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12 de marzo de 2026

¿Qué estados no tienen impuesto sobre las ventas?

Gail Cole

Este artículo fue revisado en marzo de 2026 y está actualizado; se publicó por primera vez en septiembre de 2022.

 

Hay un puñado de estados sin impuesto sobre las ventas. Los residentes de estos estados pueden ser la envidia de sus vecinos, pero las empresas ubicadas en estados sin impuesto sobre las ventas ignoran este impuesto bajo su propio riesgo: aún pueden desarrollar la obligación de recaudar y remitir el impuesto sobre las ventas en otros estados.

Conclusiones clave

  • Cinco estados no tienen impuesto estatal sobre las ventas: New Hampshire, Oregón, Montana, Alaska y Delaware. A veces se les llama estados NOMAD.
  • Las empresas con sede en estados NOMAD pueden establecer nexo y la obligación de recaudar impuestos sobre las ventas en otros estados.
  • Hay impuestos locales en algunos estados sin impuesto sobre las ventas. Por ejemplo, Alaska permite impuestos locales sobre las ventas, Montana permite impuestos turísticos en algunas partes del estado y Oregón tiene impuestos locales sobre el alojamiento.

¿Qué es el impuesto sobre las ventas?

El impuesto sobre las ventas es un impuesto sobre el intercambio, la venta o la transferencia de bienes y servicios. Generalmente, se añade al precio de venta al público, el minorista lo cobra en el momento de la compra y lo paga el consumidor. Los minoristas son responsables de remitir el impuesto sobre las ventas a la autoridad fiscal correspondiente y de presentar las declaraciones del impuesto sobre las ventas. 

 

La mayoría de los estados tienen impuestos sobre las ventas tanto estatales como locales. Siete estados tienen un impuesto sobre las ventas a nivel estatal, pero no impuestos locales sobre las ventas.

¿Cuáles son los estados sin impuesto sobre las ventas?

Hay cinco estados sin impuesto sobre las ventas a nivel estatal: 

 

  • Alaska
  • Delaware
  • Montana
  • New Hampshire
  • Oregón 

 

Los estados sin impuesto sobre las ventas a nivel estatal a veces se denominan estados NOMAD ("N" de New Hampshire, "O" de Oregón, etc.).

 

Algunos de los estados sin impuesto sobre las ventas se consideran estados con ventajas fiscales. En su Índice de Competitividad Fiscal Estatal de 2026, la Tax Foundation otorgó altas calificaciones a tres de los estados sin impuesto sobre las ventas. Clasificó a Nuevo Hampshire, Alaska y Montana en tercer, cuarto y sexto lugar, respectivamente. Delaware ocupó el puesto 24; Oregón, el 35.

Entender el impuesto sobre las ventas en los estados sin impuesto sobre las ventas

Los cinco estados sin impuesto estatal sobre las ventas gravan ciertas transacciones. Hay impuestos de opción local en Alaska y Montana, por ejemplo, y Delaware tiene un impuesto sobre los ingresos brutos. 

 

También hay impuestos especiales en cada uno de estos cinco estados. El impuesto especial es similar al impuesto sobre las ventas, pero los impuestos especiales se aplican a productos específicos (como alcohol, cigarrillos y gasolina). Además, el impuesto especial se basa normalmente en las unidades o el volumen vendidos, en lugar de en un porcentaje del precio minorista.

Alaska tiene impuestos locales sobre las ventas

Más de 100 municipios o distritos locales de Alaska aplican impuestos locales sobre las ventas de ciertos bienes y servicios. Los tipos impositivos del impuesto sobre las ventas local varían según la ubicación y pueden llegar hasta el 7,5 %, pero el tipo impositivo combinado medio del impuesto sobre las ventas en el estado es actualmente del 1,82 %. Esta es una de las razones por las que la Tax Foundation considera Alaska un estado con impuestos favorables.

