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Facturación electrónica obligatoria en Polonia: prepárate para KSeF

Evita sanciones e interrupciones en tu facturación. Con Avalara, implementa un modelo de cumplimiento normativo escalable para el sistema KSeF de Polonia y adaptable a futuros mandatos globales, tanto si empiezas de cero como si buscas sustituir tu solución actual.
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CALENDARIO DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EN POLONIA
Hitos clave en materia de implementación y penalización
  • 1 de febrero de 2026: la facturación electrónica B2B obligatoria entró en vigor para las empresas con unos ingresos anuales superiores a 200 millones de PLN 
  • 1 de abril de 2026: la obligatoriedad se amplió a la mayoría de las empresas 
  • 1 de enero de 2027: la obligatoriedad de facturar de manera electrónica se extiende a los contribuyentes «excluidos digitalmente» que cumplan los umbrales establecidos para las transacciones de menor cuantía
  • 1 de enero de 2027:  podrán imponerse sanciones, con multas de hasta el 100 % del importe del IVA correspondiente a las facturas que incumplan la normativa
Simplifica la facturación electrónica con Avalara

Conecta el cumplimiento normativo directamente a tu ERP

Integra la facturación estructurada, la comunicación de datos y el seguimiento del ciclo de vida en los procesos centrales del ERP sin añadir sistemas locales fragmentados.

Adáptate más rápido a la evolución de las normativas

Mantente al día de los requisitos cambiantes de cada país sin tener que volver a crear integraciones ni rediseñar los flujos de trabajo cada vez que se apruebe una nueva normativa.

Centraliza la visibilidad en todas las jurisdicciones

Supervisa los flujos de facturas, la comunicación de datos y el estado del cumplimiento normativo a nivel global a través de un modelo operativo unificado en todos los países y unidades de negocio.

Amplía tu negocio a escala mundial sin necesidad de realizar modificaciones

Sustituye las implementaciones específicas para cada país por un marco repetible, diseñado para garantizar el cumplimiento normativo a largo plazo, impulsado por la inteligencia artificial, a escala mundial.
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Requisitos de la facturación electrónica en Polonia

Modelo y plataforma

Polonia utiliza un modelo centralizado a través de KSeF, donde las facturas estructuradas se envían a la plataforma gubernamental y se les asigna un identificador único.

Integración de software

Las empresas pueden utilizar KSeF directamente o conectarse a través de software comercial integrado con la API de KSeF para facilitar el intercambio de facturas y la visibilidad del estado.

Formatos

Polonia exige facturas electrónicas estructuradas en formato XML FA(3) para las facturas emitidas a través de KSeF.

Ámbito

La obligatoriedad de usar la facturación electrónica se aplica a las transacciones entre empresas (B2B) de empresas residentes y de empresas que estén establecidas de manera permanente en Polonia. Las obligaciones en el caso de entidades extranjeras dependen de la existencia de un establecimiento permanente en Polonia.
Indicadores de riesgo empresarial
  • Dependencia de los flujos de trabajo de facturas en PDF y correo electrónico
  • Preparación limitada para datos de factura XML FA(3)
  • Resolución manual de excepciones
  • Visibilidad limitada de los estados del ciclo de vida de las facturas KSeF
  • Entornos ERP fragmentados
  • Riesgo de sanciones una vez que finalice el período de gracia de Polonia durante 2026
  • Los flujos de trabajo de establecimientos permanentes y entidades extranjeras en Polonia no están identificados por completo
  • Una solución específica para Polonia que no será escalable a medida que las obligaciones se extiendan a otros mercados
Pasos para cumplir con la normativa sobre facturación electrónica en Polonia
  • Alinea a tus equipos
  • Evalúa el alcance normativo
  • Mapea tus flujos de facturación actuales
  • Selecciona una plataforma escalable
  • Prepara tus sistemas y datos ERP
  • Realiza pruebas y validaciones

Polonia es solo el principio

La obligatoridad de la facturación electrónica se está acelerando a nivel mundial. Cree un modelo que dé respuesta a las necesidades actuales de Polonia y que pueda ampliarse a medida que se vayan poniendo en marcha las medidas obligatorias en otros países.
Adáptate a la normativa de Polonia y a todas las normativas que le sigan

Las empresas líderes tratan la facturación electrónica como una iniciativa de transformación operativa, no como un proyecto de cumplimiento normativo puntual. En lugar de crear soluciones específicas para cada país que generen ineficiencias en el futuro, están estandarizando los flujos de trabajo, conectando sistemas y creando operaciones de cumplimiento normativo escalables en todas las jurisdicciones.

 

Avalara ayuda a respaldar este enfoque a través de su plataforma Agentic Tax and Compliance™, diseñada para automatizar flujos de trabajo complejos de impuestos y facturación electrónica en diferentes países, sistemas y requisitos normativos sujetos a constantes cambios.

 

El objetivo: resolver la facturación electrónica de una vez y, posteriormente, escalar el cumplimiento normativo a nivel global a medida que las normativas se multiplican y evolucionan.

