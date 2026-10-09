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Peppol BIS Billing
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XRechnung
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ZUGFeRD
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Un formato XML UBL 2.1 estructurado y legible por máquina que se puede enviar a través de Peppol.
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Un formato XML UBL 2.1 estructurado y legible por máquina que se puede enviar a través de Peppol y los portales del gobierno alemán (ZRE, OZG-RE).
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Un formato híbrido basado en el estándar PDF/A-3 que contiene un PDF visual y un archivo XML estructurado incrustado. El formato puede enviarse por correo electrónico como archivos adjuntos, a través de AS2 o mediante portales de intercambio.
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Legible por máquina: SÍ
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Legible por máquina: SÍ
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Legible por máquina: SÍ
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Legible por humano: NO
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Legible por humano: NO
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Legible por humano: SÍ
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El formato se puede utilizar para la facturación electrónica B2B y B2G en Alemania, así como de forma voluntaria para transacciones internacionales con países de la UE, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Japón y Malasia.
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El formato se puede utilizar para la facturación electrónica B2G en Alemania y para la facturación electrónica B2B con empresas seleccionadas en Alemania. Mientras que este es un formato estándar para B2G, su uso entre empresas (B2B) es limitado.
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El formato puede utilizarse para la facturación electrónica B2B en Alemania, especialmente durante los periodos de transición de los PDF estándar. El formato se puede utilizar en Alemania y Francia, donde se conoce como Factur-X.
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El formato está reconocido en Alemania y a nivel internacional.
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Este formato solo se acepta en Alemania y no se puede utilizar a nivel internacional.
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El formato solo se acepta en Alemania y Francia. No se puede utilizar a nivel internacional.
Sí. A partir del 1 de enero de 2025, todas las empresas incluidas en el ámbito de aplicación deberán poder recibir facturas electrónicas estructuradas. Las obligaciones de emisión comenzarán por fases a partir del 1 de enero de 2027.
La obligatoriedad de la facturación electrónica se aplica a las transacciones B2B nacionales entre empresas establecidas en Alemania. En general, se aplica a las operaciones sujetas a impuestos entre empresarios establecidos en Alemania, con exenciones para las facturas de escaso importe y determinados billetes de transporte.
Alemania exige formatos de factura estructurados y legibles por máquina, conforme a la norma EN 16931. XRechnung y ZUGFeRD son formatos normalmente permitidos, siempre que los datos de la factura puedan procesarse electrónicamente.
No como modelo de cumplimiento normativo a largo plazo. Durante el período de transición, ciertas facturas en papel y en PDF podrán seguir utilizándose bajo condiciones específicas. Sin embargo, los flujos de trabajo basados en PDF y en correo electrónico directo no cumplen los requisitos de facturación electrónica estructurada de Alemania una vez que entran en vigor las obligaciones de emisión.
El incumplimiento puede dar lugar al rechazo de facturas, retrasos en los pagos, interrupciones operativas, una mayor exposición a auditorías y sanciones económicas. Las empresas también pueden sufrir interrupciones en sus procesos si los sistemas ERP no pueden crear, recibir, validar y archivar facturas estructuradas.
La obligación de recibir facturas electrónicas en Alemania ya está en vigor, y es posible que tus socios comerciales comiencen a emitir facturas estructuradas antes de que venza su plazo de emisión. Retrasar los preparativos reduce los plazos de las pruebas, aumenta el riesgo de integración y limita la disponibilidad de la plataforma. También puede obligar al uso de soluciones específicas de cada país que no se adaptarán a futuros mandatos.