables y no gravables se indican por separado, solo los cargos por entregar artículos gravables están sujetos al impuesto sobre las ventas. Consulta la página de la agencia tributaria de Minnesota.

Misisipi

Por lo general, los minoristas deben cobrar el impuesto sobre las ventas por el envío, la manipulación y la entrega de bienes sujetos a impuestos en Misisipi. Sin embargo, no hay impuesto sobre las ventas en el envío si el producto que se envía o entrega está exento.

También se deben pagar impuestos sobre las ventas por los cargos de transporte de mercancías que se muevan entre puntos dentro de Misisipi cuando los pague directamente el consumidor, pero no al vendedor de la propiedad; en este caso, el consumidor debe pagar el impuesto directamente a la agencia tributaria. Consulta la página de la agencia tributaria de Misisipi.

Misuri

Los gastos de manipulación y envío de bienes sujetos a impuestos suelen estar sujetos a impuestos en Misuri cuando se incluyen en el precio de venta. En otras palabras, si el comprador debe pagar el envío como parte del precio de venta, el precio de venta completo está sujeto a impuestos. Los gastos de transporte indicados por separado suelen estar exentos, siempre que no se exija al comprador pagar por el servicio. Consulta la página de la agencia tributaria de Misuri.

Nebraska

Los gastos de envío y manipulación suelen estar sujetos a impuestos en Nebraska cuando la venta está sujeta a impuestos y los gastos se pagan al minorista. Normalmente, no hay impuesto sobre las ventas en los envíos cuando la venta está exenta.

Si hay un único cargo de envío para una remesa de bienes exentos y gravables, debe hacerse el reparto del impuesto. Los cargos por entrega, flete, franqueo, envío o transporte abonados a una persona que no sea el minorista suelen estar exentos. Consulta la página de la agencia tributaria de Nebraska.

Nevada

Los gastos de envío están sujetos al impuesto sobre las ventas de Nevada cuando forman parte de la venta de bienes muebles tangibles. Los gastos de franqueo, envío y transporte que se indiquen por separado suelen estar exentos, pero los gastos de embalaje, manipulación, empaquetado o envío similares están sujetos a impuestos, tanto si se indican por separado como si se incluyen en el precio de venta. Los cargos por flete o transporte antes de la venta de bienes tangibles (es decir, flete de entrada) están sujetos a impuestos. Consulta la página de la agencia tributaria de Nevada.

Nueva Jersey

La mayoría de los cargos asociados con el envío, la manipulación y la entrega de bienes sujetos a impuestos están sujetos al impuesto sobre las ventas de Nueva Jersey, aunque los cargos por el envío y la manipulación de las ventas exentas suelen están exentos.

Cuando un envío incluye tanto bienes sujetos a impuestos como exentos, el vendedor debe aplicar el impuesto sobre las ventas a la parte del cargo de envío asignada al transporte de los bienes sujetos a impuestos (determinado por peso o precio). Si el vendedor no asigna el cargo de envío, el cargo completo está sujeto a impuestos. Consulta la Publicación ANJ-10 y echa un vistazo a la División de Impuestos de Nueva Jersey.

Nuevo México

El impuesto sobre los ingresos brutos de Nuevo México suele aplicarse a los gastos de entrega y envío, tanto si se indican por separado como si están incluidos en el precio de venta. Echa un vistazo a la página de la agencia tributaria de Nuevo México.

Nueva York

El envío, la manipulación y la entrega de las ventas sujetas a impuestos suelen estar sujetos al impuesto sobre las ventas de Nueva York. En el caso de las ventas no sujetas a impuestos, estos cargos suelen estar exentos.

Los gastos de envío combinados correspondientes tanto a ventas sujetas a impuestos como a ventas exentas suelen estar sujetos a impuestos; sin embargo, si los gastos de transporte se indican por separado y se distribuyen de forma equitativa entre las ventas sujetas a impuestos y las no sujetas a impuestos, los gastos de envío correspondientes a las ventas sujetas a impuestos estarán sujetos a impuestos, mientras que los correspondientes a las ventas exentas estarán exentos.

Los servicios de entrega vendidos independientemente de la venta de bienes sujetos a impuestos no están sujetos al impuesto sobre las ventas. Consulta la página del Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York.

Carolina del Norte

Los gastos de envío y manipulación, transporte y entrega impuestos por un minorista y relacionados con la venta de bienes personales sujetos a impuestos, determinados digitales y algunos servicios en el estado suelen estar sujetos al impuesto sobre las ventas y el uso de Carolina del Norte, tanto si se incluyen en el precio de venta como si se indican por separado.

Si en una factura se incluyen ventas tanto sujetas a impuestos como exentas, los gastos de envío y manipulación deben asignarse proporcionalmente a cada artículo (en función del precio o el peso). Consulta la página de la agencia tributaria de Carolina del Norte.

Dakota del Norte

Los gastos de flete, entrega y otros cargos de transporte, incluidos los de envío y manipulación, se consideran parte del precio de venta en Dakota del Norte: el minorista debe cobrar el impuesto sobre las ventas si la venta está sujeta a impuestos, pero no si está exenta.

Los cargos facturados directamente al cliente por un proveedor de servicios de entrega no relacionado con la venta de bienes muebles tangibles suelen estar exentos. Consulta la página de la agencia tributaria de Dakota del Norte.

Ohio

Los gastos de envío se consideran parte del precio de venta en Ohio, ya se indiquen por separado o se incluyan en el precio, por lo que están sujetos a impuestos si la venta está sujeta a impuestos y exentos si la venta está exenta. Si un cargo de envío incluye ventas gravables y exentas, se puede asignar (por peso o precio de venta) para que el impuesto solo se cobre por el envío de la parte del envío que está gravada. Si no se asigna, el impuesto se aplica a todo el cargo de envío.

Los gastos de envío están exentos si los paga un cliente a una empresa de reparto y no los impone ni los cobra el vendedor de los bienes enviados. Consulta las Leyes y Normas Administrativas de Ohio y echa un vistazo a la página de la agencia tributaria de Ohio.

A partir del 3 de abril de 2025, el impuesto sobre las ventas de Ohio se aplicará a los servicios de entrega proporcionados por una empresa de red de entrega que obtenga una exención de la recaudación de impuestos sobre los productos locales entregados. La empresa de red de reparto es responsable del impuesto sobre dichos servicios de red de reparto.

La Oficina Legislativa de Presupuestos lo explica así: «Una empresa de red de reparto sin una exención autorizada por la ley debe recaudar y remitir impuestos sobre sus gastos de envío como parte del precio gravable, que también incluye el precio de los bienes gravables vendidos. Por el contrario, una empresa con la exención debe recaudar y remitir impuestos sobre todos sus gastos de envío como un servicio gravable independiente, independientemente de si los bienes entregados son gravables, pero no necesita recaudar ni remitir impuestos sobre el precio de esos bienes». Consulta el proyecto de ley HB 315 (2025) y al análisis final del mismo para obtener más detalles.

Oklahoma

Los gastos de envío y manipulación indicados por separado están exentos en Oklahoma, independientemente de si el contenido del paquete está sujeto a impuestos o exento. Los gastos de envío y manipulación incluidos en el precio de venta de bienes personales tangibles sujetos a impuestos son gravables. Véase Okla. Admin. Código § 710:65-19-70 y la Comisión Tributaria de Oklahoma.</

Pensilvania

Los cargos por el envío y la manipulación de bienes sujetos a impuestos suelen estar sujetos al impuesto sobre las ventas de Pensilvania. Si el artículo que se envía está exento, los gastos de envío y manipulación normalmente también lo están. Si un envío contiene artículos gravables y exentos, el cargo por el envío y la manipulación debe asignarse proporcionalmente; los cargos por enviar bienes gravables están sujetos a impuestos y los cargos por enviar compras exentas están exentos. Si no se proporciona un desglose, todos los gastos de envío y manipulación están sujetos a impuestos.

Los gastos de envío realizados y facturados por un tercero están exentos. Consulta la página de la agencia tributaria de Pensilvania.

Rhode Island

Los gastos de envío (incluidos los gastos de manipulación) se consideran parte del precio de venta, por lo que están exentos cuando la venta está exenta y sujetos a impuestos cuando la venta está sujeta a impuestos. Si un envío contiene bienes gravables y exentos, el vendedor debe asignar los gastos de envío por precio de venta o peso. Consulta el Departamento de Impuestos de Rhode Island.

Carolina del Sur

Los gastos de envío de bienes sujetos a impuestos suelen estar sujetos a impuestos en Carolina del Sur cuando el vendedor organiza o paga la entrega. Los cargos por el envío de bienes exentos suelen estar exentos.

La sujeción a impuestos de los cargos de un minorista por entregar bienes muebles tangibles en su propio camión depende de si los términos son franco a bordo (FOB) en el destino o FOB en el punto de envío (u origen): FOB en el destino suele estar sujeto a impuestos, mientras que FOB en el punto de envío suele estar exento. Consulta la página de la agencia tributaria de Carolina del Sur y la Resolución fiscal n.º 19-9 y el Manual de Impuestos sobre las ventas y el uso de Carolina del Sur.

Dakota del Sur

Los gastos de envío y gestión que cobra un minorista por productos sujetos a impuestos se gravan igual que el producto que se envía, tanto si se facturan por separado como si figuran en la misma factura que el producto. Dado que la mayoría de las ventas en Dakota del Sur están sujetas a impuestos, los gastos de envío y manipulación normalmente también lo están. Sin embargo, si la venta está exenta, los gastos de envío y manipulación también lo están.

Si en el mismo envío se incluyen productos gravables y no gravables, se aplicará el impuesto sobre las ventas a la parte del cargo de envío correspondiente a los productos gravables (determinado por el precio de venta o el peso). Si un minorista contrata a un tercero para realizar una entrega y factura al cliente por dicha entrega, el minorista debe incluir los gastos de transporte en sus ingresos imponibles. Consulta esta información sobre gastos de envío y el impuesto de transporte y consulta la página de la agencia tributaria de Dakota del Sur.

