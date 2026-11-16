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Periodo de declaración
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Fecha límite de presentación en papel
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Fecha límite de presentación electrónica
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Fecha límite de pago
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Enero
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20 de febrero de 2019
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28 de febrero de 2020
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27 de febrero de 2020
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Febrero
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20 de marzo de 2020
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31 de marzo de 2020
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30 de marzo de 2020
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Marzo
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20 de abril de 2020
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30 de abril de 2020
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28 de abril de 2020
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Abril
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20 de mayo de 2020
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29 de mayo de 2020
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29 de mayo de 2020
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Mayo
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22 de junio de 2020
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30 de junio de 2020
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26 de junio de 2020
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Junio
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20 de julio de 2020
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31 de julio de 2020
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30 de julio de 2020
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Julio
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20 de agosto de 2020
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31 de agosto de 2020
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28 de agosto de 2020
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Agosto
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21 de septiembre de 2020
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30 de septiembre de 2020
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25 de septiembre de 2020
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Septiembre
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20 de octubre de 2020
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30 de octubre de 2020
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30 de octubre de 2020
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Octubre
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20 de noviembre de 2020
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30 de noviembre de 2020
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27 de noviembre de 2020
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Noviembre
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21 de diciembre de 2020
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31 de diciembre de 2020
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30 de diciembre de 2020
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Diciembre
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20 de enero de 2021
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1 de febrero de 2021
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29 de enero de 2021
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Plazo para la presentación de declaraciones
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Fecha límite para la presentación en papel
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Fecha límite para la presentación electrónica
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Fecha límite de pago
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T1 (1 de enero-31 de marzo)
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22 de abril de 2019
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30 de abril de 2019
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29 de abril de 2019
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2T (1 de abril – 30 de junio)
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22 de julio de 2019
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31 de julio de 2019
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30 de julio de 2019
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3T (1 de julio-30 de septiembre)
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21 de octubre de 2019
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31 de octubre de 2019
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30 de octubre de 2019
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4T (1 de octubre –31 de diciembre)
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20 de enero de 2020
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31 de enero de 2020
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30 de enero de 2020
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Plazo para la presentación de declaraciones
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Fecha límite para la presentación en papel
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Plazo para la presentación electrónica
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Fecha límite de pago
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1 de enero–31 de diciembre
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21 de enero de 2020
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31 de enero de 2020
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30 de enero de 2020