VeriFactu y controles antifraude: implicaciones para los sistemas existentes

VeriFactu se enmarca en el sistema antifraude más amplio de España. Para los equipos de finanzas y TI, el riesgo no es malinterpretar la ley, sino lo que esta exige a los sistemas.

La Ley Antifraude y los requisitos de VeriFactu definen cómo debe comportarse el software de facturación, no solo los datos que produce. La distinción importa.

La Ley Antifraude establece el objetivo. VeriFactu define cómo deben cumplirlo los sistemas.

Qué intenta evitar la Ley Antifraude de España en el software de facturación

En esencia, la Ley Antifraude tiene como objetivo la manipulación. En términos operativos, esto incluye editar facturas después de su emisión sin dejar rastro, eliminar transacciones y recrearlas, y llevar registros paralelos que no concilian.

Estos comportamientos suelen darse en sistemas heredados. No siempre son intencionados. Los equipos corrigen errores, vuelven a emitir facturas o ajustan registros para subsanar errores. Con el tiempo, estas acciones crean brechas en la pista de auditoría.

En un entorno multisistema, el riesgo aumenta. Las API de ERP, TPV, comercio electrónico y facturación pueden gestionar las facturas de forma diferente. Pequeñas inconsistencias —como la forma en que se aplican las correcciones— pueden crear problemas sistémicos.

La Ley Antifraude está diseñada para eliminar estas brechas.

Qué es VERI*FACTU y qué hace que un sistema sea «verificable»

VeriFactu define dos enfoques operativos.

En modo VERI*FACTU, los registros de facturas se transmiten a AEAT en tiempo casi real. Esto crea un punto de referencia externo para la validación.

En modo no verificable, los registros permanecen dentro de la empresa, pero deben cumplir requisitos estrictos de integridad y trazabilidad.

Un sistema es «verificable» si puede probar lo siguiente:

Los registros se crearon en secuencia

Se registraron los cambios, no se sobrescribieron

Los datos no han sido alterados sin pruebas

El beneficio es operativo. Una serie de pruebas más sólida facilita la conciliación y reduce la fricción en las auditorías. Los equipos financieros pueden demostrar el cumplimiento sin reconstruir los datos manualmente.

Cuando las iniciativas de factura electrónica se confunden con los controles VeriFactu

VeriFactu se confunde a menudo con la factura electrónica, pero no son lo mismo. La facturación electrónica se centra en cómo se entregan las facturas. VeriFactu se centra en cómo se generan y controlan los datos de las facturas. Los puntos de confusión habituales incluyen:

Asumir que los formatos PDF o estructurados por sí solos son suficientes

Tratar la entrega de facturas como requisito de cumplimiento

Proyectos solapados que duplican esfuerzos

La distinción es práctica. Se puede tener facturación electrónica conforme a la normativa sin cumplir los requisitos de VeriFactu, y viceversa.

Cómo se ven las obligaciones en los comportamientos del software

Los requisitos de VeriFactu se traducen en comportamientos del sistema. Como mínimo, los sistemas deben:

Crear un registro para cada evento de factura

Mantener la trazabilidad durante todo el ciclo de vida

Garantizar la integridad evitando ediciones silenciosas

Ofrecer resultados coherentes en todos los canales

Permitir la exportación de registros para auditorías

Una sencilla lista de comprobación para equipos:

¿Todas las facturas tienen un historial rastreable?

¿Se registran las correcciones en lugar de sobrescribirse?

¿Se pueden exportar los registros en un formato coherente?

¿Están los resultados alineados en el ERP, el TPV y el comercio electrónico?

Si la respuesta a alguna de estas preguntas es no, el sistema no es cumple la normativa.