 

Varias jurisdicciones de la Última Frontera tienen tipos impositivos estacionales para aprovechar la afluencia de turistas (o para recompensar a los lugareños más resistentes por permanecer en Alaska durante el largo y oscuro invierno). Los tipos impositivos locales en estas zonas aumentan durante los meses de verano.

Jurisdicción

Tipo impositivo general del IVA

1 de abril – 30 de septiembre

Tasa general del impuesto sobre las ventas

1 de octubre–31 de marzo

Ciudad de Craig

7 %

6 %

Ciudad de Ketchikan

5,5 %*

3%*

Ensenada Excursion

4,5%

2,5 %

Municipio de Haines Borough

7 %

4,5 %

Haines Rural

5 %

3 %

Seldovia

6.5%*

2%*

Sitka

6 %

5 %

Skagway

5 %

3 %

 

*Más impuestos municipales aplicables

*Más impuestos municipales aplicables

 

 

En Pelican, la tarifa es del 6 % de mayo a septiembre y del 4 % de octubre a abril. Nome tuvo una vez un tipo impositivo estacional, pero lo rescindió en 2022.

 

El gobernador Mike Dunleavy insta a la Legislatura de Alaska a promulgar un impuesto sobre las ventas a nivel estatal con tarifas estacionales: un 2 % de octubre a marzo y un 4 % de abril a septiembre, a partir del 1 de enero de 2027. Más información sobre la propuesta de impuesto estatal sobre las ventas de Alaska.

Delaware tiene un impuesto sobre los ingresos brutos

Delaware impone un impuesto sobre los ingresos brutos sobre el total de los ingresos brutos de una empresa. El impuesto sobre los ingresos brutos se aplica al vendedor de bienes o servicios, en lugar de al consumidor. El estado no permite deducciones por el coste de los bienes o propiedades vendidos, los costes de material o mano de obra, los gastos por intereses, los descuentos pagados, los costes de envío, los impuestos estatales o federales, ni ningún otro gasto.

 

Los tipos impositivos del impuesto sobre los ingresos brutos varían según la actividad empresarial y actualmente oscilan entre el 0,0945 % y el 1,9914 %. La tasa impositiva variable para los productos derivados del petróleo puede ser incluso más alta. 

Montana permite impuestos turísticos y de opción local

Algunas comunidades de Montana pueden aplicar un impuesto turístico y de opción local para financiar servicios de transporte local y mejoras del sistema de transporte. Los impuestos de opción local y de complejos turísticos solo se permiten en comunidades con una población inferior a 5500 habitantes y que cumplen criterios específicos de complejos turísticos. 

 

El impuesto turístico es un impuesto sobre las ventas de opción local que se aplica al valor minorista de bienes y servicios vendidos por ciertos negocios, incluyendo alojamientos y campings, restaurantes e instalaciones recreativas de destino como las estaciones de esquí. Los productos de lujo también suelen estar sujetos al impuesto turístico. 

 

Las jurisdicciones de Montana con un impuesto turístico local incluyen:

 

  • Big Sky: 4% del valor minorista de los artículos de lujo y los artículos o servicios vendidos a turistas y visitantes temporales (aunque los lugareños también pueden comprarlos); «Las necesidades básicas no están sujetas a impuestos».

  • Red Lodge: 4% de impuesto sobre el valor minorista de todos los bienes y servicios vendidos, excepto los bienes y servicios vendidos para reventa

  • West Yellowstone: 4% en artículos de lujo vendidos dentro de los límites de la ciudad

  • Whitefish: 3% sobre la venta minorista de bebidas alcohólicas, alojamiento, restaurantes y comida preparada, bienes y servicios de estaciones de esquí, y artículos de lujo definidos

 

Las propuestas de impuestos sobre las ventas surgen periódicamente en Montana, al igual que en Alaska. Pero, según el Montana Budget and Policy Center, la mayoría de los votantes de Montana no quiere un impuesto estatal sobre las ventas.

Nuevo Hampshire tiene un impuesto sobre comidas y habitaciones

Nuevo Hampshire impone un impuesto sobre comidas y habitaciones (alquileres) a los clientes de restaurantes y hoteles u otras instalaciones con alojamiento en el estado. El impuesto se aplica a las habitaciones y comidas que cuesten 36 céntimos o más, así como al alquiler de coches. 

