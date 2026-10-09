Sí. La facturación electrónica B2B obligatoria entró en vigor en Polonia el 1 de febrero de 2026 para las empresas residentes y las empresas con un establecimiento permanente en Polonia y unos ingresos anuales superiores a 200 millones de PLN. La obligatoriedad de facturar de manera electrónica se amplió a la mayoría de los contribuyentes el 1 de abril de 2026.
La normativa se aplica a las empresas residentes y a aquellas con un establecimiento permanente en Polonia. Las empresas extranjeras que operan a través de un centro de actividades fijo en Polonia también deben emitir facturas electrónicas a través de KSeF y nombrar un representante fiscal.
KSeF son las siglas de Krajowy System e-Faktur, el sistema nacional de facturación electrónica de Polonia. Las empresas utilizan KSeF para emitir y recibir facturas electrónicas estructuradas a través de la plataforma centralizada del gobierno polaco.
Polonia exige facturas electrónicas estructuradas en formato XML FA(3).
Para las empresas incluidas en el ámbito de aplicación, las facturas electrónicas deben emitirse a través de KSeF. Las empresas extranjeras que operan de forma remota sin un representante fiscal no están obligadas a utilizar KSeF y pueden emitir y recibir facturas en un formato acordado, como PDF por correo electrónico.
Polonia ha anunciado un período de gracia para las sanciones por incumplimiento hasta finales de 2026. A partir de enero de 2027, las empresas podrían enfrentarse a multas de hasta el 100 % del importe del IVA que figure en la factura si no la emiten a través de KSeF. El incumplimiento reiterado también podría dar lugar a nuevas sanciones administrativas y auditorías.
La normativa de Polonia afecta a la creación, el intercambio, la validación y la visibilidad de las facturas, así como a su integración con los sistemas ERP. Retrasar la preparación aumenta el riesgo de que se produzcan interrupciones en la facturación, soluciones manuales, lagunas en los datos y trabajos adicionales específicos de cada país que no serán escalables a futuras normativas.
Con las sanciones que comenzarán en enero de 2027, la pregunta clave es si tu solución actual te ofrece plena confianza: datos XML FA(3) validados, visibilidad del ciclo de vida de las facturas y gestión de excepciones que no requiera intervención manual a gran escala. Si también operas en otros mercados, una solución exclusiva para Polonia podría suponer una integración adicional que habría que gestionar a medida que se amplíe la obligatoriedad de usar la facturación electrónica.