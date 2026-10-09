La facturación electrónica entre empresas y administraciones públicas (B2G) es obligatoria en Alemania para las transacciones con administraciones a nivel federal (nacional).

Alemania es un estado federal que concede a sus 16 estados individuales un cierto grado de independencia en la regulación de la facturación electrónica B2G. Los requisitos de facturación electrónica B2G pueden, por lo tanto, variar de un estado a otro.

A nivel regional, la facturación electrónica entre empresas y la administración pública (B2G) es obligatoria en siete estados federados: Bremen, Hamburgo, Baden-Wurtemberg, Sarre, Renania-Palatinado, Mecklemburgo-Pomerania Occidental y Hesse. La facturación electrónica B2G es opcional en los nueve estados restantes.

Alemania utiliza la red Peppol para la facturación electrónica B2G, lo que permite a las empresas intercambiar facturas electrónicas con determinadas autoridades públicas.

Las empresas también pueden utilizar los portales del Gobierno central alemán: el Portal Central de Envío de Facturas (ZRE) y la Plataforma de Envío de Facturas conforme a la OZG (OZG-RE).

Las facturas electrónicas B2G enviadas a las autoridades federales supremas y a los organismos constitucionales centrales deben presentarse a través del ZRE. Las facturas electrónicas B2G para administraciones u organismos federales indirectos (descentralizados) como la Agencia Federal de Empleo de Alemania, deben presentarse a través de OZG-RE.

El Leitweg-ID forma parte de las facturas electrónicas B2G en Alemania y se utiliza para determinar qué portal debe utilizarse: