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31 de marzo de 2026

SII y VeriFactu en España: Cómo automatizar el cumplimiento normativo

Ben Robinson

El entorno fiscal español exige ahora a las empresas operar casi en tiempo real. Dos sistemas se sitúan en el centro de este cambio: Suministro Inmediato de Información (SII) para la declaración del libro de IVA y VeriFactu para la facturación certificada.

 

Estas no son obligaciones de cumplimiento separadas. Están interconectados. El SII se centra en la transmisión de datos de IVA a nivel de transacción a la Agencia Tributaria española (AEAT), mientras que VeriFactu garantiza que las facturas se generen, almacenen y corrijan en sistemas conformes y trazables.

 

El reto para los equipos financieros es que ambos sistemas imponen plazos estrictos, requisitos de datos estructurados y una visibilidad de auditoría cada vez mayor. Los procesos manuales (hojas de cálculo, cargas por lotes y correcciones posteriores al período) crean riesgos a medida que crece el volumen de facturas.

 

Es esencial entender cómo funcionan el SII y VeriFactu, quiénes deben cumplir, los plazos clave y los requisitos técnicos implicados. También es clave entender cómo la automatización puede permitir a los equipos financieros cumplir ambas obligaciones de forma consistente.

Conclusiones clave

  • El SII y VeriFactu están interconectados, no separados. El SII rige la declaración del IVA en tiempo real, mientras que VeriFactu rige la integridad de las facturas.

     

  • Los procesos manuales no se adaptan al cumplimiento en tiempo real. A medida que aumentan el volumen de facturas y la complejidad del sistema, las hojas de cálculo y las cargas por lotes provocan errores, plazos incumplidos y riesgo de auditoría.

     

  • El cumplimiento ahora está impulsado por el sistema, no solo por el proceso. VeriFactu exige un software de facturación certificado, lo que significa que el cumplimiento depende de cómo se generen y controlen las facturas en origen.

     

  • La automatización es la única solución escalable. La validación de datos en tiempo real, el envío a la API y la supervisión continua reducen el riesgo de sanciones y garantizan un cumplimiento constante tanto en el SII como en VeriFactu.

¿Qué es el Suministro Inmediato de Información (SII)?

El SII es el sistema de información en tiempo real del IVA de España, operado por la AEAT. Exige a las empresas que presenten datos detallados de las facturas electrónicamente, lo que permite una visibilidad casi en tiempo real de la actividad transaccional.

 

A diferencia de la declaración tradicional del impuesto sobre el valor añadido (IVA), el SII no sustituye a las declaraciones periódicas del IVA. En su lugar, los complementa. Las empresas deben seguir presentando las declaraciones de IVA, pero también deben transmitir los datos de las transacciones de cada factura en un plazo definido.

 

Según el SII, la mayoría de los registros de facturas deben presentarse en un plazo de cuatro días naturales desde su emisión o recepción. Esto reduce significativamente el plazo de validación y corrección, lo que desplaza el cumplimiento de la conciliación de fin de mes a la presentación de informes continuos. El sistema se aplica a varios libros de IVA, incluyendo:

 

  • Facturas emitidas

     

  • Facturas recibidas

     

  • Activos de inversión

     

  • Transacciones intracomunitarias

 

Cada envío debe seguir un formato XML estructurado e incluir datos precisos como los detalles de la contraparte, los tipos de IVA, la base imponible, la cuota y las fechas de las transacciones.

 

Dado que el Suministro Inmediato de Información (SII) funciona de forma continua, el cumplimiento depende de la exactitud de los datos en origen. Los errores se identifican rápidamente y las correcciones deben gestionarse dentro del flujo de informes, no a posteriori.

¿Qué es VeriFactu?

VeriFactu es el marco de facturación certificado de España. Mientras que el SII se centra en la declaración de datos del libro de IVA, VeriFactu rige cómo se crean, almacenan y controlan las facturas dentro de los sistemas conformes.

 

La diferencia clave es el alcance. El SII trata sobre qué datos se comunican a la AEAT. VeriFactu trata sobre cómo se generan y gestionan los datos de las facturas antes de ser declarados.

 

Según VeriFactu, los sistemas de facturación deben garantizar la integridad y la trazabilidad. Esto incluye la generación de facturas con:

 

  • Una cadena hash única que vincula cada factura a la anterior

  • Un código QR que contiene datos clave de la transacción

  • Registros estructurados que no pueden ser alterados sin ser detectados

 

En la práctica, esto significa que los datos de las facturas deben crearse con un software que cumpla los requisitos de certificación de la AEAT. Las ediciones manuales, la facturación basada en hojas de cálculo o los sistemas desconectados crean riesgo de incumplimiento.

 

Ya no es suficiente que los equipos financieros corrijan los errores después de emitir las facturas. Los sistemas deben garantizar que las facturas cumplan la normativa en el momento de su creación.

¿Quién debe cumplir con el SII?

