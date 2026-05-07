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7 de mayo de 2026

VeriFactu y controles antifraude: implicaciones para los sistemas existentes

Ben Robinson

El marco antifraude de España cambia el comportamiento de los sistemas de facturación, no solo lo que informan.

 

VeriFactu introduce controles a nivel de sistema que exigen que los datos de las facturas se generen, almacenen y gestionen de forma que se evite la manipulación y se facilite la revisión de auditorías. Para los líderes de finanzas y TI, esto no es un cambio en los informes. Supone un cambio en el diseño y funcionamiento de los sistemas de facturación.

 

La mayoría de las plataformas ERP, TPV y de comercio electrónico existentes no se diseñaron teniendo en cuenta estos requisitos. Permiten las ediciones, correcciones y soluciones alternativas que interrumpen la trazabilidad. En un contexto VeriFactu, esos mismos comportamientos crean un riesgo de cumplimiento.

 

Aquí es donde el impacto se vuelve operativo.

 

Es necesario revisar la emisión de facturas, los flujos de corrección, las transacciones offline y las integraciones. Lo que funcionaba con los procesos tradicionales puede que ya no cumpla los requisitos de inmutabilidad, trazabilidad y pruebas de auditoría.

 

Los equipos de finanzas, TI y operaciones deben ponerse de acuerdo sobre cómo se crean, corrigen y almacenan las facturas en los distintos sistemas. Sin esa alineación, las inconsistencias aparecen rápidamente, especialmente en entornos multicanal.

 

El objetivo no es sustituir sistemas, sino comprender dónde fallan los procesos existentes, introducir los controles adecuados y diseñar una hoja de ruta que permita lograr el cumplimiento sin interrumpir las operaciones.

 

Conclusiones clave

  • VeriFactu cambia el comportamiento del sistema, no solo la notificación. Es necesario incorporar la integridad de las facturas, el seguimiento de auditoría y la trazabilidad al funcionamiento de los sistemas de facturación, no añadirlos a posteriori.
  • La Ley Antifraude de España hace que las prácticas existentes no cumplan la normativa. Las ediciones silenciosas, las eliminaciones y los flujos de corrección inconsistentes deben sustituirse por procesos controlados y trazables.
  • Se puede adaptar los sistemas existentes sin una reconstrucción completa. La mayoría de las organizaciones pueden mantener sus plataformas ERP, TPV y de comercio electrónico e introducir una capa de cumplimiento para satisfacer los requisitos.
  • La integridad de las facturas debe poder demostrarse en cualquier momento. Un buen cumplimiento normativo implica mostrar exactamente qué pasó con cada factura, cuándo pasó y quién lo desencadenó, sin brechas.

Ley Antifraude de España vs. VeriFactu: Las definiciones que los equipos de negocio deben entender bien

VeriFactu se enmarca en el sistema antifraude más amplio de España. Para los equipos de finanzas y TI, el riesgo no es malinterpretar la ley, sino lo que esta exige a los sistemas.

 

La Ley Antifraude y los requisitos de VeriFactu definen cómo debe comportarse el software de facturación, no solo los datos que produce. La distinción importa.

 

La Ley Antifraude establece el objetivo. VeriFactu define cómo deben cumplirlo los sistemas.

 

Qué intenta evitar la Ley Antifraude de España en el software de facturación

 

En esencia, la Ley Antifraude tiene como objetivo la manipulación. En términos operativos, esto incluye editar facturas después de su emisión sin dejar rastro, eliminar transacciones y recrearlas, y llevar registros paralelos que no concilian.

 

Estos comportamientos suelen darse en sistemas heredados. No siempre son intencionados. Los equipos corrigen errores, vuelven a emitir facturas o ajustan registros para subsanar errores. Con el tiempo, estas acciones crean brechas en la pista de auditoría.

 

En un entorno multisistema, el riesgo aumenta. Las API de ERP, TPV, comercio electrónico y facturación pueden gestionar las facturas de forma diferente. Pequeñas inconsistencias —como la forma en que se aplican las correcciones— pueden crear problemas sistémicos.

 

La Ley Antifraude está diseñada para eliminar estas brechas.

 

Qué es VERI*FACTU y qué hace que un sistema sea «verificable»

 

VeriFactu define dos enfoques operativos.

