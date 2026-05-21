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21 de mayo de 2026

VeriFactu en España: Requisitos técnicos y preparación operativa

Ben Robinson

VeriFactu es el marco de facturación antifraude de España que exige a las empresas utilizar un software de facturación certificado que genere registros de facturas estructurados y trazables.

 

Para los equipos de finanzas y TI, esto no es solo un cambio en los informes. Afecta a la forma en que se crean, almacenan, corrigen y transmiten las facturas. Los sistemas ERP, TPV, de comercio electrónico y de facturación existentes pueden necesitar actualizaciones, integraciones o una capa de cumplimiento certificada para cumplir con los requisitos de la Agencia Tributaria Española (AEAT).

 

Las empresas deben entender qué exige el software certificado por la AEAT, qué datos deben aparecer en las facturas que cumplen con la normativa, cómo se vinculan los registros de facturas mediante la cadena de hash y cómo se gestionan los envíos en la práctica.

 

Para las organizaciones que ya se están preparando para el cumplimiento de SII y VeriFactu en la facturación en tiempo real, el objetivo es evitar procesos fragmentados y construir un modelo de cumplimiento escalable.

 

Analicemos los requisitos técnicos de VeriFactu, cómo funciona la certificación, cómo es la preparación operativa y cómo las empresas pueden prepararse sin interrumpir las operaciones de facturación existentes.

 

Conclusiones clave

  • VeriFactu es un requisito de cumplimiento a nivel de sistema. Las empresas deben utilizar un software de facturación certificado por la AEAT que genere registros de facturas trazables y a prueba de manipulaciones.
  • El SII y VeriFactu resuelven problemas diferentes. El SII rige la declaración del IVA casi en tiempo real, mientras que VeriFactu rige cómo se crean, almacenan y controlan las facturas dentro de los sistemas que cumplen con la normativa.
  • El cumplimiento depende de la arquitectura del software, no de los controles manuales. La cadena de hash, los códigos QR, los registros estructurados y los registros de auditoría deben integrarse en el propio proceso de facturación.
  • La mayoría de las empresas pueden adaptar los sistemas existentes en lugar de sustituirlos. Las plataformas ERP, TPV y de facturación a menudo pueden conectarse a una capa de cumplimiento certificada o a un middleware que admita los requisitos de VeriFactu.

¿Qué es VeriFactu?

VeriFactu es el marco de facturación certificado de España, introducido como parte de las medidas antifraude del país. Su propósito es garantizar que los registros de facturas no puedan ser alterados después de su emisión sin que se detecte.

 

A diferencia de los controles de facturación tradicionales, VeriFactu se centra en el comportamiento del sistema. Los registros de facturas deben generarse de forma estructurada, vinculados secuencialmente a través de una cadena de hash y almacenados con controles de trazabilidad e integridad integrados en el propio software.

 

Esta es la distinción clave entre VeriFactu y el SII. El SII es una obligación de declaración del impuesto sobre el valor añadido (IVA). Las empresas presentan los datos del libro de IVA a la AEAT dentro de los plazos de declaración definidos.

 

VeriFactu es diferente. Rige cómo se generan, registran y controlan los datos de las facturas antes de la elaboración de informes.

 

Entender la diferencia entre SII y VeriFactu es fundamental, ya que muchas empresas deberán cumplir con ambos marcos simultáneamente. En la práctica, esto significa que las empresas deben:

 

  • Mantener registros trazables de facturas
  • Evitar ediciones o eliminaciones silenciosas
  • Generar facturas conformes
  • Admite pistas de evidencia preparadas para auditorías

 

Para los equipos financieros y de TI, VeriFactu traslada el cumplimiento normativo a los propios sistemas de facturación.

¿Quién debe utilizar un software certificado por VeriFactu?

VeriFactu se aplica de forma generalizada a las empresas y autónomos que operan en España y emiten facturas utilizando software. La obligación está vinculada al propio sistema de facturación, no solo al tamaño de la empresa. Quedan incluidas:

 

  • Empresas españolas sujetas al impuesto de sociedades
  • Personas que emiten facturas a través de software
  • Empresas extranjeras con registro de IVA español que emiten facturas locales

 

El factor clave es la facturación basada en software. Si las facturas se generan a través de sistemas ERP, plataformas de punto de venta, herramientas de comercio electrónico, software de facturación o aplicaciones personalizadas, se espera que dichos sistemas cumplan con los requisitos de certificación de la AEAT.

