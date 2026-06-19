¿Qué es el impuesto sobre el valor añadido (IVA)?

Los estadounidenses no pagan IVA en Estados Unidos porque EE. UU. no tiene un impuesto sobre el valor añadido. Sin embargo, los estadounidenses pagan el IVA cuando viajan a países con un impuesto sobre el valor añadido.
El IVA es un impuesto sobre el consumo que se aplica al valor añadido en cada etapa de la cadena de suministro. Las empresas recaudan el IVA de los clientes y lo remiten a las autoridades fiscales. Las empresas pueden deducir el IVA que pagan por los insumos empresariales.
El impuesto sobre las ventas de EE. UU. generalmente se recauda solo una vez, en el punto de venta final al consumidor; el IVA lo recaudan todas las partes de la cadena de suministro.
Un número de IVA es un código de identificación único emitido por la autoridad fiscal de un país a una empresa registrada. Si tu empresa vende bienes o servicios a nivel internacional y supera el umbral de ingresos específico del país de destino, estás legalmente obligado a registrarte para obtener un número de IVA con el fin de recaudar y remitir el IVA.
Las empresas y los particulares deben pagar el IVA aplicable. En muchos países, las empresas residentes solo deben registrarse para el IVA una vez que han alcanzado un umbral de IVA específico. Los países pueden tener diferentes umbrales de IVA para empresas no residentes dedicadas a la venta a distancia.
Las empresas generalmente pueden recuperar o reclamar el IVA de ciertos artículos utilizados exclusivamente para sus operaciones comerciales. Cada país establece sus propias normas sobre lo que las empresas no residentes pueden reclamar, y estas varían enormemente.
Esta entrada del blog se actualizó el 19 de junio de 2026.