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1 de agosto de 2024

¿Qué es el impuesto sobre las ventas de EE. UU.?

Ben Robinson

Estados Unidos no tiene regulaciones federales para el impuesto sobre las ventas ni un impuesto sobre las ventas base. En su lugar, los estados controlan sus propios impuestos y normas relativas al impuesto sobre las ventas. Además, las ciudades y los condados dentro de los estados también pueden aplicar impuestos locales sobre las ventas.

 

En consecuencia, existen más de 12.000 jurisdicciones de impuestos sobre las ventas y el uso en EE. UU. en todo el país que pueden establecer sus propias tasas. Y las tarifas pueden cambiar con frecuencia. Como resultado, desentrañar las complejidades del impuesto sobre las ventas de EE. UU. y gestionar sus obligaciones es un gran desafío para las empresas que venden o planean vender en EE. UU.

 

Los resultados de una encuesta de 2023 realizada a empresas con sede en el Reino Unido revelaron que el 62 % de los líderes empresariales británicos aplazaron sus planes de expansión debido a la complejidad del impuesto sobre las ventas en EE. UU. y a los costes de cumplimiento. Pero EE. UU. sigue siendo un mercado lucrativo. Para cosechar sus frutos, la barrera del impuesto sobre las ventas de EE. UU. debe —y puede— superarse. ¿Cómo? Comienza con un buen conocimiento de qué es el impuesto sobre las ventas de EE. UU. y cómo funciona.

Conclusiones clave

  • El impuesto sobre las ventas es un impuesto al consumo que se aplica en el punto de venta al cliente final y, a diferencia del IVA, no se cobra en cada etapa de la cadena de suministro. 
  • Es posible que las empresas deban registrarse para el impuesto sobre las ventas si cumplen los umbrales específicos de cada estado, un concepto conocido como nexo económico. 
  • El seguimiento del nexo, la comprensión de los diferentes umbrales y la gestión del cumplimiento en los distintos estados pueden ser un desafío, lo que convierte la automatización en una herramienta valiosa para las empresas en crecimiento. 

¿Qué es exactamente el impuesto sobre las ventas?

El impuesto sobre las ventas en EE. UU. es un impuesto al consumo sobre la venta de la mayoría (pero no todos) los bienes y servicios, una parte clave para entender cómo funciona el impuesto sobre las ventas en EE. UU. Normalmente se recauda en el punto de venta, se expresa como un porcentaje del precio de compra o de la tarifa del servicio y lo paga el consumidor. Este impuesto sobre las ventas puede aplicarse tanto a bienes tangibles como a servicios intangibles. No es un impuesto sobre la renta.

 

El impuesto sobre las ventas de EE. UU. lo imponen los gobiernos estatales y locales; no existe una tasa de impuesto sobre las ventas uniforme en EE. UU. que se aplique a todos los estados. Cada estado que recauda el impuesto sobre las ventas de EE. UU. (hay algunos que no lo hacen) establece sus propias tarifas y normas. Las tarifas también pueden variar dentro de un estado, ya que los condados y ciudades dentro de ellos también pueden establecer sus propias tarifas. Como resultado, los tipos pueden variar mucho en función del estado y la jurisdicción local. Esta es una de las principales razones por las que el cumplimiento del impuesto sobre las ventas en EE. UU. puede ser tan desafiante para las empresas, ya que los procesos manuales para rastrear y calcular una enorme cantidad de tarifas pueden ser difíciles y llevar mucho tiempo (sin mencionar lo aburrido). 

 

Los estados de EE. UU. establecen sus propios umbrales para activar las obligaciones de impuesto sobre las ventas para las empresas. Algunos estados basan su umbral en una cantidad de dólares que la empresa obtiene en ingresos, mientras que otros se rigen por el número de transacciones de ventas realizadas.  

¿Es el impuesto sobre las ventas lo mismo que el impuesto sobre el valor añadido (IVA)?

Aunque ambos son impuestos indirectos, el impuesto sobre las ventas de EE. UU. es diferente al IVA. El impuesto sobre las ventas de EE. UU. se cobra en el punto de venta al consumidor final. El IVA se aplica en cada etapa de la cadena de suministro. El IVA suele fijarse a nivel nacional, sin tipos impositivos locales en las diferentes regiones de un país. Las tarifas también son relativamente estáticas y cambian con mucha menos frecuencia que el impuesto sobre las ventas de EE. UU.

¿Qué estados tienen el impuesto sobre las ventas más alto y más bajo de EE. UU.?

California tiene actualmente el impuesto sobre las ventas más alto, con un 7,25 %. Indiana, Misisipi, Rhode Island y Tennessee le siguen de cerca con un 7 %. 

 

Los estados con el impuesto sobre las ventas más bajo son: Alabama (4%), Colorado (2,9%), Georgia (4%), Hawái (4%), Luisiana (4,45%), Misuri (4,23%), Nueva York (4%), Carolina del Norte (4,75%), Oklahoma (4,5%), Dakota del Sur (4,5%) y Wyoming (4%).

 

Algunos estados —Alaska, Delaware, Montana, Nuevo Hampshire y Oregón— no tienen un impuesto sobre las ventas a nivel estatal. Sin embargo, los condados y ciudades dentro de estos estados aún podrían imponer sus propias regulaciones locales de impuestos sobre las ventas.