 

Es importante destacar que VeriFactu no certifica facturas individuales. Certifica el entorno de software que las genera y gestiona. Esto significa que las empresas no pueden depender de controles manuales superpuestos a sistemas que no cumplen la normativa. El propio software de facturación debe:

 

  • Generar registros que cumplan la normativa
  • Mantener la trazabilidad
  • Evitar modificaciones no detectadas
  • Apoyar la evidencia lista para auditorías

 

Para muchas organizaciones, esto significa adaptar los sistemas existentes en lugar de sustituirlos por completo.

 

Las empresas que evalúan cómo prepararse para VeriFactu sin reconstruir los sistemas de facturación están valorando cada vez más los enfoques de middleware y de capa de cumplimiento junto con las actualizaciones de ERP.

Certificación de software de la AEAT: qué significa

Según VeriFactu, cualquier software utilizado para generar facturas debe cumplir los requisitos de certificación de la AEAT. Esto se aplica si el software es:

 

  • Un módulo de facturación ERP
  • Un sistema TPV
  • Software de facturación para e-commerce
  • Una aplicación de facturación personalizada
  • Middleware que genera registros de facturas

 

El objetivo es garantizar que los registros de facturas se creen de forma controlada y trazable que impida su alteración indetectada.

 

En la práctica, la certificación de la AEAT exige que los sistemas sean compatibles con:

 

  • Cadena de hash entre registros de facturas
  • Almacenamiento y trazabilidad a prueba de manipulaciones
  • Generación de códigos QR en facturas
  • Datos de factura estructurados alineados con los requisitos de la AEAT

 

Esto cambia significativamente el modelo de cumplimiento. Las empresas ya no se juzgan solo por la exactitud de los datos de IVA declarados. También se les juzga respecto de si el propio sistema de facturación se comporta correctamente.

 

Esto introduce un riesgo operacional y legal directo. El uso de software de facturación no certificado después del plazo aplicable puede exponer a las empresas a sanciones administrativas y a posibles problemas relacionados con la validez de las facturas y la capacidad de defensa en auditorías.

 

Para muchas organizaciones, el desafío no es reemplazar los sistemas por completo, sino adaptar los entornos existentes para admitir estos controles.

 

Las empresas que ya evalúan el cumplimiento de SII y VeriFactu en la facturación en tiempo real están implementando cada vez más capas de cumplimiento certificadas junto con las plataformas ERP y de facturación existentes, en lugar de reconstruir las operaciones de facturación desde cero.

 

Esta es la razón por la que el middleware y la arquitectura de integración se han vuelto fundamentales para la preparación de VeriFactu.

Requisitos técnicos: qué deben incluir las facturas certificadas

Con VeriFactu, el cumplimiento está integrado en el propio registro de la factura. Cada factura debe contener elementos técnicos específicos que permitan a la AEAT verificar la integridad, trazabilidad y secuenciación. Estas exigencias están diseñadas para que las eliminaciones, las modificaciones silenciosas y la manipulación de registros sean detectables.

 

El primer requisito es un identificador único de factura, a menudo denominado NIU (Número de Identificación Único). Este identificador distingue cada registro de factura y lo vincula dentro de la cadena de informes más amplia.

 

La segunda exigencia es la cadena de hash. Cada factura contiene un hash criptográfico vinculado al registro de la factura anterior. Esto crea una secuencia continua en la que los cambios o los registros que faltan se hacen visibles de inmediato. Si se elimina o altera un registro, la cadena se rompe. Este es uno de los controles técnicos más importantes de VeriFactu. Las facturas también deben incluir:

 

  • Una marca de tiempo generada por el software de facturación
  • Identificación del proveedor y del cliente
  • Tipo impositivo de IVA e importe del IVA
  • Datos de factura estructurados y alineados con las especificaciones de la AEAT

 

Además, las facturas deben contener un código QR vinculado a los mecanismos de verificación de la AEAT. Este código QR permite a clientes y auditores validar la autenticidad y trazabilidad de las facturas a través de los sistemas de la AEAT.

