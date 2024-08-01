No. No existe una única tasa de impuesto sobre las ventas en EE. UU. Los tipos impositivos del impuesto sobre las ventas en EE. UU. los fijan los estados y las jurisdicciones locales, y varían mucho según la ubicación.
No. El IVA se aplica en toda la cadena de suministro, mientras que el impuesto sobre las ventas de EE. UU. solo se cobra en el punto de venta final al cliente.
El impuesto sobre las ventas es un impuesto al consumo que se recauda en las compras. Los clientes lo pagan en el momento de la venta y las empresas lo transfieren a la autoridad fiscal correspondiente.