 

En modo VERI*FACTU, los registros de facturas se transmiten a AEAT en tiempo casi real. Esto crea un punto de referencia externo para la validación.

 

En modo no verificable, los registros permanecen dentro de la empresa, pero deben cumplir requisitos estrictos de integridad y trazabilidad.

 

Un sistema es «verificable» si puede probar lo siguiente:

 

  • Los registros se crearon en secuencia
  • Se registraron los cambios, no se sobrescribieron
  • Los datos no han sido alterados sin pruebas

 

El beneficio es operativo. Una serie de pruebas más sólida facilita la conciliación y reduce la fricción en las auditorías. Los equipos financieros pueden demostrar el cumplimiento sin reconstruir los datos manualmente.

 

Cuando las iniciativas de factura electrónica se confunden con los controles VeriFactu

 

VeriFactu se confunde a menudo con la factura electrónica, pero no son lo mismo. La facturación electrónica se centra en cómo se entregan las facturas. VeriFactu se centra en cómo se generan y controlan los datos de las facturas. Los puntos de confusión habituales incluyen:

 

  • Asumir que los formatos PDF o estructurados por sí solos son suficientes
  • Tratar la entrega de facturas como requisito de cumplimiento
  • Proyectos solapados que duplican esfuerzos

 

La distinción es práctica. Se puede tener facturación electrónica conforme a la normativa sin cumplir los requisitos de VeriFactu, y viceversa.

 

Cómo se ven las obligaciones en los comportamientos del software

 

Los requisitos de VeriFactu se traducen en comportamientos del sistema. Como mínimo, los sistemas deben:

 

  • Crear un registro para cada evento de factura
  • Mantener la trazabilidad durante todo el ciclo de vida
  • Garantizar la integridad evitando ediciones silenciosas
  • Ofrecer resultados coherentes en todos los canales
  • Permitir la exportación de registros para auditorías

 

Una sencilla lista de comprobación para equipos:

 

  • ¿Todas las facturas tienen un historial rastreable?
  • ¿Se registran las correcciones en lugar de sobrescribirse?
  • ¿Se pueden exportar los registros en un formato coherente?
  • ¿Están los resultados alineados en el ERP, el TPV y el comercio electrónico?

 

Si la respuesta a alguna de estas preguntas es no, el sistema no es cumple la normativa.

Por qué el cumplimiento de VeriFactu es difícil en las pilas de facturación existentes

VeriFactu no falla porque los equipos no entienden las reglas. Falla porque los sistemas de facturación existentes no fueron diseñados para satisfacerlas.

 

La mayoría de las organizaciones operan con múltiples sistemas. Los ERP, los TPV, las plataformas de comercio electrónico, las herramientas de suscripción y las API generan facturas de diferentes maneras. Cada sistema tiene su propia lógica, modelo de datos y proceso de corrección. Esto crea fragmentación.

 

El marco antifraude requiere una visión única y coherente de los datos de las facturas. La mayoría de las pilas no la tienen.

 

Proliferación de sistemas e «información de emisión» inconsistente entre herramientas

 

En muchas organizaciones, no existe una única fuente de verdad para la emisión de facturas. Los sistemas ERP pueden generar facturas para ventas B2B. Los sistemas TPV gestionan las transacciones en tienda. Las plataformas de comercio electrónico emiten facturas en línea. Los marketplaces y las API añaden aún más complejidad.

 

Cada sistema puede utilizar diferentes secuencias de numeración, lógica de corrección, plantillas y formatos. El resultado es la inconsistencia. Por ejemplo, un reembolso procesado en un sistema de punto de venta puede no seguir la misma lógica que una nota de crédito emitida en el ERP. Con el tiempo, estas diferencias interrumpen la trazabilidad.

 

El problema no es la capacidad técnica, sino la gobernanza. Sin una clara responsabilidad sobre la numeración, las correcciones y las plantillas, los sistemas se desvinculan.

