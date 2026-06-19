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19 de junio de 2026

¿Qué es el impuesto sobre el valor añadido (IVA)?

Gail Cole

Si tiene previsto hacer negocios fuera de Estados Unidos, deberá entender el significado del impuesto sobre el valor añadido. El IVA es un impuesto general sobre el consumo que se aplica al valor añadido a los bienes y servicios en cada etapa de la cadena de suministro. Es el impuesto al consumo más común del mundo.

Conclusiones clave

  • El impuesto sobre el valor añadido (IVA) es un impuesto indirecto sobre el consumo que se aplica al valor añadido a los bienes a medida que avanzan por la cadena de suministro.
  • Las empresas recaudan el IVA de los clientes en el punto de venta y lo remiten al gobierno. Es habitual que las empresas deduzcan el IVA que han pagado en sus propios gastos empresariales (inputs).
  • Muchos países han introducido requisitos de facturación electrónica para evitar el fraude del IVA y reducir la brecha del IVA, la diferencia estimada entre la cantidad de IVA adeudado y el IVA realmente recaudado.

Unos 175 países aplican un IVA o un impuesto sobre bienes y servicios (GST), que es similar. El IVA se utiliza ampliamente en Europa, América Central y del Sur, África y Asia. Australia, Canadá y Nueva Zelanda se encuentran entre los países con un GST.

 

Para los consumidores estadounidenses, el IVA puede parecerse mucho a un impuesto sobre las ventas. Para las empresas estadounidenses, probablemente no. Las empresas estadounidenses se enfrentan a una carga fiscal diferente al vender en México o el Reino Unido que al vender en un estado con impuesto sobre las ventas. Por eso es fundamental que las empresas entiendan el significado del impuesto sobre el valor añadido y en qué se diferencia del impuesto sobre las ventas.

¿Qué es el IVA?

El impuesto sobre el valor añadido (IVA) es un impuesto general sobre el consumo que se aplica al valor añadido a los bienes y servicios a medida que avanzan por la cadena de suministro. Esto incluye los gastos de mano de obra y compensación, los pagos de intereses y los beneficios, así como los materiales. Dado que «impuesto» está incluido en el acrónimo «IVA», podrías preguntar simplemente: «¿Qué es el IVA?»

 

Como cualquier impuesto al consumo, incluido un impuesto sobre bienes y servicios o un impuesto sobre las ventas minoristas, los compradores pagan el impuesto sobre el valor añadido. Sin embargo, el IVA es bastante diferente del sistema de impuesto sobre las ventas de EE. UU.

¿Cómo funciona el IVA?

A diferencia del impuesto sobre las ventas de EE. UU., el IVA se aplica en cada etapa de la cadena de suministro. Las empresas recaudan el impuesto en nombre del gobierno y lo compensan con el impuesto que pagaron por las materias primas. Como resultado, la declaración del IVA puede ser bastante complicada.

 

El IVA se suele aplicar como un porcentaje del precio de venta y se recauda en cada etapa de la cadena de producción: cualquier empresa que añada valor a un bien o servicio debe pagar el IVA sobre el valor añadido. Las empresas que distribuyen un producto sujeto a impuestos o prestan un servicio sujeto a impuestos también están obligadas a pagar el IVA.

 

Para los consumidores estadounidenses, esto puede parecer una doble tributación, pero no lo es. De hecho, está diseñado para ser un impuesto neutral. Cada vendedor o proveedor aplica el IVA solo al valor que añade en esa etapa. Además, la mayoría de las empresas pueden solicitar un crédito o una deducción por el IVA que pagan (IVA soportado) para compensar el IVA que recaudan y remiten (IVA repercutido).

 

Ejemplos de IVA

 

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo las empresas recaudarían y remitirían el IVA a lo largo de la cadena de suministro.

 

  • Un distribuidor de materias primas vende su producto a una fábrica por 101 €.
    • 1 € es IVA.
    • El distribuidor de materias primas envía 1 € a la autoridad fiscal.
  • La fábrica utiliza los materiales para producir baterías de portátil, que vende a un fabricante de portátiles por 202 €. 
    • 2 € es IVA.
    • La fábrica deduce 1 € por el IVA de las materias primas y remite el otro 1 € al gobierno.
  • El fabricante de portátiles vende los portátiles a un minorista de informática por 303 €.
    • 3 € es IVA.
    • El fabricante deduce 2 € de IVA soportado y envía 1 € a la autoridad fiscal.
  • El minorista de ordenadores vende un portátil a un consumidor por 404 €.
    • 4 € es IVA.
    • El minorista deduce los 3 € de impuestos pagados al fabricante y envía 1 € al gobierno.

¿Quién recauda el IVA?

Al igual que con el impuesto sobre las ventas en EE. UU., las empresas son responsables de recaudar y remitir el IVA. Al ser un impuesto indirecto, las empresas cobran el IVA a los clientes y luego remiten el impuesto adeudado a la autoridad fiscal correspondiente.

¿Necesita mi empresa registrarse para el IVA?

