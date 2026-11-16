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Plazo para la presentación de declaraciones
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Fecha de finalización del plazo
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Fecha límite de presentación
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Enero de 2026
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31 de enero de 2026
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2 de marzo de 2026
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Febrero de 2026
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28 de febrero de 2026
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1 de abril de 2026
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Marzo de 2026
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31 de marzo de 2026
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30 de abril de 2026
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Abril de 2026
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30 de abril de 2026
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1 de junio de 2026
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Mayo de 2026
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31 de mayo de 2026
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30 de junio de 2026
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Junio de 2026
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30 de junio de 2026
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31 de julio de 2026
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Julio de 2026
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31 de julio de 2026
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31 de agosto de 2026
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Agosto de 2026
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31 de agosto de 2026
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30 de septiembre de 2026
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Septiembre de 2026
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30 de septiembre de 2026
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2 de noviembre de 2026
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Octubre de 2026
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31 de octubre de 2026
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30 de noviembre de 2026
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Noviembre de 2026
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30 de noviembre de 2026
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31 de diciembre de 2026
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Diciembre de 2026
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31 de diciembre de 2026
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1 de febrero de 2027
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Plazo para la presentación de declaraciones
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Fecha de finalización del plazo
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Fecha límite de presentación
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1T (1 de enero - 31 de marzo de 2026)
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31 de marzo de 2026
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30 de abril de 2026
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2T (1 de abril - 30 de junio de 2026)
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30 de junio de 2026
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31 de julio de 2026
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3T (1 de julio-30 de septiembre de 2026)
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30 de septiembre de 2026
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2 de noviembre de 2026
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4T (1 de octubre - 31 de diciembre de 2026)
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31 de diciembre de 2026
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1 de febrero de 2027
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Plazo para la presentación de declaraciones
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Fecha de finalización del plazo
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Fecha límite de presentación
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Tipo de cuenta
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1 de enero de 2026 – 31 de diciembre de 2026
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31 de diciembre de 2026
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1 de febrero de 2027
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Cuentas de impuestos sobre las ventas
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1 de enero – 31 de diciembre de 2026
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31 de diciembre de 2026
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15 de abril de 2027
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Compradores que cumplan los requisitos y consumidores que utilizan cuentas de impuestos
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Plazo para la presentación de declaraciones
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Fecha de finalización del plazo
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Fecha límite de presentación
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1 de julio de 2025–30 de junio de 2026
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30 de junio de 2026
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31 de julio de 2026
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1 de julio de 2026–30 de junio de 2027
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30 de junio de 2027
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2 de agosto de 2027