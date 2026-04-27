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Automatiza el registro a efectos de impuestos sobre nóminas estatales y locales

Ofrece una solución de nóminas completa a tus clientes y usuarios con Avalara Payroll Tax Registrations.
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Vídeo: Descubre cómo Avalara aborda los desafíos habituales en el proceso de registro del impuesto sobre nóminas.

Te ayudamos a afrontar tus desafíos en materia de cumplimiento de la normativa tributaria

Rellena este breve formulario para ponerte en contacto con un especialista en soluciones para gestionar impuestos de Avalara.

 

Este será el proceso que seguirá después de que nos lo envíes:

 

  • Revisaremos las necesidades de tu empresa.

  • Uno de nuestros expertos se pondrá en contacto contigo para hablarte de soluciones personalizadas.

  • Obtendrás información sobre cómo Avalara puede ayudar a optimizar procesos relacionados con el cumplimiento normativo.
  • Conéctate ya con nosotros, ¡estamos encantados de hablar contigo! ¿Ya eres cliente? Obtén soporte técnico.
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Ventajas

Simplifica el proceso de registro a efectos de impuestos sobre nóminas

Una plataforma diseñada para ayudarte a gestionar el cálculo de impuestos y a facilitar el cumplimiento de la normativa tributaria correspondiente

Mejora la experiencia del cliente

Puede ayudar a tus clientes y usuarios a gestionar las nóminas con mayor precisión y menos esfuerzo, permitiéndoles centrarse en mayor medida en sus actividades primordiales.

Agiliza el proceso de registro

Contribuye a facilitar una transición más rápida desde el registro hasta los servicios de nóminas, conservando los datos y rellenando automáticamente la información de los cuestionarios anteriores de los clientes habituales, en su caso.

Aumenta los ingresos

Revende los servicios de Avalara Payroll Tax Registration a clientes y usuarios con el margen de beneficio que decidas y amplía la oferta para atender necesidades de mayor volumen, con la posibilidad de mantener al mismo tiempo una mayor precisión y un margen competitivo.

Reduce los costes

Podrías reducir los costes de desarrollo o adquisición asociados a soluciones para gestionar los impuestos sobre nóminas; Avalara Payroll Tax Registrations está diseñado para ofrecer un precio competitivo y una relación calidad-precio favorable.

Mejora la eficiencia

Contribuye a facilitar el intercambio ágil de información y una integración más fluida a través de API ampliamente disponibles.

Reduce obstáculos

Contribuye a agilizar el registro a efectos de impuestos sobre nóminas para que las empresas puedan acceder y utilizar con mayor facilidad los servicios de los proveedores de gestión de nóminas.

Cómo funciona

Contribuye a reducir los cuellos de botella a la hora de registrarte a efectos de impuestos sobre nóminas en cuatro pasos

  • El cliente hace clic en Obtener mi ID fiscal y es dirigido al formulario integrado de Avalara.
  • El cliente tarda entre 15 y 20 minutos en cumplimentar el formulario de registro a efectos de impuestos sobre nóminas de Avalara.
  • Avalara procura enviar la solicitud de registro a las autoridades pertinentes en un plazo de 24–48 horas hábiles, salvo incidencias excepcionales.
  • Avalara procura enviar la información pertinente a través de la API en cuanto los números de identificación fiscal estén disponibles.
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  • El cliente hace clic en Obtener mi ID fiscal y es dirigido al formulario integrado de Avalara.
  • El cliente tarda entre 15 y 20 minutos en cumplimentar el formulario de registro a efectos de impuestos sobre nóminas de Avalara.
  • Avalara procura enviar la solicitud de registro a las autoridades pertinentes en un plazo de 24–48 horas hábiles, salvo incidencias excepcionales.
  • Avalara procura enviar la información pertinente a través de la API en cuanto los números de identificación fiscal estén disponibles.

Optimiza el registro a efectos de impuestos sobre nóminas para tu empresa y tus clientes

Para empresas de gestión de nóminas

Registrarse a efectos de impuestos sobre nóminas presenta un desafío constante para las empresas y sus clientes.

