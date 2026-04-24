Errores habituales en el SII que acarrean sanciones en España (y cómo solucionarlos)

Los códigos de error del SII no son solo mensajes técnicos. Son señales de dónde están fallando los procesos. Sin una estructura, los equipos acaban recurriendo a un enfoque de prueba y error: arreglan registros individuales sin abordar las causas fundamentales. Con el tiempo, se repiten los mismos errores del SII.
El objetivo es traducir cada error en una respuesta operativa clara.
Cómo usar las validaciones de la AEAT para dejar de hacer correcciones por «prueba y error»
El primer paso es separar los tipos de error.
Algunos errores son técnicos: estructura XML, alineación de esquemas o problemas de conexión. Otros son errores en las reglas de negocio: datos, clasificación o lógica incorrectos. Cada uno requiere una respuesta diferente. Un modelo de decisión sencillo te puede ayudar:
- Envío bloqueado: Soluciona la conexión, la autenticación o la estructura XML antes de volver a enviarlo
- Registro rechazado: Trátalo como urgente: corregir los datos y corrige los datos y vuelve a enviarlo enseguida.
- Aceptado con errores: Corrige los datos mediante un proceso estructurado, no con soluciones puntuales.
Para pasar de una gestión reactiva a una controlada, los equipos deben definir los siguientes aspectos:
- Qué significa el error en términos empresariales (repercusiones en el cumplimiento normativo y la declaración de impuestos)
- Dónde se origina habitualmente (entrada de Cuentas por pagar, datos maestros, mapeo del ERP, middleware)
- ¿Cuál es la forma más rápida de arreglarlo?
- ¿Qué medidas hay que tomar para evitar que vuelva a pasar?
Esto hace que el enfoque pase de corregir los errores a eliminarlos desde el origen.
Error 1104 SII: Causas habituales y lista de comprobación para solucionarlas
El error 1104 suele estar relacionado con problemas de identificación de la contraparte. Entre las más causas comunes se incluyen:
- Formato de NIF/IVA incorrecto
- El código del país no coincide con el tipo de ID
- Datos maestros incompletos o incoherentes
Un enfoque de solución estructurado es:
- Verificar los datos maestros de la contraparte
- Comprobar que los campos del encabezado de la factura coincidan con los registros del sistema
- Volver a validar el registro
- Vuelve a enviarlo siguiendo el proceso adecuado
La prevención depende de los controles de implementación: validar los datos de la contraparte antes de que entren en el sistema.
Error de identificación 403
Un error 403 suele indicar un fallo de autenticación. Entre las causas más habituales se incluyen:
- Selección de certificado incorrecta
- Falta de permisos o derechos de representación
- Desajuste entre los entornos de prueba y producción
Las comprobaciones rápidas incluyen confirmar que el certificado correcto está activo y que los permisos son válidos. La prevención requiere asumir la responsabilidad del ciclo de vida de los certificados, lo que incluye los plazos de renovación y la supervisión de posibles fallos.
[4124] La dirección no coincide con el archivo de entrada
Este error indica que hay problemas de configuración. Normalmente significa que el punto final o el objetivo del servicio no coincide con el archivo de envío. Las comprobaciones deben incluir:
- Alineación del entorno (pruebas vs. producción)
- Configuración de punto de conexión
- Coherencia entre los sistemas integrados
La prevención se basa en una gestión de configuración controlada y en pruebas después de las actualizaciones del sistema.
[1304] Se esperaba un nombre de pseudoatributo
Esto es un error técnico de XML. Normalmente indica una estructura incorrecta, problemas de codificación o una desalineación del esquema. La resolución requiere:
- Revisión de la lógica de transformación del middleware
- Comprobación de la codificación y el formato
- Validación con la versión correcta del esquema
La prevención depende de la validación automatizada del esquema antes del envío.
Crea un manual de procedimientos interno y sencillo sobre las familias de errores recurrentes
Los equipos más eficaces no tratan los errores de forma individual. Los agrupan. Las categorías más habituales incluyen:
- Identificadores de factura duplicados
- Errores de referencia de rectificación
- Discrepancias entre el importe y el desglose del IVA
Un manual de ejecución sencillo ayuda a identificar:
- Código de error
- Significado
- Sistema de origen más probable
- Solución más rápida
- Control de prevención
- Propietario y SLA
El seguimiento de los códigos de error por volumen y por valor garantiza que la atención se centre en lo que más importa.