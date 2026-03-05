Contáctanos

Crea y envía certificados de exención en cuestión de minutos

Ayuda a superar obstáculos relacionados con la gestión de documentación y tareas de cumplimiento tributario con Avalara CertExpress.
Vídeo: Simplifica la búsqueda, cumplimentación y presentación de la documentación adecuada.

Ventajas

Simplifica la creación y presentación de certificados de exención

Crea certificados sobre la marcha

Crea y gestiona formularios mediante una interfaz sencilla e intuitiva en cualquier dispositivo conectado a Internet.

Envía documentos con mayor rapidez

Envía por correo electrónico, descarga o imprime documentos relacionados con el cumplimiento de la normativa tributaria desde tu cuenta de CertExpress y compártelos al instante con los usuarios de Exemption Certificate Management.

Empieza rápidamente

Crea una cuenta, completa un perfil empresarial, guarda tu firma y comienza a crear certificados de exención en poco tiempo.

Mantente organizado

Archiva y gestiona de forma segura todos los certificados de exención desde una interfaz de usuario intuitiva para facilitar el acceso, la organización y la conciliación.

Obtén apoyo de manera ininterrumpida

Encuentra, completa y envía documentación para exenciones que necesites para cada situación con guía paso a paso y recursos de Avalara.

Ayuda a apoyar el cumplimiento de las normativas aplicables

Realiza un seguimiento automático de las reglas de exención y las fechas de caducidad de los certificados, recibe alertas cuando los certificados estén a punto de caducar y solicita nuevos certificados.

Cómo funciona

Presenta los certificados de exención correctos para cada transacción exenta de impuestos

Una plataforma que aloja una solución para apoyar tareas de cumplimiento tributario

Presentar certificados

Los clientes pueden presentar los certificados de exención a través de un portal seguro eligiendo el formulario correspondiente, cumplimentándolo digitalmente o cargando una copia del mismo. CertExpress guía a los usuarios a través del proceso de selección y cumplimentación del formulario correcto antes de su presentación.

Integrar

CertExpress se integra con Avalara ECM y tu carrito de la compra, lo que permite a los clientes proporcionar y gestionar los certificados en el momento de la compra. Ayuda a que las exenciones fiscales puedan aplicarse en tiempo cercano al real, para contribuir a una experiencia de compra fluida.

Validar

CertExpress utiliza automatización para ayudar a comprobar que los campos obligatorios estén cumplimentados y para detectar posibles incidencias de validez, según reglas aplicables. Si hay problemas, las empresas recibirán un mensaje de error hasta que se resuelvan las discrepancias.

Hacer un seguimiento

CertExpress ayuda a rastrear automáticamente los vencimientos de los certificados y a enviar solicitudes de renovación a los clientes. Este enfoque proactivo puede ayudar a las empresas a apoyar y mejorar sus procesos de cumplimiento normativo.

Preguntas frecuentes

CertExpress es una aplicación gratuita que funciona de forma integrada con con los productos de Avalara ECM y permite a sus clientes autogestionar la creación y el envío de certificados, lo que simplifica su recopilación. Ofrece una interfaz fácil de usar que permite a los clientes completar, cargar o enviar certificados de manera digital. Las empresas pueden reducir los retrasos en la recopilación de certificados, mejorar la precisión y apoyar un mejor cumplimiento normativo ya que se reducen los errores que se producen en las tareas realizadas manualmente.

Los clientes pueden presentar los certificados de exención a través de un portal seguro eligiendo el formulario correspondiente, cumplimentándolo digitalmente o cargando una copia del mismo. CertExpress los guía a lo largo del proceso y les ayuda a comprobar que seleccionen y rellenen el formulario correcto antes de su presentación.

Sí, CertExpress se integra con Avalara ECM y tu carrito de la compra, lo que permite a los clientes proporcionar y gestionar los certificados en el momento de la compra. Ayuda a garantizar que las exenciones de impuestos se apliquen en tiempo real para lograr así una experiencia de compra perfecta.

CerteXpress utiliza herramientas de validación automatizadas para escanear los certificados, lo que ayuda a garantizar que todos los campos obligatorios estén cumplimentados y que y a detectar posibles incidencias. Si se detectan problemas, la plataforma puede mostrar mensajes de error hasta que se resuelvan las discrepancias.

CertExpress rastrea automáticamente los vencimientos de los certificados y puede enviar solicitudes de renovación a los clientes. Este enfoque proactivo ayuda a las empresas a mejorar el cumplimiento normativo.

