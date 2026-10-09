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Facturación electrónica obligatoria en Bélgica: ¿está tu empresa preparada para 2026?

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CRONOGRAMA DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EN BÉLGICA
Hitos clave de la implementación
Simplifica la facturación electrónica con Avalara

Conecta el cumplimiento normativo directamente a tu ERP

Integra flujos de trabajo estructurados de facturación, intercambio y cumplimiento normativo en los procesos centrales de ERP sin añadir sistemas locales fragmentados.

Apoyo para operar en Bélgica y adaptarse a las normativas siempre en constante cambio

Ayuda a cumplir los requisitos de Bélgica basados en Peppol con la flexibilidad de adaptarse a medida que cambien las normativas.

Centraliza la visibilidad en todas las jurisdicciones 

Supervisa los flujos de facturas, el estado del cumplimiento normativo y las excepciones de flujo de trabajo a través de un modelo operativo unificado en todos los países y unidades de negocio.

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Sustituye las implementaciones específicas para cada país por un marco repetible, diseñado para garantizar el cumplimiento normativo a largo plazo, impulsado por la inteligencia artificial, a escala mundial.
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Requisitos de la facturación electrónica en Bélgica

Modelo

Bélgica utiliza un modelo de intercambio descentralizado de 4 esquinas basado en Peppol. Las facturas B2B dentro del ámbito de aplicación se intercambian directamente entre los sistemas de software empresarial.

Plataformas

Las empresas necesitan un software de facturación o contabilidad conectado a Peppol para enviar, recibir y procesar facturas electrónicas estructuradas.

Formatos

Las facturas estructuradas deben cumplir con la norma EN 16931 y utilizar el estándar Peppol  Business Interoperability Specification (BIS) para ser intercambiadas a través de la red Peppol.

Ámbito

La obligatoriedad de usar la facturación electrónica en el ámbito B2B en Bélgica se aplica a casi todas las transacciones entre empresas belgas sujetas al IVA. La facturación electrónica en el ámbito B2C sigue siendo voluntaria.
Indicadores de riesgo empresarial
  • Dependencia de facturas en PDF o por correo electrónico para transacciones B2B dentro del ámbito de aplicación
  • Sin conectividad Peppol para el envío y la recepción de facturas
  • Sistemas ERP o de contabilidad no preparados para el intercambio estructurado de datos
  • Validación limitada de los campos de factura EN 16931
  • Gestión manual de excepciones en los flujos de trabajo de facturas 
  • Poca visibilidad de la entrega, recepción y estado de las facturas 
  • Soluciones específicas para cada país que dan lugar a revisiones posteriores 
  • Implantación de la facturación electrónica en Bélgica, sin una vía clara para su expansión a otros mercados
Pasos para cumplir con la obligatoriedad de usar la facturación electrónica en Bélgica
  • Alinea a tus equipos
  • Evalúa el alcance normativo
  • Mapea tus flujos de facturación actuales
  • Selecciona una plataforma escalable
  • Prepara tus sistemas y datos ERP
  • Realiza pruebas y validaciones

Bélgica tiene su normativa

Las normativas siguen multiplicándose. Crea un modelo que actualmente sirva para Bélgica y que se adapte a medida que las nuevas normativas entren en vigor en otros países.
Adáptate a la normativa de Bélgica y a todas las normativas que le sigan

Las empresas líderes tratan la facturación electrónica como una iniciativa de transformación operativa, no como un proyecto de cumplimiento normativo puntual. En lugar de crear soluciones específicas para cada país que generen ineficiencias en el futuro, están estandarizando los flujos de trabajo, conectando sistemas y creando operaciones de cumplimiento normativo escalables en todas las jurisdicciones.

 

Avalara ayuda a respaldar este enfoque a través de su plataforma Agentic Tax and Compliance™, diseñada para automatizar flujos de trabajo complejos de impuestos y facturación electrónica en diferentes países, sistemas y requisitos normativos sujetos a constantes cambios.

