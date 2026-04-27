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27 abr 2026

Prepárese para VeriFactu sin reconstruir todo su sistema

Ben Robinson

El requisito VeriFactu de España cambia la forma en que se crean las facturas, no solo cómo se declaran. Los sistemas deben producir registros de facturas conformes con trazabilidad, integridad y pruebas listas para auditoría. Al mismo tiempo, las operaciones de facturación no pueden detenerse. Los sistemas ERP, los TPV y las plataformas de comercio electrónico deben seguir funcionando sin interrupciones.

 

La suposición inicial es que esto requiere una sustitución del sistema. No es así.

 

La mayoría de organizaciones pueden cumplir los requisitos de VeriFactu de la Agencia Tributaria (AEAT) sin tener que reconstruir toda su infraestructura. El cambio no consiste en sustituir los sistemas ERP o de facturación, sino en adaptar la forma en que se generan, registran y controlan los datos de las facturas.

 

Veamos cómo hacerlo.

Conclusiones clave

  • Usa una capa de integración, no una reconstrucción. Mantenga los sistemas ERP, POS y de comercio electrónico y añada un conector o middleware para generar los registros conformes, códigos QR y pistas de auditoría requeridos por la AEAT.
  • Decida su modo con antelación. Elija entre el modo VERI*FACTU, donde los registros se envían a la AEAT en tiempo real, y el modo no verificable, donde los registros se almacenan localmente con estrictas garantías de integridad. Esta decisión afecta a la arquitectura, el coste y el riesgo operativo.
  • Céntrese en los resultados, no en los sistemas. Sus sistemas deben producir tres resultados mínimos: un registro de facturación conforme, un código QR en la factura y pruebas de trazabilidad e inmutabilidad.
  • Trate la trazabilidad como un control, no como una característica. VeriFactu requiere un historial completo y demostrable. No hay ediciones silenciosas, no faltan eventos y cada cambio debe registrarse y vincularse.

Por qué la preparación para VeriFactu es importante para los líderes financieros y de TI

VeriFactu cambia la forma en que se producen y controlan las facturas. Los requisitos de facturación de España hacen cada vez más hincapié en los controles a nivel de sistema, especialmente en cómo se generan, almacenan y validan los datos de las facturas.

 

Si los sistemas no pueden producir registros conformes, los problemas aparecen rápidamente. Las facturas se impugnan, los flujos de corrección se interrumpen y la respuesta a las auditorías se ralentiza. El problema no es la interpretación de las normas, sino si los sistemas pueden cumplirlas de forma consistente.

 

Los retrasos en la emisión de facturas, las correcciones que no se pueden rastrear, las lagunas en las pistas de auditoría y la dependencia de soluciones manuales aumentan el riesgo. Estos problemas solo se repiten a medida que el volumen crece.

 

VeriFactu integra el cumplimiento en el propio sistema.

 

La integridad, trazabilidad y auditabilidad de las facturas deben integrarse en la forma en que se crean y gestionan los datos. Esto crea un vínculo directo entre los sistemas de facturación y el riesgo de cumplimiento.

 

Para la mayoría de organizaciones, la solución práctica no es sustituir los sistemas.

 

Una capa de conector o middleware permite a las empresas cumplir los requisitos de la AEAT manteniendo estables las plataformas ERP y de facturación. La lógica de cumplimiento está separada de las operaciones principales, lo que reduce las interrupciones y mantiene la continuidad.

 

Riesgo de cumplimiento y aplicación sin preparación a nivel de sistema

 

Los primeros fallos son operativos. Las facturas no se pueden emitir correctamente, las correcciones crean inconsistencias y las respuestas a las auditorías tardan más porque la evidencia está fragmentada.

 

El mayor riesgo proviene de las lagunas en la trazabilidad. Si los sistemas permiten ediciones silenciosas o no mantienen un historial de eventos claro, no se puede demostrar el cumplimiento. Aquí es donde aumenta la exposición, no por un único error, sino porque el sistema no puede probar lo que sucedió.

