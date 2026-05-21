VeriFactu en España: Requisitos técnicos y preparación operativa

No necesariamente. Muchas empresas pueden mantener sus sistemas ERP o de facturación existentes e introducir un middleware o una capa de cumplimiento certificados que gestionen el encadenamiento de hashes, la generación de códigos QR, la trazabilidad y los requisitos de presentación de la AEAT.
El uso de software no certificado puede exponer a la empresa a sanciones administrativas y aumentar el riesgo de auditoría. Los requisitos de la AEAT se centran en la integridad y la trazabilidad del propio sistema de facturación, no solo en el resultado de la factura.
No. VeriFactu se centra en la integridad de las facturas, la trazabilidad y los controles antifraude dentro del software de facturación. La facturación electrónica se centra en cómo se intercambian las facturas entre las partes. Una empresa puede necesitar cumplir con ambos.
Sí. Muchas organizaciones están implementando una arquitectura de cumplimiento unificada en la que los mismos flujos de trabajo de facturación y elaboración de informes son compatibles tanto con los requisitos de información del SII como con los de integridad de VeriFactu.