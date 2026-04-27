Para una empresa de gestión de nóminas, la principal ventaja de la plataforma de Avalara es la capacidad de proporcionar servicios de gestión de impuestos con puntualidad a sus clientes. Al evitar que los clientes no registrados supongan un obstáculo en tu flujo de trabajo, pueden disfrutar de una ventaja competitiva frente a otros proveedores y promocionar realmente su servicio de gestión de nóminas como una solución integral. Por su parte, para los clientes de una empresa de gestión de nóminas, la ventaja fundamental es un proceso simplificado para obtener los números de identificación fiscal de EE. UU., lo que les ayuda a evitar multas y otras sanciones por incumplimiento.