Hay dos tipos de impuestos clave que las empresas que venden bienes y servicios en California deben conocer bien: el impuesto sobre las ventas y el impuesto por uso. Las empresas deben conocer bien ambos tipos para asegurarse de cumplir con la legislación fiscal estatal y local de California. Esta guía tiene como objetivo ayudar a resumir los temas fiscales clave en un formato fácil de leer.

Resumen del impuesto sobre las ventas de California

El impuesto sobre las ventas es un impuesto que se paga a una autoridad pública (estatal o local) por la venta de determinados bienes y servicios. California aprobó por primera vez un impuesto estatal sobre las ventas general en 1933. El tipo impositivo básico estatal del impuesto sobre las ventas y el uso en California se mantiene en el 7,25 % a partir de 2026. La tarifa incluye un 6 % de impuesto estatal, un 1 % de impuesto municipal/del condado y un 0,25 % de impuesto para el fondo de transporte local. Las jurisdicciones locales de California aplican impuestos de distrito que oscilan entre el 0,1 % y el 2 %. Los impuestos de distrito aumentan los tipos impositivos totales del impuesto sobre las ventas por encima del tipo base del 7,25 %. En algunas zonas hay varios impuestos de distrito en vigor, lo que hace que los tipos totales del impuesto sobre las ventas puedan llegar hasta el 11,25 % en determinados lugares.

Como propietario de un negocio que vende bienes o servicios sujetos a impuestos, actúas como agente del estado de California al recaudar el impuesto de los compradores y remitirlo a la autoridad fiscal correspondiente. A partir del 1 de julio de 2017, el impuesto sobre las ventas y el uso en California es administrado por el Departamento de Administración de Impuestos y Tasas de California (CDTFA, por sus siglas en inglés). Antes, lo gestionaba la Junta de Equidad Fiscal del Estado de California.

Cualquier impuesto sobre las ventas que cobres a los clientes le corresponde al estado de California, no a ti. Es tu responsabilidad gestionar los impuestos que recaudas para cumplir con la normativa estatal y local. Si no lo haces así, puedes acabar pagando multas e intereses.

Cuando se compra un bien mueble en California, el impuesto sobre las ventas suele recaudarlo el minorista en el punto de venta. Si no se recauda o si se compran productos fuera del estado y no se recauda ningún impuesto, es probable que haya que pagar el impuesto correspondiente y es responsabilidad del comprador declararlo.

Resumen del impuesto por uso de California

El impuesto por uso puede aplicarse a empresas, particulares u organizaciones sin ánimo de lucro que no cuenten con una exención concedida por el CDTFA y tiene como objetivo igualar las condiciones en el caso de las compras que eluden el impuesto sobre las ventas. El impuesto por uso es uno de los impuestos que más se pasan por alto y se malinterpretan. Existen dos tipos de impuesto por uso: el impuesto de uso del vendedor y el impuesto sobre el uso del consumidor.

El impuesto de uso del vendedor es un impuesto sobre las transacciones.Se determina aplicando el tipo impositivo del impuesto por uso (igual al tipo impositivo del impuesto sobre las ventas) al precio de compra de los bienes y servicios que cumplen los requisitos.En general, una empresa está obligada a pagar el impuesto del uso del vendedor si se cumplen estas dos condiciones:

No se cobró ningún impuesto en una venta sujeta al impuesto sobre las ventas en California. Una empresa de California utiliza, regala, almacena o, de cualquier otra forma, consume un artículo sujeto a impuestos que se compró sin impuestos.

Para determinar el importe del impuesto por uso adeudado por los vendedores, el minorista debe aplicar el tipo impositivo de ventas del lugar donde se utiliza, almacena o consume el artículo al precio total de compra.

El impuesto de uso del vendedor también puede denominarse «impuesto sobre el uso del minorista» o «impuesto sobre el uso del proveedor».

El impuesto sobre el uso del consumidor se suele aplicar a las transacciones sujetas a impuestos en las que no se cobró el impuesto sobre las ventas. Un buen ejemplo es una compra por Internet sujeta a impuestos en la que el vendedor no cobra el impuesto sobre las ventas. La responsabilidad pasa del vendedor al comprador, que puede declarar, presentar y pagar el impuesto por uso total en su declaración de la renta anual de California.

En algunos casos, una compra fuera del estado puede estar sujeta a un impuesto con un tipo de impuesto sobre las ventas diferente al de California. Si el consumidor pagó un tipo impositivo más alto de fuera del estado, la CDTFA le permite solicitar un crédito. Si se pagó un tipo impositivo más bajo fuera del estado, se espera que el consumidor declare, presente y pague la diferencia.

¿Cuándo tienen que cobrar las empresas el impuesto sobre las ventas de California?

En California, se aplica el impuesto sobre las ventas a la venta de bienes tangibles y a algunos servicios. El impuesto lo cobra el vendedor y se paga a las autoridades fiscales estatales. El vendedor actúa como un cobrador de facto.

Para ayudarte a determinar si necesitas recaudar el impuesto sobre las ventas en California, empieza por responder a estas tres preguntas:

¿Tienes nexo fiscal en California? ¿Vende bienes o servicios sujetos a impuestos a residentes de California? ¿Tienen que pagar el impuesto sobre las ventas tus compradores?

Si la respuesta a las tres preguntas es «sí», tienes que darte de alta en la administración tributaria estatal, cobrar el importe correcto del impuesto sobre las ventas en cada venta, presentar las declaraciones y pagar el importe al estado.

Consecuencias de no recaudar el impuesto sobre las ventas de California

Si cumples los criterios para recaudar el impuesto sobre las ventas y decides no hacerlo, serás responsable del impuesto adeudado, más las sanciones e intereses aplicables.

Es muy importante configurar el cobro de los impuestos en el punto de venta; es casi imposible cobrar el impuesto sobre las ventas a los clientes una vez finalizada la transacción.