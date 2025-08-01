La tasa IOSS se refiere al IVA recaudado en el punto de venta de bienes de bajo valor importados a la UE. Mediante el régimen IOSS, los vendedores pueden cobrar el IVA en el momento de la compra y declararlo a través de un único Estado miembro de la UE.
El MOSS se utilizaba para declarar el IVA de los servicios digitales vendidos transfronterizamente dentro de la UE. El IOSS se utiliza para declarar el IVA de bienes de bajo valor importados a la UE desde países no pertenecientes a la UE.
El IOSS es para las ventas a distancia de bienes de bajo valor importados a la UE. El OSS se utiliza para la declaración del IVA en las ventas transfronterizas de bienes y determinados servicios dentro de la UE.