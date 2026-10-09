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La próxima normativa que obliga a usar la facturación electrónica entra en vigor en 48 Days : 06 Hrs : 34 Mins : 05 Secs

Facturación electrónica obligatoria en Alemania: empieza a prepararte hoy

La obligación de recibir facturas electrónicas ya aplica en Alemania y los requisitos de emisión comenzarán en 2027. Con Avalara, garantiza el cumplimiento normativo (XRechnung y ZUGFeRD), evita reprocesos y asegura la continuidad de tu negocio sin fricciones en tu ERP.
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Calendario de la facturación electrónica en Alemania

Plazos clave de la implementación

  • 1 de enero de 2025: todas las empresas incluidas en el ámbito de aplicación deberán poder recibir facturas electrónicas estructuradas
  • 1 de enero de 2027: las empresas con una facturación anual superior a 800 000 € deberán empezar a emitir facturas electrónicas estructuradas que cumplan con la normativa
  • 1 de enero de 2028: todas las empresas restantes incluidas en el ámbito de aplicación quedan sujetas a los requisitos de la facturación electrónica.
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Mantente al día de los requisitos cambiantes de cada país sin tener que volver a crear integraciones ni rediseñar los flujos de trabajo cada vez que se apruebe una nueva normativa.

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Supervisa los flujos de facturas, la comunicación de datos y el estado de cumplimiento normativo a nivel global a través de un modelo operativo unificado. Obtén visibilidad, con la ayuda de la IA, de los requisitos del cumplimiento normativo en constante cambio y las excepciones de flujo de trabajo.

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Requisitos de la facturación electrónica en Alemania

Modelo

Alemania utiliza un modelo descentralizado de factura electrónica B2B en el que los socios comerciales intercambian facturas estructuradas directamente, sin una plataforma gubernamental central.

Plataformas

Alemania no tiene una plataforma central obligatoria. Las empresas deben facilitar el intercambio conforme a la normativa a través de canales, proveedores, integraciones con sistemas ERP o redes de socios acordados.

Formatos

Alemania exige formatos estructurados que se ajusten a la norma EN 16931. XRechnung y ZUGFeRD son formatos normalmente permitidos para las facturas electrónicas B2B.

Ámbito

La obligatoriedad de la facturación electrónica se aplica a las transacciones B2B nacionales entre empresas establecidas en Alemania, con exenciones para facturas de poco importe y ciertos tipos de tickets.

Indicadores de riesgo empresarial

  • Dependencia de los flujos de trabajo de facturas en PDF y correo electrónico 
  • Validación limitada de datos estructurados
  • Resolución manual de excepciones 
  • Falta de visibilidad en tiempo real del ciclo de vida de las facturas
  • Entornos ERP fragmentados 
  • Procesos de cumplimiento normativo específicos de cada país 
  • Preparación inconsistente para XRechnung o ZUGFeRD 
Pasos para cumplir con la obligatoriedad de la facturación electrónica en Alemania
  • Alinea a tus equipos
  • Evalúa el alcance normativo
  • Mapea tus flujos de facturación actuales
  • Selecciona una plataforma escalable
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Alemania es solo el principio

La obligatoridad de la facturación electrónica se está acelerando a nivel mundial. Crea un modelo de cumplimiento normativo escalable ahora en lugar de reconstruirlo mercado por mercado más adelante.
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Adáptate a la normativa de Alemania y a todas las normativas que le sigan

Las empresas líderes tratan la facturación electrónica como una iniciativa de transformación operativa, no como un proyecto de cumplimiento normativo puntual. En lugar de crear soluciones específicas para cada país que generen ineficiencias en el futuro, están estandarizando los flujos de trabajo, conectando sistemas y creando operaciones de cumplimiento normativo escalables en todas las jurisdicciones.  

 

Avalara ayuda a respaldar este enfoque a través de una plataforma para el cumplimiento normativo impulsada por IA diseñada para automatizar flujos de trabajo complejos de impuestos y facturación electrónica en diferentes países, sistemas y requisitos regulatorios cambiantes.  

 

El objetivo es sencillo: resolver la facturación electrónica de una vez y, posteriormente, ampliar el cumplimiento normativo a nivel global a medida que las normativas se acumulan y evolucionan.

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Transacciones incluidas

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B2G

La facturación electrónica entre empresas y administraciones públicas (B2G) es obligatoria en Alemania para las transacciones con administraciones a nivel federal (nacional).

 

Alemania es un estado federal que concede a sus 16 estados individuales un cierto grado de independencia en la regulación de la facturación electrónica B2G. Los requisitos de facturación electrónica B2G pueden, por lo tanto, variar de un estado a otro.

