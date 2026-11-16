Al igual que el impuesto sobre las ventas, el impuesto de uso del vendedor es un impuesto sobre las transacciones. Se determina aplicando el tipo impositivo del impuesto por uso (igual al tipo impositivo del impuesto sobre las ventas) al precio de compra de los bienes y servicios que cumplen los requisitos. En general, una empresa está obligada a pagar el impuesto del uso del vendedor si se cumplen estas dos condiciones:

No se cobró ningún impuesto en una venta sujeta al impuesto sobre las ventas en Florida.

Una empresa de Florida utiliza, regala, almacena o, de cualquier otra forma, consume un artículo sujeto a impuestos que se compró sin impuestos.

Para determinar el importe del impuesto por uso adeudado por los vendedores, el minorista debe aplicar el tipo impositivo de ventas del lugar donde se utiliza, almacena o consume el artículo al precio total de compra.

El impuesto de uso del vendedor también puede denominarse «impuesto sobre el uso del minorista» o «impuesto sobre el uso del proveedor».