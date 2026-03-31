Los procesos manuales no pueden garantizar el cumplimiento en tiempo real a escala. La combinación de informes continuos, plazos estrictos y requisitos de facturación a nivel de sistema crea una brecha de automatización.

La automatización cierra esa brecha al integrar la validación, el envío y el seguimiento en las operaciones diarias.

A nivel práctico, una solución automatizada debe conectarse directamente a los sistemas ERP y de facturación para extraer datos de facturas en tiempo real. Estos datos deben validarse antes de su envío, comprobando los números de identificación fiscal (NIF-IVA), el tratamiento fiscal, los campos obligatorios y el formato, para reducir las tasas de rechazo y la exposición a los «aceptados con errores».

Una vez validados, los datos deben transmitirse a la AEAT a través de conexiones API, con total visibilidad del estado de la presentación. Esto incluye el seguimiento de los registros aceptados, rechazados y pendientes, y la activación automática de flujos de trabajo de corrección cuando surgen problemas.

Para VeriFactu, la automatización debe extenderse más allá. Los registros de facturas deben generarse en un formato estructurado, con encadenamiento hash y códigos QR aplicados automáticamente. Los sistemas deben garantizar que todos los eventos de factura sean trazables y no puedan alterarse sin ser detectados.

Igualmente importante es la supervisión. Los paneles de control deben ofrecer visibilidad en tiempo real del rendimiento del cumplimiento, incluida la puntualidad de las entregas, las tasas de error y el trabajo pendiente, lo que permite a los equipos financieros actuar antes de que los problemas se agraven.

Avalara ayuda a las empresas que operan en España proporcionando una capa de cumplimiento unificada que se integra con los sistemas ERP y de facturación existentes. Esto permite la extracción de datos en tiempo real, la prevalidación, el envío automatizado a la AEAT y la supervisión continua, al tiempo que es compatible con los flujos de trabajo de facturación electrónica certificada alineados con los requisitos de VeriFactu.

El resultado es un cambio de la corrección reactiva a un cumplimiento controlado y escalable, lo que permite a los equipos financieros reducir el riesgo sin aumentar la complejidad operativa.

Si su organización está llegando a los límites de los procesos manuales, hable con Avalara para evaluar cómo la automatización puede respaldar las obligaciones de SII y VeriFactu.