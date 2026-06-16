Contáctanos
Light blue and white geometric triangle pattern on a white background.

Simplifica el cumplimiento de la normativa tributaria con Avalara for Adobe Commerce

Automatiza el cálculo del impuesto sobre las ventas, la presentación de declaraciones, la gestión de certificados de exención y mucho más para tus transacciones en Adobe Commerce.
Empezar
Texto alternativo: «Interfaz de Oracle NetSuite en la que se muestran los datos de las cuentas de los clientes y los registros de transacciones».
Video: Descubre cómo Avalara automatiza las tareas de cumplimiento fiscal en Adobe Commerce.

VENTAJAS

Automatiza el cumplimiento normativo de principio a fin para los flujos de trabajo de Adobe Commerce

Optimiza la integración

Avalara se integra con Adobe Commerce, lo que ofrece un acceso único a una plataforma global para el cumplimiento normativo.

Aumenta la precisión

Activa el motor de gestión de impuestos de Avalara para mejorar la precisión de los cálculos gracias a unos tipos impositivos que se actualizan periódicamente en función de la geolocalización, la fiscalidad de los artículos y las nuevas leyes y normativas.

Evalúa las obligaciones tributarias

Determina dónde y cuándo debes recaudar y pagar el impuesto sobre las ventas en función de las leyes estatales sobre el nexo físico y económico, que se caracterizan por estar expuestas a constantes cambios.

Gestiona las ventas exentas

Automatiza la creación, la recopilación, la verificación, el uso y el almacenamiento de los certificados de exención para mejorar la eficiencia del cumplimiento normativo y el nivel de preparación para las auditorías.

Automatiza la presentación y el pago de declaraciones de impuestos

Libérate de las costosas y laboriosas tareas de preparación, presentación y pago de declaraciones de impuestos para todas las jurisdicciones y en cada ciclo de presentación de declaraciones.

Adáptate al crecimiento

Las soluciones de Avalara se complementan entre sí y se adaptan a tus necesidades, lo que te ayuda a garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a medida que tu empresa crece y evoluciona.

Cómo funciona

Integra la eficiencia de Avalara en tus flujos de trabajo de Adobe Commerce

Integra el motor de gestión de impuestos de Avalara en Adobe Commerce para aumentar la precisión y reducir el riesgo de exponerse a auditorías con soluciones que se adaptan a las necesidades de tu empresa.

Configuración y asignación de productos

  • Establece la configuración de tu conector para satisfacer las necesidades únicas de tu empresa.
  • Asigna tus productos y servicios a los códigos fiscales de Avalara para determinar con mayor precisión la fiscalidad de cada transacción.
Adobe Commerce

Validación de direcciones

  • Actualiza y valida las direcciones de los clientes mediante geolocalización directamente en Adobe Commerce para verificar los tipos impositivos, en lugar de basarte en los tipos aplicables según el código postal, que es menos preciso.
Adobe Commerce

Cálculo del impuesto sobre las ventas y el uso

  • Calcula automáticamente los impuestos en tiempo real en el momento de hacer el pago por la compra.
Adobe Commerce

Gestión de exenciones

  • Recopila, verifica y valida los certificados de exención de los clientes cuando lo necesites directamente desde tu plataforma de Adobe Commerce. 
  • Permite a los compradores enviar certificados desde la página de pago.
Adobe Commerce

Cumplimiento normativo a nivel internacional

  • Automatiza el cálculo del IVA, los aranceles aduaneros y los impuestos de importación en Adobe Commerce para garantizar el cumplimiento normativo en las ventas internacionales. 
  • Permite la transmisión de facturas electrónicas y datos fiscales, cumpliendo con los requisitos específicos de cada país.
Adobe Commerce

Productos relacionados

Avalara AvaTax

Aplica tipos impositivos más precisos y actualizados periódicamente según la ubicación, la fiscalidad, la legislación y otros factores. 
Leer más

Avalara AvaTax Cross-Border

Impulsa las ventas transfronterizas con una solución de pago unificada que optimiza la experiencia del cliente.
Leer más

Avalara AvaTax for VAT

Calcula el IVA de forma rápida y precisa para mejorar el cumplimiento de la normativa tributaria en la UE y el Reino Unido.
Leer más

Avalara Exemption Certificate Management

Procesa, recopila y accede a los documentos de exención.
Leer más

Avalara Returns

Olvídate de preparar declaraciones, presentaciones y pagos de impuestos así como de gestionar avisos.
Leer más

Registro a efectos del impuesto sobre las ventas

Cumple con tus obligaciones de registro a efectos fiscales con la ayuda de soluciones adaptadas a tu negocio.
Leer más
Ver todos los productos

Historias de clientes

Conoce lo que opinan nuestros clientes

Ir a todas las historias de clientes

«AvaTax es el Rolls-Royce para el cálculo de los impuestos, así que era la elección obvia. Probé decenas de lugares, centrándome en aquellos con normas fiscales especialmente complejas en materia de impuestos sobre las ventas. AvaTax siempre pasó la prueba».

  • —David Moncalvo
    , Analista de negocios sénior, BIC
Leer la historia completa del cliente

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Elemento 1

Avalara se integra con Adobe Commerce y Magento Open Source.

Elemento 1

Avalara se integra con Magento 1, pero ya no ofrecemos soporte para esta integración.

Elemento 1

Avalara for Adobe Commerce cubre los impuestos sobre las transacciones, como el impuesto sobre las ventas, el IVA, el GST y los aranceles aduaneros. También contamos con una integración con Adobe Commerce que incluye el impuesto especial. Ponte en contacto con nosotros para obtener más información sobre Adobe Commerce for Tobacco.

Elemento 1

Avalara for Adobe Commerce ofrece una conexión única con una plataforma para cumplir con las normas a nivel internacional, lo que te ayuda a automatizar y gestionar el cumplimiento normativo de principio a fin. La integración con Adobe Commerce permite el uso de AvaTax, una solución avanzada que utiliza la geolocalización y la verificación de direcciones para calcular el impuesto sobre las ventas con precisión hasta una dirección concreta, teniendo en cuenta las distintas jurisdicciones fiscales dentro de un mismo código postal, los complejos tramos impositivos y mucho más. Si necesitas calcular los impuestos de las transacciones internacionales, AvaTax también ofrece opciones para ello. Avalara también ofrece soluciones para preparar y presentar tus declaraciones, gestionar fácilmente los certificados de exención en la nube e implementar la facturación electrónica y declarar los impuestos en tiempo real. Avalara for Adobe Commerce es uno de los pocos proveedores de servicios fiscales del mercado de Adobe que ofrece gestión de certificados de exención integrada en el conector.

Elemento 1

Avalara ofrece un contrato de 12 meses que se puede pagar anualmente o en cuotas mensuales. Los contratos se renuevan automáticamente al final de cada periodo, pero puedes cancelarlos antes de que comience el nuevo periodo, según nuestras condiciones.

Sí, tendrás acceso ilimitado al portal de soporte global de Avalara. También se pueden adquirir paquetes de soporte más avanzados.

Sí, AvaTax se encargará de gestionar el cumplimiento de tus obligaciones fiscales en varias empresas, incluso en estructuras corporativas complejas (como sociedades matrices y filiales).

¿Listo para ver lo que Avalara puede hacer?

Solicita una demostración para ver nuestra solución.
Solicitar una demostración