 

Al igual que un impuesto general sobre las ventas en todo el estado, el impuesto de Nuevo Hampshire sobre comidas y habitaciones se impone al cliente, pero lo recauda y remite el operador comercial.

Oregon grava las cosas con ruedas

Aunque no hay un impuesto general sobre las ventas en Oregón, el estado tiene un impuesto especial sobre bicicletas que se parece mucho a un impuesto sobre las ventas. Los minoristas deben recaudar el impuesto especial fijo de $15 por bicicleta en el punto de venta. 

 

También hay impuestos de vehículos en Oregón.

Por qué es posible que las empresas de los estados sin impuesto sobre las ventas deban cobrar el impuesto sobre las ventas en otros estados

Si su empresa está ubicada en un estado sin impuesto sobre las ventas, es posible que aún así se le exija recaudar y remitir el impuesto sobre las ventas si tiene nexo con otros estados.

 

El nexo de impuesto sobre ventas es una conexión entre una empresa y una jurisdicción fiscal que obliga a la empresa a recaudar el impuesto sobre ventas. Si un minorista ubicado en Illinois tiene nexo con Texas, por ejemplo, debe registrarse para el impuesto sobre las ventas de Texas y recaudar y remitir todos los impuestos aplicables sobre las ventas y el uso de Texas. 

 

Las empresas con sede en Alaska, Delaware, Montana, Nuevo Hampshire y Oregón pueden establecer nexo de impuesto sobre las ventas con otros estados. Por lo tanto, es esencial que las empresas de los estados NOMAD entiendan y presten atención a las leyes de nexo de impuestos sobre las ventas. 

 

Existen varias formas en que una empresa puede establecer nexo con un estado:

 

  • Presencia física en un estado (nexo de presencia física o nexo físico)

  • Actividad económica en el estado (nexo económico)

  • Remisiones originadas en el estado (nexo de clics)

  • Vínculos con afiliados en el estado (nexo de afiliación)

 

Dado que las leyes de nexo físico y nexo económico son las más extendidas, nos centraremos en ellas.

Nexo de presencia física

La presencia física es una de las formas más comunes en que una empresa puede establecer un nexo de impuesto sobre las ventas para el impuesto sobre las ventas estatal. Puede crearse de formas sorprendentes, como entregando mercancías en un estado con tus propios vehículos, teniendo empleados en un estado (de forma permanente o temporal) y teniendo inventario en un estado. En algunos estados, el mero hecho de asistir a una feria comercial puede crear un nexo de impuesto sobre las ventas.

 

Antes de la decisión del Tribunal Supremo de EE. UU. en South Dakota v. Wayfair, Inc. (21 de junio de 2018), los estados no tenían la autoridad para gravar a las empresas que carecían de un vínculo físico con el estado. La sentencia Wayfair liberó a los estados para gravar a los vendedores a distancia (además de a las empresas con nexo de presencia física).

Nexo económico

Todos los estados con un impuesto sobre las ventas a nivel estatal tienen ahora una ley de nexo económico para el impuesto sobre las ventas, al igual que Puerto Rico y Washington D.C. Más de 50 jurisdicciones locales en Alaska también aplican el nexo económico.

 

Todas las leyes de nexo económico ofrecen una excepción para las empresas que venden por debajo de un determinado umbral de nexo económico. En términos generales, existen seis umbrales de nexo económico diferentes en Estados Unidos:

 

  • 100.000 $
  • 100.000 $ o 200 transacciones
  • 100.000 $ y 200 transacciones 
  • $250.000 
  • $500.000 
  • 500.000 $ y 100 transacciones

 

Puedes encontrar detalles específicos de cada estado en nuestra guía estado por estado de las leyes de nexo económico.