El SII se aplica a las empresas que cumplen ciertos umbrales o que se encuentran dentro de regímenes de IVA definidos. Esto incluye a los grandes contribuyentes con una facturación anual superior a 6 millones de euros, así como a las empresas registradas en regímenes especiales de IVA. Se incluyen:

 

  • Grandes empresas que superan el umbral de 6 M de euros de facturación

     

  • Grupos de IVA registrados en España

     

  • Empresas inscritas en el REDEME (Registro de Devolución Mensual del IVA)

     

  • Empresas extranjeras con número de IVA español que cumplan los mismos criterios

 

Para estas organizaciones, el SII ya forma parte del cumplimiento diario. Los datos de las facturas deben enviarse de forma continua dentro del plazo de cuatro días, en lugar de revisarse solo al final del período. Los sistemas deben permitir la extracción, validación y envío de datos en tiempo real, a menudo en varias unidades de negocio o regiones.

 

Las obligaciones del SII se aplican a las empresas extranjeras registradas a efectos del IVA en España de la misma manera que a las empresas nacionales una vez que se cumplen los umbrales. Las operaciones transfronterizas no reducen los requisitos de declaración.

¿Quién debe cumplir con VeriFactu?

VeriFactu tiene un alcance más amplio que el SII. Mientras que el SII se aplica a categorías específicas de contribuyentes, VeriFactu está pensado para aplicarse a todas las empresas y autónomos que emiten facturas en España. Esto incluye a las empresas españolas sujetas al impuesto de sociedades, a los autónomos que emiten facturas y a las empresas extranjeras con un número de IVA español que facturan localmente.

 

La clave no está ligada a umbrales de facturación. En cambio, está vinculado al uso de sistemas de facturación.

 

Según VeriFactu, cualquier software utilizado para emitir facturas debe cumplir los requisitos de certificación de la AEAT. Esto significa que debe generar registros conformes, mantener la trazabilidad mediante el encadenamiento de hashes y evitar alteraciones no detectadas.

 

El software no certificado crea un riesgo directo de incumplimiento. Las empresas no pueden depender de procesos de facturación manuales, hojas de cálculo o sistemas heredados que no cumplan estas normas técnicas.

Fechas límite y plazos clave

El SII está en vigor desde julio de 2017 y ya es obligatorio para las empresas aplicables. No hay un periodo de transición para estas organizaciones: el cumplimiento es continuo y constante.

 

En el marco del SII, los datos de las facturas deben presentarse generalmente en un plazo de cuatro días naturales desde su emisión o recepción. Este plazo continuo se aplica durante todo el periodo de declaración, no solo a fin de mes, lo que requiere un seguimiento constante y procesos de envío puntuales.

 

VeriFactu sigue un calendario de implementación por fases. Las empresas más grandes deberán cumplir primero, seguidas de las pymes en fases posteriores. Los plazos exactos siguen evolucionando, y las empresas deben confirmar los últimos requisitos directamente con la AEAT antes de su implementación.

 

La conclusión clave para los equipos financieros es que el SII ya está operativo, mientras que VeriFactu es inminente. Juntos, crean un entorno de cumplimiento continuo en el que tanto los sistemas de información como los de facturación deben operar casi en tiempo real.

Requisitos técnicos: qué deben hacer los sistemas

SII y VeriFactu no son solo obligaciones de declaración, sino requisitos del sistema.

 

Para el SII, las empresas deben poder conectarse a los servicios web de la AEAT y enviar los datos del libro de IVA en un formato XML estructurado. Esto requiere sistemas que puedan extraer datos de facturas de plataformas ERP o de facturación, transformarlos al formato requerido y transmitirlos en un plazo de cuatro días.

 

La gestión de errores es un requisito fundamental. Los sistemas deben ser capaces de interpretar las respuestas de la AEAT, identificar los registros rechazados o «aceptados con errores» y activar flujos de trabajo de corrección. Sin esto, los errores se acumulan y crean un riesgo de cumplimiento continuo.

 

VeriFactu introduce requisitos técnicos adicionales en el momento de la creación de la factura. Los sistemas de facturación deben:

 

  • Generar registros de facturas certificados

  • Aplicar encadenamiento hash para garantizar la integridad

  • Incluir códigos QR en las facturas

  • Evitar la modificación no detectada de registros

  • Mantener un registro de auditoría trazable de todos los cambios

 

Estos requisitos implican que la facturación ya no es solo un proceso financiero, sino una actividad controlada por el sistema y sujeta a escrutinio de auditoría. Para muchas organizaciones, los sistemas ERP o de facturación heredados no pueden cumplir estos requisitos por sí solos. Pueden carecer de conectividad en tiempo real, validación estructurada o capacidades certificadas de generación de facturas.

Errores comunes de cumplimiento y cómo evitarlos

La mayoría de los problemas con el SII y VeriFactu no se deben a una mala interpretación de las normas. Surgen de deficiencias operativas en la forma en que se capturan, validan y envían los datos.

 

Uno de los errores más comunes es la presentación tardía de los registros de facturas en el SII. El plazo de cuatro días a menudo se incumple debido al procesamiento por lotes, los flujos de trabajo manuales o los retrasos en las cuentas por pagar. Esto genera una exposición inmediata a sanciones y aumenta el escrutinio.

