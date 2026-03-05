Contáctanos
Preparación y presentación de declaraciones del impuesto sobre las ventas para firmas de contabilidad

Descubre la solución adecuada de preparación y presentación de declaraciones del impuesto sobre las ventas para tu práctica contable. Ver nuestro vídeo para obtener más información.
Las ventajas de usar Managed Returns for Accountants

Más eficiencia, más rentabilidad

 

Desafío:
Las empresas confían en tu firma para gestionar el impuesto sobre las ventas de forma precisa y puntual, pero el tiempo y el coste de presentar declaraciones y remitir pagos en miles de jurisdicciones estatales y locales no siempre es un uso rentable de tus recursos.

 

Solución:

Avalara puede ayudarte a delegar parte del proceso de presentación de declaraciones para que puedas centrarte en la preparación de auditorías, evaluaciones de nexo y otros servicios de asesoramiento fiscal más rentables para tu firma.

Más servicio, menos desgaste

 

Desafío:
Muchos clientes que deben cumplir la normativa del impuesto sobre las ventas no tienen los conocimientos ni el tiempo necesario, y las firmas contables no siempre cuentan con los recursos para ayudarles.

 

Solución:
Ofrece a tus clientes el asesoramiento estratégico que realmente necesitan y automatiza el tedioso proceso de declaraciones con la misma tecnología que gestiona más de 2 millones de declaraciones y prepara 8 400 millones de dólares al año para su remisión.

Asiste en el cumplimiento y ayuda a reducir riesgos

 

Desafío:
Con más de 12 000 jurisdicciones fiscales en EE. UU., la gestión de declaraciones puede ser propensa a errores, ya que los plazos, requisitos y obligaciones varían.

 

Solución:La consola en la nube de Avalara ofrece una base de datos completa de contenido fiscal. Tipos, formularios y requisitos aplicables pueden estar integrados y se actualizan periódicamente.

Avalara Managed Returns for Accountants

Avalara Managed Returns for Accountants es una solución en la nube de declaraciones del impuesto sobre las ventas diseñada exclusivamente para firmas de contabilidad. Te permite ampliar tu práctica con servicios de preparación y presentación del impuesto sobre las ventas y ofrecer a tus clientes muchas de las ventajas de un servicio de declaraciones gestionado, reduciendo la carga de tiempo y el esfuerzo manual que implica.

Ofrece un panel de control fácil de usar

Gestiona el proceso de presentación de todos tus clientes y sus declaraciones desde un único panel, diseñado para el flujo de trabajo contable, con vistas personalizables y multicliente. Reduce la necesidad de alternar entre múltiples hojas de cálculo ni iniciar sesión en varios sistemas o sitios web estatales. Gran parte se gestionaa través de un sistema basado en la nube.

Realiza un seguimiento automático de los requisitos de presentación de solicitudes en las jurisdicciones estatales y locales

Managed Returns for Accountants prepara automáticamente las declaraciones según los formularios oficiales y los requisitos estatales y locales, reduciendo la necesidad de navegar por múltiples sitios de las autoridades fiscales.

Gestiona la remisión de pagos en nombre de tus clientes (según autorización)

Cuando llega el momento de tratar con las autoridades fiscales, puedes contar con nosotros. Una vez que apruebas la hoja de obligaciones fiscales de tus clientes, nos encargamos de la presentación, el pago y, si lo solicitas, la gestión de notificaciones, manteniéndote informado del estado.

Permite al personal trabajar de forma remota

Como solución en la nube, tu equipo puede gestionar las declaraciones del impuesto sobre las ventas de tus clientes desde cualquier lugar, manteniendo tu negocio ágil y eficiente.

Admite importaciones de datos omnicanal

Managed Returns for Accountants ofrece potentes funciones de importación de datos para consolidar fácilmente la información de ventas de los clientes desde múltiples canales y marketplaces.

