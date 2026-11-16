La obligación de recaudar el TPT en Arizona se basa en que exista una conexión significativa con el estado. Este concepto se conoce como nexo fiscal. Nexo es una palabra procedente del latín que significa «unir o vincular», y es el factor decisivo para determinar si el estado tiene la autoridad legal para exigir a tu empresa que declare y pague el TPT.

Detonantes del nexo fiscal

El nexo del TPT solía limitarse a la presencia física: Arizona podía exigir a una empresa que se registrara y remitiera el TPT solo si tenía una presencia física en el estado, como empleados o una oficina, una tienda minorista o un almacén.

En junio de 2018, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos anuló la norma de presencia física con su decisión en el caso South Dakota contra Wayfair, Inc. Los estados ahora pueden gravar a las empresas en función de sus conexiones económicas y virtuales con el estado, o lo que se conoce como nexo económico.



Aunque la presencia física sigue generando la obligación del TPT en Arizona, ahora los vendedores de fuera del estado pueden tener nexo fiscal con Arizona a efectos del TPT.



Vendedores de fuera del estado

Los vendedores de fuera del estado que no tengan presencia física en un estado pueden establecer un nexo fiscal en materia del TPT de las siguientes formas:

Ser propietario o arrendatario de un inmueble en Arizona

Entrega de mercancía en Arizona en vehículos que son propiedad del contribuyente o que este tiene en alquiler

Tener un empleado que pase más de dos días al año en Arizona

Tener contratistas independientes u otros no empleados que representen al contribuyente en Arizona durante más de dos días al año, con el propósito de establecer y mantener un mercado para el contribuyente

Almacenar bienes destinados a la venta en el estado, incluida la mercancía propiedad de comerciantes de Fulfillment by Amazon (FBA) que esté almacenada en Arizona, en un almacén propiedad de o gestionado por Amazon.

Si tienes nexo fiscal en relación al TPT en Arizona, estás obligado a darte de alta en el ADOR y pagar el impuesto correspondiente al estado.



Para obtener más información, consulta las Directrices del programa de nexo fiscal para el TDT del Departamento de Ingresos de Arizona.

Nexo fiscal residual

El nexo fiscal puede seguir existiendo incluso después de que un minorista haya dejado de realizar las actividades que le llevaron a «desarrollar una actividad comercial» en el estado. Esto se conoce como nexo fiscal residual. A fecha de mayo de 2019, Arizona no tiene una política de nexo residual definida de forma explícita.

Fulfillment by Amazon (FBA)

Si eres un vendedor activo en Amazon y utilizas Fulfillment by Amazon (FBA), tienes que saber dónde está almacenado tu inventario y si su presencia en un estado te obligará a cumplir con los requisitos de nexo fiscal. Los vendedores de FBA también pueden descargar un informe detallado de eventos de inventario desde Amazon Seller Central para identificar el inventario almacenado en Arizona.

Si vendes bienes sujetos a impuestos a residentes de Arizona y tienes inventario almacenado en el estado, es probable que tengas nexo fiscal y la obligación de pagar impuestos. Para empezar a entender cuáles son tus obligaciones específicas en relación con el nexo fiscal, consulta nuestra herramienta gratuita sobre nexo económico o ponte en contacto con un asesor fiscal de confianza.



Determinación del origen del TPT en Arizona: qué tipo impositivo aplicar

En algunos estados, los tipos impositivos, las normas y los reglamentos fiscales se basan en la ubicación del vendedor y el origen de la venta (determinación del origen). En otros, los impuestos se basan en la ubicación del comprador y el destino de la venta (origen basado en el destino).

Arizona es un estado basado en el origen. Esto significa que eres responsable de aplicar el tipo impositivo sobre el TPT que se determine según la dirección de envío en todas las ventas sujetas a impuestos.