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Simplifica el cumplimiento normativo en materia de impuestos sobre las ventas para SAP Cloud ERP (Public)

Automatiza el cumplimiento de la normativa de los impuestos sobre las ventas para aumentar la precisión en la determinación, el cálculo, la presentación y el pago de impuestos.
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Descubre Avalara for SAP Cloud ERP (Public) en acción con una demostración instantánea y autoguiada, sin discursos de ventas ni ningún tipo de compromiso.

VENTAJAS

Libérate de las complicaciones asociadas al cumplimiento normativo en materia de impuestos sobre las ventas

Aumenta la precisión

Conecta AvaTax con SAP Cloud ERP para automatizar el cálculo de impuestos y aplicar tipos impositivos más precisos a millones de productos y miles de jurisdicciones.

Automatiza el cálculo de impuestos

Calcula los impuestos sobre las ventas y las compras con tipos que se actualizan periódicamente y se aplican automáticamente a los pedidos de venta, las facturas y los documentos contables.

Ahorra tiempo

Avalara aplica los tipos impositivos y las normas fiscales actualizados en más de 12 000 jurisdicciones de EE. UU., por lo que ya no es necesario buscar los tipos impositivos ni actualizar manualmente la información geográfica y el contenido tributario.

Simplifica la presentación de impuestos

Pasa del cálculo a la presentación de los impuestos sin complicaciones: elabora tus declaraciones a partir de los datos de tus transacciones o deja que Avalara se encargue de la presentación y el pago por ti.

Obtén una mejor información de los informes

Accede al historial de transacciones en cualquier momento mediante informes personalizables para realizar un seguimiento de las obligaciones fiscales, el nivel de preparación para auditorías y el cumplimiento normativo.

Optimizado para la estrategia de núcleo limpio de SAP

El motor de gestión de impuestos de Avalara funciona al margen de los sistemas centrales de SAP, lo que contribuye a mantener el núcleo limpio (estrategia «clean core», reduce la complejidad y facilita las futuras actualizaciones del sistema.

Soluciones integradas

Avalara AvaTax: una aplicación respaldada por SAP

AvaTax es el motor de gestión de impuestos global que constituye la base de nuestra plataforma basada en inteligencia artificial para cumplir con las normativas. Ofrece cálculos de impuestos de alta precisión y en tiempo real para varios tipos de impuestos (impuestos sobre las ventas y el uso de EE. UU., IVA e impuestos específicos del sector) en jurisdicciones municipales, de condados, estatales, federales e internacionales.
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Avalara Returns

Olvídate de preparar declaraciones y presentaciones de impuestos así como de gestionar avisos (para los impuestos sobre las ventas y el uso de EE. UU. o el IVA). Nuestra solución ahorra tiempo, reduce los costes y garantiza una mayor precisión para empresas de cualquier tamaño y cualquier sector. Avalara Returns procesó y presentó más de 6 millones de declaraciones en 2024.
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Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Elemento 1

AvaTax es una solución avanzada que utiliza la geolocalización y la verificación de direcciones para calcular el impuesto sobre las ventas de una dirección específica, teniendo en cuenta múltiples jurisdicciones fiscales dentro de un solo código postal, tramos impositivos complejos y mucho más. Si necesitas calcular los impuestos de las transacciones internacionales, AvaTax también ofrece una opción para ello. Avalara también ofrece soluciones para preparar y presentar tus declaraciones, así como para gestionar fácilmente los certificados de exención en la nube, todas ellas perfectamente integradas con AvaTax.

Elemento 1

Avalara ofrece un contrato de 12 meses que se puede pagar anualmente o en cuotas mensuales. Los contratos se renuevan automáticamente al final de cada periodo, pero puedes cancelarlos antes de que comience el nuevo periodo, según nuestras condiciones.

Elemento 1

Anualmente. Por ejemplo, si tu plan te permite realizar cálculos sobre 500 transacciones al año, puedes utilizar esas transacciones en cualquier momento durante el periodo de vigencia de tu suscripción anual. Las transacciones no se acumulan y deben utilizarse dentro del periodo de suscripción en el que se hayan adquirido.

Elemento 1

Sí, tendrás acceso ilimitado al Centro de ayuda de Avalara las 24 horas del día, los siete días de la semana. También se pueden adquirir paquetes de soporte más avanzados.

Elemento 1

Sí, pero para obtener los tipos impositivos más fiables, Avalara necesita una dirección precisa y completa, o las coordenadas de latitud y longitud (opción solo disponible en EE. UU.) para poder calcular los impuestos.

Sí, AvaTax calcula el impuesto sobre las ventas en las notas de crédito.

Sí, AvaTax se encargará de gestionar el cumplimiento de tus obligaciones fiscales en varias empresas, incluso en estructuras corporativas complejas (como sociedades matrices y filiales).

¿Listo para ver lo que Avalara puede hacer?

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