 

Impacto operativo en todos los canales y equipos

 

VeriFactu afecta a todos los canales de facturación. Los recibos de TPV deben incluir resultados conformes. Las facturas de comercio electrónico deben reflejar la misma lógica. Los sistemas de back-office deben gestionar las notas de crédito y las correcciones de forma coherente.

 

Esto crea una dependencia interfuncional. Finanzas, TI, operaciones y atención al cliente interactúan con los datos de las facturas. Sin alineación, aparecen inconsistencias en todos los canales.

 

El ROI de una capa de integración frente a una migración forzada

 

Sustituir los sistemas ERP o POS es costoso y lento. Una capa de integración ofrece resultados más rápidos. Al añadir un conector o middleware, las empresas pueden:
 

  • Adaptar los resultados de las facturas
  • Generar registros conformes
  • Mantener la trazabilidad
  • Apoyar los requisitos de auditoría

 

Todo ello sin cambiar los sistemas centrales. El resultado es un coste inferior, una reducción de las interrupciones y un cumplimiento más rápido.

VeriFactu sin reconstrucción: la estrategia de la «capa de integración» que aprueban los ejecutivos

La mayoría de las organizaciones necesitan cumplir los requisitos de VeriFactu sin interrumpir las operaciones de facturación.

 

Un reemplazo completo del sistema rara vez es necesario. Un enfoque más práctico consiste en introducir una capa de integración (normalmente un conector o middleware) que se sitúe entre los sistemas existentes y los requisitos de cumplimiento definidos por la AEAT.

 

Este enfoque ofrece tres resultados: cumplimiento, mínima interrupción y preparación para el futuro.

 

En términos prácticos, «no reconstruir» significa mantener las plataformas ERP, POS y de comercio electrónico sin cambios, mientras se adapta la forma en que se procesan y emiten los datos de las facturas. Los sistemas centrales siguen gestionando los productos, los precios y la lógica de facturación. La capa de integración gestiona los requisitos de cumplimiento.

 

Esto incluye la generación de registros de facturación estructurados, la aplicación de códigos QR, el mantenimiento de la trazabilidad y la aplicación de reglas de inmutabilidad. Los requisitos técnicos de VeriFactu destacan la importancia de estos controles a nivel de sistema.

 

Qué cambia y qué permanece igual

 

Al aislar el cambio, los sistemas centrales pueden permanecer inalterados. Incluye:
 

  • Plataformas ERP y de contabilidad
  • Sistemas de TPV y comercio electrónico
  • Catálogo de productos y lógica de precios
  • Flujos de trabajo de cuentas por cobrar/pagar

 

La capa de integración añade:
 

  • Un generador de registros para crear datos de facturas conformes
  • Un generador de códigos QR para las salidas de facturas
  • Un registro de auditoría para hacer un seguimiento de todos los eventos y cambios
  • Capacidades de transmisión opcionales si se opera en modo VERI*FACTU

 

El éxito se puede medir. En finanzas, se traduce en facturas coherentes y registros listos para auditorías.
En TI, en una interrupción mínima del sistema y una implementación controlada. En cumplimiento, significa que la trazabilidad y la integridad están integradas en el proceso.

 

Modo VERI*FACTU vs. modo no verificable: Decidir antes de la arquitectura

 

VeriFactu permite dos modos de funcionamiento, en función de cómo se gestionen y controlen los registros de facturas. Esta decisión da forma a todo el diseño.

 

En modo VERI*FACTU, los registros de facturas se transmiten a la AEAT casi en tiempo real. Esto requiere conectividad del sistema, supervisión de los envíos y gestión de los acuses de recibo de la autoridad fiscal.

 

En modo no verificable, los registros se almacenan localmente, pero deben seguir cumpliendo estrictos requisitos de integridad, trazabilidad e inmutabilidad. El sistema debe poder demostrar que los registros no han sido alterados.
 

