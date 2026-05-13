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13 de mayo de 2026

SII vs. VeriFactu: Cómo gestionar ambos sin duplicar procesos

Ben Robinson

Muchas empresas tratan el SII y VeriFactu como el mismo sistema. No lo son.

 

El SII es una obligación de declaración del IVA. VeriFactu es un requisito de facturación a nivel de sistema. Resuelven problemas diferentes, operan en plazos distintos y requieren capacidades técnicas diferentes.

 

La confusión es comprensible. Ambos implican datos de facturas, ambos se conectan con la Agencia Tributaria (AEAT) española y ambos introducen expectativas en tiempo real o casi en tiempo real. Pero no son intercambiables.

 

Algunas empresas deben cumplir con ambas. Los grandes contribuyentes que ya declaran con el SII también pueden entrar en el ámbito de aplicación de VeriFactu. Cuando eso ocurre, ejecutar los dos procesos por separado crea duplicidad: duplicidad en la extracción de datos, duplicidad en la validación y duplicidad en la conciliación.

 

El resultado es un mayor coste y más riesgo. El reto práctico no es entender cada sistema individualmente, sino gestionarlos ambos sin crear procesos paralelos. Veamos cómo se hace.

 

Conclusiones clave

  • El SII y VeriFactu son obligaciones separadas. El SII es para la declaración del IVA, mientras que VeriFactu controla cómo se generan y almacenan las facturas.
  • El riesgo es la duplicación, no la complejidad. La ejecución de procesos separados para el SII y VeriFactu provoca inconsistencias en los datos, problemas de conciliación y mayores costes de cumplimiento.
  • Ambos sistemas se basan en los mismos datos de factura. Un flujo de datos único y validado puede servir tanto para la elaboración de informes como para la trazabilidad si se diseña correctamente.
  • Un enfoque unificado reduce el riesgo y el esfuerzo. El uso de una capa de integración para el SII y VeriFactu crea una única fuente de verdad, simplifica las auditorías y evita flujos de trabajo paralelos.

 

¿Qué es el SII?

El SII es el sistema de información en tiempo real del IVA en España. Exige a las empresas que presenten los datos de las facturas a la AEAT en un plazo de cuatro días naturales a partir de la fecha de la factura. Los datos no son la factura en sí, sino registros estructurados del libro de IVA que reflejan las transacciones emitidas y recibidas.

 

El propósito es la visibilidad. El SII permite a la AEAT ver la actividad de IVA casi de inmediato, comparar registros entre contrapartes e identificar inconsistencias sin esperar a las declaraciones periódicas.

 

Desde una perspectiva operativa, el SII se basa en la disciplina de la presentación de informes.

 

Las empresas deben extraer los datos de las facturas de sus sistemas, validarlos y enviarlos en un formato coherente de forma continuada. Esto convierte el IVA de una tarea periódica en un proceso continuo.

 

Las empresas que ya trabajan con el cumplimiento de SII y VeriFactu en España deben entender dónde termina la declaración del IVA y dónde empiezan los controles de facturación a nivel de sistema.

 

Es fundamental entender quién debe cumplir con el SII, ya que la obligación se aplica a grupos específicos como grandes contribuyentes y grupos de IVA.

 

¿Qué es VeriFactu?

VeriFactu es el requisito del sistema de facturación de España diseñado para evitar la manipulación de los datos de las facturas.

 

Requiere que las facturas se generen de forma controlada, con un registro estructurado que incluya una cadena hash y un código QR. Cada factura debe ser trazable y cualquier corrección debe registrarse en lugar de sobrescribirse.

 

El propósito es el control. Mientras que el SII se centra en la declaración de datos de IVA, VeriFactu se centra en cómo se crean y gestionan los datos de las facturas dentro del sistema. Garantiza que los registros no puedan ser alterados sin dejar pruebas.

 

Desde una perspectiva operativa, VeriFactu se centra en el comportamiento del sistema. Los sistemas de facturación deben producir resultados conformes en el momento de la emisión, mantener un registro de auditoría completo y permitir la trazabilidad a lo largo del ciclo de vida de la factura.

 

Cumplir los requisitos técnicos de VeriFactu depende de cómo se generen, estructuren y controlen los registros de facturas en su sistema.

SII vs. VeriFactu: Comparación en paralelo

Tanto el SII como VeriFactu utilizan datos de facturas, pero los aplican de diferentes maneras.

