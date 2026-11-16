La necesidad de recaudar impuestos sobre las ventas en Arkansas se basa en tener una conexión significativa con el estado. Este concepto se conoce como nexo fiscal. Nexo es una palabra procedente del latín que significa «unir o vincular», y es el factor decisivo para determinar si el estado tiene la autoridad legal para exigir a tu empresa que recaude, declare y pague el impuesto sobre las ventas.

Detonantes del nexo fiscal

El nexo de impuesto sobre las ventas en todos los estados solía limitarse a la presencia física: un estado podía exigir a una empresa que se registrara, recaudara y pagara el impuesto sobre las ventas solo si tenía una presencia física en el estado, como empleados o una oficina, una tienda minorista o un almacén.

En junio de 2018, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos anuló la norma de presencia física con su decisión en el caso South Dakota contra Wayfair, Inc. Los estados ahora pueden gravar a las empresas en función de sus conexiones económicas y virtuales con el estado, o lo que se conoce como nexo económico.



Mientras que la presencia física sigue generando una obligación de recaudación del impuesto sobre las ventas en Arkansas, ahora es posible que los vendedores de fuera del estado tengan nexo de impuesto sobre las ventas con Arkansas.



Vendedores de fuera del estado

Los vendedores de fuera del estado que no tengan presencia física en un estado pueden establecer un nexo fiscal en materia de impuesto sobre las ventas de las siguientes formas:

Nexo de afiliación : tener vínculos con empresas o afiliados en Arkansas. Esto incluye, entre otras cosas, el diseño y el desarrollo de bienes muebles tangibles (productos) vendidos por el minorista a distancia, o la promoción de la venta de productos en nombre del minorista. Derogado, con efecto a partir del 1 de julio de 2019.



Nexo por clic : tener un acuerdo para recompensar a una o varias personas en el estado por remitir directa o indirectamente a posibles compradores de bienes a través de un enlace de Internet, una página web o cualquier otro medio, y:

Los ingresos brutos acumulados por ventas del vendedor a compradores en Arkansas, que son remitidos al vendedor mediante dichos acuerdos, superan los 10 000 USD durante los 12 meses anteriores.

Derogado, con efecto a partir del 1 de julio de 2019.

Nexo económico: tener una cierta cantidad de actividad económica en el estado. Para las ventas realizadas a partir del 1 de julio de 2019, un vendedor a distancia debe registrarse en el estado y, a continuación, recaudar y remitir el impuesto sobre las ventas de Arkansas si cumple alguno de los siguientes criterios (los umbrales económicos):

Ventas imponibles totales en Arkansas de más de 100 000 USD; o

200 o más transacciones por separado en el estado en el año natural actual o anterior.

Inventario en el estado: almacenamiento de bienes destinados a la venta en el estado. Esto incluye la mercancía propiedad de comerciantes de Fulfillment by Amazon (FBA) que esté almacenada en Arkansas, en un almacén propiedad de o gestionado por Amazon.



Si tienes nexo fiscal en Arkansas en lo que respecta al impuesto sobre las ventas, estás obligado a darte de alta en el DFA y a aplicar, recaudar y pagar el impuesto correspondiente al estado.



Para obtener más información, consulta el código de Arkansas Artículo 26-52-117 (2012), los proyectos de ley HB 1002, SB 576 y la sección Preguntas frecuentes sobre vendedores a distancia de Arkansas.

Nexo fiscal residual

El nexo fiscal en materia de impuestos sobre las ventas puede seguir existiendo incluso después de que un minorista haya dejado de realizar las actividades que le llevaron a «desarrollar una actividad comercial» en el estado. Esto se conoce como nexo fiscal residual. A fecha de julio de 2019, Arkansas no tiene una política de nexo residual definida de forma explícita.

Fulfillment by Amazon (FBA)

Si eres un vendedor activo en Amazon y utilizas Fulfillment by Amazon (FBA), tienes que saber dónde está almacenado tu inventario y si su presencia en un estado te obligará a cumplir con los requisitos de nexo fiscal. Los vendedores de FBA también pueden descargar un informe de detalles de eventos de inventario desde Amazon Seller Central para identificar el inventario almacenado en Arkansas.

Si vendes bienes sujetos a impuestos a residentes de Arkansas y tienes inventario almacenado en el estado, es probable que tengas nexo fiscal y la obligación de recaudar y pagar impuestos. Para empezar a entender cuáles son tus obligaciones específicas en relación con el nexo fiscal, consulta nuestra herramienta gratuita sobre nexo económico o ponte en contacto con un asesor fiscal de confianza.

Determinación del impuesto sobre las ventas en Arkansas: qué tipo impositivo aplicar

En algunos estados, los tipos, las normas y la normativa del impuesto sobre las ventas se basan en la ubicación del vendedor y en el origen de la venta (determinación del origen basada en el origen). En otros casos, el impuesto sobre las ventas se calcula en función de la ubicación del comprador y del destino de la venta (determinación del origen basada en el destino).

Arkansas es un estado basado en el destino. Esto significa que eres responsable de aplicar el tipo del impuesto sobre las ventas que se determine según la dirección de envío en todas las ventas sujetas a impuestos.