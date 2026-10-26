Busque la tarifa actual para una dirección específica utilizando la misma tecnología de geolocalización que impulsa el motor de cálculo de tarifas de Avalara AvaTax.

Los tipos impositivos pueden variar dentro de un condado, una ciudad o incluso un código postal. Utilizar una dirección postal ayuda a garantizar tarifas y cálculos más precisos en comparación con depender de indicadores geográficos más amplios.

*Las tarifas se redondean a la centésima más cercana. Debido a las diferentes tasas de impuestos sobre las ventas locales, recomendamos encarecidamente nuestras herramientas de búsqueda y calculadora en esta página para obtener las tasas más precisas.