¿Qué estados no tienen impuesto sobre las ventas?

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Jurisdicción
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Tipo impositivo general del IVA
1 de abril – 30 de septiembre
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Tasa general del impuesto sobre las ventas
1 de octubre–31 de marzo
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Ciudad de Craig
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7 %
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6 %
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Ciudad de Ketchikan
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5,5 %*
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3%*
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Ensenada Excursion
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4,5%
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2,5 %
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Municipio de Haines Borough
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7 %
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4,5 %
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Haines Rural
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5 %
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3 %
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Seldovia
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6.5%*
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2%*
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Sitka
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6 %
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5 %
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Skagway
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5 %
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3 %
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*Más impuestos municipales aplicables
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*Más impuestos municipales aplicables
Los estados sin impuesto sobre las ventas suelen considerarse favorables desde el punto de vista fiscal, pero el impuesto sobre las ventas es solo una parte de la ecuación fiscal. La carga fiscal global depende de todos los impuestos recaudados por los gobiernos estatales y locales, incluyendo, entre otros, los impuestos especiales, el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre bienes inmuebles.
No hay impuesto general sobre las ventas en Alaska, Delaware, Montana, Nuevo Hampshire u Oregón, aunque Alaska permite impuestos locales sobre las ventas. Alaska, Hawái, Maine, Wyoming y Wisconsin son los estados con las tasas impositivas combinadas de ventas más bajas a partir de enero de 2026.
Ningún estado de EE. UU. está totalmente exento de impuestos sobre la propiedad, pero los bienes muebles tangibles están ampliamente exentos del impuesto sobre bienes personales en Delaware, Hawái, Illinois, Iowa, Minnesota, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Dakota del Norte, Ohio, Pensilvania, Dakota del Sur y Wisconsin.
Mississippi tiene una de las tasas de impuestos estatales sobre alimentos más altas (5 % a 15/03/2026). Las tasas combinadas de impuestos sobre alimentos estatales y locales también pueden ser altas en Alabama, Misuri y Tennessee.