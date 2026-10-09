Las empresas líderes tratan la facturación electrónica como una iniciativa de transformación operativa, no como un proyecto de cumplimiento normativo puntual. En lugar de crear soluciones específicas para cada país que generen ineficiencias en el futuro, están estandarizando los flujos de trabajo, conectando sistemas y creando operaciones de cumplimiento normativo escalables en todas las jurisdicciones.

Avalara ayuda a respaldar este enfoque a través de su plataforma Agentic Tax and Compliance™, diseñada para automatizar flujos de trabajo complejos de impuestos y facturación electrónica en diferentes países, sistemas y requisitos normativos sujetos a constantes cambios.

El objetivo: resolver la facturación electrónica de una vez y, posteriormente, escalar el cumplimiento normativo a nivel global a medida que las normativas se multiplican y evolucionan.