 

Con una solución de gestión de nóminas diseñada para ser integral, las empresas pueden contribuir a ofrecer un acceso más ágil a sus servicios y, a su vez, mejorar sus procesos de negocio, apoyar el crecimiento de sus ingresos y mejorar la experiencia del cliente.
  • Diferénciate en un mercado competitivo ofreciendo una solución diseñada para facilitar el cumplimiento normativo.
  • Implementa una solución diseñada para simplificar el registro a efectos de impuestos sobre nóminas y facilitar su gestión y mantenimiento. Contribuye a mejorar la retención de clientes abordando los puntos débiles de este proceso.
  • Ofrece el servicio de Avalara Payroll Tax Registrations bajo marca compartida o marca propia, y aprovéchate al mismo tiempo de un alto margen de beneficio en la reventa.

Para clientes

Registrarse a efectos de impuestos sobre nóminas suele ser un proceso lento y aburrido para los clientes y sus usuarios. 

 

Avalara contribuye a simplificar este proceso reduciendo puntos de contacto con el cliente y contribuyendo a resolver los cuellos de botella que pueden alargar los procesos y desviar la atención de los objetivos principales de la empresa.
  • Reduce los trámites relacionados con los impuestos que requieren mucho tiempo y dedica tus recursos a actividades que generen ingresos.
  • Contribuye a acelerar el proceso de registro reduciendo la información redundante y recuperando y rellenando automáticamente los datos de cuestionarios anteriores, cuando estén disponibles." disponibles" adds appropriate conditionality to both elements.

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Preguntas frecuentes

Para una empresa de gestión de nóminas, la principal ventaja de la plataforma de Avalara es la capacidad de proporcionar servicios de gestión de impuestos con puntualidad a sus clientes. Al evitar que los clientes no registrados supongan un obstáculo en tu flujo de trabajo, pueden disfrutar de una ventaja competitiva frente a otros proveedores y promocionar realmente su servicio de gestión de nóminas como una solución integral. Por su parte, para los clientes de una empresa de gestión de nóminas, la ventaja fundamental es un proceso simplificado para obtener los números de identificación fiscal de EE. UU., lo que les ayuda a evitar multas y otras sanciones por incumplimiento.

Avalara puede obtener los números de identificación fiscal del seguro de desempleo estatal y los números de identificación fiscal del impuesto sobre la renta estatal. Para muchos proveedores, estos números de identificación fiscal relacionados con las nóminas suponen un problema urgente, ya que la única opción que tienen a su alcance es pedir a sus clientes que se encarguen de tramitar la obtención de estos identificadores, una tarea para la que, a menudo, sus clientes no están debidamente preparados.

Sí. Avalara gestiona la inscripción de las empresas ante las autoridades tributarias a todos los niveles (federal, estatal y local). Se trata de un aspecto importante a tener en cuenta, dado que algunos estados permiten a las jurisdicciones locales establecer impuestos sobre las nóminas, lo que a su vez exige registrarse ante la autoridad local.

Por lo que respecta a las soluciones para registrarse a efectos de impuestos, Avalara ofrece tres opciones a las empresas de gestión de nóminas: integración mediante API, el Portal de socios de Avalara y un enlace de referencia. Cada una tiene sus ventajas, dependiendo del caso de uso del socio.

Si se opta por utilizar una integración mediante API o el Portal de socios, el proveedor paga un precio al por mayor con descuento. Si se opta por utilizar un enlace de referencia, tu cliente pagará el precio de compra de Avalara.

Con carácter general, el tiempo estimado para completar el cuestionario oscila entre 15 y 25 minutos, aunque este plazo puede variar en función del perfil del cliente y de la complejidad de su situación. Si un cliente necesita registrarse en más de un estado, ese mismo cuestionario sigue siendo el único necesario para que Avalara prepare los formularios, realice los pagos directamente a las autoridades y haga un seguimiento con las jurisdicciones para contribuir a garantizar que todo se tramite en los plazos previstos.

Una vez que Avalara obtiene la información necesaria, el proceso de registro con las autoridades suele tardar entre 1 y 2 días hábiles (aunque los tiempos de procesamiento y aprobación pueden variar según el estado).

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