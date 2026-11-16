La obligación de pagar el GET en Hawái se basa en que exista una conexión significativa con el estado. Este concepto se conoce como nexo fiscal. Nexo es una palabra procedente del latín que significa «unir o vincular», y es el factor decisivo para determinar si el estado tiene la autoridad legal para exigir a tu empresa que declare y pague el GET.

Factores desencadenantes del nexo fiscal

El nexo fiscal en materia de impuesto sobre las ventas en todos los estados solía limitarse a la presencia física: Hawái solo podía exigir a una empresa que se registrara y pagara el impuesto especial general si tenía presencia física en el estado, como empleados, una oficina, una tienda o un almacén.

En junio de 2018, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos anuló la norma de presencia física con su decisión en el caso South Dakota contra Wayfair, Inc. Los estados ahora pueden gravar a las empresas en función de sus conexiones económicas y virtuales con el estado, o lo que se conoce como nexo económico.



Aunque la presencia física sigue dando lugar a la obligación de pagar el impuesto GET en Hawái, ahora los vendedores de fuera del estado pueden tener nexo fiscal para el impuesto especial general con Hawái.



Vendedores de fuera del estado

Los vendedores de fuera del estado que no tengan presencia física en un estado pueden establecer un nexo fiscal de las siguientes maneras:



Nexo de afiliación : tener vínculos con empresas o filiales en Hawái. Esto incluye, entre otras cosas, el diseño y el desarrollo de bienes muebles tangibles (productos) vendidos por el minorista a distancia, o la promoción de la venta de productos en nombre del minorista.

Nexo por clic : tener un acuerdo para recompensar a una o varias personas en el estado por referir directa o indirectamente a posibles compradores de bienes a través de un enlace de Internet, sitio web o de otra manera. Por ahora, Hawái no ha aprobado ninguna ley sobre el nexo por clic.



Nexo económico: tener una cierta cantidad de actividad económica en el estado. Para las ventas realizadas a partir del 1 de julio de 2018, un vendedor a distancia debe registrarse en el estado y, a continuación, remitir el GET de Hawái si cumple alguno de los siguientes criterios (los umbrales económicos):

Ingresos brutos de ventas en Hawái de 100 000 USD o más; o

200 o más transacciones por separado en el año actual o anterior

Inventario en el estado: almacenamiento de bienes destinados a la venta en el estado. Esto incluye la mercancía propiedad de comerciantes de Fulfillment by Amazon (FBA) que esté almacenada en Hawái, en un almacén propiedad de o gestionado por Amazon.



Ventas en marketplace : realizar ventas a través de un marketplace. A partir del 1 de enero de 2020, los facilitadores de marketplace serán responsables de recaudar y remitir el GET en nombre de los vendedores de marketplace en Hawái.



Declaración del impuesto sobre las ventas por parte de vendedores que no lo recaudan : a partir del 1 de enero de 2020, Hawái exigirá la notificación y la declaración del impuesto sobre el uso a «cualquier persona que no sea un facilitador de marketplace y que ofrezca un espacio, ya sea físico o electrónico, en el que los vendedores publiquen o anuncien bienes muebles tangibles a la venta y reciban o tramiten pedidos de venta». Los requisitos son los siguientes:

Publicar un aviso bien visible en el foro para informar a los posibles compradores de que tienen que pagar el impuesto por uso de Hawái en las ventas realizadas a través de vendedores sin licencia

Facilitar una notificación por escrito en el momento de la venta en la que se indique que es posible que el comprador tenga que pagar el impuesto por uso directamente a la administración tributaria, junto con instrucciones sobre cómo obtener más información

Además, los proveedores de foros que no se encarguen de recaudar impuestos tendrían que enviar un informe anual al Departamento de Impuestos de Hawái con la siguiente información sobre cada comprador de bienes muebles tangibles entregados en Hawái:

El nombre y la dirección (de facturación y de envío) del comprador

La dirección de Hawái donde se entregaron al comprador los bienes muebles tangibles

El importe total en dólares de las compras del comprador

El nombre y la dirección del vendedor (no del administrador del foro)

Si un vendedor decide recaudar y pagar el impuesto en Hawái, el proveedor de la jurisdicción que no recauda dicho impuesto quedaría exento de los requisitos de notificación y declaración del impuesto por uso correspondientes a las ventas de ese vendedor.



Ferias comerciales: las empresas que asistan a convenciones o ferias comerciales en Hawái podrían tener que registrarse con el Formulario G-45. Puede que tengas la obligación de recaudar y remitir el GET de Háwai en los pedidos realizados o las ventas efectuadas durante las convenciones o ferias comerciales de Háwai.



Para obtener más información, consulta el Anuncio n.º 2018-10 del Departamento de Impuestos de Hawái, el Capítulo 237 de los impuestos estatales de Hawái y las normas administrativas.

Nexo fiscal residual

El nexo fiscal puede seguir existiendo incluso después de que un minorista haya dejado de realizar las actividades que le llevaron a «desarrollar una actividad comercial» en el estado. Esto se conoce como nexo fiscal residual. A fecha de junio de 2019, Háwai no cuenta con una política de nexo residual definida de forma explícita.

Fulfillment by Amazon (FBA)

Si eres un vendedor activo en Amazon y utilizas Fulfillment by Amazon (FBA), tienes que saber dónde está almacenado tu inventario y si su presencia en un estado te obligará a cumplir con los requisitos de nexo fiscal. Los vendedores de FBA también pueden descargar un informe detallado de eventos de inventario desde Amazon Seller Central para identificar el inventario almacenado en Háwai.

Si vendes bienes sujetos a impuestos a residentes de Háwai y tienes inventario almacenado en el estado, es probable que tengas nexo fiscal y la obligación de pagar impuestos. Para empezar a entender cuáles son tus obligaciones específicas en relación con el nexo fiscal, consulta nuestra herramienta gratuita sobre nexo económico o ponte en contacto con un asesor fiscal de confianza.



Determinación del origen del impuesto especial general en Hawái: qué tipo impositivo hay que aplicar

En algunos estados, los tipos impositivos, las normas y la normativa se basan en la ubicación del vendedor y en el origen de la venta (determinación del origen basada en el origen). En otros, el impuesto se basa en la ubicación del comprador y el destino de la venta (determinación del origen en función del destino).

Hawái es un estado basado en el destino. Esto significa que eres responsable de aplicar la tasa que se determine según la dirección de envío en todas las ventas sujetas a impuestos.