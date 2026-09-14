Las empresas que realizan transacciones B2B ya pueden intercambiar facturas en formato electrónico siempre que se cumplan ciertas condiciones. Entre ellas se incluyen la aceptación del formato electrónico por parte del comprador y la garantía de la autenticidad de su origen, la integridad del contenido y la legibilidad de la factura. Los requisitos no exigen un formato específico, lo que permite a las empresas elegir el formato que mejor se adapte a sus necesidades.



La facturación electrónica B2B obligatoria en Francia se implementará por fases según el tamaño de la empresa. A partir de septiembre de 2026, las grandes empresas estarán obligadas a emitir facturas electrónicas a sus clientes en un formato especificado, utilizando una plataforma aprobada por el gobierno. Todas las empresas deberán estar en condiciones de recibir facturas electrónicas a partir de esta fecha. A partir de septiembre de 2027, la obligatoriedad se extenderá a las pequeñas y medianas empresas y a las microempresas.



La obligación de transmitir datos de transacciones, pagos y ciclo de vida (declaración electrónica) a las autoridades fiscales de Francia mediante la plataforma francesa se ajustará al mismo calendario que el de la facturación electrónica.

Las empresas que operan en Francia deben incluir la siguiente información en sus facturas con IVA, independientemente de si estas son emitidas en papel o electrónicamente:



Nombre del proveedor, identificadores legales y fiscales, y dirección del domicilio social

Nombre del cliente, identificadores legales y fiscales, y dirección del domicilio social

Número de factura

Fecha de la factura

Fecha de entrega o de finalización del servicio

Descripción, precio por unidad y cantidad de bienes o servicios

Importe total antes de aplicar el IVA

Tipo(s) de IVA aplicable(s)

Importe del IVA en euros

Importe total de la factura con IVA incluido



La información que debe incluir en la factura evolucionará con la implementación del mandato B2B para incluir detalles adicionales como el tipo de factura, nuevos identificadores de proveedor y comprador, y más información.



En cuanto a los formatos requeridos bajo el nuevo mandato, los contribuyentes pueden elegir entre UBL, CII y Factur-X. En caso necesario, también podrán acordar el intercambio de otros formatos con sus proveedores acreditados.