Protege los datos de tus clientes

Managed Returns for Accountants proporciona controles de seguridad sólidos diseñados para mantener seguros los datos de sus clientes. Obtén más información sobre nuestra seguridad en la página de la plataforma.

Cómo funciona

PASO 01

Importa los datos de ventas de los clientes

Una vez configurado el calendario de presentación de tu cliente, importa fácilmente sus datos de ventas mediante un archivo .csv. Ahora puedes acceder fácilmente a los registros de los clientes desde un único panel.
Una vez configurado el calendario de presentación de tu cliente, importa fácilmente sus datos de ventas mediante un archivo .csv. Ahora puedes acceder fácilmente a los registros de los clientes desde un único panel.

PASO 02

Revisa y aprueba las declaraciones de los clientes

Utiliza una hoja de obligaciones fiscales para revisar y conciliar los registros de los clientes. Una vez que apruebas la hoja de obligaciones fiscales en nombre de tus clientes, el trabajo de preparación está terminado.
PASO 03

Avalara se encarga de la presentación y la remisión de pagos

Relájate. Avalara gestionará la presentación, la remisión de pagos y, si lo solicitas, la gestión de notificaciones fiscales.
Preguntas frecuentes

La solución cubre formularios del impuesto sobre las ventas y el impuesto sobre el uso para la mayoría de las jurisdicciones estatales y locales de EE. UU. y Canadá.

La remisión de impuestos se realiza mediante una única transferencia segura desde la cuenta bancaria de tu cliente a la cuenta del Tesoro de Avalara, y posteriormente se distribuye en su nombre a cada jurisdicción. Esto simplifica el pago para el cliente normalmente sin involucrar a tu firma en el flujo de fondos.

Tus clientes no necesitan comprar ni utilizar los servicios de cálculo de impuestos de Avalara. Una firma que utilice Managed Returns for Accountants puede importar datos de clientes desde Avalara AvaTax u otras fuentes externas.

Sí. Avalara ofrece formación formal y un programa de certificación como parte de la solución para que las firmas puedan respaldar plenamente las declaraciones de sus clientes.

El precio de Avalara se basa en el volumen de declaraciones que gestionas.Conecta con nosotros para solicitar un presupuesto.

Una solución integral para apoyar el cumplimiento fiscal que tu práctica puede necesitar, con la flexibilidad que exigen tus clientes

AVALARA RETURNS FOR ACCOUNTANTS

 

Avalara Returns for Accountants está diseñado para que aproveches nuestro software de flujo de trabajo integral y apoyes a tu equipo según tu calendario.

 

  • Admite plazos flexibles de presentación de declaraciones para responder mejor a las necesidades y a la planificación de los clientes
  • Toma el control de gran parte del proceso de preparación y presentación del cumplimiento normativo
  • Aprovecha la misma tecnología de automatización de la presentación que Avalara utiliza para sus propios servicios de cumplimiento
Por qué Avalara

Avalara gestiona más de 2 millones de declaraciones y prepara 8 400 millones de dólares en impuestos para su remisión cada año. Somos un líder de confianza en tecnología de cumplimiento fiscal y colaboramos con los principales expertos tributarios de EE. UU. Tanto para pequeños despachos que necesitan apoyo adicional como para grandes firmas que quieren integrar nuestras soluciones en sus sistemas existentes, Avalara facilita el trabajo tanto a ti como a tus clientes.
  • Céntrate en las áreas más rentables de tu negocio
  • Haz crecer tu negocio
  • Respalda las necesidades y expectativas de tus clientes
«La capacidad de ofrecer una solución integrada de cálculo de impuestos en tantas plataformas convierte a Avalara en nuestra solución de referencia para el impuesto sobre las ventas».
«Avalara Managed Returns for Accountants es la mejor solución que hemos utilizado. La interfaz es rápida, el flujo de trabajo tiene sentido y requiere solo un tercio del tiempo de las otras soluciones que hemos utilizado».
¿Listo para ver lo que Avalara puede hacer?

Solicita una demostración para ver nuestra solución.
