La obligación de recaudar el impuesto sobre las ventas en Colorado se basa en que exista una conexión significativa con el estado. Este concepto se conoce como nexo fiscal. Nexo es una palabra procedente del latín que significa «unir o vincular», y es el factor decisivo para determinar si el estado tiene la autoridad legal para exigir a tu empresa que recaude, declare y pague el impuesto sobre las ventas.

Factores desencadenantes del nexo fiscal

El nexo de impuesto sobre las ventas en todos los estados solía limitarse a la presencia física: un estado podía exigir a una empresa que se registrara, recaudara y pagara el impuesto sobre las ventas solo si tenía una presencia física en el estado, como empleados o una oficina, una tienda minorista o un almacén.

En junio de 2018, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos anuló la norma de presencia física con su decisión en el caso South Dakota contra Wayfair, Inc. Los estados ahora pueden gravar a las empresas en función de sus conexiones económicas y virtuales con el estado, o lo que se conoce como nexo económico.

Aunque la presencia física sigue dando lugar a la obligación de recaudar el impuesto sobre las ventas en Colorado, ahora los vendedores de fuera del estado pueden tener nexo fiscal con Colorado a efectos del impuesto sobre las ventas.

Vendedores de fuera del estado

Los vendedores de fuera del estado que no tengan presencia física en Colorado pueden establecer un nexo fiscal en materia de impuesto sobre las ventas de las siguientes formas:

Nexo de afiliación : tener vínculos con empresas o filiales en Colorado. Esto incluye, entre otras cosas, el diseño y el desarrollo de bienes muebles tangibles (productos) vendidos por el minorista a distancia, o la promoción de la venta de productos en nombre del minorista.

Sin embargo, la ley de nexo de afiliación de Colorado permite una excepción para los vendedores a distancia cuyos ingresos brutos procedentes de clientes de Colorado hayan sido inferiores a 50 000 USD en el año natural anterior.

Nexo económico: tener una cierta cantidad de actividad económica en el estado. Para las ventas realizadas a partir del 1 de diciembre de 2018, un vendedor a distancia debe registrarse en el estado y, a continuación, recaudar y remitir el impuesto sobre las ventas de Colorado si el vendedor a distancia cumple cualquiera de los siguientes criterios (los umbrales económicos) en el año natural anterior o actual:

100 000 USD o más en ventas brutas o servicios prestados en Colorado (incluidas las ventas exentas, excepto las ventas al por mayor); o

200 o más transacciones de venta de bienes personales tangibles o servicios entregados en Colorado

El DOR ofrece un periodo de gracia hasta el 31 de mayo de 2019 para garantizar que los comerciantes a distancia dispongan de tiempo suficiente para realizar los cambios necesarios en sus sistemas.

Inventario en el estado: almacenamiento de bienes destinados a la venta en el estado. Esto incluye la mercancía propiedad de comerciantes de Fulfillment by Amazon (FBA) que esté almacenada en Colorado, en un almacén propiedad de o gestionado por Amazon.

Ferias comerciales : asistencia a convenciones o ferias comerciales en Colorado. Es posible que tengas que recaudar y remitir el impuesto sobre el uso de Colorado en los pedidos o ventas realizados durante las convenciones o ferias comerciales de Colorado, incluso si solo estás en el estado para la actividad de la feria comercial por un día.



Si tienes nexo fiscal en Colorado en lo que respecta al impuesto sobre las ventas, estás obligado a darte de alta en el DOR y a aplicar, recaudar y pagar el impuesto correspondiente al estado. Las jurisdicciones fiscales locales pueden imponer requisitos adicionales de recaudación o declaración a los proveedores remotos.

Declaración de impuestos de uso de los vendedores que no recaudan : A partir de julio de 2017, cualquier minorista que haya tenido unas ventas brutas totales de al menos 100 000 dólares en Colorado durante el año natural anterior (y que tenga motivos razonables para esperar lo mismo en el año natural actual) y que no recaude el impuesto estatal sobre las ventas de Colorado debe cumplir con los requisitos de notificación y declaración aplicables a los vendedores que no recaudan dicho impuesto.

Estos minoristas que no recaudan impuestos deben:

Proporcionar un aviso transaccional a todos los compradores de Colorado;

Proporcionar un resumen anual de compras a todos los compradores de Colorado antes del 31 de enero de cada año; y

Presentar un informe anual con datos de los clientes al DOR antes del 1 de marzo de cada año.

Para obtener más información, consulta el Proyecto de Ley 14-1269 y la Información para minoristas de fuera del estado del DOR así como los Requisitos de notificación y declaración del impuesto por uso.

Nexo fiscal residual

El nexo fiscal en materia de impuestos sobre las ventas puede seguir existiendo incluso después de que un minorista haya dejado de realizar las actividades que le llevaron a «desarrollar una actividad comercial» en el estado. Esto se conoce como nexo fiscal residual. A fecha de abril de 2019, Colorado no tiene una política de nexo residual definida de forma explícita.

Fulfillment by Amazon (FBA)

Si eres un vendedor activo en Amazon y utilizas Fulfillment by Amazon (FBA), tienes que saber dónde está almacenado tu inventario y si su presencia en un estado te obligará a cumplir con los requisitos de nexo fiscal. Los vendedores de FBA también pueden descargar un Informe de detalles de eventos de inventario de Amazon Seller Central para identificar el inventario almacenado en Colorado.

Si vendes bienes sujetos a impuestos a residentes de Colorado y tienes inventario almacenado en el estado, es probable que tengas nexo fiscal y la obligación de recaudar y pagar impuestos. Para empezar a entender cuáles son tus obligaciones específicas en relación con el nexo fiscal, consulta nuestra herramienta gratuita sobre nexo económico o ponte en contacto con un asesor fiscal de confianza.

Determinación del impuesto sobre las ventas en Colorado: qué tipo impositivo aplicar

En algunos estados, los tipos, las normas y la normativa del impuesto sobre las ventas se basan en la ubicación del vendedor y en el origen de la venta (determinación del origen basada en el origen). En otros casos, el impuesto sobre las ventas se calcula en función de la ubicación del comprador y del destino de la venta (determinación del origen basada en el destino).

Desde abril de 2019, Colorado está modificando sus normas de determinación de la jurisdicción fiscal del impuesto sobre las ventas para los vendedores del estado. Antes del 1 de diciembre de 2018, los comercios de Colorado solo tenían que cobrar los impuestos que tenían en común con los consumidores de Colorado. A partir del 1 de diciembre de 2018, con un período de gracia hasta el 31 de mayo de 2019, el estado cambiará al sistema de asignación por destino. Las empresas de Colorado deben recaudar y remitir el tipo impositivo completo del impuesto sobre las ventas vigente en la ubicación del consumidor, el destino de la venta, cuando los bienes sujetos a impuestos se entregan en una dirección de Colorado. La determinación del origen del destino también se aplica a los vendedores de fuera del estado.

Para obtener información adicional, consulta Información para minoristas del estado; Información para minoristas de fuera del estado y Colorado adopta nuevos requisitos de recaudación de impuestos sobre las ventas para vendedores del estado a raíz del caso Wayfair.