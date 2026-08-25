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Obtén soporte cuando y como lo necesites

Asistencia en la implementación, resolución más rápida de incidencias y una experiencia del cliente sin contratiempos con los planes de implementación y soporte de Avalara.
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VENTAJAS DEL SOPORTE

Implementación más sencilla. Soporte de personal experto. Cumplimiento normativo a largo plazo.

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Mejor resolución y tiempos de respuesta

Contacta con nuestros expertos en productos y técnicos para recibir ayuda cuando la necesites y resolver con eficiencia tus problemas en materia de cumplimiento de la normativa tributaria.
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Accede a un entorno de pruebas

Con Soporte para empresas, prueba configuraciones y flujos de trabajo en un entorno de pruebas antes de implementarlos para garantizar la funcionalidad del sistema, especialmente al agregar nuevos productos e integraciones.
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Un amplio centro de recursos

Habla por chat con Avi, nuestro asistente de IA; explora seminarios web impartidos por expertos; accede a artículos y videos útiles; interactúa con la comunidad de desarrolladores y crea y da seguimiento a tus casos de soporte.

VENTAJAS DE LA IMPLEMENTACIÓN

Configuración flexible. Proceso de implementación guiado. Generación de valor más rápida.

Opciones de implementación

Elige entre la implementación estándar, la implementación guiada o el soporte gestionado según tu cronograma y la complejidad del proyecto; cada una incluye soporte en todas las etapas.
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Revisión y validación de la configuración

Reduce los errores de configuración gracias a la revisión por parte de expertos y a la validación de las transacciones de prueba antes y después de la puesta en marcha.
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Enfoque «Nosotros lo hacemos por ti»

Para productos que cumplan con los requisitos, deja que los expertos de Avalara se encarguen de las configuraciones y te guíen paso a paso en el resto del proceso.
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COMPARACIÓN DE PRODUCTOS

Resumen de los planes de soporte gratuitos y de pago

Recibe la orientación y el soporte adecuados para cumplir con tus requisitos de cumplimiento normativo.

ESTÁNDAR

PRIORITARIO

PARA EMPRESAS

Se puede adquirir junto con la Implementación guiada

*Incluido con la compra de la Implementación guiada

FORMACIÓN

Formación a tu propio ritmo

Seminarios web impartidos por expertos

RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS

Centro de conocimiento de autoservicio

Disponibilidad del soporte

De lunes a viernes,​
de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.​
(hora local)

De lunes a viernes,
de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.
(hora local)

24/7

Acuerdo de nivel de servicio (SLA) para la respuesta inicial

24 horas

8 horas

1 hora

Envío de incidencias en línea

Chat en directo

Soporte por teléfono

Gestor técnico de cuentas

VENTAJAS ADICIONALES

Entorno de pruebas

PRECIOS

Precios

Incluido​

€€€

Soporte gestionado

Avalara se encarga de la configuración de la cuenta y de la implementación.

Avalara gestiona todas las configuraciones de los productos.

Avalara supervisa el nexo fiscal y habilita la recaudación y el pago  según sea necesario​.

Avalara realiza la asignación de códigos fiscales para cualquier producto o servicio nuevo que se añada al catálogo de productos​.

El servicio de asistencia está disponible en horario comercial (de 8:00 a 20:00, hora local) con un tiempo de respuesta de 8 horas​.

COMPARACIÓN DE PLANES

Resumen de los planes de implementación gratuitos y de pago

Obtén orientación sobre la implementación que se adapte a tu calendario

Obtén orientación sobre la implementación que se adapte a tu calendario

ESTÁNDAR (Incluido)

IMPLEMENTACIÓN GUIADA*

SOPORTE GESTIONADO

Habla por chat con el agente de implementación durante la implementación

Envía y gestiona incidencias en línea

Programa una llamada de implementación

Revisa las configuraciones y valida las transacciones de prueba

Resuelve incidencias durante la implementación

Asigna códigos fiscales a nuevos productos o servicios

Supervisa el nexo fiscal y habilitar la recaudación y el pago según sea necesario

Recibe soporte continuo tras la implementación

Contrata otros planes de soporte

Acuerdo de nivel de servicio (SLA) para la respuesta inicial

24 horas

8 horas

1 hora

Disponibilidad del soporte

De lunes a viernes,​
de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.​
(hora local)

De lunes a viernes,
de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.
(hora local)

24/7

Incluido​

€€

€€€

*Se puede adquirir con los planes de Soporte prioritario y para empresas.

PLANES DE IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE

Disfruta de asistencia práctica para la implementación y del asesoramiento de expertos de Avalara, adaptados a tus productos y a las necesidades de tu empresa.