 

Comportamientos heredados que interrumpen la integridad y la trazabilidad

 

Muchos sistemas existentes permiten comportamientos que ya no son aceptables bajo VeriFactu. Entre los ejemplos más comunes se incluyen:

 

  • Edición de facturas después de su emisión
  • Nueva numeración de transacciones
  • Reimpresión de facturas con cambios
  • Eliminación de errores y recreación de registros

 

Estos comportamientos se utilizan a menudo para solucionar rápidamente problemas operativos. Sin embargo, interrumpen la serie de pruebas. Según VeriFactu, las correcciones deben registrarse, no ocultarse. Cada cambio debe dejar un rastro. Si los sistemas permiten estas acciones, seguirán ocurriendo.

 

Puntos de fricción operativos que fuerzan excepciones

 

Incluso los sistemas bien diseñados se enfrentan a la presión operativa. La emisión de gran volumen, los entornos de punto de venta (TPV) sin conexión, los procesos de fin de día, los reembolsos y la facturación recurrente introducen complejidad.

 

Los equipos crean soluciones alternativas para mantener las operaciones en marcha. Es en estas excepciones donde el cumplimiento falla. Por ejemplo:

 

  • Transacciones sin conexión que se cargan más tarde
  • Reembolsos procesados fuera de los flujos de trabajo estándar
  • Envíos parciales que generan múltiples eventos de factura

 

El cumplimiento requiere sistemas que gestionen las excepciones como parte del diseño, no como algo secundario. La supervisión y la conciliación deben integrarse, no añadirse después.

Requisitos técnicos de VeriFactu que obligan a rediseñar los sistemas heredados

VeriFactu no requiere nuevas facturas. Requiere un nuevo comportamiento de los sistemas que las crean.

 

Para la mayoría de las organizaciones, aquí es donde reside el verdadero trabajo. Los sistemas existentes pueden generar facturas, pero no siempre preservan la integridad, la trazabilidad y la evidencia de auditoría que VeriFactu requiere. Esto es lo que obliga a rediseñar.

 

Inmutabilidad e integridad en las operaciones diarias

 

En términos prácticos, la inmutabilidad significa que no hay ediciones silenciosas.

 

Si se emite una factura, no se puede sobrescribir. Cualquier cambio debe registrarse como un nuevo evento, con un enlace claro al original. Esto cambia la forma en que los equipos gestionan los errores. En lugar de editar un registro, deben crear una corrección. Esa corrección debe incluir:

 

  • Quién hizo el cambio
  • Cuándo se hizo
  • Qué ha cambiado
  • Por qué cambió

 

Estas no son auditorías adicionales. Son resultados de sistema obligatorios. Los sistemas heredados a menudo permiten ediciones directas porque priorizan la flexibilidad operativa. Con VeriFactu, esa flexibilidad se convierte en un riesgo.

 

Trazabilidad a lo largo del ciclo de vida de la factura

 

La trazabilidad significa poder seguir una transacción de principio a fin. En términos operativos, esto incluye:

 

  • La venta o evento original
  • Determinación de impuestos
  • Emisión de facturas
  • Cualquier corrección o ajuste
  • El documento final para el cliente

 

Es habitual que haya interrupciones en esta serie. Aparecen en áreas como:

 

  • Descuentos aplicados fuera de la lógica estándar
  • Anulaciones de impuestos
  • Pagos fraccionados o envíos parciales
  • Productos combinados con tratamiento fiscal mixto

 

Cada interrupción crea una brecha. Con VeriFactu, esas brechas deben cerrarse. Los sistemas deben mostrar un registro continuo y coherente de lo sucedido.

 

Secuenciación, gobernanza de series y concurrencia

 

La numeración de facturas se convierte en un control, no solo en un detalle contable.

 

En entornos multicanal, diferentes sistemas suelen generar sus propias secuencias. El TPV, el comercio electrónico y el ERP pueden emitir facturas de forma independiente. Esto genera cierto riesgo. Si las secuencias se solapan o se interrumpen, se pierde la trazabilidad.

 

La concurrencia añade otra capa. Los sistemas de gran volumen pueden emitir varias facturas al mismo tiempo. Sin coordinación, pueden producirse colisiones o brechas en la numeración.

 

La solución es la gobernanza centralizada. Las reglas de la serie deben definirse una vez y aplicarse en todos los sistemas. Cada emisor debe seguir la misma lógica.