 

A nivel regional, la facturación electrónica entre empresas y la administración pública (B2G) es obligatoria en siete estados federados: Bremen, Hamburgo, Baden-Wurtemberg, Sarre, Renania-Palatinado, Mecklemburgo-Pomerania Occidental y Hesse. La facturación electrónica B2G es opcional en los nueve estados restantes.

 

Alemania utiliza la red Peppol para la facturación electrónica B2G, lo que permite a las empresas intercambiar facturas electrónicas con determinadas autoridades públicas.

 

Las empresas también pueden utilizar los portales del Gobierno central alemán: el Portal Central de Envío de Facturas (ZRE) y la Plataforma de Envío de Facturas conforme a la OZG (OZG-RE).

 

Las facturas electrónicas B2G enviadas a las autoridades federales supremas y a los organismos constitucionales centrales deben presentarse a través del ZRE.  Las facturas electrónicas B2G para administraciones u organismos federales indirectos (descentralizados) como la Agencia Federal de Empleo de Alemania, deben presentarse a través de OZG-RE.

 

El Leitweg-ID forma parte de las facturas electrónicas B2G en Alemania y se utiliza para determinar qué portal debe utilizarse:

 

  • Los ID que empiezan por 991 usan ZRE
  • Los ID que empiezan por 992 usan OZG-RE

B2B

Alemania adoptó un enfoque gradual para la implementación de la facturación electrónica obligatoria entre empresas (B2B) con el fin de permitir que las empresas se adaptaran durante un período de transición.

 

Desde el 1 de enero de 2025, todas las empresas de Alemania deben estar en condiciones de recibir facturas electrónicas. Los destinatarios de facturas ya no pueden rechazar una factura electrónica ni solicitar otro formato. No obstante, durante el periodo de transición sigue siendo posible emitir formatos de facturación «tradicionales», como facturas en papel o PDF estándar, si el emisor lo desea.

 

A partir del 1 de enero de 2027, las empresas que hayan tenido una facturación de 800 000 € o más en 2026 deberán estar preparadas para emitir facturas electrónicas en transacciones B2B. Las empresas con una facturación por debajo de este umbral todavía podrán emitir facturas en papel y/o en PDF.

 

A partir del 1 de enero de 2028, todas las empresas deberán estar preparadas para emitir facturas electrónicas. La normativa alemana sobre facturación electrónica establece que las facturas electrónicas que cumplen los requisitos son aquellas que se presentan en formatos estructurados, se emiten, se transmiten y se reciben por vía electrónica, y pueden procesarse automáticamente. El formato debe cumplir con la norma europea EN 16931. Los formatos estructurados son legibles por máquina. Las facturas en PDF estándar no son legibles por máquina y ya no se consideran facturas electrónicas en Alemania.

 

No es obligatorio crear una versión legible para las personas; no obstante, las empresas pueden facilitarla si así lo desean. Esto se puede hacer utilizando el formato híbrido PDF/A-3 o generando un PDF independiente. En caso de discrepancia entre el contenido del XML y el PDF, la legislación alemana establece que prevalecerá la información del archivo XML.

Formatos estándar que pueden utilizarse para la facturación electrónica conforme a la normativa en Alemania

Peppol BIS Billing

XRechnung

ZUGFeRD

Un formato XML UBL 2.1 estructurado y legible por máquina que se puede enviar a través de Peppol.

Un formato XML UBL 2.1 estructurado y legible por máquina que se puede enviar a través de Peppol y los portales del gobierno alemán (ZRE, OZG-RE).

Un formato híbrido basado en el estándar PDF/A-3 que contiene un PDF visual y un archivo XML estructurado incrustado. El formato puede enviarse por correo electrónico como archivos adjuntos, a través de AS2 o mediante portales de intercambio.

Legible por máquina: SÍ

Legible por máquina: SÍ

Legible por máquina: SÍ

Legible por humano: NO

Legible por humano: NO

Legible por humano: SÍ

El formato se puede utilizar para la facturación electrónica B2B y B2G en Alemania, así como de forma voluntaria para transacciones internacionales con países de la UE, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Japón y Malasia.

El formato se puede utilizar para la facturación electrónica B2G en Alemania y para la facturación electrónica B2B con empresas seleccionadas en Alemania. Mientras que este es un formato estándar para B2G, su uso entre empresas (B2B) es limitado.

El formato puede utilizarse para la facturación electrónica B2B en Alemania, especialmente durante los periodos de transición de los PDF estándar. El formato se puede utilizar en Alemania y Francia, donde se conoce como Factur-X.