La elección afecta a:

  • la complejidad del sistema
  • la latencia operativa
  • los requisitos de control
  • el coste y mantenimiento
     

Debe hacerse con antelación, antes de que comience la implementación. Para la mayoría de las organizaciones, la claridad en esta etapa evita retrabajos posteriores.

Plazos y alcance: Quiénes se verán afectados y cuándo (plan para 2027)

VeriFactu tiene plazos escalonados, pero es obligatorio. Se espera que las empresas cumplan con el plazo de implementación establecido, por lo que la preparación debe comenzar con antelación.

 

El SII es un punto de referencia útil. Si su empresa ya declara bajo el SII, ya está trabajando con la declaración del IVA casi en tiempo real. VeriFactu se basa en esto introduciendo requisitos a nivel de sistema, específicamente cómo se generan, almacenan y controlan los datos de las facturas.

 

Plazos de implementación en torno a los cuales puedes elaborar una hoja de ruta

 

La orientación actual apunta a una implementación por fases, con el cumplimiento total previsto para 2027. A efectos de planificación, esto no debe tratarse como una única fecha límite. Es una secuencia:

 

  • Descubrimiento: Comprender los sistemas actuales y las deficiencias.
  • Conector MVP: Crea una capa de integración mínima.
  • Piloto: Prueba en un canal de bajo riesgo.
  • Escala: Extender a todos los canales de facturación.

 

Este enfoque por fases reduce el riesgo. Permite a los equipos financieros y de TI validar los procesos antes de su implementación completa, en lugar de intentar un único cambio a gran escala.

 

La clave está en empezar pronto. Esperar a que se acerquen los plazos límite comprime las pruebas y aumenta la probabilidad de interrupciones.

 

Alcance y exclusiones que modifican el diseño

 

VeriFactu no cambia fundamentalmente las normas del IVA. Cambia la forma en que los sistemas deben producir y gestionar los datos de las facturas.

 

El tratamiento fiscal sigue siendo el mismo. Lo que cambia es el requisito de generar registros estructurados, mantener la trazabilidad y garantizar la integridad del sistema.

 

El alcance también depende de tu configuración actual. Si su empresa opera bajo el SII, muchos procesos ya están alineados con la notificación en tiempo real. En caso contrario, VeriFactu introduce nuevos requisitos que deben integrarse en los flujos de trabajo existentes.

 

Confirmar su régimen con antelación (SII, no SII o híbrido) ayuda a definir el diseño de su capa de integración.

Lo que la normativa VeriFactu exige realmente a su sistema

VeriFactu no le pide que cambie lo que factura. Le exige que cambie la forma en que su sistema produce y controla esas facturas.

 

A nivel práctico, esto se refiere a los resultados y los controles. Su sistema debe generar registros de facturación estructurados, garantizar que dichos registros no puedan ser alterados sin dejar rastro y proporcionar pruebas que respalden la revisión de auditoría. La atención se centra en la integridad, la trazabilidad y la inmutabilidad, no solo en los totales correctos.

 

Integridad e inmutabilidad de los registros en términos operativos

 

En pocas palabras, no se permiten ediciones silenciosas. Si se crea una factura, ese evento debe registrarse. Si se corrige, la corrección también debe registrarse, con un enlace claro al original.

 

Desde una perspectiva operativa, esto significa que cada evento de factura tiene una marca de tiempo, las correcciones se gestionan a través de flujos de trabajo definidos (no sobrescrituras) y se conserva un historial completo de los cambios.

 

Los auditores buscarán este historial. Necesitan ver que los registros estén completos, accesibles y trazables desde su creación hasta cualquier corrección. Si el sistema no puede demostrar esto, no se puede probar el cumplimiento.