 

El SII se centra en la declaración de la actividad de IVA a la AEAT. VeriFactu se centra en garantizar que los datos de las facturas no puedan ser alterados sin dejar rastro. Uno tiene que ver con la visibilidad. La otra, sobre el control.

 

Comprender la distinción ayuda a evitar procesos duplicados y un diseño de sistema desalineado.

Dimensión

SII

VeriFactu

Propósito

Informes de datos del libro de IVA

Integridad de las facturas y antifraude

A quién afecta

Grandes contribuyentes, REDEME, grupos de IVA

Todas las empresas que emiten facturas mediante software

Qué se presenta

Registros del libro de IVA (XML)

Registros de facturas con cadena hash

Ventana de envío

4 días desde el evento de la factura

En tiempo real o por lotes según las normas de la AEAT

Sistema certificado

No. El software debe conectarse a la API.

Sí. El software debe estar certificado por la AEAT.

Desde el

Julio de 2017 (grandes contribuyentes)

Implementación por fases a partir de 2024-2025

Datos conservados

Registros de IVA

Registro de facturas del historial trazable

La diferencia clave radica en dónde reside el control.

 

SII se sitúa en la capa de informes. VeriFactu se integra en el propio sistema.

¿Mi negocio necesita cumplir con ambos?

En muchos casos, sí. Los sistemas SII y VeriFactu se aplican con criterios diferentes. Una empresa puede estar sujeta a uno, al otro o a ambos.

 

El SII se aplica en función del estado del IVA. Si su empresa es:

 

  • Un gran contribuyente
  • Inscrito en REDEME, el régimen de devolución mensual del IVA de España
  • Parte de un grupo de IVA

 

Entonces se aplica el SII.

 

VeriFactu se aplica en función de cómo se emitan las facturas. Si tu negocio:

 

  • Usar software para generar facturas
  • Está sujeto al impuesto de sociedades o al IRPF español

 

Entonces se aplica VeriFactu.

 

La superposición es sencilla. Si se cumplen ambas condiciones, deberá cumplir con ambas.

 

Aquí es donde a menudo surge la confusión. El cumplimiento del SII no satisface los requisitos de VeriFactu. El cumplimiento de VeriFactu no sustituye la declaración del SII. Funcionan en paralelo.

 

Una forma sencilla de evaluar esto:

 

  • ¿Está obligado a declarar el IVA en tiempo real? Sí → se aplica el SII
  • ¿Emite facturas con software? Sí → se aplica VeriFactu
  • ¿Se aplican ambos? Sí → Necesitas ambos

 

Para muchas medianas y grandes empresas en España, la respuesta es sí.

 

La implicación es operativa. Sin un enfoque coordinado, los equipos acaban ejecutando dos procesos distintos sobre los mismos datos subyacentes.

Dónde se solapan SII y VeriFactu

Tanto SII como VeriFactu se basan en los datos de las facturas, pero los utilizan de forma diferente.

 

El SII toma los datos de las facturas y los convierte en registros del libro de IVA para su declaración. VeriFactu captura los datos de las facturas en el momento de su creación y garantiza que no puedan modificarse sin dejar rastro.

 

La superposición son los propios datos. La diferencia radica en cómo se procesan esos datos. En una configuración típica, la misma factura puede:

 

  • Ser generado en un ERP o en un sistema de facturación
  • Que quede registrado según las normas de VeriFactu con un historial trazable
  • Ser extraído y enviado al SII como parte de la declaración del IVA

 

Si estos procesos se gestionan por separado, se produce una duplicación. Los equipos extraen los mismos datos dos veces. Las reglas de validación se aplican de diferentes maneras. La conciliación se vuelve más compleja porque la misma transacción se procesa a través de dos flujos de trabajo independientes. Esto genera cierto riesgo.

 

Las diferencias entre sistemas provocan desajustes. Las discrepancias dan lugar a correcciones. Las correcciones aumentan la exposición a auditorías.

 

La alternativa es un enfoque unificado. Un único punto de integración puede alimentar tanto los procesos del SII como los de VeriFactu. Los mismos datos validados se utilizan tanto para la elaboración de informes como para la trazabilidad. Esto reduce la duplicación y mantiene los registros alineados. El beneficio es práctico.