 

La clasificación incorrecta del libro mayor es otro problema frecuente. Clasificar incorrectamente las transacciones; por ejemplo, tratar de forma errónea las operaciones intracomunitarias o los activos de inversión, provoca inconsistencias entre los datos declarados y las declaraciones de IVA.

 

VeriFactu introduce un riesgo diferente. El uso de software de facturación no certificado o la dependencia de métodos manuales de generación de facturas puede generar responsabilidad legal directa. El cumplimiento depende del sistema, no solo del resultado.

 

También son comunes los errores de formato de datos. El envío de XML incompletos o con una estructura incorrecta puede dar lugar a registros rechazados o a respuestas de «aceptado con errores», lo que requiere un seguimiento y una corrección.

 

Finalmente, muchas empresas tienen dificultades para gestionar las correcciones y las notas de crédito en tiempo real. Los ajustes suelen gestionarse después del envío, lo que crea discrepancias que deben conciliarse entre sistemas.

 

Estos problemas suelen estar interconectados. Una única inconsistencia de datos puede provocar múltiples errores posteriores en los procesos de elaboración de informes, conciliación y auditoría. Evitar estos problemas requiere trasladar la validación a una fase anterior, es decir, garantizar que los datos sean correctos antes de su envío, no después.

Cómo automatizar el cumplimiento de SII y VeriFactu

Los procesos manuales no pueden garantizar el cumplimiento en tiempo real a escala. La combinación de informes continuos, plazos estrictos y requisitos de facturación a nivel de sistema crea una brecha de automatización.

 

La automatización cierra esa brecha al integrar la validación, el envío y el seguimiento en las operaciones diarias.

 

A nivel práctico, una solución automatizada debe conectarse directamente a los sistemas ERP y de facturación para extraer datos de facturas en tiempo real. Estos datos deben validarse antes de su envío, comprobando los números de identificación fiscal (NIF-IVA), el tratamiento fiscal, los campos obligatorios y el formato, para reducir las tasas de rechazo y la exposición a los «aceptados con errores».

 

Una vez validados, los datos deben transmitirse a la AEAT a través de conexiones API, con total visibilidad del estado de la presentación. Esto incluye el seguimiento de los registros aceptados, rechazados y pendientes, y la activación automática de flujos de trabajo de corrección cuando surgen problemas.

 

Para VeriFactu, la automatización debe extenderse más allá. Los registros de facturas deben generarse en un formato estructurado, con encadenamiento hash y códigos QR aplicados automáticamente. Los sistemas deben garantizar que todos los eventos de factura sean trazables y no puedan alterarse sin ser detectados.

 

Igualmente importante es la supervisión. Los paneles de control deben ofrecer visibilidad en tiempo real del rendimiento del cumplimiento, incluida la puntualidad de las entregas, las tasas de error y el trabajo pendiente, lo que permite a los equipos financieros actuar antes de que los problemas se agraven.

 

Avalara ayuda a las empresas que operan en España proporcionando una capa de cumplimiento unificada que se integra con los sistemas ERP y de facturación existentes. Esto permite la extracción de datos en tiempo real, la prevalidación, el envío automatizado a la AEAT y la supervisión continua, al tiempo que es compatible con los flujos de trabajo de facturación electrónica certificada alineados con los requisitos de VeriFactu.

 

El resultado es un cambio de la corrección reactiva a un cumplimiento controlado y escalable, lo que permite a los equipos financieros reducir el riesgo sin aumentar la complejidad operativa.

 

Si su organización está llegando a los límites de los procesos manuales, hable con Avalara para evaluar cómo la automatización puede respaldar las obligaciones de SII y VeriFactu.

Preguntas frecuentes

No. El SII es un sistema de declaración del IVA que exige a las empresas presentar datos contables a nivel de transacción a la AEAT casi en tiempo real. VeriFactu es un marco de facturación que rige cómo se generan, almacenan y controlan las facturas para garantizar su integridad y trazabilidad.

Sí. Si una empresa extranjera tiene un registro de IVA español y cumple los umbrales pertinentes, como una facturación superior a 6 millones de euros o la inclusión en regímenes específicos de IVA, debe cumplir con el SII de la misma manera que una empresa nacional.

Las presentaciones tardías pueden dar lugar a sanciones económicas y a un mayor escrutinio por parte de la AEAT. Los retrasos reiterados también pueden indicar controles internos deficientes, lo que aumenta el riesgo de auditoría.

Solo si cumple los requisitos de certificación de la AEAT. Muchos sistemas heredados no son compatibles con los controles necesarios, como el encadenamiento de hash, la generación de códigos QR y el mantenimiento de registros inmutables. En estos casos, normalmente se requiere una capa de cumplimiento o una solución dedicada.

Las tasas, normas y reglamentaciones del impuesto sobre las ventas cambian a menudo. Aunque esperamos que esta información le resulte útil, este blog únicamente tiene fines informativos y no proporciona asesoramiento legal ni fiscal.
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