 

Marcas QR y de factura: Dónde afecta a tus plantillas de factura

 

VeriFactu introduce cambios visibles en las facturas. Se deben incluir códigos QR que contengan información clave sobre la transacción. Esto afecta a todos los formatos de salida:
 

  • Facturas en PDF
  • Recibos de TPV
  • Vistas del portal del cliente

 

Aquí es donde, a menudo, la implementación se hace visible para los clientes. La propiedad de las plantillas cobra importancia. Finanzas define los requisitos de contenido, pero TI controla la renderización. En entornos multientidad o multilingües, las plantillas deben ser coherentes y, al mismo tiempo, admitir variaciones locales. Los problemas comunes incluyen:
 

  • Ubicación incoherente de los códigos QR
  • Diferentes formatos en los canales
  • Los requisitos de marca entran en conflicto con los de cumplimiento

 

Son problemas de diseño, no fiscales.

 

La cadena de registros de facturación: cómo la numeración y la elección de series afectan al cumplimiento

 

VeriFactu requiere una cadena de registros continua y trazable. Esto depende de cómo se numeren y agrupen las facturas.

 

Si la numeración es inconsistente en los distintos canales (por ejemplo, series separadas para el punto de venta, el comercio electrónico y el back office), la cadena puede romperse. Esto crea lagunas en la trazabilidad.

 

Las notas de crédito (rectificaciones) también deben vincularse correctamente. Cada corrección debe hacer referencia a la factura original y mantener la secuencia. Si falta este enlace, el registro de auditoría estará incompleto.

 

Para los equipos financieros, la lógica de numeración, series y corrección ya no son solo decisiones contables. Controles de cumplimiento.

Cinco patrones de integración «sin migración» para adaptar facturas a VeriFactu

No todas las empresas pueden (o deberían) reemplazar sus sistemas ERP o de facturación para cumplir con los requisitos de VeriFactu. En la mayoría de los casos, el cumplimiento se puede lograr añadiendo una capa de integración que adapte las salidas existentes.
 

La elección del patrón depende de cómo exponen los datos sus sistemas actuales y de cuánto control tenga sobre ellos.

 

Patrón 1: Conector API (ideal para ERP/TPV modernos)

 

La opción más robusta es esta. Un conector API escucha los eventos de factura, por ejemplo, «factura emitida», y los procesa en tiempo real. Normaliza los datos, genera el registro requerido, aplica la lógica QR y hash, y opcionalmente transmite el registro si opera en modo VERI*FACTU.
 

El control es la ventaja clave. El sistema puede aplicar reglas de validación, gestionar reintentos y evitar envíos duplicados mediante controles de idempotencia.
 

El riesgo principal es la dependencia de la disponibilidad de la API. Si los eventos no se activan correctamente, es posible que se pierdan registros.
 

Este enfoque es el más adecuado para sistemas ERP o TPV modernos con acceso fiable a la API.

 

Patrón 2: Pasarela PDF o de impresión cuando no hay API

 

Cuando los sistemas no pueden exponer datos a través de una API, las salidas pueden ser interceptadas.
 

Una pasarela procesa los PDF de las facturas o los flujos de impresión, añadiendo códigos QR y generando un almacén de registros estructurados paralelo.
 

La ventaja clave es un cambio mínimo en el sistema.
 

La principal limitación es la visibilidad reducida de la lógica fiscal subyacente. Los escenarios más complejos pueden requerir una conciliación para garantizar la coherencia entre el documento y el registro.
 

Este enfoque es el más adecuado para sistemas heredados donde la salida es accesible, pero la lógica interna no lo es.

 

Patrón 3: Capa de replicación de base de datos o captura de datos modificados (CDC, por sus siglas en inglés)

 

Cuando el acceso directo a la aplicación es limitado, los datos pueden replicarse.
 

Una base de datos de solo lectura o una capa de captura de datos modificados extrae los datos de las facturas, los transforma y genera registros conformes sin afectar a los sistemas de producción.
 

La ventaja clave es el bajo impacto en los sistemas centrales.
 

Este enfoque requiere controles como la conciliación diaria, la detección de desviaciones y la escalada de las discrepancias.
 

