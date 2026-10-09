A partir de julio de 2026, la facturación electrónica será obligatoria en los Emiratos Árabes Unidos para las transacciones entre empresas y la administración pública (B2G) y entre empresas (B2B). A las transacciones entre empresas y consumidores (B2C) actualmente no se les aplica la obligatoriedad de usar facturación electrónica, pero es probable que esto cambie en fases futuras.

Los Emiratos Árabes Unidos utilizan un modelo de control y intercambio descentralizado y continuo de transacciones (DCTCE) basado en el marco «5 vértices» de Peppol, lo que facilita el intercambio y la validación en tiempo real de las facturas a través de proveedores de servicios acreditados (ASP).

Cómo funcionará el proceso de facturación electrónica en los EAU: