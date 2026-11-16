La necesidad de recaudar el impuesto sobre las ventas en Connecticut se basa en tener una conexión significativa con el estado. Este concepto se conoce como nexo fiscal. Nexo es una palabra procedente del latín que significa «unir o vincular», y es el factor decisivo para determinar si el estado tiene la autoridad legal para exigir a tu empresa que recaude, declare y pague el impuesto sobre las ventas.

Factores desencadenantes del nexo fiscal

El nexo de impuesto sobre las ventas en todos los estados solía limitarse a la presencia física: un estado podía exigir a una empresa que se registrara, recaudara y pagara el impuesto sobre las ventas solo si tenía una presencia física en el estado, como empleados o una oficina, una tienda minorista o un almacén.

En junio de 2018, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos anuló la norma de presencia física con su decisión en el caso South Dakota contra Wayfair, Inc. Los estados ahora son libres de gravar a las empresas en función de sus conexiones económicas y virtuales con el estado, o lo que se conoce como nexo económico.



Mientras que la presencia física sigue generando una obligación de recaudación del impuesto sobre las ventas en Connecticut, ahora es posible que los vendedores de fuera del estado tengan nexo de impuesto sobre las ventas con Connecticut.



Vendedores de fuera del estado

Los vendedores de fuera del estado que no tengan presencia física en un estado pueden establecer un nexo fiscal en materia de impuesto sobre las ventas de las siguientes formas:

Nexo de afiliación: tener vínculos con empresas o afiliados en Connecticut. Esto incluye, entre otras cosas, el diseño y el desarrollo de bienes muebles tangibles (productos) vendidos por el minorista a distancia, o la promoción de la venta de productos en nombre del minorista.



Nexo por clic : tener un acuerdo para recompensar a una o varias personas en el estado por remitir directa o indirectamente a posibles compradores de bienes a través de un enlace de Internet, sitio web o de otro modo, y que los ingresos brutos acumulados de dichas remisiones al minorista superen los 100 000 USD durante los cuatro trimestres anteriores. (El umbral era de 250 000 USD hasta el 30 de junio de 2019).



Nexo económico: tener una cierta cantidad de actividad económica en el estado. Para las ventas realizadas a partir del 1 de diciembre de 2018, un vendedor a distancia debe registrarse en el estado y, a continuación, recaudar y remitir el impuesto sobre las ventas de Connecticut si cumple todos los siguientes criterios (los umbrales económicos):

Ingresos brutos de al menos 250 000 USD por ventas minoristas de bienes; y

200 ventas minoristas separadas en el estado; y

solicitud regular o sistemática de ventas en Connecticut durante el período de 12 meses anterior.

Inventario en el estado: almacenamiento de bienes destinados a la venta en el estado. Esto incluye la mercancía propiedad de los vendedores de Fulfillment by Amazon (FBA) y almacenada en Connecticut en un almacén propiedad de Amazon u operado por este.



Ventas en el marketplace : realizar ventas a través de un marketplace. A partir del 1 de diciembre de 2018, los facilitadores de marketplaces son responsables de recaudar y remitir el impuesto sobre las ventas en nombre de los vendedores de marketplaces en Connecticut.



Ferias comerciales: asistencia a convenciones o ferias comerciales en Connecticut. Puede que seas responsable de recaudar y remitir el impuesto por uso de Connecticut en los pedidos o ventas realizados durante las convenciones o ferias comerciales de Connecticut. Sin embargo, por lo general no tendrías nexo fiscal si se cumplen todas las condiciones siguientes:

Te encuentras en el estado únicamente para participar en actividades de convenciones o ferias comerciales; y

Ni tú ni tus representantes participáis en actividades relacionadas con convenciones y ferias comerciales durante más de 14 días en Connecticut en cualquier periodo de tu año comercial; y

Tu actividad en esas ferias comerciales se limita a exponer productos o promocionar servicios; no se realizan ventas, los pedidos que se reciben se envían fuera de Connecticut para su aceptación o rechazo, y los pedidos se tramitan desde fuera del estado.

Si tienes nexo fiscal en Connecticut, en lo que respecta al impuesto sobre las ventas, estás obligado a darte de alta en el DRS y a aplicar, recaudar y pagar el impuesto correspondiente al estado.



Para obtener más información, consulta Cambios legislativos de 2011 que afectan al impuesto sobre las ventas y el uso; Capítulo 219, Sección 12-407(12); Resumen legislativo del S.B. 417; SN 2005(4); Ley Pública 19-117, y Impuestos sobre las ventas y el uso – Nexo fiscal.

Declaración del impuesto por uso del vendedor por parte de vendedores que no lo recaudan

El Departamento de Servicios de Ingresos de Connecticut exige a determinados vendedores que no recaudan este impuesto que notifiquen a los clientes su posible obligación de pagar el impuesto por uso, que les proporcionen un resumen anual de sus compras y que faciliten al estado un informe con la información de los clientes. Los requisitos concretos varían de un estado a otro; si quieres más información específica sobre cada estado, consulta los Estatutos Generales de Connecticut, Sección 12-426(4) y (5).

Nexo fiscal residual

El nexo fiscal en materia de impuestos sobre las ventas puede seguir existiendo incluso después de que un minorista haya dejado de realizar las actividades que le llevaron a «desarrollar una actividad comercial» en el estado. Esto se conoce como nexo fiscal residual. A fecha de junio de 2019, Connecticut no cuenta con una política de nexo residual definida de forma explícita.

Fulfillment by Amazon (FBA)

Si eres un vendedor activo en Amazon y utilizas Fulfillment by Amazon (FBA), tienes que saber dónde está almacenado tu inventario y si su presencia en un estado te obligará a cumplir con los requisitos de nexo fiscal. Los vendedores de FBA también pueden descargar un informe detallado de eventos de inventario desde Amazon Seller Central para identificar el inventario almacenado en Connecticut.

Si vendes bienes sujetos a impuestos a residentes de Connecticut y tienes inventario almacenado en el estado, es probable que tengas nexo fiscal y la obligación de recaudar y pagar impuestos. Para empezar a entender cuáles son tus obligaciones específicas en relación con el nexo fiscal, consulta nuestra herramienta gratuita sobre nexo económico o ponte en contacto con un asesor fiscal de confianza.



Determinación del impuesto sobre las ventas en Connecticut: qué tipo impositivo aplicar

En algunos estados, los tipos, las normas y la normativa del impuesto sobre las ventas se basan en la ubicación del vendedor y en el origen de la venta (determinación del origen basada en el origen). En otros casos, el impuesto sobre las ventas se calcula en función de la ubicación del comprador y del destino de la venta (determinación del origen basada en el destino).

Connecticut es un estado basado en el destino. Esto significa que eres responsable de aplicar el tipo del impuesto sobre las ventas que se determine según la dirección de envío en todas las ventas sujetas a impuestos.