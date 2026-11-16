Hay dos tipos de impuestos clave que las empresas que venden bienes y servicios en Alabama deben conocer bien: el impuesto sobre las ventas y el impuesto por uso. Las empresas deben conocer bien ambos tipos para asegurarse de cumplir con la legislación fiscal estatal y local de Alabama. Esta guía tiene como objetivo ayudar a resumir los temas fiscales clave en un formato fácil de leer.

Resumen del impuesto sobre las ventas de Alabama

El impuesto sobre las ventas es un impuesto que se paga a un organismo gubernamental (estatal o local) por la venta de ciertos bienes y servicios. Alabama aprobó por primera vez un impuesto estatal sobre las ventas en 1936 y, desde entonces, el tipo impositivo ha subido hasta el 4 %. Además del impuesto estatal sobre las ventas, puede haber uno o más impuestos locales sobre las ventas, así como uno o más impuestos de distrito especiales, cada uno de los cuales puede oscilar entre el 0 y el 7 %. Actualmente, los tipos impositivos combinados del impuesto sobre las ventas en Alabama oscilan entre el 4 y el 11 %, dependiendo del lugar de la venta.

Como propietario de un negocio que vende bienes o servicios sujetos a impuestos, actúas como agente del estado de Alabama al recaudar el impuesto de los compradores y remitirlo a la autoridad fiscal correspondiente. El impuesto sobre las ventas y el uso en Alabama es administrado por el Departamento de Ingresos (DOR, por sus siglas en inglés) de Alabama.

Cualquier impuesto sobre las ventas que cobres a los clientes le corresponde al estado de Alabama, no a ti. Es tu responsabilidad gestionar los impuestos que recaudas para cumplir con las leyes estatales y locales. Si no lo haces así, puedes acabar pagando multas e intereses.

Descripción general del impuesto por uso de Alabama

El impuesto sobre el uso puede aplicarse a empresas, particulares u organizaciones sin ánimo de lucro que no cuenten con una exención concedida por el DOR de Alabama y tiene como objetivo igualar las condiciones en el caso de las compras que eluden el impuesto sobre las ventas. El impuesto por uso es uno de los impuestos que más se pasan por alto y se malinterpretan. Existen dos tipos de impuesto sobre el uso: el de los vendedores y el de los consumidores.



El impuesto sobre el uso del vendedor es un impuesto sobre las transacciones. Se determina aplicando el tipo impositivo del impuesto por uso (igual al tipo impositivo del impuesto sobre las ventas) al precio de compra de los bienes y servicios que cumplen los requisitos. En general, una empresa está obligada a pagar el impuesto del uso del vendedor si se cumplen estas dos condiciones:

No se cobró ningún impuesto en una venta sujeta al impuesto sobre las ventas en Alabama. Una empresa de Alabama utiliza, regala, almacena o, de cualquier otra forma, consume un artículo sujeto a impuestos que se compró sin impuestos.

Para determinar el importe del impuesto por uso adeudado por los vendedores, el minorista debe aplicar el tipo impositivo de ventas del lugar donde se utiliza, almacena o consume el artículo al precio total de compra.

El impuesto de uso del vendedor también puede denominarse «impuesto sobre el uso del minorista» o «impuesto sobre el uso del proveedor».

El impuesto sobre el uso del consumidor se suele aplicar a las transacciones sujetas a impuestos en las que no se cobró el impuesto sobre las ventas. Un buen ejemplo es una compra por Internet sujeta a impuestos en la que el vendedor no cobra el impuesto sobre las ventas. La responsabilidad pasa del vendedor al comprador, quien puede declarar, presentar y remitir el impuesto total sobre el uso en su declaración anual del impuesto sobre la renta de Alabama.

En algunos casos, una compra realizada fuera del estado puede estar sujeta a un tipo impositivo diferente al de Alabama. Si el consumidor pagó un tipo impositivo más alto de fuera del estado, el DOR de Alabama le permite solicitar un crédito. Si pagó un tipo impositivo más bajo fuera del estado, el DOR de Alabama espera que declare, presente y remita la diferencia.

¿Cuándo tienen que cobrar las empresas el impuesto sobre las ventas de Alabama?

En Alabama, el impuesto sobre las ventas se aplica a la venta de bienes tangibles y algunos servicios. El impuesto es recaudado por el vendedor y remitido a las autoridades fiscales estatales. El vendedor actúa como un cobrador de facto.

Para ayudarte a determinar si necesitas recaudar el impuesto sobre las ventas en Alabama, empieza por responder a estas tres preguntas:

¿Tienes nexo fiscal en Alabama? ¿Vendes bienes o servicios sujetos a impuestos a residentes de Alabama? ¿Tienen que pagar el impuesto sobre las ventas tus compradores?

Si la respuesta a las tres preguntas es «sí», tienes que darte de alta en la administración tributaria estatal, cobrar el importe correcto del impuesto sobre las ventas en cada venta, presentar las declaraciones y pagar el importe al estado.

Consecuencias de no recaudar el impuesto sobre las ventas de Alabama

Si cumples los criterios para recaudar el impuesto sobre las ventas y decides no hacerlo, serás responsable del impuesto adeudado, más las sanciones e intereses aplicables.

Es muy importante configurar el cobro de los impuestos en el punto de venta; es casi imposible cobrar el impuesto sobre las ventas a los clientes una vez finalizada la transacción.

