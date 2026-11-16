Cuando se adquieren bienes muebles tangibles en Florida, el minorista suele cobrar el impuesto sobre las ventas en el punto de venta. Si no se recauda o si se compran bienes fuera del estado y no se recauda ningún impuesto, es probable que haya que pagar un impuesto por uso y es responsabilidad del comprador declararlo. El impuesto por uso es uno de los impuestos que más se pasan por alto y se malinterpretan. Esta guía te ayudará a entender mejor cómo gestionar tus responsabilidades fiscales relativas al impuesto por uso de Florida.
El impuesto por uso puede aplicarse a empresas, particulares u organizaciones sin ánimo de lucro que no cuenten con una exención concedida por el Departamento de Ingresos de Florida y tiene como objetivo igualar las condiciones en el caso de las compras que eluden el impuesto sobre las ventas.
Existen dos tipos de impuesto por uso. El impuesto sobre el uso del vendedor se aplica a los minoristas, mientras que el impuesto sobre el uso del consumidor se aplica a los consumidores, que pueden ser particulares o empresas. Las normas del impuesto por uso también se aplican a las compras internacionales que se traen a Florida.