 

Los registros de facturas ya no son documentos independientes. Se convierten en registros de cumplimiento vinculados generados dentro de un sistema controlado. Por este motivo, las empresas que se preparan para VeriFactu deben evaluar no solo el aspecto de las facturas, sino también cómo se generan, vinculan, almacenan y exportan los datos de las facturas en los entornos de ERP, TPV y facturación.

Modos de envío: en tiempo real vs. por lotes

VeriFactu admite dos modelos operativos de envío.

 

El primero es el envío en tiempo real. En este modelo, los registros de facturas se transmiten a la AEAT de forma inmediata o casi inmediata tras la emisión de la factura. Esto proporciona una visibilidad continua de la actividad de facturación y reduce el riesgo de acumulación de trabajo, ya que los registros se procesan a medida que se producen las transacciones. El envío en tiempo real suele ser más adecuado para:

 

  • Entornos de facturación de gran volumen
  • Operaciones de comercio electrónico y TPV
  • Empresas que ya operan modelos de información continua bajo el SII

 

El segundo modelo es el de envío por lotes. Aquí, los registros de facturas se ponen en cola y se transmiten periódicamente dentro de los límites definidos por la AEAT. Este enfoque puede reducir la presión operativa para empresas u organizaciones de menor volumen con una arquitectura de integración menos madura.

 

Sin embargo, el procesamiento por lotes no elimina las obligaciones de cumplimiento. Los registros deben:

 

  • Ser generados secuencialmente
  • Mantener la cadena de hash sin interrupciones
  • Preservar la trazabilidad y la integridad

 

Este es el punto crítico. Tanto si las facturas se transmiten de forma inmediata como por lotes, la cadena de integridad debe permanecer continua. Registros faltantes, secuencias alteradas o procesamiento retrasado que rompe la trazabilidad crean un riesgo de cumplimiento, independientemente del modo de envío.

 

Para los equipos de finanzas y TI, la decisión es operativa más que puramente técnica. El modelo elegido afecta a lo siguiente:

 

  • Arquitectura del sistema
  • Gestión de colas
  • Requisitos de monitorización
  • Flujos de trabajo de recuperación de errores
  • Procesos de conciliación

 

Por este motivo, la estrategia de envío debe definirse al principio del proceso de implementación.

Lista de comprobación de preparación operativa

Prepararse para VeriFactu no es solo una actualización de software. Es un ejercicio de preparación que abarca sistemas, integraciones, controles y flujos de trabajo operativos. Los equipos de Finanzas y TI deben validar las siguientes áreas antes de la implementación:

 

  • Confirmar que el proveedor actual de software de facturación ha obtenido, o está tramitando activamente, la certificación de la AEAT.
  • Evaluar si los sistemas ERP, POS, de comercio electrónico o de facturación admiten de forma nativa la cadena de hash y la generación de códigos QR.
  • Identificar los puntos de integración donde una capa de cumplimiento certificada o un middleware pueden ser necesarios para subsanar las deficiencias de los sistemas existentes.
  • Probar la conectividad de la API de la AEAT en un entorno de pruebas o preproducción antes de que comience el envío en vivo.
  • Capacitar a los equipos de finanzas y operaciones en flujos de trabajo de corrección que cumplan la normativa, incluidas las rectificaciones y la gestión de cancelaciones.
  • Establecer un registro estructurado y pistas de auditoría que abarquen la generación, transmisión, acuses de recibo y correcciones de facturas.
  • Documentar un plan de implementación por fases alineado con el cronograma de implementación aplicable a su categoría de negocio.

 

Para muchas organizaciones, el enfoque práctico es adaptar los sistemas existentes en lugar de reemplazarlos por completo. Las empresas que se preparan para VeriFactu sin reconstruir sus sistemas de facturación utilizan cada vez más modelos de capa de integración y middleware para cumplir los requisitos de la AEAT, manteniendo al mismo tiempo la continuidad operativa.

 

Una evaluación de preparación debería centrarse en dónde fallan hoy la trazabilidad, la secuenciación y la integridad del sistema, antes de que esas deficiencias se conviertan en fallos de cumplimiento.

Del cumplimiento normativo técnico al control operativo

VeriFactu no es solo otro requisito de información. Cambia la forma en que los datos de las facturas se generan, validan, controlan y evidencian en toda la empresa, lo que aumenta la necesidad de automatización inteligente, trazabilidad y controles de cumplimiento continuos.

