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Modelo de precios de Avalara
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Enfoque país por país
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Un modelo comercial escalable. La fijación de precios basada en las transacciones ayuda a ajustar el presupuesto a la actividad empresarial.
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Más proveedores que gestionar. El hecho de tener proveedores distintos y condiciones contractuales diferentes aumenta los costes y la complejidad.
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Sin costes ni cargos ocultos. Los departamentos de Finanzas y Adquisiciones pueden planificar con más confianza.
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Incertidumbre presupuestaria. Las comisiones específicas de cada país y los cargos poco claros pueden hacer que sea más difícil hacer previsiones en el ámbito de las finanzas.
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Diseñado para escalar y adaptarse a los cambios. Los equipos se adaptan a través de una sola aplicación, en lugar de añadir herramientas locales.
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Más trabajo manual y rectificaciones. Los flujos de trabajo inconexos y las tareas duplicadas frustran a los equipos.
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Un valor más claro a largo plazo. Los equipos pueden facilitar un crecimiento predecible con menos obstáculos y sin que se produzca una expansión descontrolada.
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Integración y mantenimiento continuos. Cada compilación genera múltiples dependencias, riesgos y gastos generales.