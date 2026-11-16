La obligación de recaudar el impuesto sobre las ventas en Alabama se basa en que exista una conexión significativa con el estado. Este concepto se conoce como nexo fiscal. Nexo es una palabra procedente del latín que significa «unir o vincular», y es el factor decisivo para determinar si el estado tiene la autoridad legal para exigir a tu empresa que recaude, declare y pague el impuesto sobre las ventas.
Factores desencadenantes del nexo fiscal
El nexo de impuesto sobre las ventas en todos los estados solía limitarse a la presencia física: un estado podía exigir a una empresa que se registrara, recaudara y pagara el impuesto sobre las ventas solo si tenía una presencia física en el estado, como empleados o una oficina, una tienda minorista o un almacén.
En junio de 2018, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos anuló la norma de presencia física con su decisión en el caso South Dakota contra Wayfair, Inc. Los estados ahora pueden gravar a las empresas en función de sus conexiones económicas y virtuales con el estado, o lo que se conoce como nexo económico.
Aunque la presencia física sigue dando lugar a la obligación de recaudar el impuesto sobre las ventas en Alabama, ahora los vendedores de fuera del estado pueden tener nexo fiscal con Alabama a efectos del impuesto sobre las ventas.
Vendedores de fuera del estado
Los vendedores de fuera del estado que no tengan presencia física en un estado pueden establecer un nexo fiscal en materia de impuesto sobre las ventas de las siguientes formas:
Nexo de afiliación: tener vínculos con empresas o filiales en Alabama. Esto incluye, entre otros, el diseño y desarrollo de bienes muebles tangibles (mercancías) vendidos por el minorista remoto, o la solicitud de ventas de mercancías en nombre del minorista.
Nexo por clic: tener un acuerdo para recompensar a una o varias personas en el estado por remitir directa o indirectamente a posibles compradores de bienes a través de un enlace de Internet, una página web o cualquier otro medio. Por ahora, Alabama no ha aprobado ninguna ley sobre el nexo por clic.
Nexo económico: tener una cierta cantidad de actividad económica en el estado. Para las ventas realizadas a partir del 1 de enero de 2016, un vendedor a distancia debe registrarse en el estado y, a continuación, recaudar y remitir el impuesto sobre las ventas de Alabama si sus ventas minoristas de bienes muebles tangibles vendidos en Alabama superan los 250 000 USD anuales, basándose en las ventas del año natural anterior
Inventario en el estado: almacenamiento de bienes destinados a la venta en el estado. Esto incluye la mercancía propiedad de comerciantes de Fulfillment by Amazon (FBA) que esté almacenada en Alabama, en un almacén propiedad de o gestionado por Amazon.
Ventas en el mercado: Los operadores de marketplace (como Amazon, eBay o Etsy) que hayan facturado 250 000 USD o más en Alabama durante los últimos 12 meses deben:
- Recaudar y remitir un impuesto simplificado de uso del vendedor del 8 % sobre todas las ventas realizadas a través de su marketplace por o en nombre de un vendedor del marketplace; o bien
- Cumple con los requisitos de declaración del impuesto de uso del vendedor que no recauda dicho impuesto y de notificación a los clientes
Ferias comerciales: asistencia a convenciones o ferias comerciales en Alabama. Debes registrarte para obtener un permiso de vendedor cada vez que realices ventas en Alabama, incluso si es solo en un evento específico. Sin embargo, por lo general, no crearías nexo fiscal si te encuentras en el estado únicamente para participar en actividades de convenciones o ferias comerciales, siempre y cuando no realices ventas.
Si tienes nexo fiscal en Alabama en lo que respecta al impuesto sobre las ventas, estás obligado a darte de alta en el DOR de Alabama y a aplicar, recaudar y pagar el impuesto correspondiente al estado.
Para obtener más información, consulta la Guía del Departamento de Ingresos de Alabama sobre el impuesto sobre las ventas y el uso para vendedores online, las preguntas frecuentes sobre el impuesto sobre las ventas y el uso de Alabama y la Sección 40-23-68.
Declaración del impuesto de uso del vendedor por parte de vendedores que no lo recaudan
El Departamento de Ingresos de Alabama exige a determinados vendedores que no recaudan que notifiquen a los clientes su posible obligación de pagar el impuesto por uso, que les proporcionen un resumen anual de sus compras y que faciliten al estado un informe con la información de los clientes. Para obtener más información sobre la naturaleza exacta de estos requisitos, consulta el Proyecto de Ley 86 del Senado de Alabama.
Nexo fiscal residual
El nexo fiscal en materia de impuestos sobre las ventas puede seguir existiendo incluso después de que un minorista haya dejado de realizar las actividades que le llevaron a «desarrollar una actividad comercial» en el estado. Esto se conoce como nexo fiscal residual. A fecha de septiembre de 2019, Alabama no cuenta con una política sobre el nexo residual definida de forma explícita.
Fulfillment by Amazon (FBA)
Si eres un vendedor activo en Amazon y utilizas Fulfillment by Amazon (FBA), tienes que saber dónde está almacenado tu inventario y si su presencia en un estado te obligará a cumplir con los requisitos de nexo fiscal. Los vendedores de FBA también pueden descargar un informe detallado de eventos de inventario desde Amazon Seller Central para identificar el inventario almacenado en Alabama.
Si vendes bienes sujetos a impuestos a residentes de Alabama y tienes inventario almacenado en el estado, es probable que tengas nexo fiscal y la obligación de recaudar y pagar impuestos. Para empezar a entender cuáles son tus obligaciones específicas en relación con el nexo fiscal, consulta nuestra herramienta gratuita sobre nexo económico o ponte en contacto con un asesor fiscal de confianza.
Determinación del origen del impuesto sobre las ventas en Alabama: qué tipo impositivo aplicar
En algunos estados, los tipos, normas y reglamentos del impuesto sobre las ventas se basan en la ubicación del vendedor y el origen de la venta (determinación del origen). En otros, el impuesto sobre las ventas se basa en la ubicación del comprador y el destino de la venta (origen basado en el destino).
Alabama es un estado con régimen basado en el destino. Esto significa que eres responsable de aplicar el tipo del impuesto sobre las ventas que se determine según la dirección de envío en todas las ventas sujetas a impuestos. Sin embargo, los vendedores que cumplan los requisitos pueden participar en el programa de Impuesto Simplificado sobre el Uso para Vendedores (SSUT) de Alabama, que les permite recaudar, declarar y remitir un impuesto fijo del 8 % de uso del vendedor en todas las ventas realizadas en Alabama. Para obtener más información, consulta la guía Impuesto de uso del vendedor simplificado del Departamento de Ingresos de Alabama.