 

Estructura y exportabilidad de los registros de facturación

 

VeriFactu exige que los registros sean accesibles y exportables. Esto significa:

 

  • Los datos deben estar completos
  • Los formatos deben ser coherentes
  • Los registros deben poder recuperarse bajo demanda

 

En la práctica, los equipos financieros deben poder producir:

 

  • Registros de facturas por período
  • Historiales completos de eventos
  • Datos de respaldo para auditoría

 

Si los datos están fragmentados en varios sistemas, esto se vuelve difícil. La exportabilidad no debería limitarse a la extracción de datos, sino que debería incluir una estructura consistente que pueda revisarse externamente.

 

Resultados de cara al cliente y coherencia en todos los canales

 

Las facturas deben ser coherentes en todos los canales. Esto incluye facturas en PDF, recibos de TPV y vistas de correo electrónico o del portal. VeriFactu introduce requisitos visibles como los códigos QR. Estos deben aparecer correctamente en todos los formatos.

 

En muchas organizaciones, las plantillas se gestionan por separado mediante diferentes sistemas. Esto provoca inconsistencias. Para evitarlo, la gobernanza de las plantillas debe estar centralizada.

 

Los elementos de cumplimiento deben corregirse. La marca puede variar, pero los elementos obligatorios deben permanecer coherentes. Los sistemas heredados no fallan porque no pueden generar facturas. Fallan porque no pueden garantizar cómo se controlan, vinculan y evidencian esas facturas.

 

Eso es lo que cambia VeriFactu.

Controles antifraude que los auditores esperan que demuestre el software de facturación

VeriFactu cambia el enfoque de la auditoría de las transacciones a los sistemas. Los auditores ya no solo comprueban si el IVA se ha calculado correctamente. También están evaluando si los sistemas de facturación evitan la manipulación, preservan las pruebas y producen una pista de auditoría fiable.

 

Esto cambia el significado de «bueno».

 

Controles antimanipulación que deben ser demostrables

 

Los controles deben prevenir y detectar cambios en los datos de las facturas. Esto incluye:

 

  • Bloqueo de la eliminación de facturas emitidas
  • Evitar la sobrescritura de registros existentes
  • Registrar todos los cambios como nuevos eventos

 

Si los datos se modifican, debe haber pruebas de dicho cambio. Si los datos no se pueden cambiar, el sistema debe demostrarlo. Los auditores esperan ver que los sistemas apliquen estas reglas de forma consistente.

 

Controles que evitan registros paralelos en entornos multisistema

 

En entornos complejos, el riesgo no es solo la manipulación. Es la duplicación. Diferentes sistemas pueden generar registros solapados, con lo que se crean «libros paralelos» que no coinciden. Para evitarlo, las empresas necesitan:

 

  • Control centralizado de la numeración de facturas
  • Reglas de series definidas en todos los sistemas
  • Supervisión de la integridad de la secuencia

 

Sin estos controles, aparecen brechas. Cuantos más sistemas estén implicados, mayor será el riesgo.

 

Controles de acceso y segregación de funciones

 

El control sobre quién puede realizar acciones es fundamental. Los roles clave incluyen:

 

  • Emisión de facturas
  • Aprobación de transacciones
  • Realizar correcciones
  • Gestión de la configuración del sistema

 

Estos roles deben estar separados. Si un único usuario puede emitir, editar y aprobar facturas, el sistema no puede demostrar control. Se necesita especial atención para:

 

  • Acceso de administrador
  • Anulaciones de emergencia
  • Permisos temporales

 

Todo se debe registrar y revisar.

 

Controles de acceso de proveedores y soporte

 

El acceso de terceros a menudo se pasa por alto. Los proveedores de sistemas, integradores y equipos de soporte pueden tener acceso a los sistemas de facturación. Esto crea un riesgo adicional. Los controles deben incluir:

 

  • Sesiones registradas para todos los accesos externos
  • Procesos de aprobación de cambios
  • Responsabilidades definidas para cada parte

 

Sin esto, la rendición de cuentas no está clara.

 

Preparación de pruebas

 

Los auditores esperan recibir las pruebas rápidamente. Esto incluye:

 

  • Registros de facturas
  • Historiales de eventos
  • Ajustes de configuración
  • Registros de acceso

 

El requisito clave es la velocidad y la claridad. Si los equipos tienen que reunir pruebas manualmente, el proceso se vuelve lento y propenso a errores. Un sistema que cumple la normativa debería poder producir esta información bajo demanda.

