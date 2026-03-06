Informes en tiempo real reducen las sanciones al identificar errores antes o inmediatamente después de la presentación. Las comprobaciones de prevalidación evitan registros SII rechazados o incompletos, mientras que el seguimiento de plazos reduce el riesgo de presentación tardía. La detección temprana reduce la probabilidad de correcciones acumuladas y sanciones administrativas.
La conciliación de fin de mes por sí sola ya no es suficiente. Según el SII, los datos de las facturas deben transmitirse en plazos estrictos. Los errores identificados semanas después pueden haber provocado ya rechazos o señales de auditoría. Los controles en tiempo real complementan la conciliación al prevenir problemas en fases anteriores del proceso.
Los riesgos más frecuentes incluyen presentaciones tardías, tipos de IVA incorrectos, bases imponibles inconsistentes, campos obligatorios sin rellenar y registros «aceptados con errores» que no se corrigen a tiempo. Los procesos manuales y los flujos de datos fragmentados aumentan la probabilidad de que surjan estos problemas.
Los indicadores clave incluyen el porcentaje de presentación a tiempo, la tasa de rechazo, la tasa de aceptación con errores, el promedio de días para corregir discrepancias y la variación de conciliación entre los totales de IVA del ERP y los registros SII transmitidos. Estas métricas hacen que el riesgo fiscal sea medible y gestionable.
VeriFactu enfatiza la integridad, inmutabilidad y trazabilidad de las facturas. La arquitectura de informes en tiempo real mantiene registros estructurados, correcciones con marca de tiempo y flujos de trabajo controlados. Esto refuerza la capacidad de defensa de las auditorías y alinea los sistemas con los próximos requisitos antifraude.