 

El objetivo: resolver la facturación electrónica de una vez y, posteriormente, ampliar el cumplimiento normativo a nivel global a medida que las normativas se acumulan y evolucionan.

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En una sesión de 45 minutos, los expertos de Avalara evaluarán tu preparación para Peppol, detectarán deficiencias y definirán tus prioridades a 90 días.

Transacciones incluidas

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B2G

La facturación electrónica es obligatoria en Bélgica para todas las transacciones entre empresas y administración pública (B2G). Los proveedores de entidades del sector público deben presentar facturas electrónicas en un formato estructurado que cumpla con la norma de facturación electrónica EN 16931 de la Unión Europea (UE) y a través de la red Peppol.

Transacciones B2B

La facturación electrónica es obligatoria en Bélgica para las transacciones entre empresas (B2B). Al igual que en el caso de la normativa aplicable a B2G de Bélgica, las empresas están obligadas a emitir y recibir facturas electrónicas estructuradas que cumplan con la norma EN 16931, y a hacerlo a través de la red Peppol.

 

Las empresas deberían prepararse adoptando un sistema de facturación electrónica capaz de:

 

  • Generar facturas electrónicas estructuradas conforme a la norma EN 16931 (Peppol BIS3)
  • Enviar y recibir facturas a través de la red Peppol
  • Integrar los procesos de facturación electrónica en sus sistemas contables
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Sanciones por incumplimiento

Las facturas electrónicas que no cumplan los requisitos aplicables a las transacciones B2G serán rechazadas por el destinatario del sector público. Si se incumple la normativa aplicable a B2B en Bélgica, las empresas se enfrentan a multas que aumentan con cada infracción: 1500 € por la primera, 3000 € por la segunda y 5000 € por las infracciones posteriores.

Recursos adicionales

Preguntas frecuentes

Sí. Desde el 1 de enero de 2026, la facturación electrónica estructurada es obligatoria para casi todas las transacciones B2B entre empresas belgas sujetas al IVA. La facturación electrónica también es obligatoria para los contratos de contratación pública B2G que cumplan los requisitos.

La obligatoriedad de usar la facturación electrónica en el ámbito B2B se aplica a las empresas belgas sujetas al IVA que realicen transacciones entre sí. Las empresas que facturan únicamente a particulares no están obligadas a emitir facturas electrónicas estructuradas para esas transacciones B2C, pero es posible que aun así necesiten recibir facturas electrónicas estructuradas de sus proveedores. 

Bélgica exige facturas electrónicas estructuradas y que se ajusten a la norma EN 16931. Las facturas se intercambian a través de Peppol utilizando el estándar Peppol BIS3.

No. Para las transacciones B2B dentro del ámbito de aplicación, enviar una factura en PDF por correo electrónico o a través de una plataforma ya no es suficiente. La factura debe estar estructurada e intercambiarse entre sistemas de software empresariales.

El incumplimiento puede dar lugar al rechazo de las facturas, retrasos en los pagos, interrupción del flujo de trabajo, mayor exposición a auditorías y sanciones administrativas. Las empresas también pueden enfrentarse a deficiencias operativas si no pueden enviar, recibir, validar o procesar facturas electrónicas estructuradas.

Ya está en vigor la normativa belga sobre facturación electrónica B2B. Las empresas que no hayan ajustado sus flujos de trabajo de facturación pueden enfrentarse al rechazo de facturas, retrasos en los pagos, interrupciones del sistema y sanciones administrativas. Actuar ahora puede ayudar a corregir las deficiencias actuales mientras se construye un modelo que se adapte a medida que las normativas sobre facturación electrónica cambien y se implementen en otros países.

Si tu solución actual ya está en funcionamiento, la pregunta que debes plantearte es si funciona lo suficientemente bien y si será capaz de adaptarse a un mayor volumen. Entre los indicios a los que debe prestar atención se incluyen los rechazos de facturas, la visibilidad limitada sobre la entrega y el estado de las mismas, la gestión manual de las excepciones y una solución que solo abarca Bélgica sin integrarse con el resto de tus operaciones relacionadas con el cumplimiento normativo.
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