Impuesto sobre las ventas en línea en los estados NOMAD

Los estados sin impuesto sobre las ventas han respondido de manera diferente a Wayfair, al nexo económico y a los requisitos del impuesto sobre las ventas en línea. Alaska y Nuevo Hampshire han adoptado las posturas más divergentes.

 

Aproximadamente la mitad de las localidades de Alaska con un impuesto local sobre las ventas han adoptado el nexo económico. La Comisión de Impuestos sobre las Ventas a Vendedores Remotos de Alaska (ARSSTC), creada en 2019, administra el impuesto sobre las ventas a distancia para estos gobiernos locales. Hoy en día, más de 50 jurisdicciones son miembros de la ARSSTC y gravan las ventas a distancia.

 

Como un número creciente de otros estados, Alaska eliminó su umbral de 200 transacciones. A partir del 1 de enero de 2025, el umbral de nexo económico para Alaska es de 100.000 $ en ventas brutas en el estado durante el año natural actual o el anterior.

 

Nuevo Hampshire está tan lejos de Alaska en lo que respecta al impuesto sobre las ventas en línea como lo está geográficamente. El exgobernador de Nuevo Hampshire Chris Sununu se opuso firmemente al impuesto sobre las ventas en línea tras el fallo Wayfair de 2018, aunque no pudo evitar que otros estados impusieran una obligación de impuesto sobre las ventas a distancia a las empresas del estado de Granite.

 

Sin embargo, la senadora de New Hampshire Maggie Hassan ha estado liderando un esfuerzo en el Congreso para proporcionar alivio a las pequeñas empresas de la recaudación de impuestos sobre las ventas a distancia. Estamos esperando a ver qué pasa, si es que pasa algo.

 

Los estados restantes sin impuesto sobre las ventas han adoptado un enfoque más moderado. En un momento u otro, los departamentos de impuestos de cada uno de estos estados reconocieron la existencia de un nexo económico y/o aconsejaron a los contribuyentes que cumplieran con las leyes aplicables sobre impuestos de ventas en línea.

Resumen de los aspectos más importantes

Si te encuentras en un estado sin impuesto sobre las ventas y vendes a uno o varios estados que sí lo cobran, debes tener muy presente el impuesto sobre las ventas. Puede que no tengas la obligación de pagar impuestos sobre las ventas en los estados donde tienes clientes. Pero también podría ser que sí.

 

Nuestra evaluación de riesgo de nexo económico gratuita puede ayudarte a descubrir dónde tienes más riesgo de desarrollar un nexo de impuesto sobre las ventas.

Preguntas frecuentes acerca de los estados sin impuesto sobre las ventas

Los estados sin impuesto sobre las ventas suelen considerarse favorables desde el punto de vista fiscal, pero el impuesto sobre las ventas es solo una parte de la ecuación fiscal. La carga fiscal global depende de todos los impuestos recaudados por los gobiernos estatales y locales, incluyendo, entre otros, los impuestos especiales, el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre bienes inmuebles.

No hay impuesto general sobre las ventas en Alaska, Delaware, Montana, Nuevo Hampshire u Oregón, aunque Alaska permite impuestos locales sobre las ventas. Alaska, Hawái, Maine, Wyoming y Wisconsin son los estados con las tasas impositivas combinadas de ventas más bajas a partir de enero de 2026.

Ningún estado de EE. UU. está totalmente exento de impuestos sobre la propiedad, pero los bienes muebles tangibles están ampliamente exentos del impuesto sobre bienes personales en Delaware, Hawái, Illinois, Iowa, Minnesota, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Dakota del Norte, Ohio, Pensilvania, Dakota del Sur y Wisconsin.

Mississippi tiene una de las tasas de impuestos estatales sobre alimentos más altas (5 % a 15/03/2026). Las tasas combinadas de impuestos sobre alimentos estatales y locales también pueden ser altas en Alabama, Misuri y Tennessee.

Las tasas, normas y reglamentaciones del impuesto sobre las ventas cambian a menudo. Aunque esperamos que esta información le resulte útil, este blog únicamente tiene fines informativos y no proporciona asesoramiento legal ni fiscal.
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