El riesgo principal es el desfase entre los datos de origen y los registros procesados si la replicación se retrasa.
 

Este enfoque es el más adecuado para entornos en los que el acceso a la base de datos está disponible, pero los cambios en la aplicación están restringidos.

 

Patrón 4: Automatización robótica de procesos (RPA, por sus siglas en inglés) como último recurso para entornos heredados

 

La automatización robótica de procesos puede simular acciones de usuario para extraer y procesar datos. Esto no es lo ideal, pero puede utilizarse como solución provisional.
 

La ventaja clave es la velocidad de implementación en entornos restringidos.
 

El principal riesgo es la fragilidad. Los cambios en las interfaces de usuario o en los procesos pueden romper la automatización, por lo que requiere una supervisión estrecha y una documentación sólida.
 

Este enfoque es el más adecuado para un volumen bajo, un cumplimiento a corto plazo o como puente hacia una solución más estable.

 

Patrón 5: Recurso manual o herramienta de la AEAT

 

Para escenarios de bajo volumen o contingencia, se puede utilizar el envío manual. Esto garantiza la continuidad en caso de fallo de los sistemas o para operaciones a microescala.
 

La ventaja clave es la simplicidad.
 

La principal limitación es que no es escalable y conlleva un mayor riesgo de error y retraso.
 

Este enfoque es más adecuado para la planificación de contingencias que para el cumplimiento principal.
 

El objetivo no es elegir la solución más compleja, sino seleccionar un enfoque que se ajuste a las capacidades de su sistema manteniendo el control, la trazabilidad y la continuidad.

Diseño del módulo VeriFactu: componentes mínimos, aislamiento máximo

El objetivo no es rediseñar su ERP. Consiste en aislar el cumplimiento normativo en un módulo específico que pueda funcionar junto con los sistemas existentes.

 

Un módulo VeriFactu bien diseñado actúa como una capa de control. Toma los datos de las facturas de sus sistemas, los estandariza, aplica la lógica de cumplimiento y produce los resultados requeridos, sin cambiar los procesos de facturación principales.

 

Esto permite su reutilización en los canales ERP, TPV y de comercio electrónico.

 

Capa de normalización de datos: Transformación de su factura en un modelo listo para el cumplimiento

 

El primer paso es la estandarización. Los diferentes sistemas almacenan los datos de las facturas en distintos formatos. Los campos pueden tener nombres diferentes, estructuras distintas o rellenarse de forma inconsistente. Las áreas problemáticas comunes incluyen:
 

  • Identificación de la contraparte
  • Tratamiento del IVA y exenciones
  • Diferencias de redondeo
  • Descuentos y ajustes
  • Regímenes especiales

 

La capa de normalización lo traduce a un formato consistente que cumple los requisitos de VeriFactu.

 

La validación es clave. Los equipos financieros deben decidir si bloquear la emisión de facturas cuando los datos no superan la validación o permitirla y corregir más tarde. En la mayoría de los casos, bloquear los errores de alto riesgo reduce los problemas posteriores.

 

Capa de hashing y encadenamiento: Haciendo la trazabilidad demostrable

 

VeriFactu requiere una cadena de registros continua y verificable. Cada factura debe estar vinculada a la anterior a través de un hash. Esto crea una secuencia que no puede ser alterada sin ser detectada.

 

Las decisiones de diseño importan. La cadena se puede definir por serie, por entidad o por canal. Elegir el ámbito incorrecto puede generar complejidad o romper la trazabilidad. El sistema también debe gestionar escenarios del mundo real:
 

  • Reintentos cuando falla el envío
  • Reproducciones cuando los datos necesitan ser reenviados
  • Interrupciones parciales

 

Sin esto, aparecen lagunas en la cadena.

