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Una única plataforma global que te permite mantener el control

Una plataforma global. Un modelo operativo. Un enfoque coherente para el cumplimiento normativo en materia de facturación electrónica en todos los mercados en los que operas.
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Avalara te permite mantener el control en todas las normativas y mercados

Una aplicación global para el cumplimiento normativo local
¿Por qué usar soluciones de facturación electrónica distintas para cada país si una sola aplicación global puede gestionarlas todas?

 

Con Avalara E-Invoicing y Live Reporting, tus equipos pueden gestionar los requisitos locales de facturación electrónica a través de una plataforma compartida y un modelo operativo común, en lugar de un conjunto heterogéneo de herramientas específicas para cada país.

 

Avalara centraliza el cumplimiento normativo de la facturación electrónica a través de un único modelo operativo global, lo que ayuda a las empresas a estandarizar sus procesos a nivel mundial, a la vez que se adapta a los requisitos locales del cumplimiento normativo a medida que van cambiando las normativas. En lugar de gestionar soluciones específicas para cada país por separado, los equipos pueden ocuparse de los formatos propios de cada país, las validaciones, el intercambio de facturas, las obligaciones de presentación de declaraciones, la conectividad con las administraciones públicas y los requisitos de auditoría a través de una base común y unos flujos de trabajo coherentes.

 

Así, cada equipo tiene más control. El departamento de impuestos tiene una visión más clara de las actividades relacionadas con el cumplimiento normativo en todos los mercados. El departamento de finanzas puede reducir la duplicación de esfuerzos y el riesgo de conciliación en fases posteriores. Además, el departamento de TI puede frenar la proliferación de la integración con una plataforma basada en IA diseñada para conectarse a los sistemas ERP, de facturación y financieros ya existentes.

 

Diseñada para adaptarse al funcionamiento actual de tu negocio
La facturación electrónica funciona mejor cuando el cumplimiento normativo se integra en los procesos diarios de facturación, y no se lleva a cabo de forma independiente. Avalara se integra en las operaciones existentes mediante conectores ERP preconfigurados, lo que ayuda a tus equipos a reducir la complejidad técnica, acelerar la puesta en marcha y facilitar una ejecución coherente en todos los sistemas y con todos los socios.

 

A medida que cambian los requisitos, tus equipos pueden partir de una base común en lugar de tener que empezar de cero con cada nuevo país. El resultado es un enfoque global que te ayuda a cumplir con la normativa local, a impulsar la expansión en el mercado y a mantener el control a medida que aumenta la complejidad.

Diseñada para simplificar las operaciones de facturación electrónica a nivel mundial

Mantén el proceso de facturación en marcha

Avalara conecta tus procesos de ERP, facturación, impuestos, cuentas por pagar (AP), informes y redes, lo que reduce las transferencias de datos y ayuda a que el intercambio, la validación y las declaraciones de impuestos se realicen con menos dificultades.

Adáptate más rápido a los requisitos locales

El hecho de dar soporte a los formatos específicos de cada país, las validaciones y los requisitos de presentación de declaraciones a través de un modelo operativo compartido reduce el trabajo adicional a nivel local, los procesos duplicados y las interrupciones a medida que evolucionan las normativas.

Mantente al tanto de cómo van cambiando las normas de cada país

Adaptarse a los requisitos cambiantes mediante una plataforma y un modelo operativo comunes ayuda a los equipos a evitar tener que volver a crear todo desde cero cada vez que cambian los requisitos, los plazos y los modelos de declaraciones de impuestos.

Supervisa la actividad relacionada con el cumplimiento normativo con total claridad

Avalara reúne en una sola vista las actividades relacionadas con las facturas, las declaraciones de impuestos y el cumplimiento normativo para mejorar la visibilidad, reducir los problemas de conciliación y garantizar que los registros estén listos para una auditoría.
Conecta la facturación electrónica a tu estrategia de cumplimiento normativo con la plataforma completa de Avalara
  • Utiliza Avalara E-Invoicing y Live Reporting dentro de la plataforma más amplia Avalara Agentic Tax and Compliance™ para conectar los flujos de trabajo relacionados con facturación, impuestos, IVA, operaciones transfronterizas y declaraciones
  • Centraliza las actividades de cumplimiento normativo en Avalara para reducir los flujos de datos duplicados, las discrepancias en la conciliación y las inconsistencias en las declaraciones de impuestos
  • Mantén las actividades relacionadas con las transacciones, las facturas, las declaraciones y la presentación de impuestos coordinadas en todos los sistemas y jurisdicciones
  • Reduce la supervisión manual gestionando más procesos del cumplimiento normativo a través de un modelo operativo coherente
  • Adáptate a las normas globales a la vez que se tienen en cuenta los requisitos locales que exige cada normativa
Por qué los enfoques país por país debilitan el control operativo
  • La normativa de cada país trae consigo nuevos requisitos técnicos. Los formatos, las normas de validación, las obligaciones de presentación de declaraciones de impuestos y las relaciones con las administraciones públicas varían según la normativa.
  • La falta de integración entre herramientas genera ineficiencia operativa. Abordar cada país como un proyecto independiente duplica los procesos de cumplimiento normativo, fragmenta los datos y genera costes operativos continuos por el uso de plataformas redundantes.
  • El departamento de TI se ve obligado a asumir la carga de integración. Las soluciones múltiples específicas para cada país suponen un mayor riesgo de fallos en los puntos de conexión, un mayor mantenimiento continuo y la repetición de los trabajos cada vez que cambian los requisitos.
  • El cumplimiento normativo tiene que integrarse en los flujos de trabajo principales. Los sistemas independientes hacen que la facturación electrónica se vea obligada a pasar por traspasos, comprobaciones manuales y conciliaciones a posteriori, en lugar de integrar el cumplimiento normativo allí donde se gestiona la actividad de facturación.
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Planifica tu camino hacia el cumplimiento normativo global en materia de facturación electrónica

Los expertos de Avalara pueden ayudarte a evaluar en qué aspectos tu presencia global supone un riesgo de cumplimiento normativo, en qué aspectos tus sistemas actuales podrían necesitar apoyo y cómo desarrollar un enfoque predecible y escalable.
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