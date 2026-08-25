VENTAJAS DEL SOPORTE
VENTAJAS DE LA IMPLEMENTACIÓN
COMPARACIÓN DE PRODUCTOS
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ESTÁNDAR
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PRIORITARIO
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PARA EMPRESAS
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Se puede adquirir junto con la Implementación guiada
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*Incluido con la compra de la Implementación guiada
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FORMACIÓN
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Formación a tu propio ritmo
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Seminarios web impartidos por expertos
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RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS
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Centro de conocimiento de autoservicio
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Disponibilidad del soporte
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De lunes a viernes,
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De lunes a viernes,
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24/7
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Acuerdo de nivel de servicio (SLA) para la respuesta inicial
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24 horas
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8 horas
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1 hora
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Envío de incidencias en línea
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Chat en directo
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Soporte por teléfono
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Gestor técnico de cuentas
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VENTAJAS ADICIONALES
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Entorno de pruebas
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PRECIOS
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Precios
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Incluido
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€
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€€€
COMPARACIÓN DE PLANES
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Obtén orientación sobre la implementación que se adapte a tu calendario
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ESTÁNDAR (Incluido)
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IMPLEMENTACIÓN GUIADA*
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SOPORTE GESTIONADO
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Habla por chat con el agente de implementación durante la implementación
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Envía y gestiona incidencias en línea
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Programa una llamada de implementación
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Revisa las configuraciones y valida las transacciones de prueba
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Resuelve incidencias durante la implementación
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Asigna códigos fiscales a nuevos productos o servicios
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Supervisa el nexo fiscal y habilitar la recaudación y el pago según sea necesario
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Recibe soporte continuo tras la implementación
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Contrata otros planes de soporte
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Acuerdo de nivel de servicio (SLA) para la respuesta inicial
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24 horas
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8 horas
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1 hora
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Disponibilidad del soporte
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De lunes a viernes,
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De lunes a viernes,
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24/7
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Incluido
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€€
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€€€
*Se puede adquirir con los planes de Soporte prioritario y para empresas.
PLANES DE IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE
HISTORIAS DE CLIENTES
Todos los clientes de Avalara reciben automáticamente la Implementación estándar y el Soporte estándar, que incluyen acceso a Avi, nuestro asistente de IA, y un completo centro de recursos de autoservicio a través de Asistencia global de Avalara. Puedes mejorar tu experiencia de implementación contratando la implementación guiada o el soporte gestionado para obtener una ayuda más personalizada por parte de expertos.
Sí. Nuestros agentes de implementación están disponibles de lunes a viernes, de 8:00 a 20:00. En función de tu plan de implementación, puedes ponerte en contacto con un agente de implementación en directo por teléfono, videollamada o chat, tanto durante como después del proceso de implementación. Puedes hablar con Avi, nuestro asistente de IA, desde tu portal de Avalara o en el servicio de asistencia global de Avalara en cualquier momento.
En el caso de los productos que cumplan los requisitos, los expertos de Avalara pueden encargarse de las configuraciones y guiarte a lo largo de los pasos restantes para completar la implementación de forma rápida y precisa.
Avalara ofrece la Implementación guiada como un plan de implementación único: una experiencia de incorporación centrada en el cliente con asesoramiento de expertos, que incluye la revisión y validación de tus transacciones de prueba. Con el Soporte gestionado, nuestros expertos asumen un papel más activo al gestionar las configuraciones y guiarte a lo largo del resto del proceso.
Puedes consultar los términos y condiciones legales del servicio de Soporte gestionado, aquí.
Los tiempos de respuesta varían según el plan. Nuestro plan de Soporte estándar ofrece un tiempo de respuesta de 24 horas. Nuestros planes de Soporte prioritario y Soporte gestionado ofrecen un tiempo de respuesta de 8 horas. El Soporte para empresas ofrece un tiempo de respuesta de 1 hora con acceso 24 horas al día, 7 días a la semana.
El Soporte para empresas incluye acceso a un entorno de pruebas para que puedas probar las configuraciones antes de la implementación.
Por supuesto. Puedes pasar a cualquier plan de implementación o de soporte tras adquirir tus productos de Avalara.
Avi, del servicio de asistencia global de Avalara, resuelve problemas, responde a preguntas frecuentes y te guía en el proceso de creación de un caso de asistencia.
- Inicia sesión en tu cuenta de Avalara con tus credenciales.
- Dependiendo de tu plan de soporte, puedes:
a. Contactar con un agente de soporte en directo a través del chat o por teléfono.
b. Enviar un caso de asistencia.