 

Capa de renderizado de documentos: QR, marcajes y salida multicanal

 

Las facturas deben incluir marcas específicas y un código QR. Esto requiere un enfoque de renderizado unificado. En lugar de generar diferentes formatos en distintos sistemas, una única capa de renderizado garantiza la coherencia en:
 

  • Facturas en PDF
  • Recibos de TPV
  • Portales de clientes

 

Las plantillas deben tener control de versiones. Los elementos de cumplimiento (como la ubicación del código QR) deben ser fijos, mientras que los elementos de marca pueden variar. Esto evita cambios accidentales que infrinjan la normativa.

 

Transmisión y acuses de recibo (si elige el modo VERI*FACTU)

 

Si se opera en modo VERI*FACTU, los registros deben transmitirse a la AEAT. Esto requiere un sistema basado en colas. Se envían registros, se reciben respuestas y se hace un seguimiento de los estados:
 

  • Enviado
  • Aceptado
  • Rechazado
  • Reintentado
  • En cuarentena

 

El sistema debe gestionar los picos de volumen y la contrapresión sin interrumpir la emisión de facturas.
 

Informes de conciliación confirman que todos los registros se han procesado, sin lagunas ni discrepancias.
 

El objetivo es mantener la lógica de cumplimiento separada de los sistemas de facturación principales.
 

De este modo, los cambios normativos pueden gestionarse en la capa de cumplimiento sin interrumpir las operaciones de facturación ni forzar una reconstrucción completa del sistema.

Certificados, firma y seguridad: el trabajo oculto que retrasa los plazos

Muchos proyectos de VeriFactu no se retrasan por la lógica de las facturas. Se retrasan porque la titularidad del certificado, el diseño de la firma y los controles de seguridad se dejan para demasiado tarde.
 

No son detalles menores de implementación. Determinan quién puede emitir registros conformes, cómo se gestionan los fallos y si la empresa puede demostrar que los registros no han sido alterados.
 

Para los líderes financieros, esto afecta a la continuidad. Para los equipos de TI y seguridad, afecta al control.

 

Propiedad del certificado: controlada por la empresa vs. gestionada por el proveedor

 

Una de las primeras decisiones es quién controla el certificado digital. Si la empresa lo controla, la propiedad está clara y la respuesta a incidentes se mantiene internamente. La contrapartida es la carga operativa. Alguien debe gestionar la renovación, la rotación, el acceso y las pruebas.
 

Si el proveedor lo gestiona, la implementación puede ser más rápida. La contrapartida es la dependencia. Si la relación cambia o se produce un incidente, la empresa puede tener menos control sobre la continuidad y la recuperación.
 

Sea cual sea el modelo elegido, la renovación no puede dejarse al azar. Un certificado que caduca de forma silenciosa puede detener el funcionamiento conforme sin previo aviso.
 

Esto necesita un propietario asignado, un calendario de renovación y un proceso de reserva probado.

 

Controles de seguridad que demuestran que los registros no fueron manipulados

 

VeriFactu no se limita a generar registros. Se trata de demostrar que se controlaron correctamente. Esto requiere una clara segregación de funciones. Las personas que emiten facturas no deberían tener los mismos permisos que aquellas que anulan registros o administran la configuración de cumplimiento.
 

También requiere registros inmutables. Cada problema, corrección, reintento y cambio de estado debe registrarse de forma que no pueda alterarse sin ser detectado.
 

La retención también importa. Registros, exportaciones y pruebas de respaldo deben ser accesibles para su revisión, no enterrados en archivos del sistema o dispersos entre proveedores.
 

Para los equipos financieros, la pregunta práctica es: ¿podríais mostrar a un auditor exactamente qué le ocurrió a un registro, cuándo sucedió y quién lo activó?
 

Si la respuesta no está clara, el modelo de seguridad no está listo.

Errores costosos al adaptar la facturación a VeriFactu y cómo evitarlos

La mayoría de los problemas con la implementación de VeriFactu no son fallos técnicos, sino decisiones de diseño que crean riesgos a posteriori.

 

Tratar VeriFactu como si fuera lo mismo que la facturación electrónica

 

Uno de los errores más comunes es asumir que VeriFactu es simplemente otro requisito de facturación electrónica. No es así.

