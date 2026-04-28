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Software diseñado para ayudar a empresas medianas a gestionar el cumplimiento de la normativa fiscal a nivel mundial

Avalara contribuye a simplificar y reducir la complejidad del cumplimiento de la normativa tributaria en distintas etapas, con independencia del sector o del tamaño de tu empresa.
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Illustrated thumbnail featuring the Avalara logo on a computer screen, with text stating '1,400+ integrations,' various icons, and a blue and orange color scheme, representing Avalara's integration capabilities for 2025.
Vídeo: Las soluciones de Avalara pueden ayudarte a agilizar el cálculo de los tipos impositivos, la presentación de declaraciones, el seguimiento de exenciones y mucho más.

Solución en la que confían empresas pertenecientes a todo tipo de sectores
Texto alternativo: «Logotipo de Nodor con el lema «First and Still the Finest» en texto rojo y blanco».
Logotipo de la American Heart Association con un corazón rojo con una llama de antorcha.
Logotipo de ASOS en texto negro.
«Logotipo de Ring con un punto azul sobre la letra 'i'.»
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Ventajas

Reduce la complejidad del cumplimiento de la normativa tributaria, independientemente del sector o del tamaño de tu empresa.

Contribuye a reducir el riesgo de exponerte a una auditoría

Gracias a la automatización de procesos clave del cumplimiento normativo, los cálculos de los tipos impositivos pueden ser más precisos, se facilita la evaluación del impuesto sobre el uso, las declaraciones pueden presentarse con mayor puntualidad, los certificados de exención pueden mantenerse actualizados y accesibles, y se facilita el registro en los lugares pertinentes.

Reduce los altos costes y el gasto de recursos

Avalara puede ayudarte a reducir la carga de tareas que consumen mucho tiempo en tus equipos de finanzas y contabilidad. Las actualizaciones de reglas y tipos pueden enviarse automáticamente a tus sistemas. También puedes optar por delegar en Avalara la preparación y presentación de tus declaraciones.

Vende en todas partes, a través de todos los canales

Avalara puede proporcionar una fuente centralizada de información y un mayor grado de precisión para tus datos sobre impuestos de transacciones en múltiples canales y plataformas, incluidos puntos de venta, redes sociales y mercados, tanto en Estados Unidos como en otros países.

Crece con confianza

La automatización ayuda a las empresas a gestionar mejor la complejidad en materia de impuestos que a menudo conlleva el crecimiento empresarial. El esfuerzo que supone cumplir con la normativa en unos pocos estados difiere enormemente del que se requiere para operar en la mayor parte de Estados Unidos. Además, vender en otros países añade un nuevo nivel de complejidad. Gracias a la automatización, el crecimiento puede resultar más gestionable, y tu negocio podría adoptar nuevas plataformas empresariales que, en muchos casos, cuentan con integraciones disponibles con Avalara.

Mejora la experiencia del cliente

Avalara puede añadir los tipos impositivos actualizados directamente a tu carrito de compra o sistema de facturación en el momento de la adquisición. Nuestra solución también contribuye a agilizar el almacenamiento y la recopilación de certificados de exención, facilitando así un proceso de compra más ágil.

VÍDEO EXPLICATIVO

Cumplimiento de la normativa tributaria a nivel global escalable y basado en la nube

Vídeo: Reduce el estrés de las auditorías y las sanciones con una solución que se conecta a tu stack tecnológico existente.

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HISTORIAS DE CLIENTES

Conoce lo que opinan nuestros clientes

«Avalara me ahorra tiempo ya que aplica la longitud y la latitud para determinar las tasas impositivas. Su herramienta de gestión de certificados de exención me permite cargar miles de certificados, hacer un seguimiento de los vencimientos y automatizar las solicitudes de renovación».

  • —William Mullaney 
  • Director jefe de impuestos indirectos — AIG, ThermoFisher
Dos personas en una sala de reuniones, con ordenadores portátiles abiertos sobre una mesa de madera, conversando sobre trabajo.
Vídeo: ¿Cómo puede Avalara ayudarte a ahorrar tiempo o dinero?

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