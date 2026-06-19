¿Qué es el impuesto sobre el valor añadido (IVA)?

Las normas del IVA varían según el país, y algunos países tienen un umbral de registro. Dependiendo de la naturaleza de tu negocio en un país concreto, es posible que tengas que registrarte para el IVA. Cuando te registres, se te asignará un número de IVA, un número único que identifica tu situación fiscal (sujeto a impuestos o exento), el lugar de tributación y demuestra que te has registrado para el IVA. Un número de IVA (también llamado número de identificación fiscal o número de registro de IVA) suele incluirse en las facturas.

Una empresa suele estar obligada a registrarse para recaudar y remitir el IVA en los países donde:

Tiene un establecimiento permanente;

Cumple el umbral de registro del impuesto sobre el valor añadido; o

Realiza determinadas actividades

Establecimiento permanente

Normalmente, debe registrarse a efectos del IVA y obtener un número de IVA si tiene un establecimiento permanente en un país con un régimen de IVA. Esto incluye un lugar fijo de negocios o el lugar fijo de negocios de alguien que actúe en su nombre. Tener empleados en el país también podría generar una obligación de IVA.

Umbral de registro

En muchos países, las empresas no residentes deben registrarse a efectos del IVA si sus actividades comerciales superan un importe monetario establecido. Debe registrarse para el IVA en el Reino Unido si su volumen de negocios sujeto a IVA supera las 90.000 £, aunque puede registrarse voluntariamente para el IVA en cualquier momento.

Los umbrales de IVA varían según el país y están sujetos a cambios. El umbral de registro del IVA del Reino Unido aumentó de 85.000 £ a 90.000 £ a partir del 1 de abril de 2024.

Actividades específicas

Ciertas actividades, como organizar una convención en el país, pueden establecer una obligación de IVA (o GST) para una empresa no residente.

Si tu empresa cumple los requisitos para la declaración del IVA, generalmente se te exige que te registres para el IVA antes de operar en el país. Es necesario registrarse antes de recaudar y pagar el IVA.

La Unión Europea ofrece opciones simplificadas de registro y declaración del IVA: la ventanilla única (OSS) y la ventanilla única de importación (IOSS).