¿Qué estados no tienen impuesto sobre las ventas?

Los estados sin impuesto sobre las ventas han respondido de manera diferente a Wayfair, al nexo económico y a los requisitos del impuesto sobre las ventas en línea. Alaska y Nuevo Hampshire han adoptado las posturas más divergentes.

Aproximadamente la mitad de las localidades de Alaska con un impuesto local sobre las ventas han adoptado el nexo económico. La Comisión de Impuestos sobre las Ventas a Vendedores Remotos de Alaska (ARSSTC), creada en 2019, administra el impuesto sobre las ventas a distancia para estos gobiernos locales. Hoy en día, más de 50 jurisdicciones son miembros de la ARSSTC y gravan las ventas a distancia.

Como un número creciente de otros estados, Alaska eliminó su umbral de 200 transacciones. A partir del 1 de enero de 2025, el umbral de nexo económico para Alaska es de 100.000 $ en ventas brutas en el estado durante el año natural actual o el anterior.

Nuevo Hampshire está tan lejos de Alaska en lo que respecta al impuesto sobre las ventas en línea como lo está geográficamente. El exgobernador de Nuevo Hampshire Chris Sununu se opuso firmemente al impuesto sobre las ventas en línea tras el fallo Wayfair de 2018, aunque no pudo evitar que otros estados impusieran una obligación de impuesto sobre las ventas a distancia a las empresas del estado de Granite.

Sin embargo, la senadora de New Hampshire Maggie Hassan ha estado liderando un esfuerzo en el Congreso para proporcionar alivio a las pequeñas empresas de la recaudación de impuestos sobre las ventas a distancia. Estamos esperando a ver qué pasa, si es que pasa algo.

Los estados restantes sin impuesto sobre las ventas han adoptado un enfoque más moderado. En un momento u otro, los departamentos de impuestos de cada uno de estos estados reconocieron la existencia de un nexo económico y/o aconsejaron a los contribuyentes que cumplieran con las leyes aplicables sobre impuestos de ventas en línea.