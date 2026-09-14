Sí. A partir del 1 de septiembre de 2026, todas las empresas establecidas en Francia y registradas a efectos del IVA deberán poder recibir facturas electrónicas estructuradas. Las obligaciones de emisión comienzan el mismo día para las grandes y medianas empresas.
La normativa afecta a las empresas registradas a efectos del IVA con sede en Francia que realicen operaciones B2B nacionales incluidas en su ámbito de aplicación, así como a las obligaciones de declaración electrónica correspondientes a determinadas operaciones transfronterizas y B2C.
La facturación electrónica ya es obligatoria para las transacciones B2G y se gestiona a través de una plataforma gubernamental centralizada, Chorus Pro.
Francia exige formatos de factura estructurados que se ajusten a las normas EN 16931, incluidos UBL, CII y Factur-X.
No. Los flujos de trabajo basados únicamente en PDF y en el envío directo de correos electrónicos no son suficientes para garantizar el cumplimiento normativo. Los datos de las facturas deben pasar a través de Plateformes Agréées aprobadas y conectadas al Annuaire Global.
El incumplimiento puede dar lugar al rechazo de facturas, retrasos en los pagos, interrupciones operativas, una mayor exposición a auditorías y sanciones económicas. Las multas pueden ascender a 15 € por cada factura que incumpla la normativa y a 250 € por cada incumplimiento en la presentación de declaraciones.
Retrasar los preparativos reduce los plazos de las pruebas, aumenta el riesgo de integración y limita la disponibilidad de la plataforma. También puede obligar al uso de soluciones específicas de cada país que no se adaptarán a futuros mandatos.