Avalara Professional Services

Pon en orden tu cumplimiento de la normativa tributaria, y mantenlo a punto, con nuestra gama de servicios especializados de asesoramiento en materia de impuestos sobre las ventas.
Servicios profesionales de Avalara

Avalara AvaTax

Calcula automáticamente los impuestos de todas tus actividades de compra y venta.
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Avalara Returns

Simplifica la preparación y presentación de las declaraciones de impuestos sobre las ventas a la vez que cumples con los requisitos específicos de la jurisdicción.
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Avalara AvaTax for Accounts Payable

Automatiza la evaluación y el devengo del impuesto sobre el uso del consumidor.
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Avalara Exemption Certificate Management

Procesa, recopila y accede a los documentos que dan derecho a exenciones.

Avalara Global Support

Habla por chat con Avi, nuestro asistente de IA, y accede a seminarios web impartidos por expertos, artículos de ayuda y vídeos informativos.
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HISTORIAS DE CLIENTES

Asistencia de confianza, para equipos que confían en ella

Conoce lo que opinan nuestros clientes
Ve todas las historias de los clientes
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Sin duda, he notado una mejora en el soporte de Avalara en los últimos seis a nueve meses. Las respuestas son más rápidas y precisas, y hay menos idas y venidas con preguntas de aclaración. ¡Cada día disfruto más y más de nuestra relación con Avalara!

Neil Weinstein

Controlador financiero

La rapidez de respuesta del servicio de atención al cliente de Avalara es inigualable. Siempre recibo una respuesta rápida y enlaces a artículos para que pueda informarme mejor.

Betty Huang

Ex-controladora financiera

El servicio de atención al cliente de Avalara ha mejorado considerablemente los tiempos de respuesta, lo que ha hecho que las interacciones con el servicio de asistencia sean más rápidas y eficientes. Esta mayor rapidez ha mejorado enormemente nuestra experiencia general.

Heather Paul

Contable

Pasarnos al Soporte para empresas de Avalara ha transformado por completo nuestra experiencia. El equipo es rápido, fiable y preciso; ha supuesto una diferencia significativa para nuestro negocio.

Christian Bellino

Gestor de cuentas por cobrar

Preguntas frecuentes

Todos los clientes de Avalara reciben automáticamente la Implementación estándar y el Soporte estándar, que incluyen acceso a Avi, nuestro asistente de IA, y un completo centro de recursos de autoservicio a través de Asistencia global de Avalara. Puedes mejorar tu experiencia de implementación contratando la implementación guiada o el soporte gestionado para obtener una ayuda más personalizada por parte de expertos.

Sí. Nuestros agentes de implementación están disponibles de lunes a viernes, de 8:00 a 20:00. En función de tu plan de implementación, puedes ponerte en contacto con un agente de implementación en directo por teléfono, videollamada o chat, tanto durante como después del proceso de implementación. Puedes hablar con Avi, nuestro asistente de IA, desde tu portal de Avalara o en el servicio de asistencia global de Avalara en cualquier momento.

En el caso de los productos que cumplan los requisitos, los expertos de Avalara pueden encargarse de las configuraciones y guiarte a lo largo de los pasos restantes para completar la implementación de forma rápida y precisa. 

 

Avalara ofrece la Implementación guiada como un plan de implementación único: una experiencia de incorporación centrada en el cliente con asesoramiento de expertos, que incluye la revisión y validación de tus transacciones de prueba.  Con el Soporte gestionado, nuestros expertos asumen un papel más activo al gestionar las configuraciones y guiarte a lo largo del resto del proceso.

 

Puedes consultar los términos y condiciones legales del servicio de Soporte gestionado, aquí.

Los tiempos de respuesta varían según el plan. Nuestro plan de Soporte estándar ofrece un tiempo de respuesta de 24 horas. Nuestros planes de Soporte prioritario y Soporte gestionado ofrecen un tiempo de respuesta de 8 horas. El Soporte para empresas ofrece un tiempo de respuesta de 1 hora con acceso 24 horas al día, 7 días a la semana. 

El Soporte para empresas incluye acceso a un entorno de pruebas para que puedas probar las configuraciones antes de la implementación.

Por supuesto. Puedes pasar a cualquier plan de implementación o de soporte tras adquirir tus productos de Avalara.

Avi, del servicio de asistencia global de Avalara, resuelve problemas, responde a preguntas frecuentes y te guía en el proceso de creación de un caso de asistencia.

 

  1. Inicia sesión en tu cuenta de Avalara con tus credenciales. 
  2. Dependiendo de tu plan de soporte, puedes:  
    a. Contactar con un agente de soporte en directo a través del chat o por teléfono.  
    b. Enviar un caso de asistencia.

¿Estás listo para ver lo que Avalara puede hacer?

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