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1 de agosto de 2025

¿Qué son OSS, MOSS e IOSS?

Ben Robinson

El OSS, el MOSS y el IOSS han configurado la forma en que las empresas que realizan ventas transfronterizas de negocio a cliente (B2C) gestionan el cumplimiento de su IVA. ¿Pero qué implican estos tres regímenes? Comprenderlos puede ayudarte a simplificar el cumplimiento del IVA al vender en la Unión Europea (UE).  

Conclusiones clave

  • El OSS permite a los vendedores de la UE y de fuera de la UE declarar el IVA de las ventas transfronterizas B2C con un único registro.
  • Al usar el IOSS, el IVA se recauda en el punto de venta, por lo que los clientes no se enfrentarán a cargos inesperados en la entrega.
  • El OSS ha sustituido al MOSS, ampliando la cobertura más allá de los servicios digitales a los bienes.
  • Los vendedores de fuera de la UE pueden utilizar el OSS y el IOSS no pertenecientes a la Unión para evitar registrarse en cada país de la UE.

¿Qué es el OSS?

OSS es la sigla de «One-Stop Shop» (ventanilla única). Es un régimen de simplificación que permite a los vendedores B2C de bienes y servicios dentro de la UE cobrar, declarar y liquidar el IVA de sus ventas transfronterizas a través de un único registro y declaración de IVA de la UE.  

 

El OSS puede ahorrar tiempo a las empresas y reducir sus costes administrativos, ya que no tienen que obtener números de registro de IVA ni presentar declaraciones de IVA en cada país en el que venden; basta con una única declaración de OSS junto con su declaración de IVA nacional habitual.

Datos clave sobre el OSS

  • El OSS sustituyó y amplió el régimen de miniventanilla única (MOSS) (más información sobre el MOSS más adelante).  
  • El OSS se divide en dos categorías: 
    • OSS de la Unión: utilizado por empresas con sede en la UE que venden bienes B2C dentro de la UE, empresas de fuera de la UE con un almacén o existencias en la UE que venden bienes a clientes de la UE, y proveedores de servicios B2C como telecomunicaciones, radiodifusión y servicios digitales.  
    • OSS no perteneciente a la Unión: utilizado por empresas de fuera de la UE que prestan servicios B2C a clientes de la UE sin tener presencia física ni existencias en la UE. Estas empresas pueden registrarse en el régimen OSS no perteneciente a la Unión en un país de la UE para presentar declaraciones trimestrales de IVA. 

Lo que debe recordar

Las empresas no residentes en la UE pueden utilizar la declaración OSS simplificada registrándose primero como contribuyente no perteneciente a la Unión. Esto les permite registrarse en una única autoridad fiscal de la UE, con la posibilidad de presentar declaraciones trimestrales del OSS de la misma manera que los vendedores de comercio electrónico de la UE. 

 

El OSS no se aplica a las mercancías importadas en la UE desde fuera de la región. Para eso está el IOSS.

¿Qué es el IOSS?

IOSS significa Ventanilla única de importación (Import One-Stop Shop). Es un sistema que se introdujo para simplificar el IVA en las importaciones de bajo valor (inferiores a 150 €) de países no pertenecientes a la UE a consumidores de la UE. Los vendedores solo tienen que cobrar el IVA a sus clientes en el punto de venta. Por ello, los compradores no tienen que pagar el IVA de importación en la aduana si el vendedor utiliza el IOSS.

 

Las mercancías vendidas bajo el IOSS pasan por un «canal verde» en la aduana. Esto permite un despacho de aduanas rápido y simplificado, y una entrega más veloz a los clientes. 

 

A las empresas registradas en el IOSS se les asigna un número IOSS. Se trata de un número de identificación fiscal (IVA) único que se utiliza en las declaraciones de aduanas para demostrar que el vendedor ya ha cobrado el IVA.

 

Para utilizar el IOSS, la empresa que realice ventas a distancia de bienes desde fuera de la UE debe registrarse en el Estado miembro donde haya establecido su negocio o, si está establecida fuera de la UE, puede elegir un único Estado miembro. No hay ventajas en el IVA al elegir un Estado miembro sobre otro.

 

Según el IOSS, una empresa debe presentar una única declaración mensual de IVA al Estado miembro donde esté registrada, que incluye:

 

  • Valor total de las ventas (IVA no incluido) a cada Estado miembro, es decir, donde el cliente recibió la mercancía 
  • Importe del IVA  
  • Tipo de IVA

Datos clave sobre el IOSS

  • El IVA se recauda en el punto de venta y se declara a través de una única declaración mensual del IOSS. 
  • Los clientes no tienen que pagar el IVA ni las tasas de gestión aduanera en el momento de la entrega. 
  • El despacho de aduanas es más rápido. 

Lo que debe recordar

Los mercados en línea que realicen ventas de bienes importados podrían tener que recaudar y remitir el IVA en nombre de los vendedores en virtud del IOSS. Esto apoya el objetivo de las autoridades europeas de reducir el fraude del IVA.

¿Qué es el MOSS?

MOSS son las siglas de Mini One-Stop Shop (Miniventanilla única). El MOSS fue un predecesor del OSS que se aplicaba a los suministros B2C de servicios digitales (como streaming y software) en toda la UE. El OSS sustituyó al MOSS, que amplió su ámbito de aplicación a los bienes físicos y a más tipos de servicios.

Datos clave sobre el MOSS

  • La mayoría de las autoridades fiscales de la UE migraron automáticamente los registros MOSS al régimen OSS. 
  • Aunque el régimen MOSS del Reino Unido finalizó, los vendedores del Reino Unido aún pueden usar el OSS no perteneciente a la Unión para cumplir con las normas del IVA de la UE al vender servicios digitales a consumidores de la UE.

Cómo puede ayudar Avalara

Las ventanillas únicas ayudan a simplificar el cumplimiento del IVA para los vendedores y facilitan la expansión transfronteriza. Es importante entender a qué régimen de simplificación puede acogerse su empresa. Puede contactar con Avalara para obtener más información o descubrir nuestras soluciones de cumplimiento de IVA e IOSS.

Preguntas frecuentes

La tasa IOSS se refiere al IVA recaudado en el punto de venta de bienes de bajo valor importados a la UE. Mediante el régimen IOSS, los vendedores pueden cobrar el IVA en el momento de la compra y declararlo a través de un único Estado miembro de la UE.

El MOSS se utilizaba para declarar el IVA de los servicios digitales vendidos transfronterizamente dentro de la UE. El IOSS se utiliza para declarar el IVA de bienes de bajo valor importados a la UE desde países no pertenecientes a la UE.

El IOSS es para las ventas a distancia de bienes de bajo valor importados a la UE. El OSS se utiliza para la declaración del IVA en las ventas transfronterizas de bienes y determinados servicios dentro de la UE.

Las tasas, normas y reglamentaciones del impuesto sobre las ventas cambian a menudo. Aunque esperamos que esta información le resulte útil, este blog únicamente tiene fines informativos y no proporciona asesoramiento legal ni fiscal.
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