Tennessee

Los gastos de envío facturados por un vendedor forman parte del precio de venta en Tennessee, independientemente de si se indican por separado en la factura. Si la venta está sujeta a impuestos, la entrega está sujeta a impuestos; si la venta está exenta, la entrega está exenta. Si un envío contiene ventas exentas y sujetas a impuestos, el impuesto sobre las ventas se aplica al porcentaje del envío que está sujeto a impuestos (determinado por el peso o el precio de venta).

Los gastos de envío incluyen los gastos de embalaje, entrega, manipulación, flete de entrada y salida, empaquetado, franqueo, transporte y envío. Consulta la página de la agencia tributaria de Tennessee.

Texas

En Texas, los gastos de envío y entrega están sujetos a impuestos si la venta está sujeta a impuestos, pero exentos si la venta está exenta. Consulta la página de la Oficina del Contralor de Cuentas Públicas de Texas.

Utah

Los gastos de envío (incluidos, entre otros, transporte, flete, franqueo, manipulación, embalaje o empaquetado) están excluidos del precio de venta en Utah. Si se indica por separado en la factura del cliente, el cargo por envío no está sujeto al impuesto sobre las ventas y el uso de Utah. Consulta la definición de precio de venta en el Código de Utah §59-12-102 y en la página de la Comisión de Impuestos Estatal de Utah.

Vermont

Si un artículo está sujeto al impuesto sobre las ventas de Vermont, los gastos de envío y transporte de dicho artículo están sujetos a impuestos. Si una venta está exenta, los costes de envío asociados también lo están. Cuando un envío contiene tanto productos sujetos a impuestos como exentos, el impuesto se aplica solo a la parte sujeta a impuestos del pedido (según el porcentaje del precio o el peso de los artículos sujetos a impuestos en el paquete). Por lo general, no hay impuesto sobre las ventas en los gastos de envío independientes no asociados a una venta minorista. Consulta la página de la agencia tributaria de Vermont.

Virginia

Los gastos de envío indicados por separado suelen estar exentos del impuesto sobre las ventas de Virginia, pero los gastos de manipulación siempre están sujetos a impuestos. Si no se indican por separado en la factura, los gastos de envío de productos sujetos a impuestos también lo estarán. Si se combinan con gastos de manipulación u otros cargos como un único cargo, pasarán a formar parte del precio de venta de la propiedad y estarán sujetos al impuesto sobre las ventas. Consulta 23VAC10-210-6000, Resolución 19-115 y la página de la agencia tributaria de Virginia.

Washington

Se aplican impuestos a los cargos por entregar productos sujetos a impuestos sobre las ventas minoristas en el estado de Washington, incluso si los gastos de envío se facturan por separado o el vendedor es también el transportista. Sin embargo, los cargos por entregar bienes exentos normalmente están exentos.

Si un envío contiene bienes sujetos a impuestos y exentos, el impuesto se aplica al porcentaje de los gastos de envío correspondientes a los bienes sujetos a impuestos (determinado por el precio de venta o el peso). Consulta la página de la agencia tributaria estatal de Washington.

Virginia Occidental

Los gastos de envío y manipulación se consideran parte del precio de compra en Virginia Occidental. En el caso de ventas sujetas a impuestos, los cargos suelen estar sujetos a impuestos; en el caso de ventas exentas, suelen estar exentos. Consulta la página de la división de impuestos de Virginia Occidental y la Matriz de sujeción a impuestos de Virginia Occidental del Impuesto sobre las ventas simplificado.

Wisconsin

Los gastos de envío de las ventas sujetas a impuestos suelen estar sujetos a impuestos en Wisconsin, tanto si el envío lo realiza una empresa de transporte habitual o contratada, USPS o el propio vehículo del vendedor. Los costes de envío de las ventas exentas suelen estar exentos. Si un envío incluye ventas sujetas a impuestos y ventas exentas, la parte asignada a las ventas exentas está exenta; si no se realiza ninguna asignación, el cargo completo está sujeto a impuestos. Consulta la página de la agencia tributaria de Wisconsin.

Wyoming

Los gastos de envío y manipulación para ventas minoristas de bienes sujetos a impuestos (también conocidos como flete de salida) están normalmente exentos del impuesto sobre las ventas de Wyoming, siempre que los gastos de envío se indiquen por separado y sean distinguibles de cualquier cargo sujeto a impuestos que pueda aparecer en la misma factura. Si el vendedor incluye el cargo de envío en el coste del artículo sujeto a impuestos, el importe total estará sujeto al impuesto sobre las ventas de Wyoming. Consulta la página de la agencia tributaria de Wyoming.

Washington D.C.

Los gastos de envío y manipulación suelen estar sujetos a impuestos en el Distrito de Columbia si se incluyen como un solo artículo en la factura, pero los gastos de envío y entrega indicados por separado suelen estar exentos. El impuesto sobre las ventas normalmente también se aplica cuando la recogida y entrega de bienes sujetos a impuestos se realiza en el Distrito y se cobra un cargo aparte. Consulta la página de la Oficina de Impuestos y Rentas del Distrito de Columbia.