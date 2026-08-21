Una aplicación global para el cumplimiento normativo local

¿Por qué usar soluciones de facturación electrónica distintas para cada país si una sola aplicación global puede gestionarlas todas?

Con Avalara E-Invoicing y Live Reporting, tus equipos pueden gestionar los requisitos locales de facturación electrónica a través de una plataforma compartida y un modelo operativo común, en lugar de un conjunto heterogéneo de herramientas específicas para cada país.

Avalara centraliza el cumplimiento normativo de la facturación electrónica a través de un único modelo operativo global, lo que ayuda a las empresas a estandarizar sus procesos a nivel mundial, a la vez que se adapta a los requisitos locales del cumplimiento normativo a medida que van cambiando las normativas. En lugar de gestionar soluciones específicas para cada país por separado, los equipos pueden ocuparse de los formatos propios de cada país, las validaciones, el intercambio de facturas, las obligaciones de presentación de declaraciones, la conectividad con las administraciones públicas y los requisitos de auditoría a través de una base común y unos flujos de trabajo coherentes.

Así, cada equipo tiene más control. El departamento de impuestos tiene una visión más clara de las actividades relacionadas con el cumplimiento normativo en todos los mercados. El departamento de finanzas puede reducir la duplicación de esfuerzos y el riesgo de conciliación en fases posteriores. Además, el departamento de TI puede frenar la proliferación de la integración con una plataforma basada en IA diseñada para conectarse a los sistemas ERP, de facturación y financieros ya existentes.

Diseñada para adaptarse al funcionamiento actual de tu negocio

La facturación electrónica funciona mejor cuando el cumplimiento normativo se integra en los procesos diarios de facturación, y no se lleva a cabo de forma independiente. Avalara se integra en las operaciones existentes mediante conectores ERP preconfigurados, lo que ayuda a tus equipos a reducir la complejidad técnica, acelerar la puesta en marcha y facilitar una ejecución coherente en todos los sistemas y con todos los socios.

A medida que cambian los requisitos, tus equipos pueden partir de una base común en lugar de tener que empezar de cero con cada nuevo país. El resultado es un enfoque global que te ayuda a cumplir con la normativa local, a impulsar la expansión en el mercado y a mantener el control a medida que aumenta la complejidad.