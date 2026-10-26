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Minimum combined sales tax rate--.-- %
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Amount entered$ --.--
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+Total sales tax$ --.--
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Total amount$ --.--
Existen muchas formas de establecer el nexo de impuesto sobre las ventas —la conexión entre una empresa y un estado que crea un requisito de recaudación de impuestos sobre las ventas— y no hay dos leyes estatales de impuestos sobre las ventas exactamente iguales.
Determinar qué leyes se aplican a tu negocio es difícil, pero es un paso crucial hacia el cumplimiento. Para obtener más información, consulte nuestra guía sobre las leyes de nexo y los requisitos de recaudación del impuesto sobre las ventas.
Cuando introduces una dirección, la herramienta de búsqueda de tarifas de la calculadora utiliza la geolocalización para determinar la jurisdicción fiscal exacta. Luego determina el tipo impositivo actual correspondiente accediendo a AvaTax, nuestro innovador software de cálculo de impuestos sobre las ventas basado en la nube.
Este nivel de precisión es importante a la hora de determinar los tipos impositivos del impuesto sobre las ventas. En algunas ubicaciones, las tarifas de dos direcciones adyacentes pueden ser diferentes. Confiar en una ciudad o código postal no es la forma más fiable de calcular los tipos del impuesto sobre las ventas.
A primera vista, calcular el impuesto sobre las ventas parece sencillo: se toma el precio de un producto o servicio gravable y se multiplica por el tipo impositivo del impuesto sobre las ventas. Sin embargo, con el impuesto sobre las ventas, casi nunca es tan fácil. El verdadero truco consiste en averiguar qué debe gravarse y, a continuación, calcular el tipo impositivo correcto, lo que, dependiendo de cómo opere tu negocio, podría significar aprender las normas de cualquiera de las más de 12.000 jurisdicciones de impuestos sobre las ventas y el uso de todo Estados Unidos.
¿Quiere saber más? Echa un vistazo a este seminario web a la carta sobre cómo calcular el tipo impositivo correcto.
Aunque los tipos impositivos del impuesto sobre las ventas suelen fijarse a nivel estatal, algunos estados autorizan a los condados, ciudades o distritos fiscales locales a establecer sus propios tipos y normas. Con tantas jurisdicciones generando tarifas, normas y límites, la mejor manera de calcular el tipo impositivo de tu impuesto sobre las ventas es con una dirección postal en lugar de un nombre de ciudad, un nombre de calle o un código postal.
Utilice nuestra calculadora anterior para obtener un tipo de impuesto sobre las ventas específico para cualquier dirección postal de EE. UU. Avalara mantiene actualizadas las tasas de impuestos sobre las ventas estatales y locales en todo Estados Unidos.
Los códigos postales se crearon para ayudar al Servicio Postal de EE. UU. con la entrega del correo y son independientes de cualquier sistema de ingresos estatales. Los límites pueden cambiar y a menudo no coinciden con las jurisdicciones de tipos impositivos. Esto los convierte en la herramienta equivocada para determinar los tipos impositivos del impuesto sobre las ventas en Estados Unidos.
Al basar el impuesto sobre las ventas en los códigos postales, se corre el riesgo de aplicar tipos incorrectos y de remitir el impuesto a la jurisdicción equivocada. Ambos errores aumentan el riesgo de que su empresa sufra sanciones, multas y recargos por auditoría.
Avalara AvaTax es una solución automatizada de impuestos sobre las ventas que funciona con su sistema de comercio electrónico, punto de venta o ERP para calcular las tarifas en tiempo real. Empresas de todos los tamaños pueden usar AvaTax para calcular el importe correcto del impuesto sobre las ventas que deben pagar o si tienen alguna exención de dicho impuesto. Si trabajas con un desarrollador, este puede aprovechar la API de AvaTax para integrar la determinación de la tasa de impuestos sobre las ventas en tu aplicación.