 

La facturación electrónica se centra en cómo se intercambian las facturas. VeriFactu se centra en cómo se generan, controlan y evidencian los datos de las facturas dentro de su sistema.

 

Cuando los equipos los tratan como si fueran lo mismo, crean proyectos superpuestos o duplicados. Esto aumenta el coste y la complejidad sin mejorar el cumplimiento.

 

La solución es sencilla: definir el límite pronto.

 

VeriFactu se basa en la integridad y la trazabilidad del sistema. La facturación electrónica puede ser un requisito independiente. Diseña cada uno con un propósito claro.

 

Crear un único punto de fallo en el conector

 

Otro error común es diseñar la capa de integración como un «punto muerto». Si el conector falla, la facturación se detiene. Esto crea un riesgo operativo. En su lugar, el sistema debería ser resiliente:
 

  • Registros de cola cuando el conector no está disponible
  • Permitir que la facturación continúe
  • Procesar la cartera de pedidos una vez resuelto el problema
     

La recuperación también debe ser demostrable. Tras un incidente, la empresa debe demostrar que todos los registros fueron procesados y que no existen lagunas. Informes de conciliación y registros de auditoría claros son necesarios para ello.

 

Sin esto, una interrupción temporal se convierte en un problema de cumplimiento.

 

Los errores ocurren cuando la implementación se centra únicamente en cumplir los requisitos, en lugar de en mantener la continuidad y el control. Evitar estos problemas significa diseñar tanto para el fracaso como para el éxito.

Cómo evaluar a su proveedor actual sin cambiar de software

Las empresas deben entender si sus proveedores actuales pueden cumplir con los requisitos de VeriFactu. Esto requiere ir más allá de las garantías de alto nivel y hacer preguntas específicas y operativas.

 

Preguntas que exigen una verdadera claridad técnica (no de marketing)

 

Empiece con los resultados. Pregunte qué produce realmente el sistema:
 

  • ¿Es compatible con el modo VERI*FACTU, el modo no verificable o ambos?
  • ¿Qué registros se generan y en qué formato?
  • ¿Cómo se garantizan la integridad y la trazabilidad?
  • ¿Qué pruebas de auditoría se pueden exportar bajo demanda?
     

Si el proveedor no puede demostrar cómo se crean, vinculan y almacenan los registros, el riesgo persiste.

 

Lista de comprobación de preparación para la integración

 

A continuación, evalúe cómo se integra el sistema. Los puntos clave incluyen:
 

  • Disponibilidad de API o activadores basados en eventos
  • Capacidad para interceptar o modificar las salidas de facturas (ganchos de PDF/impresión)
  • Formatos de exportación para la extracción de datos
  • Acceso a los datos subyacentes cuando sea necesario

 

El soporte multicanal es fundamental. El sistema debe gestionar las facturas de TPV, comercio electrónico y back-office de forma consistente. También debe ser compatible con múltiples entidades y series de numeración sin romper la trazabilidad.
 

Si los puntos de integración son limitados, puede que se requiera un middleware adicional o una capa de conector.

 

Contrato y responsabilidad por cambios en la normativa

 

Finalmente, clarifique la responsabilidad del cambio. Los requisitos de VeriFactu evolucionarán. La pregunta clave es: ¿quién hace un seguimiento de esos cambios y actualiza el sistema? Pregunte:
 

  • Con qué rapidez se entregan las actualizaciones
  • Si las actualizaciones están incluidas en el contrato o se cobran por separado
  • Qué pruebas y validación se proporcionan

 

La AEAT es la autoridad de referencia para los requisitos continuos, por lo que los proveedores deben demostrar cómo supervisan y responden a las actualizaciones.

 

Sin una clara rendición de cuentas, el cumplimiento depende de ajustes manuales, lo que reintroduce el riesgo.