Las normas del IVA varían según el país, y algunos países tienen un umbral de registro. Dependiendo de la naturaleza de tu negocio en un país concreto, es posible que tengas que registrarte para el IVA. Cuando te registres, se te asignará un número de IVA, un número único que identifica tu situación fiscal (sujeto a impuestos o exento), el lugar de tributación y demuestra que te has registrado para el IVA. Un número de IVA (también llamado número de identificación fiscal o número de registro de IVA) suele incluirse en las facturas.

 

Una empresa suele estar obligada a registrarse para recaudar y remitir el IVA en los países donde:

 

  • Tiene un establecimiento permanente; 
  • Cumple el umbral de registro del impuesto sobre el valor añadido;
  • Realiza determinadas actividades

 

Establecimiento permanente
Normalmente, debe registrarse a efectos del IVA y obtener un número de IVA si tiene un establecimiento permanente en un país con un régimen de IVA. Esto incluye un lugar fijo de negocios o el lugar fijo de negocios de alguien que actúe en su nombre. Tener empleados en el país también podría generar una obligación de IVA.

 

Umbral de registro
En muchos países, las empresas no residentes deben registrarse a efectos del IVA si sus actividades comerciales superan un importe monetario establecido. Debe registrarse para el IVA en el Reino Unido si su volumen de negocios sujeto a IVA supera las 90.000 £, aunque puede registrarse voluntariamente para el IVA en cualquier momento.

 

Los umbrales de IVA varían según el país y están sujetos a cambios. El umbral de registro del IVA del Reino Unido aumentó de 85.000 £ a 90.000 £ a partir del 1 de abril de 2024.

 

Actividades específicas
Ciertas actividades, como organizar una convención en el país, pueden establecer una obligación de IVA (o GST) para una empresa no residente.

 

Si tu empresa cumple los requisitos para la declaración del IVA, generalmente se te exige que te registres para el IVA antes de operar en el país. Es necesario registrarse antes de recaudar y pagar el IVA.

 

La Unión Europea ofrece opciones simplificadas de registro y declaración del IVA: la ventanilla única (OSS) y la ventanilla única de importación (IOSS). 

¿Se puede estar exento de IVA?

Es posible estar exento del impuesto sobre el valor añadido. Las exenciones de IVA varían según el país, el tamaño y tipo de empresa, y el producto o servicio vendido, por lo que, dependiendo de la naturaleza y la ubicación de tu negocio, podrías estar exento de IVA. 

 

Los países de la UE deben eximir las entregas de determinados bienes o servicios y pueden optar por eximir otras entregas. Entre las exenciones comunes se incluyen la educación, la sanidad y los servicios financieros. 

 

Además, algunos países pueden permitir una exención para las empresas que realicen ventas imponibles de bienes o servicios por debajo de un cierto nivel. Los umbrales de registro de exención de IVA varían según el país. En moneda nacional, el umbral de registro del IVA es de 30.000 EUR en Austria, por ejemplo, y de 50.000 DKK en Dinamarca. 

 

El 1 de enero de 2025, la UE lanzó un régimen especial para pequeñas empresas (régimen de pymes) para eximir sus entregas transfronterizas de IVA. Más información sobre este régimen de IVA para pequeñas empresas.

 

Ten en cuenta que una exención del IVA no es lo mismo que un tipo cero de IVA. Cuando una transacción está exenta de IVA, el vendedor o proveedor generalmente no puede solicitar una deducción del IVA soportado. Sin embargo, cuando una transacción está exenta con derecho a deducción, el vendedor (o proveedor) tiene derecho a deducir el impuesto sobre el valor añadido pagado en compras relacionadas (el IVA soportado). El precio final cobrado al consumidor no incluye el IVA, y el IVA pagado en los insumos es deducible.

¿Cómo se declara y paga el IVA?

Las declaraciones de IVA son documentos fiscales oficiales que se utilizan para presentar el IVA. Detallan todas las transacciones de su organización y los impuestos aplicables, y calculan lo que debe o lo que se le reembolsará.

 

Cada país tiene diferentes plazos de presentación, frecuencias de declaración y formatos del IVA. Algunas autoridades fiscales insisten en la presentación electrónica, otras la admiten, pero no la exigen (aunque si está permitida, generalmente es preferible). Las autoridades fiscales de toda la UE deben permitirle presentar su declaración en línea. En cuanto al pago, algunas entidades permiten transferencias bancarias internacionales, mientras que otras exigen depósitos directos o transferencias a cuentas bancarias locales.

 

Presentar el IVA puede ser tedioso. Requiere que mantenga registros meticulosos que incluyan recibos de todas sus compras y facturas que contengan IVA. También deberá presentar registros y resúmenes de los periodos contables con información como:

 

  • Total de ventas y compras
  • IVA total que debes
  • El IVA que puedes reclamar

 

Es posible que deba presentar una declaración de IVA aunque no tenga IVA que declarar: la Directiva del IVA de la UE establece que las declaraciones deben realizarse al menos una vez al año, y muchos países de la UE exigen declaraciones mensuales o trimestrales.

