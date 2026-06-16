AvaTax es una solución avanzada que utiliza la geolocalización y la verificación de direcciones para calcular el impuesto sobre las ventas de una dirección específica, teniendo en cuenta múltiples jurisdicciones fiscales dentro de un solo código postal, tramos impositivos complejos y mucho más. Si necesitas calcular los impuestos de las transacciones internacionales, AvaTax también ofrece una opción para ello. Avalara también ofrece soluciones para preparar y presentar tus declaraciones, así como para gestionar fácilmente los certificados de exención en la nube, todas ellas perfectamente integradas con AvaTax.