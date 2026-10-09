Si tu solución actual ya está en funcionamiento, la pregunta que debes plantearte es si funciona lo suficientemente bien y si será capaz de adaptarse a un mayor volumen. Entre los indicios a los que debe prestar atención se incluyen los rechazos de facturas, la visibilidad limitada sobre la entrega y el estado de las mismas, la gestión manual de las excepciones y una solución que solo abarca Bélgica sin integrarse con el resto de tus operaciones relacionadas con el cumplimiento normativo.