 

No mantener los registros adecuados podría dar lugar a multas y sanciones sustanciales, al igual que presentar declaraciones tardías o falsas. El Reino Unido modificó la forma en que se aplican las sanciones e intereses a los pagos y declaraciones de IVA atrasados a partir del 1 de enero de 2023.

¿Cuál es el propósito del IVA?

Los impuestos sobre el valor añadido, al igual que cualquier otro impuesto indirecto o sobre la renta, están diseñados para aumentar los ingresos del gobierno.

 

El sistema del IVA se diseñó para ser más directo y menos complicado que los impuestos sobre las ventas o los impuestos sobre el volumen de negocios bruto. El impuesto sobre el valor añadido es más fácil de rastrear que otros sistemas fiscales porque se aplica en cada etapa de la cadena de suministro, y todos los comerciantes deben mantener registros meticulosos de compras, ventas y suministros. También lo administra el Gobierno federal en lugar de numerosos gobiernos estatales y locales.

 

La brecha del IVA

 

Históricamente, el impuesto sobre el valor añadido ha sido relativamente fácil de evitar. La Unión Europea ha sufrido durante mucho tiempo una brecha del IVA extremadamente alta: la diferencia entre la cantidad de ingresos por el impuesto sobre el valor añadido esperada y la cantidad realmente recaudada y remitida. De hecho, en 2020, se creía que el fraude del IVA en el comercio intracomunitario representaba aproximadamente una cuarta parte de los ingresos por IVA no recaudados en la Unión Europea.

 

La UE lleva años trabajando para reducir la brecha del IVA, y la mayoría de los países de la UE están progresando, según el Informe sobre la brecha del IVA de 2025 de la Comisión Europea

 

La facturación electrónica ayuda a reducir la brecha del IVA

 

Los mandatos de facturación electrónica (e-invoicing) están ayudando a reducir la brecha del IVA en numerosos países. Lo hacen reduciendo errores y dificultando que las empresas eludan sus obligaciones en materia de impuesto sobre el valor añadido.

 

Una factura electrónica no es lo mismo que una factura en papel que se ha subido a un formato digital. Las facturas electrónicas contienen datos estructurados que pueden ser intercambiados y procesados automáticamente por los sistemas de contabilidad y ERP. De este modo, las facturas electrónicas permiten a la autoridad fiscal ver los datos fiscales de las transacciones. Cuando se han implementado mandatos de notificación en tiempo real, la autoridad fiscal puede ver los datos fiscales transaccionales en tiempo real. Esto reduce las oportunidades de fraude del IVA.

 

Un número creciente de países, incluidos los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y el Reino Unido, están introduciendo mandatos de facturación electrónica. Avalara E-Invoicing and Live Reporting es compatible con los mandatos de facturación electrónica en todo el mundo.

Resumen de los aspectos más importantes

Los tipos y normas del IVA están sujetos a cambios, y mantenerse al día manualmente puede ser una tarea ardua. Automatizar la recaudación y el pago del IVA ayuda a garantizar que se aplique el tipo correcto a cada transacción.

 

Avalara ayuda a las empresas a optimizar la determinación del IVA, la facturación electrónica y la elaboración de informes, mejorando el cumplimiento fiscal internacional. Visita avalara.com para obtener más información. 

Preguntas frecuentes sobre el IVA

Los estadounidenses no pagan IVA en Estados Unidos porque EE. UU. no tiene un impuesto sobre el valor añadido. Sin embargo, los estadounidenses pagan el IVA cuando viajan a países con un impuesto sobre el valor añadido.

El IVA es un impuesto sobre el consumo que se aplica al valor añadido en cada etapa de la cadena de suministro. Las empresas recaudan el IVA de los clientes y lo remiten a las autoridades fiscales. Las empresas pueden deducir el IVA que pagan por los insumos empresariales.

El impuesto sobre las ventas de EE. UU. generalmente se recauda solo una vez, en el punto de venta final al consumidor; el IVA lo recaudan todas las partes de la cadena de suministro.

Un número de IVA es un código de identificación único emitido por la autoridad fiscal de un país a una empresa registrada. Si tu empresa vende bienes o servicios a nivel internacional y supera el umbral de ingresos específico del país de destino, estás legalmente obligado a registrarte para obtener un número de IVA con el fin de recaudar y remitir el IVA.

Las empresas y los particulares deben pagar el IVA aplicable. En muchos países, las empresas residentes solo deben registrarse para el IVA una vez que han alcanzado un umbral de IVA específico. Los países pueden tener diferentes umbrales de IVA para empresas no residentes dedicadas a la venta a distancia.

Las empresas generalmente pueden recuperar o reclamar el IVA de ciertos artículos utilizados exclusivamente para sus operaciones comerciales. Cada país establece sus propias normas sobre lo que las empresas no residentes pueden reclamar, y estas varían enormemente.

 

 

 

Esta entrada del blog se actualizó el 19 de junio de 2026.

 

 

Las tasas, normas y reglamentaciones del impuesto sobre las ventas cambian a menudo. Aunque esperamos que esta información le resulte útil, este blog únicamente tiene fines informativos y no proporciona asesoramiento legal ni fiscal.
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