Convierte el cumplimiento en una ventaja operativa duradera

VeriFactu no es solo un requisito de cumplimiento. Es una oportunidad para estabilizar los procesos de facturación y reducir el riesgo operativo.

 

El enfoque de «no reconstruir» es fundamental para esto.

 

Al introducir una capa de integración, las empresas pueden cumplir los requisitos de la AEAT sin interrumpir los sistemas ERP, POS o de comercio electrónico. El cumplimiento se convierte en un proceso controlado, en lugar de una serie de soluciones manuales.

 

Un plan de acción de 7 pasos

 

  • Confirme el alcance y el régimen regulatorio con antelación
  • Elija el modo VERI*FACTU o no verificable antes de diseñar la arquitectura
  • Seleccione el patrón de integración adecuado para tus sistemas
  • Cree un conector o módulo mínimo viable
  • Ejecute en modo de sombra para validar salidas y controles
  • Haga un lanzamiento por fases por canal
  • Supervise el rendimiento y mejore continuamente
     

Esto crea una ruta estructurada desde la preparación inicial hasta la operación estable.

 

Prepare su conector para el futuro y no tener que reconstruirlo más adelante

 

El valor a largo plazo reside en la flexibilidad. Una capa de integración bien diseñada debería ser:
 

  • Control de versiones para admitir actualizaciones normativas
  • Configurado mediante la configuración en lugar de codificado
  • Compatible con pruebas de regresión para cambios
  • Capaz de producir exportaciones listas para auditorías bajo demanda

 

Esto garantiza que el sistema pueda adaptarse sin necesidad de transformaciones adicionales.
 

Cómo puede ayudar Avalara
Avalara ayuda a las organizaciones a prepararse para VeriFactu proporcionando una capa de cumplimiento escalable que se integra con los sistemas ERP, TPV y de comercio electrónico existentes.
 

En lugar de sustituir los sistemas centrales, Avalara permite a las empresas adaptar las salidas de las facturas, generar registros conformes y mantener la trazabilidad y las pistas de auditoría exigidas por la AEAT. Este enfoque se alinea con el modelo de capa de integración, ayudando a los equipos financieros y de TI a implementar controles sin interrumpir las operaciones.
 

Avalara también facilita el cumplimiento continuo a través de una supervisión estructurada, la gestión de actualizaciones y la elaboración de informes listos para auditorías. Esto reduce la dependencia de los procesos manuales y garantiza que los cambios normativos puedan asumirse sin necesidad de rediseñar el sistema.
 

El resultado no es solo el cumplimiento, sino un proceso de facturación más resiliente, un riesgo operativo reducido y la capacidad de escalar sin cambios repetidos en el sistema.
 

Hable hoy mismo con Avalara sobre cómo prepararse para VeriFactu sin reconstruir sus sistemas.

Preguntas frecuentes

No. La mayoría de las empresas pueden cumplir añadiendo una capa de integración (conector o middleware) que adapte las salidas de las facturas, genere registros conformes y mantenga la trazabilidad sin sustituir los sistemas centrales.

El modo VERI*FACTU envía los registros de facturas a la AEAT casi en tiempo real. El modo no verificable almacena los registros localmente, pero debe cumplir estrictos requisitos de integridad y trazabilidad. La elección afecta a la arquitectura, el coste y los controles operativos.

Los sistemas deben generar un registro de facturación estructurado, incluir un código QR en la factura y mantener una cadena de registros inmutable y trazable que muestre todos los eventos y correcciones de la factura.

Los flujos de trabajo de emisión y corrección de facturas suelen ser los primeros afectados. Las lagunas en la trazabilidad, la falta de registros de auditoría y las inconsistencias en los resultados entre canales crean riesgos de cumplimiento y ralentizan la respuesta a las auditorías.

Las tasas, normas y reglamentaciones del impuesto sobre las ventas cambian a menudo. Aunque esperamos que esta información le resulte útil, este blog únicamente tiene fines informativos y no proporciona asesoramiento legal ni fiscal.
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