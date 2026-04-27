No todas las empresas pueden (o deberían) reemplazar sus sistemas ERP o de facturación para cumplir con los requisitos de VeriFactu. En la mayoría de los casos, el cumplimiento se puede lograr añadiendo una capa de integración que adapte las salidas existentes.



La elección del patrón depende de cómo exponen los datos sus sistemas actuales y de cuánto control tenga sobre ellos.

Patrón 1: Conector API (ideal para ERP/TPV modernos)

La opción más robusta es esta. Un conector API escucha los eventos de factura, por ejemplo, «factura emitida», y los procesa en tiempo real. Normaliza los datos, genera el registro requerido, aplica la lógica QR y hash, y opcionalmente transmite el registro si opera en modo VERI*FACTU.



El control es la ventaja clave. El sistema puede aplicar reglas de validación, gestionar reintentos y evitar envíos duplicados mediante controles de idempotencia.



El riesgo principal es la dependencia de la disponibilidad de la API. Si los eventos no se activan correctamente, es posible que se pierdan registros.



Este enfoque es el más adecuado para sistemas ERP o TPV modernos con acceso fiable a la API.

Patrón 2: Pasarela PDF o de impresión cuando no hay API

Cuando los sistemas no pueden exponer datos a través de una API, las salidas pueden ser interceptadas.



Una pasarela procesa los PDF de las facturas o los flujos de impresión, añadiendo códigos QR y generando un almacén de registros estructurados paralelo.



La ventaja clave es un cambio mínimo en el sistema.



La principal limitación es la visibilidad reducida de la lógica fiscal subyacente. Los escenarios más complejos pueden requerir una conciliación para garantizar la coherencia entre el documento y el registro.



Este enfoque es el más adecuado para sistemas heredados donde la salida es accesible, pero la lógica interna no lo es.

Patrón 3: Capa de replicación de base de datos o captura de datos modificados (CDC, por sus siglas en inglés)

Cuando el acceso directo a la aplicación es limitado, los datos pueden replicarse.



Una base de datos de solo lectura o una capa de captura de datos modificados extrae los datos de las facturas, los transforma y genera registros conformes sin afectar a los sistemas de producción.



La ventaja clave es el bajo impacto en los sistemas centrales.



Este enfoque requiere controles como la conciliación diaria, la detección de desviaciones y la escalada de las discrepancias.



El riesgo principal es el desfase entre los datos de origen y los registros procesados si la replicación se retrasa.



Este enfoque es el más adecuado para entornos en los que el acceso a la base de datos está disponible, pero los cambios en la aplicación están restringidos.

Patrón 4: Automatización robótica de procesos (RPA, por sus siglas en inglés) como último recurso para entornos heredados

La automatización robótica de procesos puede simular acciones de usuario para extraer y procesar datos. Esto no es lo ideal, pero puede utilizarse como solución provisional.



La ventaja clave es la velocidad de implementación en entornos restringidos.



El principal riesgo es la fragilidad. Los cambios en las interfaces de usuario o en los procesos pueden romper la automatización, por lo que requiere una supervisión estrecha y una documentación sólida.



Este enfoque es el más adecuado para un volumen bajo, un cumplimiento a corto plazo o como puente hacia una solución más estable.

Patrón 5: Recurso manual o herramienta de la AEAT

Para escenarios de bajo volumen o contingencia, se puede utilizar el envío manual. Esto garantiza la continuidad en caso de fallo de los sistemas o para operaciones a microescala.



La ventaja clave es la simplicidad.



La principal limitación es que no es escalable y conlleva un mayor riesgo de error y retraso.



Este enfoque es más adecuado para la planificación de contingencias que para el cumplimiento principal.



El objetivo no es elegir la solución más compleja, sino seleccionar un enfoque que se ajuste a las capacidades de su sistema manteniendo el control, la trazabilidad y la continuidad.