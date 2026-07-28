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MÁS DE 1400 INTEGRACIONES DE SOCIOS FIRMADAS Y EN AUMENTO

Integraciones de impuestos sobre las ventas

Avalara pone a su disposición un mundo de soluciones de impuestos sobre transacciones.

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LA API DE AVALARA

Un mundo de soluciones fiscales al alcance de tus desarrolladores

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Diseñe su propia integración con nuestra potente API, unificada para impuestos sobre ventas y uso, IVA, transacciones transfronterizas y exenciones.
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Preguntas frecuentes

Avalara se integra con su plataforma de software actual y proporciona cálculos y declaraciones precisos de impuestos sobre ventas y uso. Empiece hoy mismo.

Dado que Avalara proporciona tipos impositivos y normas de gravabilidad en tiempo real, logramos un mayor grado de precisión que los procesos manuales que evalúan los tipos impositivos por código postal o utilizan tablas de impuestos que pueden quedar obsoletas rápidamente. Contamos con más de 100 profesionales de investigación fiscal dedicados a mantener nuestros datos fiscales lo más actualizados posible.

Avalara tiene acceso directo a tus datos fiscales a través de la plataforma, lo que agiliza y mejora la precisión de la preparación de tus declaraciones. La solución también simplifica el proceso de presentación en múltiples ubicaciones: consolida sus pagos en una única transferencia y luego distribuye los fondos en las jurisdicciones apropiadas en su nombre.

Los expertos de Avalara le guiarán a través del proceso de implementación, garantizando que nuestra solución funcione a la perfección en su aplicación empresarial. La configuración es rápida e intuitiva; en la mayoría de los casos, ni siquiera requiere soporte informático. Aquí tienes unos sencillos pasos para empezar:

 

  • Díganos dónde cobra
  • Asignar y aplicar programas de impuestos a tus clientes
  • Configura la información de gravabilidad de sus productos
  • Establecer reglas de exención fiscal

El equipo de soporte técnico de primer nivel de Avalara tiene en mente su éxito a largo plazo. Ofrecemos una amplia gama de asistencia para satisfacer las necesidades de su negocio.

 

Nuestro equipo de profesionales cualificados está disponible para ayudar a los clientes durante el horario comercial, y puedes acceder a un chat online en directo con un experto las 24 horas del día, de lunes a viernes, excepto festivos federales de EE. UU.

 

Además, nuestro centro de recursos de productos de autoservicio está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

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