CertExpress es una aplicación gratuita que funciona de forma integrada con con los productos de Avalara ECM y permite a sus clientes autogestionar la creación y el envío de certificados, lo que simplifica su recopilación. Ofrece una interfaz fácil de usar que permite a los clientes completar, cargar o enviar certificados de manera digital. Las empresas pueden reducir los retrasos en la recopilación de certificados, mejorar la precisión y apoyar un mejor cumplimiento normativo ya que se reducen los errores que se producen en las tareas realizadas manualmente.