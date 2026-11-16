La obligación de recaudar el impuesto sobre las ventas en Florida se basa en que exista una conexión significativa con el estado. Este concepto se conoce como nexo fiscal. Nexo es una palabra procedente del latín que significa «unir o vincular», y es el factor decisivo para determinar si el estado tiene la autoridad legal para exigir a tu empresa que recaude, declare y pague el impuesto sobre las ventas.

Factores desencadenantes del nexo fiscal

El nexo de impuesto sobre las ventas en todos los estados solía limitarse a la presencia física: un estado podía exigir a una empresa que se registrara, recaudara y pagara el impuesto sobre las ventas solo si tenía una presencia física en el estado, como empleados o una oficina, una tienda minorista o un almacén.

En junio de 2018, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos anuló la norma de presencia física con su decisión en el caso South Dakota contra Wayfair, Inc. Los estados ahora pueden gravar a las empresas en función de sus conexiones económicas y virtuales con el estado, o lo que se conoce como nexo económico.

Aunque la presencia física sigue dando lugar a la obligación de recaudar el impuesto sobre las ventas en Florida, ahora los vendedores de fuera del estado pueden tener nexo fiscal con Florida a efectos del impuesto sobre las ventas.

Vendedores de fuera del estado

Los vendedores de fuera del estado que no tengan presencia física en un estado pueden establecer un nexo fiscal en materia de impuesto sobre las ventas de las siguientes formas:

Nexo de afiliación: tener vínculos con empresas o filiales en Florida. Esto incluye, entre otras cosas, el diseño y el desarrollo de bienes muebles tangibles (productos) vendidos por el minorista a distancia, o la promoción de la venta de productos en nombre del minorista.

Nexo por clic: tener un acuerdo para recompensar a una o varias personas en el estado por remitir directa o indirectamente a posibles compradores de bienes a través de un enlace de Internet, sitio web o de otra manera. Por ahora, Florida no ha aprobado ninguna ley sobre el nexo por clic.

Inventario en el estado: almacenamiento de bienes destinados a la venta en el estado. Esto incluye la mercancía propiedad de comerciantes de Fulfillment by Amazon (FBA) que esté almacenada en Florida, en un almacén propiedad de o gestionado por Amazon. Florida sostiene que la propiedad de bienes inmuebles o bienes muebles tangibles situados en el estado constituye una actividad que genera un nexo fiscal.

Ferias comerciales: asistencia a convenciones o ferias comerciales en Florida. Puede que tengas la obligación de recaudar y remitir el impuesto por uso de Florida en los pedidos realizados o las ventas efectuadas durante las convenciones o ferias comerciales de Florida. Sin embargo, por lo general no tendrías nexo si el acuerdo por escrito entre el patrocinador y el expositor:

Prohíbe la venta de bienes personales tangibles o servicios; o

Limita al expositor a realizar únicamente ventas para reventa

Si tienes nexo fiscal en Florida en lo que respecta al impuesto sobre las ventas, estás obligado a darte de alta en el DOR y a aplicar, recaudar y pagar el impuesto correspondiente al estado.

Nexo fiscal residual

El nexo fiscal en materia de impuestos sobre las ventas puede seguir existiendo incluso después de que un minorista haya dejado de realizar las actividades que le llevaron a «desarrollar una actividad comercial» en el estado. Esto se conoce como nexo fiscal residual. Ahora mismo, Florida no tiene una política sobre el nexo de seguimiento definida de forma explícita.



Fulfillment by Amazon (FBA)

Si eres un vendedor activo en Amazon y utilizas Fulfillment by Amazon (FBA), tienes que saber dónde está almacenado tu inventario y si su presencia en un estado te obligará a cumplir con los requisitos de nexo fiscal. Los vendedores de FBA también pueden descargar un informe detallado de eventos de inventario desde Amazon Seller Central para identificar el inventario almacenado en Florida.



Si vendes bienes sujetos a impuestos a residentes de Florida y tienes inventario almacenado en el estado, es probable que tengas nexo fiscal y la obligación de recaudar y pagar impuestos.



Determinación del impuesto sobre las ventas en Florida: qué tipo impositivo aplicar

En algunos estados, los tipos, las normas y la normativa del impuesto sobre las ventas se basan en la ubicación del vendedor y en el origen de la venta (determinación del origen basada en el origen). En otros casos, el impuesto sobre las ventas se calcula en función de la ubicación del comprador y del destino de la venta (determinación del origen basada en el destino).

Florida generalmente utiliza el origen de destino. Los comerciantes del estado y los de fuera del estado que cobren el impuesto sobre las ventas deben aplicar el tipo impositivo vigente en el lugar donde se produzca la transacción o la entrega.

Sin embargo, el Departamento de Ingresos de Florida ha exigido a los floristas de Florida que apliquen el tipo impositivo vigente en su lugar de negocio a las ventas que realicen a clientes ubicados en otros estados.

Para obtener información adicional, consulta la Guía para propietarios de negocios del Departamento de Ingresos de Florida.