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La próxima normativa que obliga a usar la facturación electrónica entra en vigor en 00 Days : 00 Hrs : 00 Mins : 00 Secs
Facturación electrónica en los EAU: fecha límite para designar tu ASP

Es el momento de elegir tu ASP, evaluar tu preparación y trazar un plan. Las empresas líderes ya están tomando la delantera para garantizar el cumplimiento y evitar interrupciones.
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Calendario de la facturación electrónica en EAU
Plazos clave de la implementación
  • 30 de octubre de 2026: las grandes empresas (con ingresos anuales de más de 50 millones de AED) deben designar un ASP
  • 1 de enero de 2027: las grandes empresas deberán empezar a enviar y recibir facturas electrónicas a través del Sistema de Facturación Electrónica de los Emiratos Árabes Unidos (EAU)
  • 31 de marzo de 2027: todas las demás empresas y entidades gubernamentales incluidas en el ámbito de aplicación deben designar un ASP
  • 1 de julio de 2027: todas las demás empresas estarán sujetas a los requisitos de facturación electrónica
  • 1 de octubre de 2027: las entidades gubernamentales incluidas en el ámbito de aplicación estarán sujetas a los requisitos de facturación electrónica
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Mantente al día de los requisitos cambiantes de cada país sin tener que volver a crear integraciones ni rediseñar los flujos de trabajo cada vez que se apruebe una nueva normativa.

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Supervisa los flujos de facturas, la comunicación de datos y el estado de cumplimiento normativo a nivel global a través de un modelo operativo unificado. Obtén visibilidad, con la ayuda de la IA, de los requisitos del cumplimiento normativo en constante cambio y las excepciones de flujo de trabajo.

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Sustituye las implementaciones específicas para cada país por un marco repetible, diseñado para garantizar el cumplimiento normativo a largo plazo, impulsado por la inteligencia artificial, a escala mundial.
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Requisitos de la facturación electrónica en EAU

Modelo

Los Emiratos Árabes Unidos utilizan un modelo CTC de 5 esquinas (5-Corner Model) basado en Peppol: C1 (Emisor), C2 (ASP del emisor), C3 (ASP del receptor), C4 (Receptor) y C5 (Federal Tax Authority - FTA).

Plataformas

Las empresas deben designar un ASP para validar, intercambiar y transmitir facturas electrónicas a través del Sistema de Facturación Electrónica de los EAU.

Formatos

Los Emiratos Árabes Unidos exigen facturas en formato XML estructurado que se ajusten a las normas de Peppol International Invoice – Emiratos Árabes (PINT AE). Las facturas en PDF y en papel se consideran no válidas al no cumplir con la normativa.

Ámbito

La obligatoriedad de la facturación electrónica se aplica, en términos generales, a las transacciones comerciales en los Emiratos Árabes Unidos, incluidas las actividades entre empresas (B2B) y entre empresas y la administración pública (B2G), con algunas excepciones específicas.
Indicadores de riesgo empresarial
  • No existe un plan para la selección y proceso de implementación de proveedores de servicios acreditados (ASP)
  • ASP no designado
  • Dependencia de los flujos de trabajo de facturas en PDF y correo electrónico
  • Validación limitada de datos estructurados
  • Resolución manual de excepciones
  • Falta de visibilidad en tiempo real del ciclo de vida de las facturas
  • Entornos ERP fragmentados
  • Procesos de cumplimiento normativo específicos de cada país
  • No existe una responsabilidad clara en los procesos de rechazo
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Pasos para cumplir con el mandato de facturación electrónica de EAU
  • Alinea a tus equipos
  • Evalúa el alcance normativo
  • Mapea tus flujos de facturación actuales
  • Selecciona Avalara como plataforma escalable
  • Prepara tus sistemas y datos ERP
  • Realiza pruebas y validaciones


El mayor error que cometen las empresas es retrasar la selección de ASP, lo que reduce la flexibilidad de la implementación y comprime los plazos de prueba a medida que aumenta la demanda. Otro error es tratar a los EAU como un proyecto de TI aislado. Los enfoques por país pueden satisfacer los requisitos actuales, pero generan complejidad y trabajo adicional a medida que las obligaciones de facturación electrónica se expanden a otros mercados.
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Los EAU forman parte de un cambio mayor

La obligatoridad de la facturación electrónica se está acelerando a nivel mundial. Crea un modelo de cumplimiento normativo escalable ahora en lugar de reconstruirlo mercado por mercado más adelante.
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Adáptate a la normativa de EAU y a todas las normativas que le sigan

Las empresas líderes tratan la facturación electrónica como una iniciativa de transformación operativa, no como un proyecto de cumplimiento normativo puntual. En lugar de crear soluciones específicas para cada país que generen ineficiencias en el futuro, están estandarizando los flujos de trabajo, conectando sistemas y creando operaciones de cumplimiento normativo escalables en todas las jurisdicciones.