 

  • Un proceso de extracción de datos en lugar de dos procesos
  • Una capa de validación en lugar de múltiples comprobaciones
  • Una pista de auditoría que respalda ambas obligaciones

 

Sin esto, las empresas a menudo desarrollan procesos paralelos que aumentan los costes y reducen el control.

Cómo gestionar ambos sin duplicar procesos

Gestionar el SII y VeriFactu juntos no consiste en crear dos soluciones separadas, sino en diseñar un proceso que satisfaga ambos.

 

El enfoque más eficaz es tratar los datos de las facturas como una única fuente de verdad. Esto significa extraer los datos una vez de su sistema ERP o de facturación, validarlos una vez y luego utilizarlos tanto para la declaración del SII como para la creación de registros de VeriFactu.

 

Esto requiere una capa de integración unificada. Esa capa debe conectarse con la AEAT para las presentaciones del SII y también cumplir los requisitos de certificación y control de VeriFactu. En la práctica, se sitúa entre tus sistemas de facturación y tus obligaciones de cumplimiento.

 

Los beneficios son operativos. Un único proceso reduce la duplicación. Las reglas de validación se aplican de forma consistente. La conciliación se simplifica porque tanto los resultados del SII como los de VeriFactu se basan en los mismos datos.

 

Este enfoque también mejora la preparación para auditorías. En lugar de gestionar registros y expedientes separados, las empresas mantienen un único registro de auditoría que respalda tanto la elaboración de informes como el cumplimiento a nivel de sistema.

 

Un enfoque conectado para la facturación en tiempo real, la declaración del IVA y los flujos de trabajo de cumplimiento muestran cómo estos procesos pueden integrarse en un único sistema. Para las empresas que ya gestionan el SII, el siguiente paso no es crear un segundo proceso para VeriFactu. Se trata de ampliar el flujo existente para que ambas obligaciones se gestionen conjuntamente.

 

Cómo puede ayudar Avalara

Gestionar el SII y VeriFactu juntos requiere más que conocimientos de cumplimiento. Requiere un sistema que pueda gestionar tanto la elaboración de informes como el control de facturas a partir de los mismos datos.

 

En lugar de ejecutar procesos separados, Avalara se conecta directamente a sus sistemas ERP o de facturación y utiliza un único flujo de datos para cumplir con los requisitos de informes del SII y de VeriFactu. Los datos de las facturas se extraen una vez, se validan una vez y luego se utilizan para generar las presentaciones del libro de IVA y los registros de facturas conformes con trazabilidad completa.

 

Esto ayuda a reducir la duplicación y a mejorar el control. Las reglas de validación se aplican de forma consistente, la conciliación se simplifica y los registros de auditoría se alinean en ambas obligaciones.

 

La plataforma de Avalara utiliza capacidades impulsadas por IA para analizar datos de transacciones, identificar patrones y ayudar a detectar anomalías o inconsistencias a medida que surgen. Estas perspectivas ayudan a los equipos financieros a abordar los problemas en una fase más temprana del proceso, antes de que afecten a los informes o generen riesgos posteriores.

 

Por ejemplo, los errores de datos repetidos, los campos que faltan o las inconsistencias entre las presentaciones del SII y los registros de facturas pueden marcarse para su revisión, lo que ayuda a reducir el esfuerzo manual y la repetición de trabajo.

 

El resultado es un modelo de cumplimiento único y escalable.

 

Los equipos financieros obtienen una mayor visibilidad tanto en el SII como en VeriFactu, los equipos de TI reducen la complejidad de la integración y las empresas evitan crear procesos paralelos que aumentan los costes y los riesgos.

 

Así es como el cumplimiento normativo se vuelve manejable a escala: no añadiendo más procesos, sino consolidándolos. Habla con Avalara para ver cómo el cumplimiento unificado puede funcionar para tu negocio.

Preguntas frecuentes

No. El SII y VeriFactu tienen propósitos diferentes y funcionarán en paralelo.

Sí. Si su empresa está sujeta al SII, deberá seguir presentando los registros del libro de IVA, independientemente del cumplimiento de VeriFactu.

Sí. Un sistema puede ser compatible con ambos si se conecta a la AEAT para el SII y cumple los requisitos de certificación y control para VeriFactu.

Las tasas, normas y reglamentaciones del impuesto sobre las ventas cambian a menudo. Aunque esperamos que esta información le resulte útil, este blog únicamente tiene fines informativos y no proporciona asesoramiento legal ni fiscal.
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