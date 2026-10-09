Sí. Desde el 1 de enero de 2026, la facturación electrónica estructurada es obligatoria para casi todas las transacciones B2B entre empresas belgas sujetas al IVA. La facturación electrónica también es obligatoria para los contratos de contratación pública B2G que cumplan los requisitos.
La obligatoriedad de usar la facturación electrónica en el ámbito B2B se aplica a las empresas belgas sujetas al IVA que realicen transacciones entre sí. Las empresas que facturan únicamente a particulares no están obligadas a emitir facturas electrónicas estructuradas para esas transacciones B2C, pero es posible que aun así necesiten recibir facturas electrónicas estructuradas de sus proveedores.
Bélgica exige facturas electrónicas estructuradas y que se ajusten a la norma EN 16931. Las facturas se intercambian a través de Peppol utilizando el estándar Peppol BIS3.
No. Para las transacciones B2B dentro del ámbito de aplicación, enviar una factura en PDF por correo electrónico o a través de una plataforma ya no es suficiente. La factura debe estar estructurada e intercambiarse entre sistemas de software empresariales.
El incumplimiento puede dar lugar al rechazo de las facturas, retrasos en los pagos, interrupción del flujo de trabajo, mayor exposición a auditorías y sanciones administrativas. Las empresas también pueden enfrentarse a deficiencias operativas si no pueden enviar, recibir, validar o procesar facturas electrónicas estructuradas.
Ya está en vigor la normativa belga sobre facturación electrónica B2B. Las empresas que no hayan ajustado sus flujos de trabajo de facturación pueden enfrentarse al rechazo de facturas, retrasos en los pagos, interrupciones del sistema y sanciones administrativas. Actuar ahora puede ayudar a corregir las deficiencias actuales mientras se construye un modelo que se adapte a medida que las normativas sobre facturación electrónica cambien y se implementen en otros países.
Si tu solución actual ya está en funcionamiento, la pregunta que debes plantearte es si funciona lo suficientemente bien y si será capaz de adaptarse a un mayor volumen. Entre los indicios a los que debe prestar atención se incluyen los rechazos de facturas, la visibilidad limitada sobre la entrega y el estado de las mismas, la gestión manual de las excepciones y una solución que solo abarca Bélgica sin integrarse con el resto de tus operaciones relacionadas con el cumplimiento normativo.