Avalara ayuda a respaldar este enfoque a través de una plataforma para el cumplimiento normativo impulsada por IA diseñada para automatizar flujos de trabajo complejos de impuestos y facturación electrónica en diferentes países, sistemas y requisitos regulatorios cambiantes.


El objetivo es sencillo: resolver la facturación electrónica de una vez y, posteriormente, ampliar el cumplimiento normativo a nivel global a medida que las normativas se acumulan y evolucionan.

Programa una sesión de preparación para los EAU

En una sesión de trabajo de 45 minutos, los expertos de Avalara te ayudarán a identificar el alcance del proyecto, detectar las deficiencias en los sistemas y los datos, evaluar el riesgo y establecer las prioridades para tus actividades de preparación durante los próximos 90 días.
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Transacciones incluidas

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A partir de julio de 2026, la facturación electrónica será obligatoria en los Emiratos Árabes Unidos para las transacciones entre empresas y la administración pública (B2G) y entre empresas (B2B). A las transacciones entre empresas y consumidores (B2C) actualmente no se les aplica la obligatoriedad de usar facturación electrónica, pero es probable que esto cambie en fases futuras. 

 

Los Emiratos Árabes Unidos utilizan un modelo de control y intercambio descentralizado y continuo de transacciones (DCTCE) basado en el marco «5 vértices» de Peppol, lo que facilita el intercambio y la validación en tiempo real de las facturas a través de proveedores de servicios acreditados (ASP). 

 

Cómo funcionará el proceso de facturación electrónica en los EAU: 

 

  • El emisor (Vértice 1) envía una factura electrónica al ASP del emisor (Vértice 2) para su validación y conversión al formato oficial de EAU (por ejemplo, PINT AE XML).
  • El ASP transmite la factura al ASP del destinatario (Vértice 3) y, simultáneamente, informa del documento de datos fiscales (DDF) a la Autoridad Fiscal Federal (Vértice 5).
  • El ASP del destinatario valida y entrega la factura electrónica al destinatario (Esquina 4)comunica el Documento de Datos Fiscales (TDD / Tax Data Document) a la Federal Tax Authority (FTA).
  • Durante todo el proceso, los ASP intercambian actualizaciones de estado para indicar que la validación se ha realizado correctamente.

Sanciones por incumplimiento en los EAU

No emitir facturas electrónicas válidas puede acarrear multas y afectar al derecho a la deducción del IVA soportado.

Recursos adicionales

Preguntas frecuentes

Sí. Los Emiratos Árabes Unidos están implantando la facturación electrónica obligatoria mediante una puesta en marcha por fases. Las grandes empresas con una facturación anual superior a 50 millones de AED deberán designar a un proveedor de servicios de facturación electrónica (ASP) autorizado antes del 30 de octubre de 2026 y comenzar a enviar y recibir facturas electrónicas a partir del 1 de enero de 2027; el resto de contribuyentes y organismos públicos lo harán más adelante, en el transcurso de 2027.

La obligatoriedad de la facturación electrónica se aplica, en términos generales, a las transacciones comerciales en los Emiratos Árabes Unidos, incluidas las actividades entre empresas (B2B) y entre empresas y la administración pública (B2G), con algunas excepciones específicas. Las empresas deben cumplir con sus obligaciones a través de un ASP designado.

Un ASP es un proveedor autorizado para dar soporte a la validación, el intercambio y la transmisión de facturas electrónicas conformes a la normativa a través del Sistema de Facturación Electrónica de los EAU. Seleccionar el ASP adecuado es una decisión crucial para la preparación.

Los Emiratos Árabes Unidos exigen facturas en formato XML estructurado que se ajusten a las normas Peppol PINT AE. Los datos de la factura deben incluir los campos obligatorios y transmitirse a través de un ASP.

No. Los flujos de trabajo con archivos PDF y por correo electrónico directo no cumplen con la normativa. Las facturas dentro del ámbito de aplicación deben prepararse en un formato estructurado aprobado y validarse, intercambiarse y transmitirse a través del marco de facturación electrónica de los EAU.

El incumplimiento puede dar lugar al rechazo de facturas, retrasos en los pagos, interrupciones operativas, una mayor exposición a auditorías y sanciones económicas. Las empresas que retrasen la selección de un ASP también podrían enfrentarse a una capacidad limitada por parte de los proveedores y plazos de prueba más ajustados.

Retrasar los preparativos reduce los plazos de las pruebas, aumenta el riesgo de integración y limita la disponibilidad de la plataforma. También puede obligar al uso de soluciones específicas de cada país que no se adaptarán a futuros mandatos.

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