IOSS significa Ventanilla única de importación (Import One-Stop Shop). Es un sistema que se introdujo para simplificar el IVA en las importaciones de bajo valor (inferiores a 150 €) de países no pertenecientes a la UE a consumidores de la UE. Los vendedores solo tienen que cobrar el IVA a sus clientes en el punto de venta. Por ello, los compradores no tienen que pagar el IVA de importación en la aduana si el vendedor utiliza el IOSS.

Las mercancías vendidas bajo el IOSS pasan por un «canal verde» en la aduana. Esto permite un despacho de aduanas rápido y simplificado, y una entrega más veloz a los clientes.

A las empresas registradas en el IOSS se les asigna un número IOSS. Se trata de un número de identificación fiscal (IVA) único que se utiliza en las declaraciones de aduanas para demostrar que el vendedor ya ha cobrado el IVA.

Para utilizar el IOSS, la empresa que realice ventas a distancia de bienes desde fuera de la UE debe registrarse en el Estado miembro donde haya establecido su negocio o, si está establecida fuera de la UE, puede elegir un único Estado miembro. No hay ventajas en el IVA al elegir un Estado miembro sobre otro.

Según el IOSS, una empresa debe presentar una única declaración mensual de IVA al Estado miembro donde esté registrada, que incluye: