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Olvídate de las complicaciones asociadas al cumplimiento normativo con Avalara for Stripe

Automatiza el cálculo del impuesto sobre las ventas, las declaraciones, la gestión de exenciones y mucho más para tus transacciones de Stripe Billing y Stripe Checkout.
Empezar
Logotipo de Avalara conectado al logotipo de Stripe con un signo más en medio, representando la integración.
Vídeo: Descubre Avalara for Stripe en acción con una demostración instantánea y autoguiada, sin discursos de ventas ni ningún tipo de compromiso.

VENTAJAS

Automatiza el cumplimiento normativo de principio a fin para los flujos de trabajo de Stripe

Optimiza la integración

Avalara for Stripe se integra con Stripe Billing y Stripe Checkout, lo que ofrece un acceso único a una plataforma global para el cumplimiento normativo.

Aumenta la precisión

Activa el motor de gestión de impuestos de Avalara para mejorar la precisión de los cálculos gracias a unos tipos impositivos que se actualizan periódicamente en función de la geolocalización, la sujeción a impuestos de los artículos y las nuevas leyes y normativas.

Evalúa las obligaciones tributarias

Determina dónde y cuándo debes recaudar y pagar el impuesto sobre las ventas en función de las leyes estatales sobre el nexo físico y económico, que se caracterizan por estar expuestas a constantes cambios.

Gestiona las ventas exentas

Automatiza la creación, la recopilación, la verificación, el uso y el almacenamiento de los certificados de exención para mejorar la eficiencia del cumplimiento normativo y el nivel de preparación para las auditorías.

Automatiza la presentación y el pago de declaraciones de impuestos

Libérate de las costosas y laboriosas tareas de preparación, presentación y pago de declaraciones de impuestos para todas las jurisdicciones en cada ciclo de presentación de declaraciones.

Adáptate al crecimiento

Los productos y las soluciones de Avalara se complementan entre sí y se adaptan a tus necesidades, lo que te ayuda a garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a medida que tu empresa crece y evoluciona.

Cómo funciona

Conecta la eficiencia de Avalara a tus flujos de trabajo de Stripe

Configuración y asignación de productos

  • Establece la configuración de tu conector para satisfacer las necesidades únicas de tu empresa.
  • Asigna tus productos y servicios a los códigos fiscales de Avalara para determinar con mayor precisión la sujeción a impuestos de cada transacción.
  • Utiliza nuestra extensión de Chrome gratuita basada en inteligencia artificial para disfrutar de una configuración guiada y asistencia fiscal directamente en el navegador.
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Validación de direcciones

  • Actualiza y valida las direcciones de los clientes mediante geolocalización directamente en Stripe para verificar los tipos impositivos, en lugar de basarte en los tipos aplicables según el código postal, que es menos preciso.
Texto alternativo: Panel de metadatos que muestra los detalles de la dirección, el estado de validación y el estado de sincronización de Avatax para Bainbridge Island, WA, EE. UU.

Cálculo del impuesto sobre las ventas

  • Calcula automáticamente los impuestos en tiempo real en facturas y códigos.
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Cumplimiento normativo a nivel internacional

  • Automatiza el cálculo del IVA, los aranceles aduaneros y los impuestos de importación en Stripe para garantizar el cumplimiento normativo en las ventas internacionales.
  • Permite la transmisión de facturas electrónicas y datos fiscales, cumpliendo con los requisitos específicos de cada país.
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Productos integrados

Avalara AvaTax

Aplica tasas impositivas más precisas y actualizadas periódicamente según la ubicación, la fiscalidad, la legislación y otros factores.
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Avalara AvaTax Cross-Border

Impulsa las ventas transfronterizas con una solución de pago unificada que optimiza la experiencia del cliente.
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Avalara AvaTax for VAT

Calcula el IVA de forma rápida y precisa para mejorar el cumplimiento de la normativa tributaria en la UE y el Reino Unido.
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Avalara Exemption Certificate Management (ECM)

Procesa, recopila y accede a los documentos que dan derecho a exenciones.
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Avalara E-Invoicing and Live Reporting

Permite la transmisión de facturas electrónicas y datos de impuestos.
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Registro a efectos del impuesto sobre las ventas

Cumple con tus obligaciones de registro a efectos fiscales con la ayuda de soluciones adaptadas a tu negocio.
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Preguntas frecuentes

Elemento 1

Avalara for Stripe ofrece una conexión única con una plataforma para cumplir con las normas a nivel internacional, lo que te ayuda a automatizar y gestionar el cumplimiento normativo de principio a fin. La integración con Stripe permite el uso de AvaTax, una solución avanzada que utiliza la geolocalización y la verificación de direcciones para calcular el impuesto sobre las ventas de una dirección específica, teniendo en cuenta múltiples jurisdicciones fiscales en un solo código postal, niveles impositivos complejos y mucho más. Si necesitas calcular los impuestos de las transacciones internacionales, AvaTax también ofrece opciones para ello. Avalara también ofrece soluciones para preparar y presentar tus declaraciones, gestionar fácilmente los certificados de exención en la nube e implementar la facturación electrónica y declarar los impuestos en tiempo real.

Elemento 1

Avalara ofrece un contrato de 12 meses que se puede pagar anualmente o en cuotas mensuales. Los contratos se renuevan automáticamente al final de cada periodo, pero puedes cancelarlos antes de que comience el nuevo periodo, según nuestras condiciones.

Elemento 1

Anualmente. Por ejemplo, si tu plan te permite realizar cálculos sobre 1000 transacciones al año, puedes utilizar esas transacciones en cualquier momento durante el periodo en que esté en vigor tu suscripción anual. Las transacciones no se acumulan y deben utilizarse dentro del periodo de suscripción en el que se hayan adquirido.

Elemento 1

Sí, tendrás acceso ilimitado al portal de soporte global de Avalara. También se pueden adquirir paquetes de soporte más avanzados.

Elemento 1

Sí, AvaTax se encargará de gestionar el cumplimiento de tus obligaciones fiscales en varias empresas, incluso en estructuras corporativas complejas (como sociedades matrices y filiales).

¿Listo para ver lo que Avalara puede hacer?

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