¿Para qué sirve el impuesto sobre las ventas en EE. UU.?

Los ingresos fiscales recaudados por las autoridades generalmente financian una serie de servicios públicos estatales y locales, desde escuelas y atención médica hasta transporte público y proyectos de infraestructura. Los fondos también pueden utilizarse para parques, zonas recreativas y proyectos de desarrollo comunitario.  

¿Cómo funciona el impuesto sobre las ventas?

Veamos un ejemplo práctico de cómo funciona el impuesto sobre las ventas en EE. UU., basado en un porcentaje del precio de venta de un artículo. Aunque los porcentajes varían según la jurisdicción, supongamos que el tipo en cuestión se fija en el 10 %. 

 

Alguien que comprara una camiseta de $100 en una tienda minorista de esta jurisdicción pagaría un 10% adicional sobre el precio de venta, lo que elevaría el total a $110 el momento de pagar en la caja. El minorista es responsable de declarar y remitir los $10 a la autoridad fiscal de esa jurisdicción. 

 

Aunque el impuesto sobre las ventas de EE. UU. lo recauda el vendedor, no todas las empresas están obligadas a recaudarlo. Existen exenciones, como las organizaciones sin ánimo de lucro y las organizaciones benéficas. Y no se trata solo de ciertos tipos de organizaciones, algunos productos también están exentos, como ciertos artículos médicos o agrícolas. Al igual que con los tipos impositivos del impuesto sobre las ventas de EE. UU., las normas y los requisitos en torno a las exenciones varían según los estados.

¿Cómo puede una empresa no estadounidense tener obligaciones fiscales de ventas en EE. UU.?

Una empresa no tiene por qué estar ubicada —ni tener ningún otro tipo de presencia física, como un almacén o un centro de distribución— dentro de EE. UU. para estar sujeta al impuesto sobre las ventas de EE. UU. 

 

El nexo —la conexión comercial entre una empresa y un estado de EE. UU.— puede establecerse de forma remota desde la histórica sentencia del Tribunal Supremo de EE. UU. de 2018 sobre el caso Dakota del Sur contra Wayfair. Esto significa que una empresa de Brujas, Berlín o Birmingham que venda en EE. UU. podría tener que pagar la misma cantidad de impuesto sobre las ventas de EE. UU. que las que tienen su sede en Nueva York o Texas.  

¿Cuál es la diferencia entre el impuesto sobre las ventas y el impuesto sobre el uso?

Si una empresa con sede en el Reino Unido o en Europa no establece nexo con un estado —por ejemplo, si no supera el umbral de ese estado— y, por lo tanto, no recauda el impuesto sobre las ventas de EE. UU., el consumidor se hace responsable del correspondiente impuesto sobre el uso del consumidor, que se debe pagar cuando el impuesto sobre las ventas de EE. UU. no se abona en una transacción sujeta a impuestos.

OK, he establecido nexo en un estado de EE. UU. ¿Y ahora qué?

Si descubre que su empresa ha establecido nexo en un estado de EE. UU. —o en varios estados—, tendrá que registrarse para el impuesto sobre las ventas de EE. UU. ante las autoridades fiscales estatales. Al igual que las tarifas, las normas y los umbrales, los procesos de registro pueden variar de un estado a otro. Nuestra evaluación de riesgos del impuesto sobre las ventas puede ayudarle a determinar dónde tiene nexo.

 

Una vez que haya completado los procesos de registro necesarios, puede comenzar a calcular y cobrar el impuesto sobre las ventas de EE. UU. Deberá presentar las declaraciones con la frecuencia que dicten las autoridades locales y pertinentes. También está la cuestión de gestionar las exenciones, lo que puede implicar la solicitud, validación y almacenamiento de certificados de exención.

Avalara puede ayudar

Dominar el cumplimiento del impuesto sobre las ventas en EE. UU. puede ser un gran desafío. Hacer un seguimiento manual de los impuestos sobre las ventas estatales y locales puede ser casi imposible, especialmente a medida que expande o diversifica sus productos o servicios. Y tener que gestionar potencialmente miles de exenciones no facilitará las cosas. La experiencia y los conocimientos de Avalara pueden ayudar a simplificar el proceso.

¿Qué es el impuesto sobre las ventas de EE. UU.? Preguntas frecuentes

No. No existe una única tasa de impuesto sobre las ventas en EE. UU. Los tipos impositivos del impuesto sobre las ventas en EE. UU. los fijan los estados y las jurisdicciones locales, y varían mucho según la ubicación.

No. El IVA se aplica en toda la cadena de suministro, mientras que el impuesto sobre las ventas de EE. UU. solo se cobra en el punto de venta final al cliente.

El impuesto sobre las ventas es un impuesto al consumo que se recauda en las compras. Los clientes lo pagan en el momento de la venta y las empresas lo transfieren a la autoridad fiscal correspondiente.

Las tasas, normas y reglamentaciones del impuesto sobre las ventas cambian a menudo. Aunque esperamos que esta información le resulte útil, este blog únicamente tiene fines informativos y no proporciona asesoramiento legal ni fiscal.
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