El formato está reconocido en Alemania y a nivel internacional.

Este formato solo se acepta en Alemania y no se puede utilizar a nivel internacional.

El formato solo se acepta en Alemania y Francia. No se puede utilizar a nivel internacional.
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Las conexiones EDI existentes entre empresas se pueden utilizar durante el periodo de transición. A partir del 1 de enero de 2028, las conexiones EDI solo podrán utilizarse si cumplen con la norma EN 16931.

 

Las facturas electrónicas deben cumplir con los principios alemanes de contabilidad correspondientes, o «Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff» (GoBD), y con los requisitos alemanes de facturación del IVA. Para importes superiores a 250 €, las facturas deben incluir:

  • Nombre completo y dirección del proveedor
  • Nombre completo y dirección del destinatario
  • Número de IVA o NIF del proveedor y del comprador
  • Fecha de entrega o realización
  • Número de factura secuencial
  • Fecha de emisión de la factura
  • Descripción de los bienes o servicios
  • Importe neto desglosado por tasas impositivas y exenciones
  • Importe del IVA
  • Tipo de IVA aplicado
  • Importe total cobrado
  • Cualquier reducción previamente acordada en el importe (por ejemplo, descuentos)
  • Si procede, una nota en la que se indique la inversión del sujeto pasivo (obligación tributaria del destinatario)

 

Todas las facturas en Alemania, incluidas las electrónicas, deben archivarse durante 10 años. Las facturas electrónicas en Alemania no necesitan ser firmadas digitalmente.

Requisitos de notificación en tiempo real

Una vez que entren en vigor las obligaciones relativas a la facturación electrónica, se establecerán los requisitos de presentación de impuestos en tiempo real. Alemania es un Estado miembro de la Unión Europea (UE) y está obligada a adoptar los requisitos de información digital (DRR) que forman parte del paquete de reformas «IVA en la era digital» (ViDA). Se espera que Alemania implemente un sistema de notificación centralizado similar al implementado en Italia. En virtud de este sistema, las empresas están obligadas a comunicar a las autoridades fiscales, en tiempo real, los datos de las transacciones entre empresas (B2B).

Exenciones de la facturación electrónica B2B obligatoria

Existen algunas exenciones a la obligatoriedad de usar la facturación electrónica en el ámbito B2B en Alemania. Entre ellas se incluyen las transacciones exentas de IVA, las facturas de transacciones con un importe total inferior a 250 €, determinados tipos de servicios como el transporte de pasajeros y las transacciones no nacionales en las que al menos una de las partes no es una empresa nacional (con sede en Alemania).

Recursos adicionales

Preguntas frecuentes

Sí. A partir del 1 de enero de 2025, todas las empresas incluidas en el ámbito de aplicación deberán poder recibir facturas electrónicas estructuradas. Las obligaciones de emisión comenzarán por fases a partir del 1 de enero de 2027.

La obligatoriedad de la facturación electrónica se aplica a las transacciones B2B nacionales entre empresas establecidas en Alemania. En general, se aplica a las operaciones sujetas a impuestos entre empresarios establecidos en Alemania, con exenciones para las facturas de escaso importe y determinados billetes de transporte.

Alemania exige formatos de factura estructurados y legibles por máquina, conforme a la norma EN 16931. XRechnung y ZUGFeRD son formatos normalmente permitidos, siempre que los datos de la factura puedan procesarse electrónicamente.

No como modelo de cumplimiento normativo a largo plazo. Durante el período de transición, ciertas facturas en papel y en PDF podrán seguir utilizándose bajo condiciones específicas. Sin embargo, los flujos de trabajo basados en PDF y en correo electrónico directo no cumplen los requisitos de facturación electrónica estructurada de Alemania una vez que entran en vigor las obligaciones de emisión.

El incumplimiento puede dar lugar al rechazo de facturas, retrasos en los pagos, interrupciones operativas, una mayor exposición a auditorías y sanciones económicas. Las empresas también pueden sufrir interrupciones en sus procesos si los sistemas ERP no pueden crear, recibir, validar y archivar facturas estructuradas.

La obligación de recibir facturas electrónicas en Alemania ya está en vigor, y es posible que tus socios comerciales comiencen a emitir facturas estructuradas antes de que venza su plazo de emisión. Retrasar los preparativos reduce los plazos de las pruebas, aumenta el riesgo de integración y limita la disponibilidad de la plataforma. También puede obligar al uso de soluciones específicas de cada país que no se adaptarán a futuros mandatos.

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