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La facturación electrónica obligatoria en Francia ya está en vigor

Con el mandato vigente desde el 1 de septiembre de 2026, Avalara te ayuda a mitigar riesgos de no cumplimiento, evitar sanciones y conectar tu ERP a las plataformas autorizadas (PDP) con una solución escalable para Francia y el resto del mundo.
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Calendario de la facturación electrónica en Francia
Plazos clave de la implementación
  • 1 de septiembre de 2026: todas las empresas establecidas en Francia y registradas a efectos del IVA deben poder recibir facturas electrónicas estructuradas
  • 1 de septiembre de 2026: las grandes y medianas empresas deben comenzar a emitir facturas estructuradas que cumplan con la normativa y a comunicar los datos requeridos de manera electrónica
  • 1 de septiembre de 2027: las pequeñas y medianas empresas y las microempresas estarán sujetas a las obligaciones de emisión
Simplifica la facturación electrónica con Avalara

Conecta el cumplimiento normativo directamente a tu ERP

Integra la facturación estructurada, la presentación de facturas y el seguimiento del ciclo de vida en los flujos de trabajo principales del ERP sin añadir sistemas locales fragmentados.

Adáptate más rápido a la evolución de las normativas

Mantente al día de los requisitos cambiantes de cada país sin tener que volver a crear integraciones ni rediseñar los flujos de trabajo cada vez que se apruebe una nueva normativa. 

Centraliza la visibilidad en todas las jurisdicciones 

Supervisa los flujos de facturas, la comunicación de datos y el estado de cumplimiento normativo a nivel global a través de un modelo operativo unificado. Obtén visibilidad, con la ayuda de la IA, de los requisitos del cumplimiento normativo en constante cambio y las excepciones de flujo de trabajo.

Amplía tu negocio a escala mundial sin necesidad de realizar modificaciones

Sustituye las implementaciones específicas para cada país por un marco repetible, diseñado para garantizar el cumplimiento normativo a largo plazo, impulsado por la inteligencia artificial, a escala mundial.
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Requisitos de la facturación electrónica en Francia

Modelo

Francia utiliza un modelo CTC descentralizado de 5 esquinas en el que los datos el que los datos de las facturas se intercambian a través de plataformas privadas autorizadas conectadas a los sistemas gubernamentales. 

Plataformas

Las empresas deben intercambiar facturas a través de plataformas de desmaterialización asociadas (PDP, Plateformes de Dématérialisation Partenaire) autorizadas y conectadas al Directorio Nacional (Annuaire).

Formatos

Francia exige formatos de factura estructurados que cumplan con las normas EN 16931, entre los que se incluyen UBL, CII y Factur-X. 

Ámbito

La obligatoriedad de usar facturación electrónica se aplica principalmente a las transacciones B2B nacionales, con requisitos adicionales de comunicación de datos de manera electrónica para las actividades B2C e internacionales que cumplan los requisitos.
Indicadores de riesgo empresarial
  • Dependencia de los flujos de trabajo de facturas en PDF y correo electrónico
  • Validación limitada de datos estructurados
  • Resolución manual de excepciones 
  • Falta de visibilidad en tiempo real del ciclo de vida de las facturas
  • Entornos ERP fragmentados 
  • Procesos de cumplimiento normativo específicos de cada país 
  • Registros a efectos del IVA en distintos países sin entidades locales 
Pasos para cumplir con la normativa sobre facturación electrónica en Francia
  • Alinea a tus equipos
  • Evalúa el alcance normativo
  • Mapea tus flujos de facturación actuales
  • Selecciona una plataforma escalable
  • Prepara tus sistemas y datos ERP
  • Realiza pruebas y validaciones

Francia es solo el principio

La obligatoridad de la facturación electrónica se está acelerando a nivel mundial. Crea un modelo de cumplimiento normativo escalable ahora en lugar de reconstruirlo mercado por mercado más adelante.
Adáptate a la normativa de Francia y a todas las normativas que le sigan

Las empresas líderes tratan la facturación electrónica como una iniciativa de transformación operativa, no como un proyecto de cumplimiento normativo puntual. En lugar de crear soluciones específicas para cada país que generen ineficiencias en el futuro, están estandarizando los flujos de trabajo, conectando sistemas y creando operaciones de cumplimiento normativo escalables en todas las jurisdicciones.  

 

Avalara ayuda a respaldar este enfoque a través de una plataforma para el cumplimiento normativo impulsada por IA diseñada para automatizar flujos de trabajo complejos de impuestos y facturación electrónica en diferentes países, sistemas y requisitos regulatorios cambiantes. 

 

El objetivo es sencillo: resolver la facturación electrónica de una vez y, posteriormente, ampliar el cumplimiento normativo a nivel global a medida que las normativas se acumulan y evolucionan.

