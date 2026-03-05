CertExpress es una aplicación gratuita que funciona de forma integrada con con los productos de Avalara ECM y permite a sus clientes autogestionar la creación y el envío de certificados, lo que simplifica su recopilación. Ofrece una interfaz fácil de usar que permite a los clientes completar, cargar o enviar certificados de manera digital. Las empresas pueden reducir los retrasos en la recopilación de certificados, mejorar la precisión y apoyar un mejor cumplimiento normativo ya que se reducen los errores que se producen en las tareas realizadas manualmente.
Los clientes pueden presentar los certificados de exención a través de un portal seguro eligiendo el formulario correspondiente, cumplimentándolo digitalmente o cargando una copia del mismo. CertExpress los guía a lo largo del proceso y les ayuda a comprobar que seleccionen y rellenen el formulario correcto antes de su presentación.
CerteXpress utiliza herramientas de validación automatizadas para escanear los certificados, lo que ayuda a garantizar que todos los campos obligatorios estén cumplimentados y que y a detectar posibles incidencias. Si se detectan problemas, la plataforma puede mostrar mensajes de error hasta que se resuelvan las discrepancias.
CertExpress rastrea automáticamente los vencimientos de los certificados y puede enviar solicitudes de renovación a los clientes. Este enfoque proactivo ayuda a las empresas a mejorar el cumplimiento normativo.