 

El principio subyacente es simple. Los controles deben ser visibles y demostrables. No basta con tener procesos establecidos. Los sistemas deben demostrar que esos procesos se cumplen.

Implicaciones para los sistemas existentes: ERP, TPV, comercio electrónico y facturación basada en API

VeriFactu no afecta a un solo sistema. Afecta cómo funcionan todos los sistemas de facturación juntos.

 

La mayoría de las organizaciones no tienen un único sistema de facturación. Tienen varios. El ERP gestiona las finanzas principales. El TPV gestiona las ventas en tienda. Las plataformas de comercio electrónico gestionan las transacciones en línea. Las API generan facturas para suscripciones o integraciones.

 

Cada uno de ellos pasa a formar parte del ámbito de cumplimiento.

 

Crea un mapa de «fuente única de información» de facturación antes de cambiar de sistema

 

Antes de realizar cambios, es necesario comprender dónde se crean realmente las facturas. Esto significa asignar:

 

  • Cada sistema que emite facturas
  • Cada integración que mueve datos de facturas
  • Cualquier paso manual en el proceso
  • Cualquier escenario de "emitido en nombre de"

 

Sin esto, los cambios se aplican en el lugar equivocado.

 

También debe definirse la propiedad. ¿Quién controla la numeración, las correcciones, las plantillas y el almacenamiento de registros? Si la responsabilidad no está clara, las inconsistencias persistirán.

 

Este ejercicio de mapeo es la base para cualquier diseño que cumpla la normativa.

 

Gestión de eventos, reintentos y duplicados

 

Sistemas modernos basados en eventos. Cuando se emite una factura, se activa un evento. Ese evento puede reintentarse si un sistema no responde. Puede ser procesado por múltiples sistemas al mismo tiempo. Esto genera cierto riesgo.

 

Pueden aparecer registros duplicados. Los eventos pueden procesarse dos veces. Las diferencias de tiempo pueden crear inconsistencias. En pocas palabras, la misma factura puede registrarse más de una vez. Para evitarlo, los sistemas necesitan:

 

  • Identificadores únicos para cada transacción
  • ID de correlación para rastrear eventos entre sistemas
  • Lógica para garantizar que los eventos se procesen solo una vez

 

Sin estos controles, la trazabilidad se interrumpe.

 

Observabilidad y conciliación

 

No es suficiente procesar correctamente las facturas. Se debe poder demostrar lo que ocurrió. Esto requiere observabilidad. Los sistemas deben registrar:

 

  • Cuándo se creó una factura
  • Cuándo se transmitió
  • Cuándo se corrigió
  • Qué respuestas se recibieron

 

Estos registros deben poder ser utilizados por los equipos financieros, no solo por TI.

 

La conciliación es el siguiente paso. El departamento de Finanzas debe confirmar que:

 

  • Todas las facturas emitidas quedan registradas
  • Todos los registros están completos
  • No existen duplicados ni brechas

 

Esto debe ser posible sin una reconstrucción manual.

 

Coexistencia multisistema tras las adquisiciones

 

Muchas organizaciones operan múltiples sistemas debido a adquisiciones. Esto crea dos opciones:

 

  • Mantener los sistemas separados y aplicar una capa de control en todos ellos
  • Consolidar la facturación en un único sistema

 

Ambos enfoques pueden funcionar. La clave es la coherencia.

 

Si los sistemas permanecen separados, deben seguir las mismas reglas. Si se consolidan, la migración debe controlarse para evitar interrumpir la pista de auditoría.

 

Requisitos previos de los datos maestros

 

La calidad de los datos determina el éxito. Las áreas clave incluyen:

 

  • Identificación del cliente
  • Tratamiento fiscal del producto
  • Serie y numeración de facturas
  • Lógica de corrección

 

Si son inconsistentes, no se podrá lograr el cumplimiento.

 

La gobernanza de datos no es opcional. Requiere:

 

  • Propiedad definida
  • Reglas claras
  • Cambios controlados

 

Sin esto, incluso los sistemas bien diseñados fallarán.