 

Para los equipos financieros, el cumplimiento ya no puede depender de una revisión manual después de la emisión de las facturas. Para los equipos de TI, los sistemas de facturación deben garantizar la integridad, la trazabilidad y la preparación para auditorías desde el diseño.

 

Las organizaciones que se adapten con éxito no necesariamente reemplazarán sus sistemas ERP o de facturación. En su lugar, introducirán los controles de cumplimiento, las integraciones y las capacidades de supervisión necesarias para cumplir los requisitos de VeriFactu a gran escala. Esto incluye:

 

  • Generación de facturas estructuradas
  • Integridad continua de la cadena de hash
  • Cumplimiento del código QR
  • Flujos de trabajo de envío en tiempo real o en cola
  • Registro y trazabilidad para auditorías
  • Validación asistida por IA para ayudar a identificar problemas de formato, datos y envío en las primeras etapas del proceso de cumplimiento

Cómo puede ayudar Avalara

Avalara puede ayudar a las empresas a prepararse para VeriFactu con una plataforma de impuestos y cumplimiento impulsada por IA, que proporciona una capa de cumplimiento escalable que se integra con los sistemas ERP, POS, de comercio electrónico y de facturación existentes. En lugar de exigir una reconstrucción completa de la infraestructura existente, Avalara ayuda a las empresas a lo siguiente:

 

  • Generar registros de facturas conformes
  • Cadenas de hash trazables
  • Aplicar automáticamente los requisitos de formato y código QR
  • Admitir flujos de trabajo de envío en tiempo real o por lotes
  • Mantener registros de auditoría estructurados y pruebas de informes

 

Avalara también es compatible con la supervisión operativa a través de la validación asistida por IA, la gestión de errores en tiempo real y los controles de cumplimiento continuos que ayudan a reducir la intervención manual, mejorar la visibilidad de los flujos de trabajo de las facturas y reforzar la preparación para la revisión de auditorías.

 

Para las organizaciones que ya gestionan las obligaciones del SII, Avalara ayuda a alinear la integridad de la facturación y los flujos de trabajo de informes dentro de un único marco operativo, lo que contribuye a reducir la duplicación y a mejorar la coherencia entre sistemas.

 

A medida que los mandatos de facturación electrónica se expanden por Europa, las empresas necesitan una infraestructura de cumplimiento que pueda adaptarse a los requisitos cambiantes sin rediseños repetidos del sistema. Avalara combina contenido normativo actualizado periódicamente, automatización e integraciones escalables para ayudar a las organizaciones a mantener la preparación para el cumplimiento normativo en entornos regulatorios cambiantes.

 

El resultado es un entorno de facturación más controlado e inteligente, un riesgo operativo reducido y un modelo de cumplimiento diseñado para escalar a medida que evolucionan los requisitos normativos.

 

Hable con Avalara sobre cómo preparar sus sistemas de facturación para VeriFactu, manteniendo la continuidad operativa y reduciendo las interrupciones en el negocio.

Preguntas frecuentes

No necesariamente. Muchas empresas pueden mantener sus sistemas ERP o de facturación existentes e introducir un middleware o una capa de cumplimiento certificados que gestionen el encadenamiento de hashes, la generación de códigos QR, la trazabilidad y los requisitos de presentación de la AEAT.

El uso de software no certificado puede exponer a la empresa a sanciones administrativas y aumentar el riesgo de auditoría. Los requisitos de la AEAT se centran en la integridad y la trazabilidad del propio sistema de facturación, no solo en el resultado de la factura.

No. VeriFactu se centra en la integridad de las facturas, la trazabilidad y los controles antifraude dentro del software de facturación. La facturación electrónica se centra en cómo se intercambian las facturas entre las partes. Una empresa puede necesitar cumplir con ambos.

Sí. Muchas organizaciones están implementando una arquitectura de cumplimiento unificada en la que los mismos flujos de trabajo de facturación y elaboración de informes son compatibles tanto con los requisitos de información del SII como con los de integridad de VeriFactu.

Las tasas, normas y reglamentaciones del impuesto sobre las ventas cambian a menudo. Aunque esperamos que esta información le resulte útil, este blog únicamente tiene fines informativos y no proporciona asesoramiento legal ni fiscal.
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