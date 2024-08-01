El impuesto sobre las ventas en EE. UU. es un impuesto al consumo sobre la venta de la mayoría (pero no todos) los bienes y servicios, una parte clave para entender cómo funciona el impuesto sobre las ventas en EE. UU. Normalmente se recauda en el punto de venta, se expresa como un porcentaje del precio de compra o de la tarifa del servicio y lo paga el consumidor. Este impuesto sobre las ventas puede aplicarse tanto a bienes tangibles como a servicios intangibles. No es un impuesto sobre la renta.

El impuesto sobre las ventas de EE. UU. lo imponen los gobiernos estatales y locales; no existe una tasa de impuesto sobre las ventas uniforme en EE. UU. que se aplique a todos los estados. Cada estado que recauda el impuesto sobre las ventas de EE. UU. (hay algunos que no lo hacen) establece sus propias tarifas y normas. Las tarifas también pueden variar dentro de un estado, ya que los condados y ciudades dentro de ellos también pueden establecer sus propias tarifas. Como resultado, los tipos pueden variar mucho en función del estado y la jurisdicción local. Esta es una de las principales razones por las que el cumplimiento del impuesto sobre las ventas en EE. UU. puede ser tan desafiante para las empresas, ya que los procesos manuales para rastrear y calcular una enorme cantidad de tarifas pueden ser difíciles y llevar mucho tiempo (sin mencionar lo aburrido).

Los estados de EE. UU. establecen sus propios umbrales para activar las obligaciones de impuesto sobre las ventas para las empresas. Algunos estados basan su umbral en una cantidad de dólares que la empresa obtiene en ingresos, mientras que otros se rigen por el número de transacciones de ventas realizadas.