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Plazo para la presentación de declaraciones
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Fecha límite de presentación
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Enero
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19 de febrero de 2026
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Febrero
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19 de marzo de 2026
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Marzo
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17 de abril de 2026
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Abril
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19 de mayo de 2026
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Mayo
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19 de junio de 2026
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Junio
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17 de julio de 2026
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Julio
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19 de agosto de 2026
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Agosto
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18 de septiembre de 2026
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Septiembre
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19 de octubre de 2026
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Octubre
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19 de noviembre de 2026
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Noviembre
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18 de diciembre de 2026
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Diciembre
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19 de enero de 2027
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Plazo para la presentación de declaraciones
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Fecha límite de presentación
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1T (1 de enero – 31 de marzo)
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20 de abril de 2026
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2T (1 de abril – 30 de junio)
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20 de julio de 2026
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3T (1 de julio – 30 de septiembre)
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20 de octubre de 2026
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4T (1 de octubre – 31 de diciembre)
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20 de enero de 2027
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Plazo para la presentación de declaraciones
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Fecha límite de presentación
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1S (1 de enero - 30 de junio)
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20 de julio de 2026
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2S (1 de julio - 31 de diciembre)
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20 de enero de 2027
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Plazo para la presentación de declaraciones
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Fecha límite de presentación
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1 de enero – 31 de diciembre
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20 de enero de 2027