 

VeriFactu no requiere nuevos sistemas. Requiere que los sistemas existentes se comporten de forma controlada, consistente y trazable.

Rediseño del proceso que sustituye «editar la factura» por flujos de corrección que cumplan la normativa

VeriFactu requiere un cambio fundamental en la forma en que los equipos gestionan los errores. El enfoque común hoy en día es simple: editar la factura, solucionar el problema y seguir adelante. Con VeriFactu, ese enfoque ya no funciona.

 

Toda corrección debe registrarse, no ocultarse.

 

Patrones de corrección que los equipos pueden adoptar sin ralentizar las operaciones de facturación

 

Los equipos necesitan un enfoque coherente para las correcciones en todos los sistemas. En la práctica, esto significa definir tipos de corrección claros:

 

  • Notas de crédito
  • Rectificación de facturas
  • Anulaciones completas

 

Cada tipo debería tener un caso de uso definido. Por ejemplo:

 

  • Un error de precio genera una nota de crédito
  • Un error de IVA requiere una factura rectificativa
  • Una transacción cancelada da lugar a una reversión

 

Las aprobaciones también deberían estandarizarse.

 

No todas las correcciones requieren el mismo nivel de control, pero todas deben registrarse con un motivo y vincularse a la factura original.

 

La clave es la coherencia. Si diferentes equipos aplican lógicas de corrección distintas, la trazabilidad se interrumpe.

 

Realidades del TPV: rutinas de cierre diario, reembolsos y funcionamiento sin conexión

 

Los sistemas de punto de venta (TPV) introducen una complejidad adicional. Las rutinas de cierre diario, los reembolsos y las anulaciones deben gestionarse dentro del mismo marco de trazabilidad. Los principales desafíos incluyen:

 

  • Conciliación de fin de día
  • Reembolsos procesados después del cierre
  • Transacciones anuladas
  • Funcionamiento sin conexión

 

Los escenarios sin conexión son críticos.

 

Cuando un TPV funciona sin conectividad, las transacciones deben registrarse y sincronizarse posteriormente sin interrumpir la secuencia ni la trazabilidad. Esto requiere:

 

  • Registro local de todos los eventos
  • Carga controlada una vez que los sistemas se reconecten
  • Conciliación para confirmar la exhaustividad

 

Sin esto, aparecen brechas en la serie de registros.

 

Estrategia de migración de datos y registros históricos

 

La migración es un área de alto riesgo. Los errores comunes incluyen:

 

  • Nueva numeración de facturas históricas
  • Correcciones con fecha anterior
  • Fusión de series de facturas sin conservar los enlaces

 

Estas acciones interrumpen la trazabilidad. Un enfoque que cumpla la normativa requiere:

 

  • Conservar la numeración original
  • Mantenimiento de enlaces entre registros
  • Creación de un rastro de auditoría claro para la migración

 

Esto a menudo implica la elaboración de un paquete de migración. El paquete debe incluir:

 

  • Recuento de registros antes y después de la migración
  • Resultados de la conciliación
  • Aprobación de finanzas y TI

 

El objetivo no es solo mover datos, sino demostrar que no se ha perdido ni alterado nada.

 

En lugar de editar facturas, los equipos deben adoptar flujos de corrección estructurados que conserven un registro completo y auditable de cada cambio.

Gestión de riesgos y proveedores: cómo los líderes reducen la exposición bajo las normas de facturación antifraude

El riesgo de VeriFactu no es solo técnico. También es organizativo. La mayoría de los fallos se producen cuando la responsabilidad no está clara o cuando se asume que los proveedores se están "encargando del cumplimiento" sin una rendición de cuentas clara.

 

Un modelo de priorización que convierte la complejidad en un orden de implementación

 

No todos los sistemas conllevan el mismo riesgo. Los líderes deben priorizar en función de:

 

  • Volumen de facturas
  • Impacto en el flujo de caja
  • Número de sistemas implicados
  • Frecuencia de intervención manual
  • Complejidad de las correcciones

 

Esto crea un punto de partida claro.

 

Los sistemas de alto volumen y de cara al cliente deben abordarse primero. Luego, pueden abordarse los sistemas de menor riesgo. Este enfoque convierte la complejidad en una secuencia manejable.

