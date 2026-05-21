VeriFactu en España: Requisitos técnicos y preparación operativa

VeriFactu es el marco de facturación antifraude de España que exige a las empresas utilizar un software de facturación certificado que genere registros de facturas estructurados y trazables.

Para los equipos de finanzas y TI, esto no es solo un cambio en los informes. Afecta a la forma en que se crean, almacenan, corrigen y transmiten las facturas. Los sistemas ERP, TPV, de comercio electrónico y de facturación existentes pueden necesitar actualizaciones, integraciones o una capa de cumplimiento certificada para cumplir con los requisitos de la Agencia Tributaria Española (AEAT).

Las empresas deben entender qué exige el software certificado por la AEAT, qué datos deben aparecer en las facturas que cumplen con la normativa, cómo se vinculan los registros de facturas mediante la cadena de hash y cómo se gestionan los envíos en la práctica.

Para las organizaciones que ya se están preparando para el cumplimiento de SII y VeriFactu en la facturación en tiempo real, el objetivo es evitar procesos fragmentados y construir un modelo de cumplimiento escalable.

Analicemos los requisitos técnicos de VeriFactu, cómo funciona la certificación, cómo es la preparación operativa y cómo las empresas pueden prepararse sin interrumpir las operaciones de facturación existentes.