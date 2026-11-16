El impuesto sobre las ventas es un impuesto que se paga a una autoridad pública (estatal o local) por la venta de determinados bienes y servicios. Georgia aprobó por primera vez un impuesto estatal sobre las ventas en 1951y, desde entonces, el tipo impositivo ha subido hasta el 4 %. Además del impuesto estatal sobre las ventas, puede haber uno o más impuestos locales sobre las ventas, así como uno o más impuestos de distrito especiales, cada uno de los cuales puede ser de hasta el 5 %. Actualmente, los tipos impositivos combinados del impuesto sobre las ventas en Georgia oscilan entre el 4 y el 9 %, dependiendo del lugar de la venta.

Como propietario de un negocio que vende bienes o servicios sujetos a impuestos, actúas como agente del estado de Georgia al recaudar el impuesto de los compradores y remitirlo a la autoridad fiscal correspondiente. El impuesto sobre las ventas y el uso en Georgia es administrado por el Departamento de Ingresos (DOR, por sus siglas en inglés) de Georgia.

Cualquier impuesto sobre las ventas que cobres a los clientes le corresponde al estado de Georgia, no a ti. Es tu responsabilidad gestionar los impuestos que recaudas para cumplir con la normativa estatal y local. Si no lo haces así, puedes acabar pagando multas e intereses.

Cuándo tienes que cobrar el impuesto sobre las ventas de Georgia

En Georgia, el impuesto sobre las ventas se aplica a la venta de bienes tangibles y algunos servicios. El impuesto lo cobra el vendedor y se paga a las autoridades fiscales estatales. El vendedor actúa como un cobrador de facto.

Para ayudarte a determinar si tienes que cobrar el impuesto sobre las ventas en Georgia, empieza por responder a estas tres preguntas:

¿Tienes nexo fiscal en Georgia? ¿Vendes bienes o servicios sujetos a impuestos a residentes de Georgia? ¿Tienen que pagar el impuesto sobre las ventas tus compradores?

Si la respuesta a las tres preguntas es «sí», tienes que darte de alta en la administración tributaria estatal, cobrar el importe correcto del impuesto sobre las ventas en cada venta, presentar las declaraciones y pagar el importe al estado.

Incumplimiento de la normativa sobre la recaudación del impuesto sobre las ventas de Georgia

Si cumples los criterios para recaudar el impuesto sobre las ventas y decides no hacerlo, serás responsable del impuesto adeudado, más las sanciones e intereses aplicables.

Es muy importante configurar el cobro de los impuestos en el punto de venta; es casi imposible cobrar el impuesto sobre las ventas a los clientes una vez finalizada la transacción.