SII vs. VeriFactu: Cómo gestionar ambos sin duplicar procesos

Gestionar el SII y VeriFactu juntos requiere más que conocimientos de cumplimiento. Requiere un sistema que pueda gestionar tanto la elaboración de informes como el control de facturas a partir de los mismos datos.

En lugar de ejecutar procesos separados, Avalara se conecta directamente a sus sistemas ERP o de facturación y utiliza un único flujo de datos para cumplir con los requisitos de informes del SII y de VeriFactu. Los datos de las facturas se extraen una vez, se validan una vez y luego se utilizan para generar las presentaciones del libro de IVA y los registros de facturas conformes con trazabilidad completa.

Esto ayuda a reducir la duplicación y a mejorar el control. Las reglas de validación se aplican de forma consistente, la conciliación se simplifica y los registros de auditoría se alinean en ambas obligaciones.

La plataforma de Avalara utiliza capacidades impulsadas por IA para analizar datos de transacciones, identificar patrones y ayudar a detectar anomalías o inconsistencias a medida que surgen. Estas perspectivas ayudan a los equipos financieros a abordar los problemas en una fase más temprana del proceso, antes de que afecten a los informes o generen riesgos posteriores.

Por ejemplo, los errores de datos repetidos, los campos que faltan o las inconsistencias entre las presentaciones del SII y los registros de facturas pueden marcarse para su revisión, lo que ayuda a reducir el esfuerzo manual y la repetición de trabajo.

El resultado es un modelo de cumplimiento único y escalable.

Los equipos financieros obtienen una mayor visibilidad tanto en el SII como en VeriFactu, los equipos de TI reducen la complejidad de la integración y las empresas evitan crear procesos paralelos que aumentan los costes y los riesgos.

Así es como el cumplimiento normativo se vuelve manejable a escala: no añadiendo más procesos, sino consolidándolos. Habla con Avalara para ver cómo el cumplimiento unificado puede funcionar para tu negocio.