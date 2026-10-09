Sí. Los Emiratos Árabes Unidos están implantando la facturación electrónica obligatoria mediante una puesta en marcha por fases. Las grandes empresas con una facturación anual superior a 50 millones de AED deberán designar a un proveedor de servicios de facturación electrónica (ASP) autorizado antes del 30 de octubre de 2026 y comenzar a enviar y recibir facturas electrónicas a partir del 1 de enero de 2027; el resto de contribuyentes y organismos públicos lo harán más adelante, en el transcurso de 2027.
La obligatoriedad de la facturación electrónica se aplica, en términos generales, a las transacciones comerciales en los Emiratos Árabes Unidos, incluidas las actividades entre empresas (B2B) y entre empresas y la administración pública (B2G), con algunas excepciones específicas. Las empresas deben cumplir con sus obligaciones a través de un ASP designado.
Un ASP es un proveedor autorizado para dar soporte a la validación, el intercambio y la transmisión de facturas electrónicas conformes a la normativa a través del Sistema de Facturación Electrónica de los EAU. Seleccionar el ASP adecuado es una decisión crucial para la preparación.
Los Emiratos Árabes Unidos exigen facturas en formato XML estructurado que se ajusten a las normas Peppol PINT AE. Los datos de la factura deben incluir los campos obligatorios y transmitirse a través de un ASP.
No. Los flujos de trabajo con archivos PDF y por correo electrónico directo no cumplen con la normativa. Las facturas dentro del ámbito de aplicación deben prepararse en un formato estructurado aprobado y validarse, intercambiarse y transmitirse a través del marco de facturación electrónica de los EAU.
El incumplimiento puede dar lugar al rechazo de facturas, retrasos en los pagos, interrupciones operativas, una mayor exposición a auditorías y sanciones económicas. Las empresas que retrasen la selección de un ASP también podrían enfrentarse a una capacidad limitada por parte de los proveedores y plazos de prueba más ajustados.
Retrasar los preparativos reduce los plazos de las pruebas, aumenta el riesgo de integración y limita la disponibilidad de la plataforma. También puede obligar al uso de soluciones específicas de cada país que no se adaptarán a futuros mandatos.