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En una sesión de trabajo de 45 minutos, los expertos de Avalara te ayudarán a identificar el alcance del proyecto, detectar las deficiencias en los sistemas y los datos, evaluar el riesgo y establecer las prioridades para tus actividades de preparación durante los próximos 90 días.
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Transacciones afectadas 

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B2G 

La facturación electrónica es obligatoria en Francia para las transacciones B2G, lo que exige a los proveedores de bienes y servicios del sector público francés cumplir con la Directiva europea 2014/55/UE. Estos proveedores deben presentar facturas electrónicas en un formato específico a través de Chorus Pro, la plataforma centralizada francesa para la facturación electrónica B2G. 

 

Las empresas deben solicitar el acceso digital a Chorus Pro. A continuación, podrán subir sus facturas de venta de una de las siguientes maneras: 

 

  • Entrada manual 
  • Carga de facturas en PDF o XML 
  • Conexión EDI o API 

 

Una vez enviadas y verificadas por Chorus Pro, las facturas se remiten a los clientes. Solo en ese momento se convierten en facturas con IVA válidas a efectos legales, sujetas a pago y que dan derecho al cliente a la deducción del IVA. 

B2B

Las empresas que realizan transacciones B2B ya pueden intercambiar facturas en formato electrónico siempre que se cumplan ciertas condiciones. Entre ellas se incluyen la aceptación del formato electrónico por parte del comprador y la garantía de la autenticidad de su origen, la integridad del contenido y la legibilidad de la factura. Los requisitos no exigen un formato específico, lo que permite a las empresas elegir el formato que mejor se adapte a sus necesidades. 


La facturación electrónica B2B obligatoria en Francia se implementará por fases según el tamaño de la empresa. A partir de septiembre de 2026, las grandes empresas estarán obligadas a emitir facturas electrónicas a sus clientes en un formato especificado, utilizando una plataforma aprobada por el gobierno. Todas las empresas deberán estar en condiciones de recibir facturas electrónicas a partir de esta fecha. A partir de septiembre de 2027, la obligatoriedad se extenderá a las pequeñas y medianas empresas y a las microempresas.

La obligación de transmitir datos de transacciones, pagos y ciclo de vida (declaración electrónica) a las autoridades fiscales de Francia mediante la plataforma francesa se ajustará al mismo calendario que el de la facturación electrónica. 
Las empresas que operan en Francia deben incluir la siguiente información en sus facturas con IVA, independientemente de si estas son emitidas en papel o electrónicamente:
  

  • Nombre del proveedor, identificadores legales y fiscales, y dirección del domicilio social 
  • Nombre del cliente, identificadores legales y fiscales, y dirección del domicilio social 
  • Número de factura 
  • Fecha de la factura 
  • Fecha de entrega o de finalización del servicio 
  • Descripción, precio por unidad y cantidad de bienes o servicios 
  • Importe total antes de aplicar el IVA 
  • Tipo(s) de IVA aplicable(s) 
  • Importe del IVA en euros 
  • Importe total de la factura con IVA incluido 

 
La información que debe incluir en la factura evolucionará con la implementación del mandato B2B para incluir detalles adicionales como el tipo de factura, nuevos identificadores de proveedor y comprador, y más información. 
  
En cuanto a los formatos requeridos bajo el nuevo mandato, los contribuyentes pueden elegir entre UBL, CII y Factur-X. En caso necesario, también podrán acordar el intercambio de otros formatos con sus proveedores acreditados. 

Recursos adicionales

Preguntas frecuentes

Sí. A partir del 1 de septiembre de 2026, todas las empresas establecidas en Francia y registradas a efectos del IVA deberán poder recibir facturas electrónicas estructuradas. Las obligaciones de emisión comienzan el mismo día para las grandes y medianas empresas.

La normativa afecta a las empresas registradas a efectos del IVA con sede en Francia que realicen operaciones B2B nacionales incluidas en su ámbito de aplicación, así como a las obligaciones de declaración electrónica correspondientes a determinadas operaciones transfronterizas y B2C. 

La facturación electrónica ya es obligatoria para las transacciones B2G y se gestiona a través de una plataforma gubernamental centralizada, Chorus Pro. 

Francia exige formatos de factura estructurados que se ajusten a las normas EN 16931, incluidos UBL, CII y Factur-X.

No. Los flujos de trabajo basados únicamente en PDF y en el envío directo de correos electrónicos no son suficientes para garantizar el cumplimiento normativo. Los datos de las facturas deben pasar a través de Plateformes Agréées aprobadas y conectadas al Annuaire Global.

El incumplimiento puede dar lugar al rechazo de facturas, retrasos en los pagos, interrupciones operativas, una mayor exposición a auditorías y sanciones económicas. Las multas pueden ascender a 15 € por cada factura que incumpla la normativa y a 250 € por cada incumplimiento en la presentación de declaraciones.

Retrasar los preparativos reduce los plazos de las pruebas, aumenta el riesgo de integración y limita la disponibilidad de la plataforma. También puede obligar al uso de soluciones específicas de cada país que no se adaptarán a futuros mandatos.
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