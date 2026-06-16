Avalara for Adobe Commerce ofrece una conexión única con una plataforma para cumplir con las normas a nivel internacional, lo que te ayuda a automatizar y gestionar el cumplimiento normativo de principio a fin. La integración con Adobe Commerce permite el uso de AvaTax, una solución avanzada que utiliza la geolocalización y la verificación de direcciones para calcular el impuesto sobre las ventas con precisión hasta una dirección concreta, teniendo en cuenta las distintas jurisdicciones fiscales dentro de un mismo código postal, los complejos tramos impositivos y mucho más. Si necesitas calcular los impuestos de las transacciones internacionales, AvaTax también ofrece opciones para ello. Avalara también ofrece soluciones para preparar y presentar tus declaraciones, gestionar fácilmente los certificados de exención en la nube e implementar la facturación electrónica y declarar los impuestos en tiempo real. Avalara for Adobe Commerce es uno de los pocos proveedores de servicios fiscales del mercado de Adobe que ofrece gestión de certificados de exención integrada en el conector.