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En una sesión de trabajo de 45 minutos, los expertos de Avalara te ayudarán a identificar el ámbito de aplicación de la normativa, detectar las deficiencias del sistema y establecer las prioridades para los próximos 90 días.
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Transacciones incluidas

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B2B

La facturación electrónica entre empresas (B2B) es ahora obligatoria en Polonia para las empresas residentes y aquellas que cuenten con un establecimiento permanente en el país.  A partir del 1 de enero de 2027, la obligatoriedad se ampliará a los contribuyentes con limitaciones de acceso digital. Se trata de contribuyentes a los que les resulta difícil o imposible acceder a la infraestructura digital y, por lo tanto, no pueden cumplir con la obligación de emitir y recibir facturas a través de KSeF, y cuyas transacciones implican pequeñas cantidades de hasta 450 PLN por una sola factura y hasta 10 000 PLN en ventas totales al mes.

 

Polonia ha pospuesto la obligatoriedad de la facturación electrónica en numerosas ocasiones. Tras una auditoría técnica, las autoridades polacas consideraron que era necesario rediseñar la arquitectura del sistema para incluir una mejor documentación y planificación del mantenimiento, así como formación y asistencia para los contribuyentes polacos.

KSeF

Las empresas podrán emitir y recibir facturas electrónicas a través de la plataforma centralizada del gobierno para facturación estructurada, o Krajowy System e‑Faktur (KSeF), en el formato XML FA(3).

 

Cuando se envía una factura electrónica a KSeF, se le asigna un identificador único. Una vez que KSeF haya aprobado la factura electrónica y esta tenga validez legal, el destinatario podrá descargarla directamente desde la plataforma.

 

Una empresa extranjera que opere en Polonia a través de un establecimiento permanente en el país debe emitir facturas electrónicas a través de KSeF y designar a un representante fiscal. Una empresa extranjera que opere en Polonia de forma remota sin un representante fiscal no está obligada a utilizar KSeF. En este caso, la empresa extranjera puede emitir y recibir facturas en el formato acordado entre ambas partes, como PDF a través de correo electrónico. 
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Sanciones por incumplimiento

Polonia ha anunciado un período de gracia para las sanciones por incumplimiento. Hasta finales de 2026, no se impondrán multas a las empresas que utilicen facturas que no cumplan con la normativa. A partir de enero de 2027, las empresas podrían enfrentarse a multas de hasta el 100 % del importe del IVA de la factura si no emiten la factura a través de KSeF. El incumplimiento reiterado podría dar lugar a nuevas sanciones administrativas y auditorías.

Recursos adicionales

Preguntas frecuentes

Sí. La facturación electrónica B2B obligatoria entró en vigor en Polonia el 1 de febrero de 2026 para las empresas residentes y las empresas con un establecimiento permanente en Polonia y unos ingresos anuales superiores a 200 millones de PLN. La obligatoriedad de facturar de manera electrónica se amplió a la mayoría de los contribuyentes el 1 de abril de 2026.

La normativa se aplica a las empresas residentes y a aquellas con un establecimiento permanente en Polonia. Las empresas extranjeras que operan a través de un centro de actividades fijo en Polonia también deben emitir facturas electrónicas a través de KSeF y nombrar un representante fiscal.

KSeF son las siglas de Krajowy System e-Faktur, el sistema nacional de facturación electrónica de Polonia. Las empresas utilizan KSeF para emitir y recibir facturas electrónicas estructuradas a través de la plataforma centralizada del gobierno polaco.

 Polonia exige facturas electrónicas estructuradas en formato XML FA(3).

Para las empresas incluidas en el ámbito de aplicación, las facturas electrónicas deben emitirse a través de KSeF. Las empresas extranjeras que operan de forma remota sin un representante fiscal no están obligadas a utilizar KSeF y pueden emitir y recibir facturas en un formato acordado, como PDF por correo electrónico.

Polonia ha anunciado un período de gracia para las sanciones por incumplimiento hasta finales de 2026. A partir de enero de 2027, las empresas podrían enfrentarse a multas de hasta el 100 % del importe del IVA que figure en la factura si no la emiten a través de KSeF. El incumplimiento reiterado también podría dar lugar a nuevas sanciones administrativas y auditorías.

La normativa de Polonia afecta a la creación, el intercambio, la validación y la visibilidad de las facturas, así como a su integración con los sistemas ERP. Retrasar la preparación aumenta el riesgo de que se produzcan interrupciones en la facturación, soluciones manuales, lagunas en los datos y trabajos adicionales específicos de cada país que no serán escalables a futuras normativas.

Con las sanciones que comenzarán en enero de 2027, la pregunta clave es si tu solución actual te ofrece plena confianza: datos XML FA(3) validados, visibilidad del ciclo de vida de las facturas y gestión de excepciones que no requiera intervención manual a gran escala. Si también operas en otros mercados, una solución exclusiva para Polonia podría suponer una integración adicional que habría que gestionar a medida que se amplíe la obligatoriedad de usar la facturación electrónica.
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