 

Preguntas clave sobre la diligencia debida del proveedor

 

Los proveedores deben poder demostrar el cumplimiento, no solo declararlo. Las preguntas clave incluyen:

 

  • ¿Qué modo de VeriFactu es compatible?
  • ¿Qué registros se generan y almacenan?
  • ¿Cómo se garantizan la integridad y la trazabilidad?
  • ¿Qué pruebas de auditoría se pueden exportar?

 

Las respuestas deben ser específicas. Si un proveedor no puede demostrar cómo se crean, vinculan y controlan los registros, el riesgo recae en la empresa.

 

Gobernanza que mantiene un cumplimiento duradero

 

El cumplimiento normativo no termina con la puesta en marcha. Requiere una gobernanza continua. Esto incluye:

 

  • Propiedad definida en finanzas, TI y operaciones
  • Control de cambios para las actualizaciones del sistema
  • Pruebas periódicas de los controles
  • Revisión de registros y pruebas

 

Sin gobernanza, los sistemas se desvían.

 

Se introducen cambios sin validación y el cumplimiento se degrada con el tiempo.

 

Responsabilidad en escenarios de «emitido por terceros»

 

Muchas empresas dependen de terceros. Esto incluye mercados, plataformas, integradores y centros de servicios compartidos. En estos casos, la responsabilidad puede volverse confusa.

 

La clave es la documentación. Las empresas deben definir:

 

  • Quién emite la factura
  • Quién controla los datos
  • Quién mantiene los registros

 

Incluso cuando hay terceros implicados, la responsabilidad sigue siendo interna.

 

El riesgo de cumplimiento se reduce cuando la propiedad está clara, los proveedores son responsables y los controles se gestionan activamente.

Una hoja de ruta práctica para la modernización de los sistemas existentes

El cumplimiento de VeriFactu no requiere la sustitución completa del sistema. Requiere un enfoque estructurado para adaptar los sistemas existentes.

 

El objetivo es introducir controles sin interrumpir las operaciones.

 

Fase 1: Descubrimiento y evaluación de brechas

 

Se empieza por comprender el entorno actual. Mapa:

 

  • Todos los emisores de facturas (ERP, TPV, comercio electrónico, API)
  • Tipos de factura utilizados en la práctica
  • Flujos de trabajo de corrección
  • Ubicaciones de almacenamiento de datos
  • Formatos de salida y plantillas
  • Modelos de acceso y permisos

 

Luego, se deben evaluar las brechas. Centrarse en:

 

  • Integridad e inmutabilidad
  • Trazabilidad entre sistemas
  • Capacidad para exportar registros
  • Coherencia de los resultados

 

Esta fase define el alcance.

 

Fase 2: Decisiones de diseño que reducen el riesgo y la reelaboración

 

A continuación, se debe decidir cómo se controlará la facturación. Existen dos enfoques principales:

 

  • Emisión centralizada
  • Emisión distribuida con gobernanza estricta

 

La elección depende de:

 

  • Número de sistemas
  • Volumen de transacciones
  • Madurez de la integración
  • Ganas de cambiar

 

El objetivo es reducir la duplicación y garantizar la coherencia. Las decisiones que se tomen aquí determinarán la complejidad de la implementación.

 

Fase 3: Pruebas que demuestran los controles

 

Las pruebas deben ir más allá de la funcionalidad. Debe demostrar que los controles antifraude funcionan. Esto incluye:

 

  • Intentar editar o eliminar registros
  • Interrumpir secuencias de numeración
  • Crear eventos duplicados
  • Prueba de controles de acceso

 

También se debe probar el rendimiento.

 

Se deben incluir la emisión de gran volumen, el procesamiento por lotes y las operaciones de fin de día.

 

Fase 4: Implementación de patrones que protegen las operaciones

 

El despliegue debe ser gradual. Empieza con:

 

  • Un sistema o ubicación piloto
  • Una serie de facturas limitada
  • Transacciones de bajo riesgo

 

Luego, expandir.

 

Las ejecuciones en paralelo ayudan a reducir el riesgo. Los sistemas operan en modos antiguos y nuevos hasta que se validan los resultados.

 

Un plan de reversión es esencial. Si surgen problemas, las operaciones deben continuar.

 

Fase 5: Supervisión continua y pruebas de control

 

El cumplimiento es continuo. Los sistemas deben supervisarse para:

 

  • Anomalías de secuencia
  • Registros ausentes
  • Errores de exportación
  • Brechas de conciliación

 

Se requieren revisiones periódicas. Las comprobaciones semanales identifican los problemas a tiempo. Las revisiones trimestrales garantizan que los controles sigan siendo efectivos.

 

El resultado es la estabilidad. Un plan de trabajo estructurado permite a las empresas cumplir con los requisitos de VeriFactu, al tiempo que mantienen el control sobre las operaciones de facturación.

El éxito tras la preparación para VeriFactu

VeriFactu cambia el funcionamiento de los sistemas de facturación, pero el objetivo sigue siendo el mismo: resultados coherentes, registro de auditoría completo e integridad de las facturas demostrable.

 

Cuando los sistemas se diseñan correctamente, el resultado es operativo. Las facturas se emiten de forma consistente en todos los canales. Las correcciones siguen flujos de trabajo definidos. Los datos pueden rastrearse desde su creación hasta el resultado final sin brechas. La respuesta a la auditoría es más rápida porque la evidencia ya está disponible.

 

Para la mayoría de las organizaciones, los siguientes pasos son sencillos:

 

  • Mapear la arquitectura de facturación actual
  • Identificar dónde se interrumpe la trazabilidad
  • Alinear finanzas y TI en propiedad y controles
  • Elaborar un plan de implementación por fases

Cómo puede ayudar Avalara

Avalara ayuda a las empresas a cumplir los requisitos de VeriFactu sin tener que reconstruir sus sistemas de facturación.

 

Al introducir una capa de cumplimiento dedicada, Avalara permite a las organizaciones generar registros de facturas estructurados, aplicar los controles necesarios y mantener un seguimiento de auditoría completo en entornos ERP, TPV, comercio electrónico y basados en API. Esto permite que los sistemas existentes sigan funcionando mientras cumplen los requisitos de la AEAT en materia de integridad y trazabilidad.

 

Las capacidades de IA de agentes de Avalara supervisan continuamente los datos de las facturas, detectan anomalías e identifican patrones que indican un posible riesgo de cumplimiento. En lugar de depender de comprobaciones manuales, el sistema detecta inconsistencias en tiempo real y facilita una resolución más rápida antes de que afecten a los informes o a los resultados de las auditorías. Esto reduce la dependencia de los procesos manuales y ayuda a los equipos financieros a mantener el control a medida que crece el volumen de transacciones.

 

El resultado no es solo el cumplimiento, sino un proceso de facturación más resiliente. Menos errores, una conciliación más rápida y registros listos para auditorías se convierten en parte de las operaciones normales.

 

Hable con Avalara para obtener ayuda en la preparación para VeriFactu con interrupciones mínimas e inteligencia de cumplimiento integrada.

Preguntas frecuentes

VeriFactu exige a los sistemas que generen registros de facturas estructurados, eviten modificaciones silenciosas y mantengan un registro de auditoría completo y rastreable. Esto incluye registrar cada evento de factura, vincular las correcciones a las transacciones originales y garantizar que los datos puedan exportarse para auditoría.

No. La mayoría de las organizaciones pueden cumplir adaptando los sistemas existentes. Esto normalmente implica añadir una capa de control o integración que gestione la creación de registros, la trazabilidad y los requisitos de auditoría sin sustituir las plataformas de facturación principales.

Las correcciones y la trazabilidad de las facturas suelen fallar primero. Los problemas comunes incluyen registros sobrescritos, historial de eventos perdido, numeración inconsistente entre sistemas y brechas en la evidencia de auditoría.

Se debe mostrar un registro de auditoría completo. Registros de facturas, registros de eventos, historial de correcciones, configuraciones del sistema y pruebas de que los registros no se han alterado sin dejar rastro. La capacidad de exportar estos datos rápidamente es fundamental.

Las tasas, normas y reglamentaciones del impuesto sobre las ventas cambian a menudo. Aunque esperamos que esta información le resulte útil, este blog únicamente tiene fines informativos y no proporciona asesoramiento legal ni fiscal.
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